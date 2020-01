CCIC apoya las medidas que la Junta Interventora ejecute en la ENEE

El Presidente Jorge Faraj señaló que se debe poner un alto al robo de energía y se debe suspender el servicio a quienes no pagan

San Pedro Sula.- La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) apoya las medidas que la Junta Interventora ejecute en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica enfocadas a transparentar la administración y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de la estatal.

El Presidente de la CCIC, Jorge Faraj, fue contundente y solicitó a través de la red social Twitter que no solo se proceda contra los consumidores morosos y que hurtan el servicio, sino también que no se paguen facturas por energía que no ha sido despachada.

“¡Transparencia y Honestidad! La CCIC demanda que se ponga un alto al robo de energía, que se suspenda el servicio a quienes no pagan y que no se pague a generadores que nunca han entregado la energía. En un año deben bajar 10 puntos en pérdidas técnicas y no técnicas”, escribió el líder empresarial.

Faraj señaló que si se toman las medidas correctas poniendo en primer lugar el interés del pueblo hondureño se puede lograr una significativa reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas en el primer año, ya que actualmente están en más de un 30% generando que la tarifa haya aumentado un 35% en los últimos meses.

“La crisis de la ENEE está afectando la competitividad del país, la economía de cada hondureño y la operación de las diferentes empresas. Hay que hacer lo que corresponda, si hay empresarios que no están pagando por el servicio lo correcto es que se le suspendan, así como lo hacen en cualquier vivienda cuando hay un retraso. Quienes han tenido la administración de la ENEE no tuvieron que haber permitido que se acumularan las moras y debieron haber actuado de inmediato cortando el servicio desde el primer mes de retraso”, dijo Faraj.

La CCIC demanda a la Junta Interventora una auditoría forense en la ENEE para determinar cómo y quienes han sido los responsables de que a la fecha haya 70 mil millones de lempiras en pérdidas.

Como muestra de transparencia y voluntad para lograr los cambios en la estatal señalan que deben abrirle las puertas a la Unidad Fiscal Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), al Consejo Nacional Anticorrupción y a la Maccih.

El presidente de la CCIC, dijo que espera que los funcionarios nombrados por el Gobierno tengan el total respaldo de las autoridades superiores para que tomen las medidas necesarias y que hagan cumplir la ley de la Industria Eléctrica.

“El buen funcionamiento de la ENEE es fundamental para el desarrollo económico del país y debe ser una tarea de todos”, apuntó Faraj.