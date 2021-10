Chicha y Limón martes 12 de octubre de 2021

Photo Credit To Apoyando la selección catracha en el Estadio Azteca

¡QUE OCTUBRE!!…Si así lo empezamos como lo terminaremos…Lo positivo es que seguimos al pie del cañón y dispuestos a conmemorar el mes de la lucha contra el cáncer de seno… ¿Celebraremos las Bodas de Plata del Miss Honduras? …#MMM…Onomásticos…Efemérides…Cotilleos de interés…Recomendaciones y hasta datos históricos…Todo aquí mis amores…La raza anduvo “descosida” en ese feriado “holgazánico” …#Santisimo.

*.-Y media plana de las empresas del Grupo Valladares, entre ellas la UTH… Su living es todo un jardín de Hermes, porque sendos arreglos florales adornan su bella residencia… Muchos años mas de vida para esta librana de buena sazón quien siempre sorprende a sus invitados con esas recetas deliciosas…A brindar con champaña por una vida maravillosa.

*.-Otra honorable dinastía que sigue celebrando a sus féminas son los Faraj, con los onomásticos de las encantadoras damas: Leyla Gabrie de Faraj y Lilian Faraj de Jaar…ágapes que empezaron el fin de semana y se prolongan por estas fechas…La familia también brinda por 38 años de casados de Jorge y Elenita Pumpo de Faraj, una de las parejas más admiradas de la society.

*.-Entre rosas y buenos deseos…sigue celebrando su efemérides, la refinada socialité sampedrana Josephine Maalouf y sus amigos más cercanos lo saben…esta encantadora y joven dama de negocios, brinda con Moet & Chandon de Marcas Mundiales por un nuevo año de vida pletórico de éxitos y felicidad por doquier…Muchísimas felicidades.

*.-Bien dicen los astrólogos, que libra es el signo de las mujeres bellas y exquisitas…otra flor de este jardín de Hermes que cumple años por estas fechas, es la dinámica profesional de la odontología Sandra Lily Alvarado… destacada dama de sociedad y dinámica socia de varias agrupaciones como la Asociación Dental del Norte y el Club Internacional de Mujeres.

*.-Donde Sandra Lily es nervio y motor con su innato espíritu altruista… Esta brillante egresada del JTR celebrara en familia con sus lindas hijas Sandrita y Michelle, así como sus amigas de toda la vida…La mejor de las dichas para Sandra Lily Alvarado y si sale con sus bebas La Marguerita las espera.

*.-Bendito entre las damas, integra este selecto grupo de cumpleañeros el joven empresario Marco Crespo, hijo de los apreciados Marco y Rosario Pineda de Crespo y esposo de la bella Ana Cecilia Barletta Yacamán…Se unen a la celebración de este joven, sus apreciados suegros: don Héctor y doña Magda Yacamán de Barletta…¡Dos familias fuera de serie!

*.-Dos estimadas parejas de la sociedad sampedrana recuerdan su noche de bodas, entre vinos y delis brindaran por esas “Bodas de Algodón”…nos referimos a: Alejandro y Karen Burgos-Cueva de Meléndez y a Carlo y Tania Peña de Samayoa… Familiares y cercanos amigos de ambas parejas se unen en buenos deseos vía redes sociales… #Blessings.

*.-Otra familia que está en vísperas de celebrar en un ágape son los Banegas-Mathis con el tercer año de vida del inquieto Abelardo…el menor hasta el momento de la talentosa Delya Mathis de Banegas y hermanito consentido de Mariane y Maria José…Se unirán al ágape doña Martha López y Claudia Mathis, abuela y tía de Abelardo respectivamente…¡Cómo pasa el tiempo!

*.-Por estas fechas del mes, celebra de forma muy intima su onomástico el brillante Ing. Ronny Carrillo, esposo de la guapa Patricia e hijo de la especial dama Estelita Joch…El divo de Eco-Lova, una de las plantas de Grupo Lovable, recibe las felicitaciones de su círculo más allegado vía redes sociales.

*.-Una comunicadora que siempre dice presente en la campaña de prevención contra el cáncer es Nora Margarita Erazo Schauer, quien mañana celebra su cumple…más bella y feliz que nunca con su preciosas bebas…Nora Margarita celebrara su cumpleaños con su amor Joel Bran, familiares cercanos y compañeros de labores en LTV…sus amistades de siempre la sorprenderán como todos los años…¡Felicidades!

*.-Y es que los Schauer son un estuche de monerías: así o más versátiles en estudios y trabajos…Nora Margarita además de ser toda una consagrada atleta de las artes marciales y el fitness, es graduada de ingeniera industrial en la USAP, comunicadora social por las venas maternas y ex reina de belleza: Miss Bikini Open Villas Telamar…¡Otra “profuga” del Miss Honduras!

*.-Como Erazo, desde antaño fueron muchísimas las chicas bellas de sociedad que huyeron “descalzas y con los tacones en la mano” del cetro nacional de la belleza, donde las persiguieron por años…como las hermanas: Pascua-Toledo, Millares-Pagan, Díaz-Marinakys, Handal-Katimi, Gavidia-Arias, Barletta-Yacamán, Andonie-Yuja, Galdamez-Tomé, López-Vivas, Dip-Alvarado, Bueso-Asfura, Ferrera…Idem: Karla Andino, Atenas Hernández y Rosyl Mejía.

*.-Y de beldades va la cosa: Pamela Mejía Triminio, quien por estas fechas suma la nada despreciable edad de 33 añitos a su bella existencia… muy bien escondidos porque luce esplendida la esposa de Anthony Sauceda…Como inolvidable su llegada al tercer piso, en aquel sarao en el Colegio de Abogados con majestuosa decoración de Globolandia…Felicidades Miss Dior.

*.- Congratulaciones al popular Darío Casado…El Negrito de Chocolate llego a los 63 años…¡Fuego María!…bien añejados a puro gifiti, casabe y esas ricuras de la cocina garífuna, patrimonio nacional…¡Bendiciones Darío Casado!

*.-Con ese rostro casi petrificado a punta de los productos del Dr. Sebagh, se conecta Grimorio, para recordarnos que este 2021, como cada 823 años tenemos: 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos…#OMG…un mes mágico por donde lo vean mis vidas…Además, el miércoles se puso directo Plutón en Capricornio, donde lo sigue transformando y reestructurando en todo.

*.-El jueves, Venus entro en Sagitario, impregnando al arquero de fuego de mucha atracción y magnetismo…aún más del que ya poseen…y el domingo Saturno entro directo en Acuario, aleccionando y limitando a este hijo de Urano en libertinajes y calle…¿le gusta la calle a los Acuario?…Nadie los detiene a estos amigueros suertudos del zodiaco…#ingeniosos…#ocurrentes.

*.-Mercurio sigue retrogrado en Libra, limitando en cierta medida a estos hijos de Venus en aire en creatividad e inventiva, por ratitos se bloquean la mema…pero con un buen sorbo de su café gourmet favorito ( y si es Welchez o Fuschich nada mejor) se despabilan…Otros que se traban al hablar o escribir son los Aries, quienes también tienen “roces” con su pareja…#WTF.

*.-A quienes les regresan amores, free, acostones, movidas o revolcones del pasado es a los Escorpio…#Uyyy…signo que deja “huella” en todos los cuerpos que toca…por algo les llaman: “los amantes inolvidables del zodiaco”…Todo lo oculto, tapado, misterioso y callado del pasado, les regresa mis amores…para bien o para mal, el pasado siempre regresa y por algo.

*.-Ya saben la máxima: “antes de un cumple todo se descubre, todo se revuelca”…salud, trabajo, amores, familia, pasado, ETC…#EstresTotal…para esos Libra y Escorpiones que no han cumplido años…no mientan, no transen, no oculten, porque los ojos están sobre ustedes y serán descubiertos…#Pianito…De punta en blanco y con la verdad sobre todo.

*.-110 años de fundación… Celebraron el domingo nuestros amigos de la República de China Taiwán con una serie de actividades a desarrollarse, tanto en la isla de Formosa, como en todas las sedes diplomáticas alrededor del mundo donde brillan como el mismo sol….una de las poquísimas naciones en el mundo que controlo a tiempo el covid-19.

*.-Honduras no se podía quedar atrás, las celebraciones se darán toda esta semana en la embajada taiwanesa en Tegucigalpa y en el consulado de San Pedro Sula, presidido por el Sr. Benito Liao…Como extrañamos a nuestros amigos Abel Ling Cheng Hui y José Yang, afincados en las sedes diplomáticas de China Taiwán en Lisboa Portugal y Panamá, respectivamente…¡Saludos!

*.-Contando con la presencia de distinguidas familias de las sociedades de San Pedro Sula y La Ceiba, las dinastías Vega y Moreno convocaron en el 2017 a sus más cercanas amistades para la boda de José Gilberto Moreno y Elisa Vega…quienes luego de seis años de feliz relación sentimental con el pequeño Gilberto Elías Moreno como bendición de ese hogar…decidieron celebrar su matrimonio con una fiesta muy íntima…Felices Bodas de Lino.

*.-El banquete de esponsales tuvo lugar en el Salón Napoleón del Centro de Convenciones Copantl… Magistralmente decorado por el equipo de floristas de la firma “Casa Jardín y Más” que dirige María Dolores Uclés de Rápalo, todo bajo la organización, planeación y logística de Irela Pérez… la boda Moreno-Vega resulto todo un acontecimiento social para ambas familias y la sociedad nacional que siguió el ágape a través de Farah La Revista.

*.-Derrocharon elegancia y glamour en la boda de Gilberto Moreno y Elisa Vega: los padres de la novia, el reconocido empresario Camilo Vega Kawas y la siempre exquisita Judith Fonseca; los padres del novio, Gilberto y Anita de Moreno, quien lucio esplendida en verde… Feizal y Elena Ahmed, deslumbrante en rojo, fungieron como padrinos de la boda… ¡Full glamour!.

*.-Brillaron en distinción las bellas hermanas de la novia: Jessica y Denisse Vega, impecables y chic en cada momento; al igual que las hijas de los padrinos del enlace, las preciosas Lisa y Elenita Ahmed, quienes lucieron como todas unas princesas del Medio Oriente…Clase aparte ladies.

*.-Otros invitados a la regia boda Moreno-Vega fueron: La siempre estimada y bella dama, doña Gladys de Cárdenas, junto a su preciosa hija Emilita; Mario y Carlota de Lobo, Constantino y Gina Larach, Roberto y Bibí Moncada… Héctor, José Luis y Victoria Palomo, divina de pies a cabeza; Roque y Silvita de Ardón, David y Marie de Peralta, Leopoldo Duran, Víctor Kawas, Luis y Claudia Cousin…las bellas Vanessa Nazralla y Marcela López de Nazralla, Edgardo y Anita de Canales, guapísima en azul.

*.-Donna Lee Busmail, tan glamurosa como siempre; mi estimada amiga Jessica Reina, muy sobria en negro, Carlita Goldberg, Ricardo y Ceci de García con sus preciosas hijas…la especial y bella damita Andrea Gonzales, Leitha Haylock, los bellos hermanos Liliveth y Gonzalo Kattán Bandy, la preciosa y Rozeana Fonseca de Kattán, divina como hasta estas fechas.

*.-Andreita Ortega bella en purpura…Entre el ramillete de lindas damas de honor destacaron en porte las encantadoras Stephanie Vélez, Tania Vega y Ericka Muñoz, entre mucha gente linda que disfruto de un enlace espectacular…¡Benditas Bodas de Lino Gilberto y Elisa Vega de Moreno!

*.-En el marco del Día Mundial del Agua y teniendo como escenario la plaza del Trocadero en pleno Paris, el conglomerado de la belleza L’Oreal celebro por todo lo alto medio siglo de empoderar a la mujer, resaltando su autoestima con sus productos…50 años no podían pasar desapercibidos y fue precisamente con un regio desfile que incluyo top models y luminarias.

*.-Desde Helen Mirren hasta Amber Heard pasando por Camila Cabello, desfilaron una a una las más icónicas modelos de todos los tiempos en esa pasarela al aire libre que tuvo como fondo la emblemática Torre Eiffel…sin una línea que seguir, las féminas modelaron a su estilo, dando por hecho que L’Oreal siempre ha estado con ellas en todo momento…¡Porque lo valen!.

*.-Al igual que Venecia, Paris poco a poco retoma su auge como Ciudad Luz y eterna metrópoli lunamielera por antonomasia…favoritísima de los amantes de la moda, el arte y el romanticismo…pero ojo en los meses pico donde los turistas abarrotan sus principales atractivos, porque “llueven” los carteristas en todos lados: un bolso grande y mal cerrado “FUE” mis vidas…#OJO.

*.-Dos celebres cumpleañeros de estas fechas son: el Ministro de Gobernación, abogado Leonel Ayala; y la exquisita dama del pincel Ileana María Rodríguez de Soto, quienes siguen recibiendo las congratulaciones de sus respectivos círculos sociales…Libra tenían que ser…#Ilustres.

*.-Ayala toda una eminencia de las leyes y la diplomacia, mientras que la querida Ileana es toda una virtuosa del arte… para ellos van nuestras más sinceras muestras de afecto y a seguir brindando entre amigos con las fabulosas opciones de nuestros amigos hoteleros en: InterContinental y Hilton Princess y Hyatt Place que celebra tres años de exitosas operaciones.

*.-Dos honorables catrachos de cumple en la USA: María Adelfa Sarmiento de May en Nueva Orleans y el célebre diseñador Carlos Campos en Nueva York…quienes seguirán congratulados por sus respectivas parejas y demás familiares en esas metrópolis donde vibra el espíritu latino…#Blessings.

*.-Este fin de semana celebra su onomástico la ex Primera Dama Siomara Girón de Micheletti, esposa del Ing. Roberto Micheletti Baín, quien junto con sus hijos sorprenderán a Siomara con finos presentes y ágape fuera de serie en el área social de su bella residencia en El Progreso.

*.-Mas galán que nunca y con un matrimonio solido de cuatro años, así celebrara su cumpleaños este fin de semana el joven empresario Daniel Larach, esposo de la bella Andrea Panayotti…desde tempranas horas del día el celular del hijo de los apreciados Alejandro y Carmen Morales de Larach, recibirá numerosos mensajes de felicitación y llamadas sorpresas.

*.-Donde le expresan las más sinceras muestras de afecto al yerno de Jorge y Maritza Panayotti…el Club Hondureño Árabe espera a los Larach-Panayotti con sus regias opciones para brindar por muchos años más de vida para este carismático caballero…¡Feliz Cumpleaños Daniel Larach Morales!.

*.-Seguimos con más belleza y para muestra 3 botones de rosas: Karla Nazareth Medrano cumple 47 añitos, muy bien añejados en la hija de doña Elvira Gómez Pato y primisima de Ada Márquez…La clienta fija de Notino, Primor y Carrefour empezó su carrera de modelo en competencias intercolegiales, desde que estudiaba en el Primero de Mayo y Liceo Sampedrano…Hasta lograr el Reinado Juniano del 92 y Miss Cofradía 94.

*.-Dos beldades más que parten pastel son: Vilmita González, quien ya empezó a recibir las respectivas congratulaciones por parte de sus amigas… Ruth Rápalo, Sheila García y su tocaya Vilma Rosales…Y este fin de semana apaga velitas Danielly Maldonado, una de las gimnastas más completa de la city…sus hijas Dariela y Georyaly la saludan desde la USA.

*.-Una especial matrona de San Pedro Sula cumple años por estas fechas…nos referimos a doña Irma Sikaffy, madre de nuestra amiga María Elena, de Jorgito y Marcela también…familias que se unen al jubilo para felicitar a doña Irma en su día de días solo como ella se lo merece…Bendición aparte ver realizada una súper familia hasta de tres generaciones unidas.

*.-Feriadones por aquí, proselitismo por allá, gentío por acuya, SEDES por otros lados…y la pandemia muy bien gracias…al parecer se están olvidando del mal del siglo y los hospitales siguen repletos de pacientes luchando por el Covid-19…con sus familiares “de correr” porque tienen que comprar los medicamentos más caros para salvar a su pariente…¡hospitales en crisis!.

*.-Ahí y en Guanaja es donde queremos ver a los políticos de turno, que buscan el voto o es que ya se dan por ganadores?…en lugar de estarse rumbando bacalao en redes sociales, hagan algo por el más necesitado…Es inconcebible que el país siga como si nada, en fiesta política y veraniego, mientras nuestro paisanos se están muriendo o luchan por sobrevivir.

*.-Todos a seguir colaborando con nuestros hermanos de Guanaja: hoy por ti y mañana por mí, mis amores…Esperamos que no se cuelen “abusivos” en esa ayuda y que en la próxima Semana Santa no aparezcan con sendas casonas de playa en el área del siniestro…Allá todos se conocen: nativos, visitas, turistas y familiares…Así es que “moscas” con esa lista de damnificados.

*.-Si acá en SPS ya nos conocemos…entre millonetas de abolengo, gente pudiente, de linaje antiquísimo y comerciantes luchadores de antaño…que cuando aparecen en la palestra nuev@s ric@s, todos pegamos el grito en el cielo que nos dejan con los ojos cuadrados…para la ambición no hay escrúpulos…Por cierto, nos contó “La pajara pinta”, que la moda de esta gente es tener sus “brillantes contadores” en el norte del continente…#WTF.

*.-Esa pajara sabe mucho…entre sorbo y sorbo de macchiato, mocachino, frappuccino y cappuccino, nos comentó ese FLASH…Como aquí ya andan “buzo caperuzo” con ese tipo de movidas, los más mañosos se buscan “familiares de extrema confianza” allá en el norte para esas transacciones múltiples que manejan miles y millones de $$$$.

*.-Con mentes brillantes que fungen como expertos contadores (más de dos con estudios en la materia) y una extensa red de “laundry & dry” regadas en varias ciudades y hasta países, donde hacen y deshacen con ese platal ajeno.

*.-Agrega la pájara pinta y bien sentada en su verde limón…que “varias” encopetadas se reportan con “alias” en esas redes sociales por donde reparten las instrucciones a granel: “usen lo que necesiten”…”inviertan donde sea”…”ayuden a quien sea necesario”…Así por el estilo viajan y adquieren una de casonas y apartamentos de lujo por allá…

*.-Si se mira de todo en esos “Pandora Papers” en paraísos fiscales con luminarias y demás lumbreras…¿Que no pasara en estos lares con “perfectos desconocidos”?…Pero este gobierno anda AVIDO por limpiar su imagen internacional como sea, que esa información vale ORO y ni aun así esa gente pone sus barbas en remojo…Siguen tan mezquinos, esquivos y prepotentes.

*.-¿A dónde se habrá visto que en un matriarcado cada una tiene como mínimo 5 cuentas con cantidades obscenas en moneda internacional?…más un monedero repleto de tarjetas sin límite…punto y aparte de la “colección” de naves del año por cabeza, las cuales cambian a vista y capricho cuando les place la gana…De lo que dicen laburar, no da para tanto ladies…#TodoCae.

El karma siempre llega señores: “corregido y aumentado”, cuando dicen “ayy” ya es demasiado tarde…Dicen que ahora solo “recomendados” atienden en varios estatales…#Santisimo…uno de ellos solo para: empleados y familiares de estos… ¡Así estamos! …Cuídense mis vidas los queremos en P!#%&$.