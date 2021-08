Chicha y Limón martes 10 de agosto 2021

¡LUNA PERFECTA!!...Una de las mejores fases lunares empezó el domingo: Luna Nueva…más que perfecta para todo tipo de inicios y firmas… ¿Cómo les va?… felicidades a todos los leoncitos y leoncitas bellas que están de plácemes… ¡más candentes que nunca!… #GRRR…No se pueden perder la sección de hoy: de cabo a rabo con las notas más esperadas de la palestra…esos políticos andan desmecatados…#Uyyyy… ¡Arrancamos!

*.-Abrimos boca con dos lindas cumpleañeras: Valeria Cecilia Arévalo, amantísima hija de Carlos y Miriam Maldonado de Arévalo, que es una virtuosa alumna de la Academia de Bellas Artes donde sobresale en varias disciplinas de danza… También felicitamos a Gracia Valeria Matamoros, sobresaliente alumna del CCS… Las Valerias cumplen 17 años… #Kisses.

*.-Un hermoso sueño convertido en una absoluta realidad: montar un negocio con todas las de ley… Globolandia fue inaugurada oficialmente en el 2019 con un concurrido coctel en su nuevo local… Con una vasta experiencia de diez años, brindando alegría y diversión a muchos ágapes en el Valle de Sula, esta empresa dedicada a la decoración con globos cumple un año ley.

*.-Abrió sus puertas en la colonia Moderna con personal y obviamente muchos globos… Su gerente propietario, Norman Martínez, fungió como excelente anfitrión de un coctel inolvidable y que contó con la plana administrativa de Globolandia, encabeza por su Gerente de Mercadeo y Relaciones Publicas, Raúl Bueso… Empresa que sigue atendiendo mis vidas…los globos favoritos de Marcela Cueva y Lidabel Sánchez de Mena.

*.-Nos enteramos que la UTH está lanzando carreras nuevas, muy acorde a estos tiempos de cambios que vive el mundo globalizado… Banca y Finanzas, Gestión de Energía Renovable y Gestión Logística son sólo algunas de las alternativas que ofrece… Así que queridos con una luz nadie se pierde.

*.-Con diez años de relación sentimental que solidificaron la amistad que traían desde sus años de estudio, Kevin y Arlene Coello de Bú se juraron amor eterno en el 2019, ante la bendición del padre José Vicente Nacher de la iglesia María Reina del Mundo, teniendo como testigos de ese amor a las familias Coello-Escobar & Bú-Guardado y su amplio círculo social.

*.-Que luego de la homilía nupcial se trasladaron a los elegantes salones Emperador del Centro de Convenciones del Hotel Copantl para brindar, bailar y compartir con el nuevo matrimonio sampedrano… unas “Bodas de Algodón” que ambas familias celebran en la intimidad del hogar Bu-Coello entre vino, delis y esas ricuras que adquieren en Supermercados La Colonia.

*.-Entre los distinguidos invitados a la boda Bú-Coello figuraron por su impecable elegancia: José y Maribel Polanco de Hernández, Arlette Craniottis, guapísima en negro; Carla Pantoja, las bellas Conedera, Antonella Escobar, Karla Ortiz, entre otros sobresalientes asistentes que disfrutaron las atenciones de los novios y sus padres: Raúl Coello y María Suyapa Escobar con José y Gladys Guardado de Bú… Muchos años más de amor amigos.

*.-Suman y siguen las bodas algodoneras…porque la distinguida dinastía de los Robelo-Mestayer e Interiano-Discua, se disponen a descorchar cajas del más fino champagne de Marcas Mundiales, ante el venidero aniversario nupcial de sus hijos: Gustavo y Andrea, quienes llegan a sus “Bodas de Algodón”…Uno de los enlaces mas idílicos y fastuosos del 2019…#Blessings.

*.-Los clanes Flores-Guillen-Salgado & De Herrera festejan HOY el natalicio de la distinguida y bella dama de sociedad, Patricia Guillen de Flores, esposa del carismático empresario Rafael Flores… La exquisita Patty seguirá congratulada, muy apreciada en todos los círculos sociales de San Pedro Sula por su clase, distinción y espíritu solidario… Bendiciones Mon Guerlain.

*.-Quienes brindan por sus “Bodas de Cuero”… son Ricardo y Arlene Imendia de Rivera, quienes se casaron en el altar de la iglesia María Reina del Mundo en San Pedro Sula… Fue precisamente el padre Vicente Nacher quien ofició la ceremonia eucarística ante casi un centenar de invitados, entre las familias Rivera-Soad y Amendia-Borja, así como de amigos y ex compañeros de estudio de Ricardo y Arlene procedentes de varios destinos del mundo.

*.-Alexandra Lockmer fue la artífice del montaje y decoración de una de las mejores bodas del inolvidable 2018… Los ahora esposos son hijos de los apreciados Osmín y Sarita Saad de Rivera, mientras que Arlene es hija de don Carlos Amendia e Isabel Borja de Imendia… Ambas parejas que se unen a los brindis de los Rivera-Imendia que ya reciben las congratulaciones online.

*.-Rodeada de sendos arreglos de rosas y finos presentes, celebro un año mas de vida la bella ejecutiva de Grupo Karim’s Kathia Yacaman de Romero y lo hizo en familia…con el amor que le profesan sus hijos, su madre doña Ingrid y por supuesto su esposo Rene Romero…¡Congratulaciones!

*.-Pasamos a la iglesia María Reina del Mundo, donde Tania Guzmán y Juan Jaar protagonizaron su soñado enlace…luego de 16 largos años, cuando se conocieron y entablaron una hermosa relación sentimental que le dio dos grandes bendiciones: sus dos hermosas hijas, Rannia y Yamilah, quienes fueron las encantadoras floristas del cortejo de sus padres en el 2019.

*.-Fue precisamente el padre Carlos Mejía quien derramo la bendición al joven matrimonio Jaar-Guzmán en una homilía muy dinámica y repleta de emociones encontradas entre todos los presentes… Los ahora esposos son hijos de: Marco Guzmán y Nelly Carballo y de Juan Jaar y Thelmita de Jaar, quienes se unen al jubilo de Tania y Juan en estas “Bodas de Algodon”.

*.-Un poker de divas “empieza” saraos de cumpleaños este fin de semana…nos referimos a las encantadoras: Liset Faraj de Aude, Rania Kharoufe, Belinda Bodden de Valle y la estilista de las socialités, Glenda Sánchez de Las Meninas…El Club Árabe las espera para un brindis especial…Su mera fecha de cumple es el martes 17…cuatro leo bien hechas.

*.-Otro matriarcado que celebra por todo lo alto sus onomásticos, en casa y con sus más cercanos, es el formado por los queridos empresarios, don Alberto Díaz Lobo y doña Nena Marinakys de Díaz Lobo…quienes serán los oferentes de un ágape molto chic: el cumple de una de sus hijas bellas, nos referimos a la siempre distinguida Tricia Díaz de Matuty, esposa del apuesto Roberto y madre de unos hijos modelo… Tricia también cumple el martes 17.

*.-Siguiendo con clanes honorables: Los Carrión… quienes siguen brindando por el onomástico de la siempre fashion Gina McGowan de Carrión, dilecta esposa de Oscarito Carrión… Como buenos ceibeños, los Carrión celebran en familia, tirando la casa por la ventana: música en vivo, catering y esa camaradería propia de la gente costeña…Ya la felicitan por redes sociales.

*.-El cumple de la guapa Gina no es la excepción: en pleno domingo 15… esos brindis se prolongan todo este fin de semana… Una socialité muy apreciada en todos los círculos sociales de la city… los menús del Club Árabe, Hilton Princess, Hyatt Place, InterContinental y Copantl, esperan a Gina y Oscar para esa cena romántica, como suelen celebrar sus efemérides… ¡Blessings Guys!

*.-Además de Nilcer Viscovich, Belinda Bodden y Erika Ramírez…otra ex Miss Honduras se dispone a celebrar su onomástico…nos referimos a la encantadora morena Keylin Suzette Gómez…una de las pupilas consentidas de los Carimaxx, que fue Honduras en el Miss Universo de Brasil 2011 y Miss Amistad en el Miss Continentes Unidos en Guayaquil…¡Muchas felicidades!.

*.-Me cuenta Vidajena que Charlotte Tilbury está teniendo tremendo éxito con sus ya “bestsellers” para pieles secas u otoñales: el Hollywood Flawless Filter, una cc cream tipo base o sea una hidratante con ligero color y un look effect glossy & glowy…muy a lo Instagram…Idem la cotizada “Magic Cream” favorita de muchas royal y celebs como Kate Moss e Isabel Preysler.

*.-La Hollywood Flawless es intransferible a la mascarilla y se usa después del tónico y de la Magic Cream…logrando un look super hidratante con un glow muy satinado…Otros “bestsellers” son: las glow drops de la Dra. Barbara Sturm, que se usan como iluminador al final del maquillaje…y los “Top-Top” La Prairie Skin Caviar Loose Powder: un “must” para todo presentador de TV.

*.-Tres parejas de honorables jóvenes brindan por sus “Bodas de Cuero” por estas fechas…nos referimos a los encantadores: Josué Gabrie y Alejandra Rodríguez de Gabrie, David Alberto Mejía y María Gabriela Ramos de Mejía, así como Roberto Ferrufino y Gaby Alvarado de Ferrufino…quienes siguen departiendo y recordando en familia esos tres maravillosos años juntos.

*.-Quienes recuerdan entre vinos y delis sus “Bodas de Algodón” son los apreciados: Cesar y Nasdy Cantarero de Marinakys, quienes por estas fechas de un agosto mejor que este, se unían en sagrado matrimonio en la iglesia San Vicente de Paul, con posterior banquete en los salones San Pedro del Copantl… ambos recintos lucieron sublimes detalles, gracias al toque chic de Doris García de Casa Arte Floral, bajo una planeación de Georgina Brizuela.

*.-Otra boda algodonera…es la que recuerdan por estas fechas Javier y Audrey Verdial de Batres…idílica unión oficiada por el pastor Mario Valencia a la orilla de la piscina del Hotel & Club Copantl, con posterior banquete de esponsales en los salones Napoleón…todo regiamente orquestado por Irela Pérez y María Dolores Uclés de Rápalo, junto a las damas de ambas familias.

*.-Muy elegantes vimos disfrutando la boda Batres-Verdial en el Copantl: Rodolfo y Pily de Torres Lazo, Rebecca de Verdial, tan genial como siempre; Mario y Águeda Prieto, Audrey Carolina Argueta de Verdial, talentosa madre de la novia… Oscar y Paty Colindres, Chonita Pineda, distinguida y chic en todo momento…Carmen Leticia Figueroa de Morales, Mateo y Mónica Yibrín.

*.-Jaime y Norita Villegas, Mario y Natalia Kafati, Rolando e Ivonne de Mourra, Mario y Sulím de Soto, Edwin y Karina Argueta, Justin y Ángeles Morales, Diego y Gaby Gallegos…entre un largo etcétera de distinguidos invitados que compartieron la dicha de las familias Verdial & Batres… Benditas “Bodas de Algodón” para Javier y Audrey Verdial de Batres.

*.-Otra amantísima pareja que departe en familia por su segundo año de casados, son los especiales Carlos Fabricio y Lorraine Oyuela de Escoto, quienes unieron sus vidas en el altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa con bendición del padre Fernando Ibañez… Los Escoto-Oyuela brindaron y bailaron en una rumbosa fiesta celebrada en el Salón Merendón del Club Hondureño Árabe… Unas “Bodas de Algodón” bañadas con Moet & Chandon.

*.-En algún lugar del mundo brindan por sus “Bodas de Cuero” los jóvenes médicos, Carlos García y Cindy Aguilar de García, quienes en el 2018 protagonizaron un lindo enlace religioso celebrado en los ecológicos parajes de Angeli Gardens…Tres fantásticos años de casados…¡Cómo pasa el tiempo!

*.-Una sublime realización lograda por Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos… Los ahora esposos son hijos de: don Carlos García y doña Alba Carranza y de don Renán Aguilar y Anita Pineda, quienes brindaron por la feliz pareja… ¡Bendito tercer aniversario nupcial!

*.-Por cierto…Este mes de agosto esta más que perfecto para casarse…si supieran cuantas uniones están en puerta…mis amigas las “wedding planner” andan de correr…esperamos que nos inviten para regar “arroz con escarcha” a la salida de esas iglesias…jijijiji…¿Qué color de escarcha?…dorada si la boda es de día y plateada si es a la luz de la luna…¡Pilas septiembre viene lluvioso!

*.-Si de tips esotéricos se trata…Grimorio nos pasa el “flash” que HOY 10 de agosto y martes de luna nueva, es una de las fechas más kabalisticas para usar la milagrosa canela…en polvo dentro de los talcos corporales o una buena raja dentro de los body mist o splash corporales de uso diario…llámese Victoria Secret, Bath & Body Works, Avon o esas exquisitas locales de HUSH.

*.-Según el Zambo Cipriano, el secreto “mejor guardado” para abrir todos los caminos de las chicas de “Tardes Informales” de Q hubo Tv…Mayrita Tercero, Maluby Paz y Alejandra “la batidora” Rubio…solo para Roatán se las llevan los fines de semana…#AJAJA…se cotizan por todos lados…Dicen que cambian carro cada año…¿Sera?…pero de que les va muy bien, les va de maravilla.

*.-¡Cómo ha cambiado la Alejandrisima!…ni la sombra de aquella “escobilla” en minifaldas que llegaba a cantar a TEN Canal 10 en la noche de los sábados…cuando la vecina de la Cerro Grande era puro talento…Ahí donde la ven, es graduada con medalla de plata del Central Vicente Caceres, donde lidero el cuadro de palillonas y la banda de guerra: era la reina de la lira.

*.-Todo fue que cambiara de “casa televisora” y se pasó a HCH…se dio una descosida de “Padre y Señor mío” en la “Piquito High School”…jijijiji…luego con la “quemada” que se dio siendo Miss Tepalcuanas…Ese escándalo al aire y a nivel nacional con el Gallo Zablah es memorable…De ahí la Rubio se convirtió en “influencer” y Reina del Destape…¡Sagitario tenías que ser!

*.-Mi adorada “ojitos bellos” de la Maluby Paz no se queda atrás…luego de saltar a la palestra como una de las “Diablas de la Diaria” y ser descubierta por los ojos libidinosos de Rommel Quioto…quien la convirtió en su novia y dama de compañía, hasta que la Paz no le aguanto más celos y adiós mi negro bello: “me llenas el tanque y me llevas de viaje” pero con celos no.

*.-Maluby fue quien lo mando por un tubo por las posesiones y demás celos machistas del futbolista, quien la mantenía a mecate corto: sin ver a su familia, sin trabajar y de remate le revisaba constantemente el celular…no la dejaba desarrollarse como “influencer”…La zarca cambio el chocolate por la vainilla y se refugió en los brazos de su entonces amigo el actor Oscar Herrera…quien aguanto los “cates” del demonio negro en casa de Maluby.

*.-Y así por el estilo…porque Brendita Moncada fue otra que dejo el glamour de las pasarelas, cuando aún ostentaba estilizadas medidas 36-24-36…en su rostro aún hay rastros de su fineza…Hasta que llego a HCH y Piquito la mando a la calle a reportear con El halcón Posadas, donde le hacía “tour” gastronómico por: Chinda Díaz, Los Toneles y la Feria de las comidas típicas…se “hermoseo” demás la eterna fantasia de Ponce Morazán….#WTF.

*.-Onice Flores también se dio a conocer en la calle…cuando fue Reina de las Palillonas en un 15 de septiembre siendo estudiante del INFOP…paso por varios programas de Tv, concursos de belleza y su calvario romántico con aquel que dijimos…la Onice es otra “flor” del infinito jardín de la web site siendo toda una bailarina exótica y romance influencer…¡Virgo tiene que ser!

*.-Milagros Flores es otro estandarte de superación, toda una emprendedora, como la “extinta” Paola Lazaroni…¿Qué será de la vida my petite?…Todas las anteriores tratando se seguir los pasos de Elsita Oseguera, quien por esos caminos empezó y salto el Triángulo Norte…La Oseguera fue la pionera de las “sexy influencer”: hoy se cotiza muy bien en redes sociales, luego de ser “desterrada” de Honduras a punta de escándalos…¿Sera?.

*.-Por cierto…¿Seguirán juntos Campanita con JC el del Palabreo?…luego de aquellos íntimos detalles filtrados por WhatsApp entre la Oseguera y la Tamalera Bonilla…Se juntaron el hambre con las ganas de carpear…las “acerrimas” comadres de Ariela Cáceres que juntas son dinamita pura.

*.-El ultimo tajo en ser lanzado a la parrilla es la “Cochizu”, quien ya pinta para ser la próxima Candle Lanuza…¿Cuándo pasen los 30 donde se ubicaran?…en alguna de las tantas Secretarias de Estado o bien casadas con algún platudo….¿Campanita sigue en la USA o está por acá?…¡Quien la mira!

*.-En mejores temas…dos bodas muy comentadas en la society nacional siguen siendo: la de Kilveth Bertrand y Alejandra Matamoros en La Cumbre del Hatillo capitalino…le deseamos la mejor de las suertes a la hija de David y Tita…idem al ex de la bella María José Vides, prima de doña Liliam…Y por estos lares se matrimonearon Gabriel Gabrie con Grace Saenz en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa con posterior sarao en los salones del Copantl.

*.-Antes que se nos olvide…y retomando las chicas de Chano Rivera…nos cuenta Grimorio que “cierto día” visualizo por su tercer ojo, que Antonio Rivera Callejas, alias “El de los chocoyos”, será presidente de Honduras…#MyGodness…¡Así como leen mis corazones de melones!…y no precisamente los de las chicas de Tardes Informales…¡De que llega, llega!.

*.-Bienaventurados los nacidos bajo el signo de Leo que brillaran como el mismo sol después de su cumpleaños…Bueno, si desde el mes pasado vienen con una racha que cosa seria…al menos en trabajo y finanzas…porque en lides amatorias no hay quien les aguante el trole…jijiji…fuera de broma, muchísimos leo tienen varias parejas en su life, pero acaban solitos…sin albur…eso si, junto a 2 que 3 “bendiciones” máximas que procrean ellas.

*.-Signo fuego al fin y al cabo…¿así como Aries y sagitario?…nada que ver…porque hasta en los signos hay niveles de calentura…jijijiji…A los Aries les aterra la soledad y en cada conquista se bajan hasta sus 15 primaveras para ligar (casi siempre con gente menor que ellos)…a los Leo es que pocos les aguantan carácter y fogosidad: hacen paste a sus parejas de turno…#Uyy.

*.-Mas sin embargo los Sagitario si disfrutan estar solos…no asi estar sin sexo, prefieren la “cama afuera”, los “free”…son expertos en ligue clandestino y sórdido porque aman los encuentros furtivos…con ese particular sentido del albur que se gastan cuando alguien les gusta, hasta que se lo llevan a la cama…a los “Sagi-Sagi” no les gusta rogar tanto tiempo…¡van a lo directo!….Por todo lo anterior se llevan “tan bien” con Geminis y Acuario.

*.-A propósito de Sagitario…nos cuenta la culisuelta de Eva Gabunda, sobre el caso de una reconocida encopetada nacida bajo ese signo del arquero de fuego, que recientemente perdió a su suegro…Ese mismo día, que recibió “platal” de la USA por parte de su esposo para gastos funebres, contacto a su “chivín”: un chaparrito feo pero bien ardiente, que puede ser su hijo…#WTF.

*.-Ella es de esas calentonas que no puede vivir sin macho y como el padre de sus “bendiciones” está lejos, se rebusca en las redes sociales lo que sea para su gancho…¡al balastro!…El indito chispoleto y nada tonto, se la llevo de shopping por el centro, lejos de su casa, para despistar entre sus vecinos…de tienda en tienda: el delante y ella atrás…¡le salió caro ese polvorón!….#OMG.

Si de calentonas se trata: Maria3Pelos, quien mañana amanece de plácemes en algún lugar del istmo…#48…Con estas frikis de la palestra nos despedimos con besitos frescos con aroma a “Castile” de Penhaligon’s y el playlist de Carlos Rivera…A seguir usando la doble mascarilla…Los queremos en P!$%#$.