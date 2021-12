Chicha y Limón martes 1 de diciembre de 2021

Photo Credit To Festejó sus “Bodas de Cobre” los estimados miembros de la sociedad sampedrana, Tomas Vaquero y Pamela Blanco de Vaquero

FAMILIA!!…Honduras estrena presidenta…Felicidades a doña Xiomara Castro por su triunfo…Los felices 15 de Nicole Eskelsen…El tierno baby shower de Tania Orellana…La visitada pagina web de doña Mimi Panayotti…La fiesta azteca de Sergio López Navarro: llego al medio paquete…mas onomásticos de estas fechas…Chismes desopilantes…El sábado 4 eclipse total de sol en sagitario…#Uyyy…Santa Bárbara esta de feria…¡Qué manera de cerrar noviembre y con clima rico todo el mes!

*.-Una pareja de altos kilates que festejó sus “Bodas de Cobre” son los estimados miembros de la sociedad sampedrana, Tomas Vaquero y Pamela Blanco de Vaquero… Se unieron a las felicitaciones, alegría y jubilo sus amorosos hijos y multiples amistades… Feliz 32 años de matrimonio a Tomas y Pamela que lucen como el vino cada día mejor.

*.-Los jardines del remozado hotel Hilton Princess se transformaron en primavera en pleno invierno sampedrano…bueno, el clima de las últimas semanas es más primaveral que invernal…y el toque floral lo puso nada más y nada menos que Sonia Pineda: el ágape no lo pedía más, era una fecha muy especial para la familia Eskelsen, el debut en sociedad de su hija Nicole.

*.-La destacada alumna de la Escuela Internacional Sampedrana personalizo su ágape y le dio el toque místico del lila, tanto a su principesco vestido de quinceañera, en los atuendos de sus padres, como en la pista infinity led donde se disfruto de la fiesta…punto y aparte de la exquisita decoración lograda por Sonia…por algo la llaman “La reina de las quinceañeras”…#WAO.

*.-Hans y Virna Eskelsen mas que orgullosos de Nicole, tanto por sus logros académicos como por ser una hija modelo…al igual que sus hermanos Valeria, Adriana y Hans, quienes compartieron con familiares y las juveniles amistades de la congratulada…Quienes luego del posado y el protocolo, se volcaron a la pista para disfrutar las mezclas electrónicas de DJ Luna.

*.-No cabe duda, que tanto Nicole como Virna y Valeria, pusieron su toque de buen gusto a la fiesta que se prolongo pasada la medianoche, entre felicitaciones y las atenciones de la casa hotelera…Una celebración fuera de serie que la quinceañera jamás olvidara…Graficas imperdibles en este portal.

*.-La Navidad llego mis amores y ese espíritu mágico ya se respira por doquier…si se quiere lucir con el amor de su vida, no dude en darse una vuelta por EXCEL para apreciar los nuevos modelos de BMW-X3 / X4 del 2022 que están de alarido…con excelentes facilidades de financiamiento para esas fechas especiales como aniversario de bodas o Pascua…¡Valen la pena!.

*.-Otro fabuloso regalo son las joyas hogareñas que nos ofrece la familia Boadla en Elements…con un generoso 35% OFF en toda la tienda, con piezas de exclusivas marcas y calidad milenaria mis vidas…Ya sean como un especial obsequio o simplemente para renovar su hogar dándole un nuevo aire de apogeo…como aquella fragancia de Violet Perfum…Elements los espera.

*.-Nos trasladamos al VIP de El Molino, ese emblemático mesón donde se come sabroso y se pasa aun mejor…pues resulta que los espacios de ese apartado se transformaron en un rincón del cielo: entre globos y tiernos detalles en rosa, para darle la bienvenida a una angelita que se llamara Maddie…primogénita de Marvin y Tania Orellana de Cárdenas.

*.-Radiante y plena en su octavo mes de gestación, Tania arribo de punta en blanco a El Molino, donde la esperaban familiares y cercanas amistades para congratularla con un íntimo ágape…no podía faltar el feliz padre de Maddie, Marvin, quien muy emocionado participo en el sarao que se enchulo con una tierna decoración a cargo de la firma “Detalles Rincón Creativo” que se lucio.

*.-Muy entusiastas con la llegada de Maddie, el próximo 10 de diciembre, se encuentran sus jóvenes abuelas: Rosita Castillo y Cristina Guerra, quienes participaron de las actividades del ágape organizado por Elizabeth Orellana y Leticia Pineda…Toda la dicha del mundo para los esposos Cárdenas-Orellana.

*.-Siguiendo con gente linda…disfrutando unos martinis vimos en el club más exclusivo de la ciudad a Magdalena de Suecia, que se dejo venir de la USA para reencontrarse con su amiga Victoria Federica, quienes salen huyendo de sus lugares de residencia, por el implacable frio que ya se siente por esos lares…Victoria nos pregunto por su sempiterno amor el Chocomaxxx…#lol.

*.-Quien amaneció rodeada de rosas y abriendo finos presentes, es la elegante dama de sociedad, Marlene Mena de Chahín, dilecta esposa de don William Chahón…reconocida dinastía que brindo por un año más de feliz existencia en la personalidad de doña Marlene quien ayer estuvo de plácemes…Congratulaciones a la diva de Intermoda y Chamer.

*.-Sofisticadas sagitarianas cumplen años por estas fechas…tal es el caso de una de las socialités más bellas de San Pedro Sula, nos referimos a la dinámica Alejandra Córdoba, quien HOY amaneció de finísimos manteles largos…A brindar por esta exquisita dama de sociedad en el Club Hondureño Arabe, Real InterContinental, Copantl, Hilton Princess y Hyatt Place.

*.-Tres celebres féminas de San Pedro Sula partieron pastel de Signature Cake en estos días…nos referimos a las queridas: Linda Coello, Jackie Babún y Estelina Madrid…quienes siguen recibiendo buenos deseos en sus redes sociales…Sus respectivos clanes las agasajaron como solo ellas se merecen.

*.-Mañana es Día del Locutor…en nuestra memoria navegan imágenes y sonidos del extrañado concurso “de locutor a cantante” auspiciado por reconocida radio…Saludos a nuestros compañeros del dial y que lo pasen a todo dar…Que se “mochen” sus jefes para congratularlos con una cena en: Pisco, NiFu NiFa, Hasta La Pasta, Peco’s Bill y porque no La Marguerita.

*.-Me cuenta Burundanga…que su intimo amigo el leguleyo de la high le “confió” un caso muy sui generis que llevan en ese renombrado bufete…para variar violencia de genero…pero en este caso de ella para el: ese guapo socialité llego con fotos y dictamen médico interponiendo la demanda de divorcio porque ya no la aguanta: ¡le tiene arañadas y moradas las pompis a mordidas! ya parecen trepadera de apache.

*.-De milagro no agarro tétano ese hombre…quien no sale del impacto psicológico de esa extraña adicción de esa socialité, a quien vemos “tan tranquila” y afable en los eventos, que nos resistimos a creer esas mañas…Burundanga nos enseño las fotos de ese galán y en serio que dan miedo…Hay de manías a manías pero esa hasta ahora la conocemos…#lol.

*.-La Seca y La Meca no vienen hoy…el ultimo estado que postearon fue en fachas: en shorts, camiseta y gorra, asistiendo a pintores en su home que no terminan de enchular…esperan montar la decoración navideña esta semana, porque la próxima vuelan para la USA donde su prima La Patuleca…Pero estarán de retache para las fiestas de Navidad y Fin de Año…#Tremendas.

*.-Ya saben mis vidas…que no se les olvide pasar por Nordstrom por nuestro infaltable “Oud Bouquet” de la Maison Lancome…fragancia indispensable para Nochebuena…y para fin de año: las damas con “Mirra & Tonka” de Jo Malone y para los caballeros “Mirra” de Acqua di Parma…Cuidadito olvidan nuestros discovery set para el 2022: la colección V Canto de Tiziana Terenzi.

*.-Los best sellers de: Matiere Premiere, Olibere Parfum, Primera Perfumes de Kuwait, las magníficas de Amouage, Xerjoff, Violet Parfum, Roja Dove, Renier y The House of Sillage…todos en estuchitos de muestras para ir conociendo las marcas…y para ellos: Profumun Roma, M. Micallef y Orto Parisi, que no es argentina por aquello del orto, OK…jijijiji…¡Italianísimas!

*.-El Grimorio sigue “internado” en su natal Ilama…desde allá se conecta para comentarnos que el sábado 27 la luna paso de llena a menguante…a empezar a depurar espacios de casa en: roperos, chineros, alacena, nevera y demás bodegas: lo que este bueno y no usen a donarlo…lo que no sirve para afuera…No dejen el Feng Shui para los últimos días del año…¡empiecen ya!

*.-Esta semana celebran sus “Bodas de Cuero TF”, dos honorables parejas de la sociedad sampedrana: Jorge Rodríguez y Andrea Gabrie de Rodríguez, quienes por estas fechas del 2018, nos sorprendieron con una regia boda celebrada en Indura Beach & Golf Club en Tela, donde convergieron ambas familias y sus allegados….¡Inolvidable sarao del 2018!

*.-Que esta semana se reunirán nuevamente con Jorge y Andrea para brindar por tres años de casados…#WAO…como pasa el tiempo señores…las ricuras de las hermanas Kawas no faltaran en este sarao…Entre tanto, Emanuel y Alejandra Acosta de Aguilera reunirán a sus más cercanos para brindar por su amor y recordar esa boda en Angeli Gardens…Otros tortolito que brindan son Mariano y Lourdes Banegas cumplen 11 años de dichosa unión…#Blessings.

*.-Otras emprendedoras parejas de jóvenes que festejan esta semana su tercer aniversario nupcial son: Walter Paz y Cindy Granados de Paz, quienes ya giraron formal invitación a sus clanes, Paz-Ortega & Granados-Pagoaga, para unirse al sarao…Arturo Zúñiga y Stephanie Hernández de Zúñiga, son otra de las felices parejas que se unieron casaron en el 2018.

*.-Contando con un despliegue de elegantes invitados que bailaron hasta el amanecer en ese ágape que sigue vivido en la memoria de Vidajena que lo cubrió de principio a fin …Erick Rodríguez y Damaris Molinero de Rodríguez son otros que celebran sus “Bodas de Cuero TF” y la pasaron súper bien en Indura…El Club Hondureño Árabe con sus exquisitas propuestas los invitan a seguir recordando esos bellos momentos entre brindis y brindis…#Blessings.

*.-Santa Bárbara, cuna del junco, el café y las mujeres bellas, sigue de feria, la cual culmina la noche del sábado 4…el meritito Día de Santa Bárbara, patrona de Sagitario y que le cae eclipse total de sol…#Santisimo…a escarbar en la web como les afectara a estos arqueros calentones del zodiaco y al resto de signos…La próxima semana arranca la Feria de Comayagua a bajo perfil.

*.-Comayagua es cuna de gente muy valiosa: Dina Bulnes, Neyda Sandoval, Carmen Boquín, Erik Chavarría, Eduardo Maldonado, Noel Valladares, Gabriela Ordoñez, Tesla Gun, Carlitos Miranda y muchos más…#Etiquetenlos.

*.-Les pasamos un excelente flash: mis amigos de Azize, Hasta La Pasta, El Manzano, Avemaria, Arnie’s, El Molino, La Marguerita y Real Intercontinental, ya disponen del menú navideño para el 24 de Diciembre…un amplio abanico de opciones según el número de personas, presupuestos y hasta con servicio de catering incluido.

*.-No se queme las uñas y menos las pestañas en esa fecha cuando las empleadas piden irse de guinda y dejarla “sembrada” con todo ese trabajal …Esas fechas de 24 y 31 son para ponerse bella de pies a cabeza y ordenar el catering favorito para su familia e invitados especiales…#Pilas.

*.-Me cuentan mis aleras las estilistas…que los productos capilares en tendencia por esta temporada siguen siendo: Biolage, Matrix, Davines, Bain de Terre, Chitsai, Pilopeptan, Phitojoba, Olaplex, Labelan, Kerastase, John Frieda y el clásico Paul Mitchell que jamás pasa de moda.

*.-Como Sebastián, Tec Italy, Wella y Scencience, que encuentran en líneas enteras, con tratamientos y productos de limpieza para todo tipo de cabello…Diciembre es cuando “si o si” debemos de hacernos la decoloración total del cuero cabelludo y sacarnos esos “fosiles” antiquisimos de “tinte sobre tinte”, que datan de la época del Carbono 14…¡Cuiden ese pelambre!

*.-Hoy les traemos lo que no sabían de: Santos Saúl Álvarez Barragán mejor conocido como ‘El Canelo’ Álvarez…quien se ha convertido en el boxeador mexicano predilecto por las féminas mexicanas y seguidores del deporte…Sus lujos, vacaciones y bailes han ocasionado que el deportista se coloque en boca de todos y no precisamente por sus dotes deportivos ni rítmicos.

*.-Y es que la vida privada de ‘El Canelo’ es uno de los puntos que más capta la atención de sus seguidores (y los que no lo son también), pues pese a su sencilla actitud, el deportista no duda en darse grandes caprichos.

*.-Nacido en San Agustín Jalisco, bajo el signo de cáncer un 18 de Julio de 1990, el boxeador mexicano se ha convertido en campeón de WBC y de The Ring en peso mediano… Además, también ha sido campeón de WBA, WBC, y The Ring del peso Superwélter.

*.-Canelo Álvarez trabaja con su entrenador Chepo Reynoso desde los 13 años de edad…Su apodo fue creado por José Reynoso, quien empezó a decirle Canelito cuando era joven…debido a su tono de pelo pelirrojo natural…Saúl tiene seis hermanos y una hermana: los siete Álvarez consiguieron un récord Guinness al pelear todos en una misma función.

*.-Su debut profesional fue virgen con tan solo15 años de edad…Canelo ha confesado que sufrió de alcoholismo a los 16 años, debido al divorcio de sus padres y no fue hasta los 18 cuando se medio recuperó del vidrio…Cáncer por donde vean al jaliciense…¡Signo agua al fin y al cabo!…#CASR.

*.-Fue el súper versátil Oscar de la Hoya quien lo descubrió, todo después de que un radioescucha llamara al programa de Piolín en los Ángeles para contar los dotes en el ring del Canelo…Actualmente tiene un récord de 57 victorias (39 nocauts), dos empates y una derrota.

*.-Canelo Álvarez captó la atención no sólo de los medios dedicados al deporte, si no de las revistas del corazón debido a su relación sentimental con Marisol González…entonces reportera de Televisa Deportes, quien vino a regar dinero en el parque central de SPS, probando la honradez del pueblo…y con quien muchos predecían llegaría al altar.

*.-La pareja había hecho público que ya existía un anillo de compromiso, mismo que al terminar la relación se supo fue devuelto al boxeador…Sobre las posibles causas de su ruptura, algunos aseguraron que todo fue causa de los celos que el deportista tenía…Mientras que otros aseguraban que sus apretadas agendas profesionales impedían que la pareja conviviera.

*.-La conductora de TV Azteca Cynthia Rodríguez, participante de La Academia y hoy pareja del cantante Carlos Rivera, fue otra de las grandes conquistas del boxeador…Y, por mucho tiempo, los rumores apuntaban a que Kate del Castillo y él habían sostenido una relación amorosa…Sin embargo, la actriz asegura que solamente son buenos amigos.

*.-Y, su última pareja celebrity, Shannon de Lima, ex de Marc Anthony y con quien sostuvo un fugaz romance…la misma que supuestamente denuncio al conductor de TV Orlando Segura de haberla “pasado de copas” en una entrevista en Las Vegas…Queja que aparentemente causo el despido de Segura en la televisora de la “U”, que tambien salía afectada con la denuncia.

*.-Según Forbes México, la fortuna del Canelo en 2017 lo posicionaba dentro del mismo ranking junto a grandes estrellas como Cristiano Ronaldo…Canelo confiesa que de pequeño tuvo que vender paletas de hielo para ayudarse económicamente…nada que ver con el “vendedor de picole” íntimo amigo del tremendo carioca Petrick García…¡Agua que quemo en Copacabana!

*.-Canelo Álvarez estudio hasta segundo año de secundaria, luego abandonó los estudios para dedicarse de lleno al boxeo…Su colección de autos está valorada en más de 1.5 millones de dólares…Entre ellos se encuentra un Lamborghini Aventador, valorado aproximadamente en 400 mil dólares…Un Porsche 911 Turbo, valorado en más de 500 mil dólares…¡Santisimo!.

*.-Un Ford Mustang Shelby GT500 fastback 1967, valorado en más de 250 mil dólares…Audi R8, valorado en más de 138 mil dólares…Una camioneta AMG 6×6 valorada en más de 975 mil dólares….¡Un lujazo para sus siete vidas!.

*.-Además de su pasión por los autos, Canelo Álvarez es un gran apasionado de los relojes y posee una gran colección de ellos…Entre sus marcas favoritas se encuentran los relojes Hublot…Considerados de lujo y accesibles a partir de los US$2.5K…Idem su adicción a los perfumes high end: Initio, MDCI, Clive Christian, Roja Dove, Xerjoff , Parfums de Marly, Creed, Kilian y Boadicea.

*.-Además también presume su gusto por los caballos de raza pura…El amor de sus seguidores ha sido tanto que incluso ya cuenta con su propio corrido…Fue la banda Código FN quien compuso un corrido en 2014 para enaltecer sus logros y cualidades.

*.-Canelo Álvarez confiesa que su música favorita es el pop, bachata, salsa, Vicente Fernández y Michael Jackson…Sus canciones favoritas son ‘México lindo y querido’ y ‘Beat it’…Afirman que por cada una de sus peleas, el Canelo Álvarez logra bolsas millonarias de hasta 40 MDD, como lo hizo en su pelea frente a Calen Plant.

*.-Tiene una hija a quien llamó: Emily Cinnamon ‘Canela’, porque asegura que algún día su hija se sentirá orgullosa del nombre que lleva…idéntica a Belinda Bodden en su época del María Auxiliadora…Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, es el único peleador mexicano que ocupa un puesto entre los 10 mejores libra por libra del mundo.

*.-Entre sus mayores escándalos se encuentra su positivo a la sustancia prohibida clembuterol, doping que le obligó a cumplir una sanción de meses alejado del ring…Además, el luchador demuestra ser una persona muy apegada a su familia y siempre presume la gran complicidad que tiene con su mamá.

*.-El Canelo Álvarez también ha tenido su debut en televisión, gracias a diferentes comerciales….donde ha sido embajador de varias marcas…entre ellas la colaboración con la top model americana Kendall Jenner en el lanzamiento de su tequila…Luis Miguel, Chicharito, Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Kate del Castillo y otras celebs son grandes seguidores del boxeador.

Saúl Álvarez ha dejado claro en su Instagram su gusto por recorrer el mundo…Ahhh…, Además, tiene su propia marca de ropa… ¿Sabían todo esto sobre el Canelo Álvarez? …nosotros tampoco…Gracias a Vilma-Atraca por esta info…Aquel político anda “cuz-cuz” viendo donde se “inmuniza” …Con estas notas nos multiplicamos por cero…A seguirnos cuidando…los queremos en P!%&#$.