Chicha y Limón martes 12 de enero de 2021

Photo Credit To Bellos los tres... herencia de sus padres Eduardo Leiva y Elsa Chahín - Leiva

¡MARTES DE LUNA NUEVA!!… Y la primera del 2021… perfecta para todo tipo de inicios y firmas… Mario y Antonieta de Escobar brindan por 53 años de amor del bueno… El culto galeno Jorge Coto también celebra en casa por sus efemérides… Y hasta Tegucigalpa muchas felicidades a la exquisita dama Sonia Reyes Noyola, madre de las bellas Casanova por su cumple… Notas y chismes de interés con nuestros frikis… Los colores de este 2021 y más.

*.-Mañana… La dinastía de los Faraj tira la mansión por sus ventanas con el onomástico de don Jorge Faraj… El patriarca de la family será congratulado por su guapa esposa doña Lily de Faraj, hijos y nietos, con ese catering árabe de Azize… donde Sammy Musleh se luce con sus clientes y pastel de La Moderna… Nuestras más sinceras muestras de afecto para don Jorge Faraj.

*.-Desde ya recibe felicidades el reconocido odontólogo, Negib Mahomar, quien mañana estará de plácemes y súper consentido por sus bellas hijas Nuria Mahomar y Alexandra Mahomar de Zacarías, así como sus preciosas nietas y toda el clan Mahomar, que se unirán al ágape de este apreciado caballero… Nuria también está de plácemes por estas fechas… Bendiciones.

*.-El Cuerpo Consular Sampedrano sigue celebrando el onomástico de sus socios, en esta ocasión es el cumpleaños de la elegante Cónsul Honoraria de Noruega en San Pedro Sula, doña Pamelle Dávila, quien este jueves estará de plácemes rodeada del cariño de sus familiares y múltiples amistades que sin lugar a dudad la congratularan en algún recinto chic de la ciudad… #Congratz.

*.-Otra dinastía sampedrana que mañana brinda con vino y delis son los Zablah, porque una de sus miembros esta de plácemes: se trata de la elegantísima Siham, que ya recibe las muestras de afecto de amigos… Toda la dicha del mundo para esta socialité, muy apreciada en toda Honduras.

*.-Cuatro años de casados festejan por estas fechas los apreciados Wilmer y Essy Umanzor de Madrid… inolvidable boda oficiada en la parroquia Nuestra Señora de Suyapa y un posterior banquete en el centro de convenciones del Hotel Copantl… donde ambas familias e invitados especiales brindaron por la dicha de este joven matrimonio que paseo su amor por Europa.

*.-Wilmer y Essy son hijos de los estimados Wilmer Madrid y Glenda Mejía y Aníbal Umanzor y Sonia Zelaya de Umanzor, quien llego irreconocible de guapa…Por ahí vimos tan linda como siempre a la ex chica del IDE, Egla Jackeline Avendaño, radiante en rojo pasión… ¡Benditas Bodas de Lino!

*.-Otra pareja que recuerda su boda son los Machado-Collart… enlace que tuvo lugar en el Copantl luego de varios años de noviazgo y que bendijo el padre Juan Carlos Moreno… los tortolos disfrutaron una luna de miel en un tour completo por Islas de La Bahía, Tela y Copan…. ¡El paraíso nacional!

*.-Mario y Constance Collart de Machado cumplen cuatro años de casados… Recordamos entre los invitados a Ernesto y Elenita Medina de Lazarus, tan exquisita como siempre; entre mucha gente chic, que brindo por la dicha de la pareja… ¡Inolvidables Bodas de Lino Machado-Collart!

*.-Vemos muchas “cirujeadas” en los “malls” de la ciudad, pero quien sabe quién les mete cuchilla, porque las dejan desarmonizadas con el resto de su anatomía: mucha pompa y piernas de popotitos o mucha pompa y pocas bubis… Por cierto muchas lucen bien sexies presumiendo pompas con ropa ceñida y cuando caminan les tiemblan de 12 a 14 grados en la escala de Richter…jijijijijiji… No sé por qué se descuidan tanto chicas!!

*.-Una la falta de ejercicio o dietas y por otra parte hay que educar al marido en la alcoba mis reinas, como decían las abuelas: uno escoge al novio y educa al esposo en todo… Después cuando las miran todas destartaladas se van a la calle buscando carne de gata: buena, bonita y barata…jijijijiji… #OMG…#True.

*.-El otro lado de la moneda es aquel macho alfa que tiene una esposa tipo Emma Watson: dulce, linda y recatada… pero siempre habrá una nalgona o madre soltera en la calle tipo Jennifer López que lo vuelva loco…Las pompas son para los hombres, lo que los zapatos son para las mujeres: un par nunca es suficiente… para muestra muchos “fernandeles”…#JFP…#JAP… #AFG… #IJG.

*.-Como decía un viejo amigo… “las amistades son como los implantes: a veces se caen, otras veces son grandes y en muchos casos falsos”… La neta… y quien diga que NO, vive en una nube de la flatulencias, porque conocidos son muchos pero verdaderos amigos que están en las buenas y en las malas, muy pocos, contados con los dedos y aun nos sobran manos, dijo el pulpo.

*.-En los últimos meses muchos se han quitado una máscara, que mis respetos, pero Dios no desampara a nadie… No nos podemos quejar, porque los que nos quedaron son oro de 24 kilates y siempre han estado en todo… Esta como los frikis que critican todo lo que haces, pero tratan de no perderse nada de tu vida: no sabes si te odian, te envidian o quieren ser tu.

*.-Como el romance que ya es tendencia en varios círculos VIP de la ciudad de un atleta muy reconocido de este país con una socialité divorciada, que esta guapísima, ahora que se libró de aquel “hoja suelta”…Usualmente nos llega a la cabeza, que cuando una socialité se divorcia o se desnovia de alguien es por otro de su mismo nivel o ambiente, pero aquí erramos, porque ese moreno esta de campeonato…jijijijii… ¡Ella es la envidia de sus amiguis!

*.-En mejores temas…. les contamos que por estas fechas estuvo de plácemes la encantadora dama Rita Ictech… dinámica socia del Club Internacional de Mujeres… Rita aún sigue recibiendo los buenos deseos de sus amigas por redes sociales… Entre ellas: Naval de Burbara, Mary de Handal, Rita Jabour, Rosa María Kattán, Samia Jarufe, Adla Hasbun y media dinastía Ictech.

*.-Otra carismática diva de la sociedad sampedrana que festejo su cumple de forma muy íntima, en familia, es la querida doctora Sonia Vivas de López… mejor conocida como “La Suegra de la Society”…jijijijiji… Fundadora del matriarcado de las bellas López Vivas… que junto con sus respectivos clanes brindaron por la dicha de la esposa del ortopeda Roberto López Tabora… Muchos años más de vida para la Dra. Sonia Vivas de López.

*.-En pleno Dia de Reyes…se deleitaron con los pasteles más light y deliciosos de Signature Cake las socialités: Norma Leticia Leiva de Santos, guapísima esposa del Dr. Pio Santos… y la teen model Tita Assanmal, hija de Lourdes Peláez y Rolando Assanmal… No dudamos que los Reyes Magos derramaron muchas bendiciones en estas damitas… Muchas Felicidades.

*.-Miriam Miranda de Torres… es otra de nuestras glamurosas capricornio que apago velitas de cumple allá en Florida el pasado 7 de Enero… Miriam salto a la palestra como una de las musas consentidas del extinto Edwin Morales en la desaparecida Agencia de Modelos Classe, participando en una serie de eventos de belleza, entre ellos el Reinado de la Feria Juniana… #Kiss.

*.-Bien abrigados pasearon por el Arco del Triunfo y los Campos Elíseos, en plena Paris, Taret y Johana Avelar de Melgar en su primer viaje como casados…con más de diez años entre amigos, novios y pareja, con una linda bebita producto de este amor, se casaron en un enlace liderado por Lidabel de Mena de Acontecimientos con una colaboración magistral de Fabiola Orellana de la Fábrica de Eventos… Felices “Bodas de Cuero” Melgar-Avelar.

*.-Entre los elegantes invitados a la boda de Taret y Johana Avelar de Melgar figuraron las bellas Yessenia Reyes y Cindy Navarro, ataviadas de diosas en sutiles “maxies” en tono salmón, atuendos escogidos para el ramillete de damas de honor que lucieron fabulosas… los hermanos Tito y Nicky Mena, fueron parte de los distinguidos invitados… WAO.

*.-Regios los nietos de doña Tina de Mena e hijos de Ángel Ramón Mena y Saskia Eleonora Martínez… Tito ya despunta como un joven líder y radica en esta ciudad, mientras que Nicole se dejó venir a pasar fiestas navideñas de ese 2018 desde New Jersey, donde radica con su madre, su abuela materna doña Martina García y su tía Glenda… Una familia fuera de serie.

*.-Ayer fue un día de gratas impresiones para la bella socialité Denisse Werner, quien estuvo de plácemes y recibiendo buenos deseos por parte de sus familiares y múltiples amistades… una exquisita soltera de altos quilates y muchos atributos… muy apreciada en varios círculos sociales de esta ciudad.

*.-La Ex Miss Honduras Mundo 2009, Blaise Marie Masey Alvarado, es otra de las cumpleañeras de enero que sigue celebrando en Londres y vía web por sus amigos… La hija de la también Miss Honduras de 1967, la limeña Denia María Alvarado, es toda una promesa en el mundo de la moda donde sigue capacitándose con interesantes postgrados en el Reino Unido.

*.-Como todos sabrán, Blaise es la última sampedrana en ceñirse la diadema del Certamen Nacional de la Belleza de la Organización Zablah… Nos representó con mucha clase en el Reinado Mundial del Turismo en China, Miss Mundo 2009 en Sudáfrica y en el Reinado Internacional del Café en Manizales 2010…. También en el sorteo de la FIFA para Sudáfrica 2010.

*.-Espléndidamente bella a sus más de seis décadas de vida, así luce la encantadora dama de sociedad Bárbara Hernández de Quintana, quien celebró en familia su efemérides… en una íntima velada organizada por sus apuestos hijos: Jorge, José, Fernando, Astor y Carlos, con sus respectivas esposas, fue posible el primer convite del año de los Quintana… #Blessings.

*.-Otra adorable cumpleañera de Enero es doña Jenny Navarro de Ochoa, quien aún cultiva esas amistades de su época de colegio y de trabajos anteriores…Se unieron via web a esta fecha especial: Viena Emelda Baide de Martínez, Soraya Saybe, Ivonne Chahín, Lupita Jaar, Geraldina Caballero, Sarita Cabrera, Marisol Haylock, Jenny y Paola Ochoa, Rosa María de Naranjo, Estercita David, Soreya Canahuati, entre otras ladies… Felicidades doña Jenny.

*.-Si de glamour se trata… más fresca que una lechuga y con su rostro bien cultivado con Sisley, se conecta a cara lavada “Vidajena”, para comentarnos los colores que propone el Instituto Pantone del Color para este esperanzador pero movido 2021… Tonos que serán tendencia, no solo en moda, sino también en decoración de interiores… Vida viene esplendida.

*.-Arranca con el “Amarillo Chillante”… su nombre oficial Illuminating (Pantone 13-0647), y desde el Pantone Color Institute lo describen como “cálido, brillante y alegre, y que genera vivacidad y efervescencia”…lo vemos en vestidos etéreos y semitransparentes de la genial Alberta Ferretti.

*.-Atención ladies, porque este tipo de prenda será una de las que más llevaremos en primavera… el amarillo más o menos vibrante tiñe looks principales de formas como Altuzarra –en estilismos completos incluso con blazers–, vestidos boho y estampados como los de Etro… versiones flúor y plisadas de Brandon Maxwell o abrigos en satén que se lucen casi como prenda única, como propone la casa Prada… Oh La La como el Teo Cabanel.

*.-Aunque pueda sorprender en principio que un color como el gris se identifique con valores como el optimismo y la resiliencia, ambos necesarios para afrontar el nuevo año, el tono bautizado como Ultimate Grey (Pantone-17-5104) es el otro Color del Año que, además, se presenta como aliado perfecto del amarillo… sobrio, sofisticado y clasudo a la vez.

*.-Y si nos fijamos en las propuestas de P/V, efectivamente es un color protagonista que, ya sea mezclado con azul o con un acabado más antracita, inspira sosiego y elegancia natural y discreta, nada mal para lucir en los meses más calurosos y ociosos, esperemos, del año… Gris con negro luce genial y estilizada hasta la más voluminosas de las figuras señores.

*.-Al “ultimo de los grises” se apuntan desde Armani, para quien es un recurso habitual incluirlo en sus colecciones… a firmas de las que sorprende más como Balmain y sus versiones gris marengo del sastre –con bermudas ajustadas y chaquetas de hombros XL–… Jacquemus y sus vestidos con escote corsetero y gran abertura lateral o Max Mara y sus combinaciones con rayas y efecto jaspeado… ¡A escarbarlo entre las boutiques más chic de la city!

*.-Siempre sensual, sofisticado y con una elegancia indudable, el “Total Red” apasionado y en versión lipstik (como la nueva colección de labiales de CH) no podrá faltar en nuestro armario… Ya sea en prendas de punto combinadas, como la falda lápiz y top corto de punto de Genny, a la sensualidad y poderío mediterráneos de los vestidos ajustados con tirantes negros de D&G.

*.-Pasando por el maravilloso minimalismo de Cividini y la inspiración sastre renovada y ultra sofisticada de Fendi, el rojo pasión se afianza en la nueva temporada con un mensaje claro: empoderarnos y animarnos a caminar con paso firme… Ideal para lucirlo en todo su esplendor los días martes en febrero, marzo y abril… meses que vienen intensos y muy movidos.

*.-La vuelta a la naturaleza o, al menos su puesta definitiva en valor ante la pandemia global, nos devuelve el protagonismo del verde trópico en su totalidad de versiones… Ya sea esmeralda, como las combinaciones de texturas –punto y satén– de Michael Kors, a través de capas de gasas delicadas como los vestidos de Valentino, o el Green JLO de Versace.

*.-Lo que está claro es que este tono gana protagonismo en un momento muy oportuno en el que los conceptos de esperanza, naturaleza y sofisticación, a la vez que la energía y la vida slow, aparentemente antagónicos, se unen en un todo trendy y muy amable… Mención aparte merece la propuesta de Simonetta Ravizza: short y camisa tipo safari, acompañados de accesorios en cuerda y rafia natural… verde ideal de junio hasta agosto, en un total look o balanceado con blanco.

*.-Quizás sean de esas mujeres que no coinciden con algunos de los valores adjudicados a un color como el rosa mexicano (feminidad, romanticismo, dulzura)… Pero, créenos, en esta ocasión se van a enamorar… Y es que el fucsia, ya sea en vestidos vaporosos como los de Jason Wu o Valentino, cuyos escotes asimétricos e inspiración clásica son absolutamente inspiradores.

*.-O en looks exóticos con mini pulls de punto y faldas plisadas con ruffles como los que propone Versace, transforma casi cualquier tipo de prenda y outfit en un alarde maravilloso de sofisticación, energía y alegría… lo cierto es que el rosa mexicano o fucsia vuelva con fuerza en septiembre y octubre… perfecto para esos relajantes y sociales viernes… #PilasPues.

*.-Vidajena cambia de aparador y se despide con sus besitos aéreos, muy típicos en ella… la espera una “ardua” sesión de spa en casa, al mejor estilo Georgina Raquel de Selim en Clinimagen y una suculenta ensalada de quínoa con remolacha y lascas de manzana verde… empezó disciplinada el año y con su infaltable té verde con jugo de limón: bien tibio y en ayunas… #WTF.

*.-Cerramos con notas de Grimorio y los 3 signos faltantes de la edición anterior… empieza con los “ultra mega pikis”, los Virgo, quienes brillaran en su trabajo todo el santo año… solo tienen que cuidar dos cosas: su lengua criticona y su salud… en especial todo lo relacionado a: colon, duodeno, estomago, rinitis crónica y hasta la ciática que a muchos avienta en cama.

Prosigue con los Libra…a quienes le regresa uno o varios amores, free o acostones casuales del pasado…#WTF… de forma esporádica en el 2021… los que anden en malos pasos serán descubiertos…Escorpiones buena onda se mantienen… Cuídense mucho mis amores los queremos en P!/&#$.