Chicha y Limón martes 13 de septiembre de 2022

Photo Credit To Bellísima lucio Sandra Madrid el día de su boda civil con Anuar Velásquez en el salón social Residencia Vizcaya… Fue una ceremonia muy elegante y estuvieron acompañados por su familia amigos íntimos de la pareja

LIBRES Y SOBERANOS!!…mas no independientes…ya suenan los tambores patrios, con menos colegios desfilando cada año…Esta semana de plácemes: doña Noly Kafati, Becky Manzanares, Mario Canahuati y don Jesús Mejía Batres…Pasajes de la boda Nassar-Valladares…Eventos inolvidables…Ya viene el Dia del Maestro con mas cumpleañeros esa fecha…Chismes patrios…Septiembre nos seguirá sorprendiendo…#WAO.

*.-Quienes ya ultiman detalles de su mega boda en el extranjero, son los ya desposados por las leyes hondureñas Joshua y Beatriz Valladares de Nassar…romántico enlace que ya tapiza sus redes sociales y las de este portal, por el amor que se sigue profesando la pareja luego de 15 años de relación sentimental…¿A quienes reconocen en esa galería de fotos?

*.-Nos cuenta El Zambo Cipriano…que en la capirucha, dos reconocidas familias alistan sus mejores galas para brindar en familia: doña Noly de Kafati, la matriarca del café y de una dinastía de ilustres miembros, se dispone a apagar las velitas de pastel por su onomástico…Idem la Miss Independencia de 1988, Rebeca “Becky” Manzanares, ex de Santos.

*.-Siempre linda y con ese clásico estilismo que la define por donde pasa, la ex reina de belleza salto a la palestra muy chicuela…cuando aun cursaba estudios de bachillerato en el legendario Sagrado Corazón de Tegucigalpa…en una reñida gala donde también brillaron: Alina Díaz Ordoñez, sureña quien fue nombrada Miss Honduras Mundo.

*.-Otras distinguidas bellezas de sociedad que compitieron en ese Miss Independencia de Honduras fueron: Ivonne de Lourdes Nasser, hija de la diva de las estéticas capitalinas Ivonne Bertot de Nasser (Sala de Belleza Ivonne’s)…la estilizada ceibeña Mónica Cueva y la ahora doctora en belleza Wendy Chinchilla…entre otras renombradas divas de la society…Alina viajo a Londres al Miss Mundo 88 y Becky fue Honduras en el Miss Independencia de América y La Chica del Año en Costa Rica.

*.-Becky recibió trono de la sampedrana Carla Gisela Raquel, para ese entonces vecina de Jardines del Valle y graduada de la Valle de Sula…Carlita es hija del inolvidable galeno Pompeyo Raquel y de la entusiasta dama de sociedad Sandra Meléndez…Manzanares cedió cetro y corona independentista a una compañera de colegio: Nancy Barahona.

*.-Raquel-Meléndez…empezó estudios universitarios de Derecho en la UNAH-VS (Antes CURN) donde fuimos compañeros en una materia: Filosofía, con el cultísimo Juan Ramon Saravia…en plenas 8:00 AM en el Edificio I, aula 201…allá por 1989…Una sección repleta de divas, porque también cursaron esa asignatura: la Miss Honduras progreseña de 1980, Rosario Etelvina Raudales de Zelaya y la socialité Marisela Castillo Torres.

*.-Etel Raudales cursaba la carrera de Derecho y Castillo-Torres de Zelaya periodismo…¿por ese año también estudiaba la triada de vicentinas: Baide-Zavala y Castillo Madrid?…Totalmente…pero ellas asistían a las jornadas vespertina y nocturna…no les gustaba madrugar…Excepto Cinthia que curso una que otra materia en la mañana recién llegada de Japon.

*.-Refreshness…Viene Emelda Baide y Cinthia Maribel Zavala, Miss Villanueva y Miss La Lima y Honduras Internacional 88, respectivamente, cursaban la carrera de Derecho…junto a Berenice Luna (quien luego emigro a Administración de Empresas)…mientras que Rosa Eva Castillo Madrid deslumbraba en porte, glamour y cuerpazo en Periodismo.

*.-Aunque les diremos que las famosas MOON (Karla, Erika y Berenice Luna Ramos) empezaron carreras de Periodismo y Derecho allá por 1989…recién graduadas de La Salle…en plena mañanita con sus materias generales…aprovechando la cercanía de su casa en Jardines del Valle con su centro de estudios…¡Despabilaban a medio CURN con su belleza!…Ej la esposa de Jorge Rápalo y nuera de María Dolores Uclés cuando llevaba deporte con Russell a las 7:00 AM…(cruzaba toda la U en micro shorts).

*.-33 años después…Quienes ya arrancan su nueva vida legalmente casados por las leyes catrachas…es la especial pareja conformada por Víctor Alfredo e Itza Patricia Orellana de Carias…luego de protagonizar su enlace civil en los elegantes salones Emperador del Centro de Convenciones Copantl…la ceremonia la realizo la abogada Alva Leva.

*.-Contando como testigos a las lindas damitas Frances Chiang y Sonia Diaz…luego del protocolo, las familias Diaz-Carias & Orellana, compartieron con cercanas amistades de Víctor e Itza tan memorable acontecimiento…la casa hotelera dispuso de un refinado catering y el posado para el recuerdo era infaltable…Congratulaciones amigos.

*.-Por estas fechas…dos apreciadas familias sampedranas se disponen a brindar por unas “Bodas de Papel”…nos referimos al alegre festejo nupcial que protagonizaron en el 2021 los guapísimos Norman Alberto Lara y Andrea Zelaya Puerto…quienes se vieron muy congratulados con varias y muy sonadas despedidas de soltería…Bendito primer año de casados.

*.-Mas jovial y dinámico que nunca…agrego en fecha reciente un dichoso año mas de existencia, el Ing. Jesús Mejía Batres…ex esposo y padre de los hijos de la comunicadora social Guadalupe Funes Reinbold…media plana del CICH se unen al jubilo del Ing. Mejía Batres…Idem sus empleados y cercanos…no faltaron al brindis sus hijos: Graziamaría y Enrico Mejía.

*.-Este fin de semana departe la bella Ivette Mallof de Ganineh, quien en pleno Día del Maestro agrega un año más de vida… pero sin lugar a dudas, será su esposo Elías Ganineh, junto a sus hijos, quienes sorprendan a Ivette en esa fecha tan especial… Se unen a los festejos de Ivette, su apreciado padre don Nicolás Mallof y media dinastía Canahuati.

*.-Otra distinguida dama que partirá pastel en pleno Día del Maestro, es la guapísima Hortensia Fasquelle, quien este sábado amanece de plácemes y más que consentida por su apreciada familia… se unen a las celebraciones de Hortensia, sus amigas del Club de Tenis, que son muchas por cierto… A departir en El Manzano…el recinto favorito de la bella Alejandra Handal.

*.-En el 2019, mis amigas de Acontecimientos, volvieron a hacer historia en la society sampedrana con un montaje de ensueño: la boda de Marcel y Sandrita Muñoz de Gonzales, que revistió de romance absoluto los salones del Hotel Real InterContinental…donde se ofició la ceremonia y se celebró el banquete…Hoy la pareja brinda por sus “Bodas de Cuero”.

*.-Todo coordinado por las damas de ambas familias, la misma Sandra con Lidabel y Scarleth… delicados lienzos y una ornamentación idílica, fueron el telón de fondo de una celebración donde el amor de Marcel y Sandra fue coronado luego de año y medio de relación tras conocerse en Miami.

*.-En La Ceiba celebró su cumpleaños la elegantísima dama de la society ceibeña Katya Busmail Nasrralla de Godoy…junto a su esposo el caballero Juan Carlos Godoy y sus hijos: Victoria, Marianita y Juan Mauricio…. La cumpleañera también recibió las congratulaciones de su madre, hermanos, familiares y amigos…Katya fue taloneada durante años por Eduardo Zablah para el MH.

*.-Hoy son sus bellas hijas los mejores prospectos que el zar de la belleza catracha tiene en cartera…por si algún día deciden portar más de una de las bandas del Litoral Atlántico en el Miss Honduras Mundo…personalidades como las de Vicky y Mariana Godoy Busmail son las que necesita esa organización para sus múltiples compromisos internacionales…¿Quizás en el 2023?

*.-Cuatro apreciadas parejas celebran sus “Bodas de Lino” esta semana, nos referimos a los encantadores: Douglas y Mariely Amaya de Salinas, Kenny y Andrea Banegas de Lardizábal, Arnaldo y Sandra Montero de Díaz y José Eduardo y Giselle Rojas de Tinoco, quienes siguen siendo congratulados por familiares y cercanas amistades… A seguir brindando con Marcas Mundiales por muchos años más de amor…#BlessingsGuys.

*.-Les contamos que pronto arrancan las celebraciones para una dama muy querida de esta ciudad, nos referimos a la Lic. Francia Quintana, Directora del Centro Cultural Sampedrano, quien el viernes 16 agrega un año más de vida…más guapa y dinámica que nunca…con ese porte clásico que caracteriza a todos los hijos del signo de Virgo…Muchas Felicidades.

*.-Otro virgoniano, pero solo de signo…que recién celebro un año más de vida es el ex futbolista Julio Cesar “Rambo” de León…y lo hizo en familia con su gente amada de Puerto Cortes…casa por donde desfilan sus fans de hueso colorado…Como buen virgo, no le entran los años a Rambo: la misma cara y el mismo cuerpo…¿Cuál será su secreto?…#Adivinen…#lol.

*.-Celebrando sus “Bodas de Cuero” se encuentran Ricardo Kattán Facussé y Jennyfer Salamé Ávila…pareja de distinguidos jóvenes de la sociedad sampedrana que protagonizaron una de las bodas más glamurosas y espectaculares del 2019… Una historia de amor que data desde el 2006… Tan amorosos como desde esa fecha.

*.-Cuando fueron bendecidos en amistad por una presentación efectuada en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová… diez años después Ricardo la contacto nuevamente para conocerse mejor y el resultado fue un lindo noviazgo que coronaron con una boda espectacular que hoy recordamos…El ultimo “gran bodón” del clan Kattán… #WAO.

*.-Luego de una emotiva pedida de mano en el emblemático Museo Vizcaya de Miami, el amor entre Ricardo y Jennyfer se consolidó cada vez más, hasta que en abril del 2018 se comprometieron en formal matrimonio fijando fecha para septiembre de 2019…El ciclo de esa linda amistad inició en el templo de los Testigos de Jehová hace 15 años.

*.-Periodo que se cerró nuevamente en el mismo lugar con una ceremonia nupcial oficiada por Edwin Skinner… con un banquete de corte real en el Salón Palestina del Club Árabe que lució como nunca, gracias a la excelsa planificación, organización y montaje a cargo de la experta Ruth Pérez….Muchos años más de amor para Ricardo y Jennyfer Salame-Kattán.

*.-Si de gente fina se trata: Andrea Tejada-Kawas de Peralta y Lidabel Sánchez de Mena… duelo de divas que siguen cosechando muchas felicitaciones en sus redes sociales por sus respectivos onomásticos…¡Virgo tenían que ser!…A brindar en familia y con amigos en Hacienda y Restaurante Yaro con lo mejor de la cocina internacional.

*.-Rodeada de perfumados arreglos florales y finos detalles, transcurrirá el fin de semana para la estimada dama de sociedad: Leyla Faraj de Chahín, dilecta esposa del honorable empresario William Chahín… Leyla cumple años el lunes, cuando media dinastía Chahín-Faraj-Mena-Canahuati & Leiva, la congratule en la intimidad de su bella residencia…Bendiciones.

*.-Los postres de Signature Cakes nunca faltan en las celebraciones de este brillante clan de sociedad y el onomástico de Leyla no será la excepción…Los ágapes familiares en honor a esta querida fémina se prolongan este fin de semana…dinastía icónica en esta ciudad…no faltara la diva de la family: la elegantísima dama Georgette Chahín…#Geminis.

*.-Las redes sociales de Fernando Morales y Stephie Schindelmaiser no mienten… bien dicen que el amor no se puede ocultar y esta pareja ya cumple cuatro años de feliz matrimonio…y con una luna de miel por la divertida ciudad de Orlando en la Florida…despidieron el verano y recibieron el fresco otoño del 2018 entre parques temáticos de esa city.

*.-También los vieron por el centro histórico de esa encantadora metrópoli… Las familias Morales-Moreno & Schindelmaiser-Barrientos se unieron en un brindis por el amor de esta joven pareja que se casaron por las leyes civiles y religiosas, en una romántica ceremonia oficiada en los jardines del Copantl…Ambas familias celebran sus “Bodas de Lino”.

*.-Según Grimorio…Septiembre es el mes del inicio y del fin…es por eso que pasamos “sustos y remezones” en el noveno mes: temblores, huracanes, tormentas y también positivas como la independencia de muchos países de América, entre ellos nuestro istmo…¡Y lo que falta por vivir mis amores!…Este mes se estremece y de qué manera.

*.-Los onomásticos siguen en la querida familia Fernández-Ruiz…primero fue la especial Abby Dalexa y hoy le toca el turno de festejar una vuelta más al sol a la primogénita del clan: Arleth…quien vio copada sus redes sociales de buenos deseos y más de una invitación a departir entre amigas…Garden Court en el Hilton Princess es una gran opción ladies.

*.-Arleth fue congratulada primeramente en su hogar, ágape coordinado por sus padres, Julio y Delfina Ruiz de Fernández y sus hermanas Abby y Cesia Michelle…pero sin lugar a dudas, las amistades contemporáneas de Arleth la seguirán festejando en más recintos chic de la ciudad…#Hbdy2U.

*.-Nos dejó Chabelita y sus funerales y demás honores se siguen celebrando en el Reino Unido…castillos y palacios donde se sentirá el gran vacío de la monarca…fiel devota a los productos Guerlain (Terracota & Meteoritos) que no faltaban en su dulce face…idem ese emblemático labial rojo…ni hablar de su perfume firma: La Hora Azul (atalcadisimo).

*.-Según personal allegado a la reina de reinas, que se apersonaban a los lujosos almacenes Harrods a adquirir todo lo que Isabel II requería para su cuidado personal y demás caprichitos…El Reino Unido y todos los ingleses del mundo lloran a su reina, una autentica lideresa que trascendió barreras en el machismo, imperialismo y demás jeques de estado…como buena Tauro, una incansable del eterno trabajo: férrea, tenaz y decidida.

*.-Mujer de un solo hombre…porque desde que conoció al apuesto Felipe de Grecia y Dinamarca, luego llamado Felipe Mountbatten, puso los ojos en el entonces cadete de la Marina Real Británica…siendo toda una adolescente se enamoró perdidamente de ese galán con pasado algo turbio en su familia…y hasta con antecedentes de locura…#Santisimo.

*.-Contra viento y marea…porque la familia de Isabel se oponía rotundamente a esa relación, por los mismos antecedentes de Felipillo, pero Elizabeth estaba decidida a todo por ese imponente semental…Isabel siempre imponía sus decisiones…férrea personalidad que le valió el titulo con el que se entrono 70 largos e intensos años…paso la Segunda Guerra Mundial, todos los mundiales de Futbol, fundo MW y hasta pandemias.

*.-Según el análisis astrológico que le hizo Grimorio…Isabel II le descubrió y le perdono varios affairs al príncipe consorte…o sea a Felipe Duque de Edimburgo…quien como buen nacido bajo el signo de Géminis, tenía doble personalidad: la royal por todos conocida y la coscolina con empleadas del palacio…#AhhhSi…En paz descanse pero era bien tremendo (libidinoso, coqueto y lujurioso)…Felipillo gozaba con sus picardías…¡Todo un panqueque!…Deslices que lo llevaron a padecer el bicho hasta el final.

*.-Lamentablemente perdió la batalla con la pandemia porque no soporto el trasplante de pulmón que le practicaron en el Hospital Rey Eduardo VII…¡y a esa edad quien no lo aguanta!…Según el tercer ojo de nuestro psíquico, también Isabel recayó por el virus de moda en los últimos años: no lo termino de superar y seguía atendiendo su apretada agenda, con saludo de mano y toda la cosa…Un paro respiratorio acabo con su vida.

*.-La casa real británica jamás lo reconocería, porque es descuido aparte abandonar a esos ancianos, en plena pandemia y en esos inmensos y antiquísimos palacetes…pero alguna vez saldrá más de un empleado (despedido y resentido) narrando todo en medios y hasta libros…Isabel amo con todo su ser a Felipe, mas por sus defectos picarescos que por sus escasas virtudes…¡En cada desliz ella le morboseaba detalles a él!…#WTF.

*.-Gozaban con una complicidad fuera de serie…ella no concebía la idea de vivir sin Felipe…igual supero su ausencia con todas sus vísceras…se enfocó en su trabajo y ni la pandemia la detuvo para seguir online y luego recibiendo gente, asistiendo a eventos, ETC…Una líder carismática e imparable…perseverante, tenaz e inigualable…Carlos III ni nadie más la superara…Además Carlos ya está mayor y algo enfermo…Abdicara pronto.

*.-Pero el Grimorio también consultó a William, hijo de Carlos y Diana, el nieto de Chabelita…El “Royal Pack No 1” y esposo de Kate Middleton, hoy convertidos en Príncipes de Gales, también tiene sus defectillos…no tanto como su abuelo Felipillo en lo tunante…pero si en la copa: le encanta pegarle al vidrio en esos palacios…y lo peor de todo es que Kate lo sabe…a veces ella lo acompaña, pero se mide y así se retira con sus hijos…#WTF.

*.-Mientras que Harry, aunque tuvo una soltería y juventud desenfrenada, hoy en día esta con sus barbas pelirrojas en remojo…Megan lo tiene a mecate corto en todo: salidas, llamadas, sexo, ratos libres y hasta presupuesto…¡Fuego María!…¡El 8 de espadas por donde lo vean!…Según Grimorio, a nosotros ni nos pregunten…jijijiji…¡Solo tiene ojos para ella!

A seguir los funerales “London Bridge” de la Reina Isabel II de Inglaterra, porque veremos cada “visaje” entre los royals, que seguirá corriendo la tinta rosa en el planeta…mientras tanto nos quedamos con aquel breve encuentro de Isabel con Marilyn Monroe, en aquel otoño de 1956, donde la monarca se quedó con los ojos cuadrados al ver en vivo y a todo color a la rubia más bella de Hollywood…Ya saben que los queremos en P!#$%&