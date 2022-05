Chicha y Limón martes 10 de mayo de 2022

Photo Credit To Doña Naval Burbara con sus hijos: Yaudet, Siham, Nadia y Elías Burbara

ANIMOS MI GENTE!!…Mayo nos sigue sorprendiendo cada día…cambios, novedades y transformaciones en el quinto mes…Los Seniors ya alistan sus mejores galas para su graduación: Seran, Gran Comisión, EIS, Academia Americana y El Buen Pastor entre las más esperadas…Kenia Grande de Chávez luce radiante en vísperas de la llegada de su tercera beba…Cristian y Angie López de Cubero amueblan su nido…Los dorados 60 de Aracely Garrido de González…más cumpleañeros…chismes calientes y más.

*.-Las redes sociales de los apreciados Cristian Cubero y Angie López de Cubero lucen tapizadas de buenos deseos por su reciente boda, celebrada en la parroquia San Antonio de Padua en Tela, con posterior recepción de esponsales en el Salón Capiro de La Ensenada Beach & Resort…Las familias Cubero-Estévez & López-Valladares se lucieron en el ágape…#Blessings.

*.-Y es que las playas mas bellas de Centro América fueron el testigo mudo de ese noviazgo de varios años entre Cristian y Angie, porque Tela siempre ha sido su destino favorito de vacaciones…Por estas fechas, los Cubero-López rediseñan los espacios de su primer nido como esposos, con las bellezas que nos ofrecen nuestros amigos de Ashley, Elements, Diunsa, Jestereo y Eleganza, que en Mayo ofrecen fabulosas promociones.

*.-Quien ya celebro noviazgo, boda y tres hermosas bendiciones que la cigüeña le trajo desde Paris, es la estimada y joven madre de familia Kenia Grande de Chávez, quien acaba de recibir a su esperada Valerie…la compañía perfecta para las preciosas Emma y Camila, quienes ya asisten a mama en cuidados para la mas pequeña de casa…entre las mas entusiastas sus abuelas Lety de Chávez y Alejandrina Diaz…Felicidades.

*.-Cuando arranco este esperanzador año 2022, los esposos Jesús Arnaldo González y Aracely Garrido de González, planificaron un ágape muy especial y esperado en su familia: la llegada al sexto piso de la matriarca…Los González-Garrido residen en New Jersey y se dejaron venir desde el Garden State para tan memorable efemérides.

*.-Como buena hija de la primavera, Chely goza de una afable personalidad que se ve reflejada en todas sus actividades…de hecho, aun atesora esas amistades que dejo por estas tierras, con las cuales aún mantiene fiel contacto por redes sociales…fue así, que junto a su esposo Jesús, planificaron su llegada al sexto piso de vida con un ágape inolvidable…Acontecimientos se lució con esta “Golden Rose Party”.

*.-La cita fue en el Hotel Copantl, recintos que no se dieron abasto para el sarao, que conto con familiares y amigas de Aracely que radican en esta ciudad, así como amigas que se dejaron venir desde distintos puntos de la Unión Americana y hasta Chile…Damas que coparon en su totalidad el recinto, que lucio una delicada ornamentación primaveral…destacaron Gloria, Ileana y Margarita Rodríguez, entrañables amigas de Chely.

*.-Mientras los caballeros brindaban y departían en el área de la piscina, las damas en el salón congratulaban a una de sus mas estimadas amigas, quien lucio radiante y adoc a la ocasión, como toda una royal impecable con su atuendo…¡Luce divina a sus orgullosos 60!…Esos terribles inviernos del norte le hacen a Aracely, lo que el viento a Lincoln…#Blessings.

*.-Con mas entusiasmo que nunca, regresa el esperado Festival Noche del Sabor en Expocentro…la cita altruista a beneficio de los infantes de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer…damas que concretaron la mancuerna perfecta con BAC y sus Conciertos Credomatic…entre un largo etcétera de firmas patrocinadoras, entre proveedores, restaurantes y logística para uno de los eventos más concurridos en la Costa Norte.

*.-La apertura de la noche contara con el talento de DJ Alan Vallecillo, seguido de los colombianos Manuel Turizo y Sebastián Yatra, quien será la estrella principal del evento, luego de su meteórica carrera musical…todas las presentes llegaran en tacones rojos y de punta en blanco…Un amplio abanico del gourmet citadino dijo presente este 2022 al Festival Noche del Sabor y su gran noche será el venidero sábado 4 de junio en Expocentro.

*.-El gran evento del año que encabeza la Feria Juniana…mejor imposible podía arrancar las festividades en honor a San Pedro Sula y San Pedro Apóstol…Entre los mesones chic que dijeron presente a esta actividad benéfica están: El Carrete, Taco Shop, Baranda, Arnie’s, Bananas Bar & Boca Grill, El Mezzonite, Drinks, Ribs Smokey BBQ, entre otros.

*.-El Festival Noche del Sabor, es posible gracias al patrocinio de grandes empresas que siempre dicen presente: Embotelladora de Sula y su marca Pepsi, BAC Credomatic, Grupo Cargill, Grupo Disol y su marca Coors Light, Asociación de Restaurantes, Municipalidad de SPS, Televicentro, Publimovil, City Producciones, La Prensa, Avis, Hotel Hyatt, entre otros.

*.-Los boletos para la gran noche de los sampedranos ya están a la venta en: mipromo.com, así como en la plataforma de BAC Credomatic E-Tiket, que también cuenta con un kiosko móvil en las instalaciones de Supermercados Colonial Avenida Circunvalación…para los tarjetahabientes de BAC en sus distintos productos, esta activado un 10% OFF de las entradas…todos a disfrutar este sarao y apoyar a los que más necesitan.

*.-A propósito de sarao y grandes chonguengues, llega Burundanga cantando “botella tras botella”…junto con Eva Gabunda y su Chele Mozote, no se perdieron cada detalle del concierto de Cristian Nodal…a quien miran más rellenito y más distante de su público…igual canto sus rolas más emblemáticas con todas sus vísceras…¡Que voz de cipote!

*.-Nuestros colaboradores vieron “mares” de gente linda procedentes del occidente de Honduras…copanecos, ocotepecanos y pateplumas, se distinguen a leguas por donde vayan…¡que guapeza de gente!…Se sabían todas las canciones y junto al resto de almas las corearon a todo pulmón…Por ahí vieron a varias con sus nuevos frentes, celebrando divorcio…unas ya firmaron y otras ya están en proceso…¡Igual felizonas!

*.-Mucho ganadero de Copan y cafetaleros de Santa Barbara, con ese porte único que los caracteriza y destilando Creed Aventus a su paso jodido…jijijji…con sombrerazos y botas…más de un solitario en plan de cacería…aquella “cougar” de por acá andaba suelta y “desmecatada”…dicen que salió con un patepluma que puede ser su nieto…¡Que bárbara!

*.-Rodaron y rebotaron muchos seniors y “guirrillos” de call centers, ellas más de allá que de acá y ellos más lúcidos que nunca para disfrutar del Nodal y la noche se les hizo corta en otros lares…varios amanecieron en otros brazos…jijijiji y otros tantos lejos de la Gran Ciudad…¡Que forma de desquitarse años de abstinencia y hasta celibato!…El mas caro licor importado corrió como rio en el Morazán en zonas preferenciales…#WTF.

*.-Vieron a varios futbolistas de las grandes ligas, unos con su pareja oficial…mientras que otros se lucieron con nuevos rostros y cuerpos de campeonato…el más “alternativo” y famosete de la palestra, llego con aquel plumerío haciendo show y medio en el “estuche”…¡No paraba de gozar y ellos de gozarlo a él!…Nodal vino con su gran sequito: más de 15.

*.-Cuenta Eva Gabunda…que le presentaron a Nodal via WASAP los perfiles de varias sampedranas…entre “influencers”, “decentes” y “Socialites”…y que el mexicano no paraba de gozar viendo sus fotos, muy indeciso de cual elegir como edecán de compañía…¿Adivinen por quienes se decantó?…Fueron dos suertudas y socialités…¡No tienen madre!…#lol.

*.-Y es que este hombrecito luego de su truene con la Belinda, anda mas descosido que nunca…brincando de chica en chica y de borracho en borracho…pero no piensen mal…nos referimos a sus colaboraciones, entre las mas sonadas con Gera MX, Piso 21, Juanes, Reik, Alejandro Fernández y Los Plebes del Rancho…y viene una con Christina Aguilera a ritmo de mariachi…Capricornio y bien asolapado tenía que ser…Su rostro aun refleja melancolía y hasta amor por la Beli-Pop…¿seguirá con mal de amores?…Por cierto, viene El Potrillo para la Feria Juniana….#Pilas.

*.-Este jueves 12 se celebra el Día de la Enfermera, esas nobles damas de blanco que siguen al frente de la primera línea…en el campo de batalla contra la pandemia…y el viernes 13 se festeja en todo el mundo el Día de la Virgen de Fátima…a todas las que llevan ese milagroso nombre van nuestras felicidades…y a sus fieles devotos a orar mucho por Honduras.

*.-Este fin de semana cumplen 51 años, dos reconocidos frikis de la palestra del Valle de Sula: Ana Josefa Alvarado Rodríguez, orgullo de Azacualpa SB…y José Cesar Fonseca Cerrato, amante de las rolas del Grupo Elefante, entre ellas “El hijo de la luna”… ¡Dos cincuentones de muy buen ver!…y es que no hay Tauro feo como dice Grimorio…Felicidades.

*.-Siguiendo con gente linda…Les contamos que el jueves 12 celebra un año más de vida la distinguida socialité, Claudia Córdoba de Prego, hija de la destacada artista del pincel Hilda Sabillón de Córdoba y ex nuera de la apreciada Sarita Prego, quienes se unirán a hijos y demás familiares para festejarle a Claudia con ese catering de El Mezzonite o de NiFu NiFa.

*.-Se unen a las muestras de afecto para Claudia sus amigas de siempre, entre las que se destacan: Ruth Rápalo, Karlita Harris, Carol Morales de Cabeza, Karla Faraj, Flor Poujol, Jackie Dieck, Flor Bustillo, Silvia Córdoba y la que se sumen, porque Claudia es súper querida en la society…#Kisses.

*.-Otro clan que este fin de semana tira la casa por la ventana son los Carrión-Gáleas, con el onomástico de la encantadora damita Francis Carrión…amantísima hija de don Vicente y de doña Paquita Gáleas de Carrión…Se unirán al sarao todas las damas de esta honorable familia y las amigas más entrañables que Francis cultivo en sus años de estudio.

*.-La cosa va de chicas lindas…porque la dulce joven Ivanna Marisol Alvarado agrega un año más de vida…al ritmo de K Pop con sus artistas del BTS, la hija de los apreciados Juan José Alvarado y Marisol Cárdenas cumple 14 primaveras…entre las más entusiastas con este convite están sus bellas hermanas: María José, Marcela María y María Isabel…#Happy14.

*.-Ya se cocina a fuego lento un convite familiar muy esperado por estas fechas, se trata del onomástico del apuesto y joven empresario Roger Enrique Valladares…hijo de don Roger Valladares y doña María del Carmen Becker…quienes junto a la bella esposa de Roger, Isabella Ortéz y el resto del clan Valladares, le festejaran en la intimidad de su hogar.

*.-Bien dice Grimorio: “No hay Tauro feo”…porque solo gente linda cumple por estas fechas…tal es el caso de la dinámica dama de nuestra sociedad, doña Georgina de Diek…quien el viernes amanece de plácemes y felicitada por sus múltiples amistades, entre las que se destacan las socias de la Asociación Femenina Hondureña Árabe, entre otros grupos.

*.-Doña Georgina se verá finamente congratulada por su bella hija Grisel Diek de Escobar…quien este 2022 cumple sus “Bodas de Cristal” con Rubén Escobar, porque ya tienen 15 felices años de casados…#WAO… Muchas felicidades para doña Georgina de Dieck y a celebrar en Arnie’s .

*.-Otra beldad que este fin de semana celebra su cumpleaños es Stephanie Fuschich de Musleh, esposa del apuesto Ibrahim Musleh y dilecta nuera de los queridísimos Yamil y Muna de Musleh…Este sabado 14 es el onomástico de esta bella socialité progreseña.

*.-Pero los ágapes en honor a Stephie se prolongan toda esta semana mis amores… Se unen a los festejos de esta distinguida dama sus cuñadas: Marlen de Castellanos, Sally de Abuid y Samia de Khoury…#Congrat…Las regias opciones del Club Hondureño Árabe esperan a la dinastía Musleh-Fuschich para un brindis muy especial para la exquisita Stephanie.

*.-En otro orden de ideas…nos textea Vilma-Atraca, en uno de sus escasos lapsos de respiro como docente de la UTH, que ya retomo la normalidad luego de la contingencia…que en el medio del espectáculo ya se cocinan varios “realities show”…de hecho, hoy comienza la segunda temporada de “La Casa de los famosos” por Telemundo…y donde ya vaticinan como ganadora a la tremenda Niurka…¡Volaran pelos y pedazos de calzon!.

*.-Mientras tanto en TV Azteca…ya graban “Saquenme de aquí, que soy famoso”…animado por Horacio Villalobos y la resucitada Atala Sarmiento, ex de Ventaneando…un show de realidad grabado en República Dominicana, país que también ha sido sede de “Survivor”…En Televisa ya “cocinan” Big Brother VIP, siempre bajo la producción de Endemol.

*.-Cierra Vilmuchis con Pati Chapoy y Mhoni Vidente…a la diva de El Ajusco la escaparon de “macanear” en un cafetín cercano a la exclusiva tienda por departamentos Palacio del Hierro…donde contonean sus estilizadas figuras muchas luminarias del firmamento artístico…además de nuestras Joselina García Cobos y Rosalinda Bueso Asfura de Ebrard…Lo que no especifica Vilma-Atraca es si fue en el Palacio de Santa Fe o el de Polanco…Ambos “caritzimos de Paris” y donde encuentran de todo.

*.-Según cuentan…La Chapoy se encontraba muy regia en compañía de su asistente de producción Ernesto Hernández, alias La Madrastra, cuando una mujer salió de la nada a insultar la archienemiga de Gloria Trevi y si no es por Hernández, se le abalanza y la macanea…La culpaba que por ella (la Chapoy) estaba así de jodido México…¡Válgame Dios!…Hay cada loca suelta por allá…La esposa de Álvaro Dávila está por despedir a su guarura.

*.-Por otro lado…Agrega Vilmuchis que la cartera de clientes de la cubana Mhoni Vidente cuenta con varias luminarias entre tops y venidos a menos del ambiente artístico…tres de los más sonados son: William Levi, quien la está “rompiendo” en España luego de varios años de “vacas flacas”…se bajó en la Madre Patria con el pie derecho y hasta consiguió novia joven.

*.-El cubiche triunfa con la nueva versión de “Café con aroma de mujer” que grabo en Colombia…es imagen del Corte Ingles, cuyos afiches “tapizan” las principales arterias de Madrid…Además, está por grabar en España y Miami “Montecristo” con la mexicana Esmeralda Pimentel, ex de Osvaldo Benavides, quien ahora seduce a Michelle Renaud (La Herencia).

*.-Otro paisano que resucito del inframundo la cubana es el galán Mario Cimarro, quien estaba en el olvido y hasta aparentemente vetado por las dos principales televisoras hispanas de la USA…punto y aparte de la supuesta mala reputación que dejo en Televisa, donde a al parecer le hacia bullying a varias de sus co-protagonistas…Ahora Cimarro la hace con la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes”…¡y por Telemundo!

*.-Con quien si esta “batallando” duro Mhoni, entre despojos, abre caminos, exorcismos y hasta limpieza de “huevos” es con el temperamental Eduardo Yáñez…¡Uta solo galanes de buen ver!…(aunque Levi ya luce bien cueteado por sus vida de excesos)…va por el mismo camino del Gabo Soto…Según la vidente, Yáñez requiera terapia intensiva.

*.-A propósito de La Madrastra…¿el asistente de Pati Chapoy?…NOOOO…la nueva versión de ese culebrón que estelarizo Victoria Rufo long time ago…Cuenta Vilma-Atraca que Aracely Arámbula le gano “a lo chino” ese papel a Angélica Rivera alias La Gaviota…quien soñaba con volver a la telera con ese papel…pero su imagen sigue dañada.

*.-Si de “visiones” se trata…cuentan las buenas lenguas y la de varios missologos que no se quedan atrás…que este año si se lanza a las aguas de Carimaxx la linda comunicadora Karlen Pérez…a quien han venido “taloneando” desde varias ediciones atrás…¿Regresara este 2022 la gacela capitalina Woldie Durón?…consentida de varios futbolistas…¿Acaso la tercera será la vencida?…¿Quién será la anfitriona que brille este año?.

*.-Por cierto…la triada de la belleza no suelta prenda, si vendrá la actual Miss Universo hindú o no…de plano mejor que inviten a la paraguaya Nadia Ferreira con Marc Anthony incluido…ya que “navegan” por estos lares pero afincados en la USA…y la hindú de Asia no sale…otro punto es el lugar donde se coronara a la sucesora de Rose Meléndez que no aparece.

*.-Unos dicen Expocentro, la USAP, otros el Club Árabe…mientras que otros barajan como posible sede el área de la piscina del Copantl…también la alberca chic rodeada de palmeras en el Real Intercontinental o la terraza del Hyatt Place…Ya de plano el “estuche” Morazán, como antesala al gran concierto de cierre de la Feria Juniana…Así no pagan local…Tal cual han coronado varias españolas en el marco del Festival Starlite en Marbella.

*.-Otras grandes ausentes en la conferencia de prensa que brindaron los Carimaxx, en el Salón Consistorial de la comuna sampedrana, fueron: Vanessa Villars y la gacela de Cofradía Rosemary Arauz…desde que La Arauz vino de la USA donde se voló: preparación en Miami, Miss Universo en Atlanta…con Navidad, Año Nuevo 2020 y varias pasarelas en NY, la hija de Grethel Mejía se extravió de la palestra…¡Como borrada del mapa!…¿Se casaría con su DOC?…Para más “La Chica de la López Arellano” dijo presente…#KeylinGomez…¡Quien ya tiene cara de casada!.

*.-Otra que barajan para este año, es el segundo debut de la porteña Nasifa Gabrie…aunque para serles sinceros, nos gustaría el retorno de la colega Rely Zomar “batiéndose” de lo lindo en esa pasarela, con ese “wet look” tipo sirena en su esbelta figura…¿Quién será la ungida con el cetro Carimaxx este 2022?…Les quedan pocos meses para estar en el MU.

*.-Lo cierto es que los propietarios del Miss Universe Honduras regresan más empoderados que nunca…con full apoyo de la guapa Alexa Solórzano, apoderada legal de su organización y actual Gobernadora Política del Departamento de Cortes…punto y aparte del patrocinio de la Alcaldía de San Pedro Sula…Pero por favor, organicen ese “chiquero” del Centro y alrededores, al menos en junio que dura la feria y el Miss Honduras.

Nos texteó Vidajena quien nos recomienda altamente la “leche de rosas” de Pat MacGrath: El Divine Skin Rose 001 The Essence, es el tónico-esencia en frio que todos necesitamos en estas cálidas noches, luego del baño y antes de irnos a la cama…hasta para el marido luego de la afeitada…amanecen como nuevos mis amores…Pilas que Mercurio hoy entro retrogrado atrasando y enredando todo…Cuídense mucho mis amores no se olviden que los queremos en P!#$%&.