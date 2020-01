Chicha y Limón martes 14 de enero de 2020

¡SALIO EL SOL!!…Hasta el dichoso cambio climático viene con sorpresas este 2020…¿ya vieron como empezó este año en todo?…Lo que no para es la efervescencia social del país…Hoy les traemos: la íntima celebración de cumpleaños de la colega Ester Amaya…Los 20 años de graduados del Liceo Militar del Norte…Un brindis por una joven empresaria: Grethel Mena Sánchez…La boda Lardizabal-Medina en el Maya Colonial…Los distinguidos cumpleañeros de esta semana…Efemérides especiales, un gran motivo para celebrar…Los cotilleos calientes que todos esperan, porque Enero viene contundente…A pegársele a un Sagitario porque andan platudos…La exquisita boda de Bryan y Mariela Aguilar de Ortega…Esto y más mis vidas.

*.-Plenamente instalados en Tegucigalpa y viviendo su historia de amor como esposos, se encuentran por estas fechas Bryan y Mariela Aguilar de Ortega, luego de cerrar con éxito el 2019 coronando su gran sueño de amor: una idílica boda celebrada con solemne homilía en la iglesia María Reina del Mundo, con posterior ágape en los salones Natividad y Jerusalén del Club Hondureño Árabe…ambas estancias magistralmente ornamentadas por la florista estrella Jackeline Cabrera, con organización, planeación y logística absoluta por Irela Pérez, experta en protocolo…Reportaje imperdible en esta plataforma…Ambos lucieron esplendidos en su gran noche…Bendiciones.

*.-Una joven damita que también ha ornamentado varios saraos de sociedad, pero que un no piensa en llegar al altar por su cuenta, es la preciosa Grethel Mena, pieza fundamental del equipo de organización de eventos Acontecimientos, liderada por su madre Lidabel Sánchez de Mena…Grethel culmino con éxito su carrera de Lic. En Diseño Grafico en la Universidad de San Pedro Sula, donde se graduó con honores, ante el beneplácito de maestros y por su puesto su familia, quien le organizo una intima recepción para brindar por su fulgurante futuro profesional…Vale lo que pesa en oro.

*.-La cita social, obviamente organizada y ornamentada por la misma Grethel, hermanas y madre, tuvo lugar en el salón Potosí del Colegio de Ingenieros de Honduras, la cual conto con la puntual asistencia de su más cercano círculo social, colegas de facultad y familiares, que brindaron por los éxitos de esta carismática joven que muy pronto parte al extranjero a especializarse en diseño de modas…#WAO…a perfeccionar sus conocimientos de costura y diseño, porque la hija de Lidabel se luce en ese ramo…Una joven tan versátil como emprendedora, de quien no dudamos regrese mas renovada y profesional a diversificar en servicios la firma Acontecimientos.

*.-Luego de varios años de hermosa relación sentimental y con una bella hija en común, Denis Eduardo Lardizábal Calderón y Laura Lizeth Medina Rojas ya son esposos por las leyes divinas…Quien tuvo el privilegio de unir en sagrado matrimonio a esta pareja fue el padre Enrique Silvestre, de la iglesia Cristo Resucitado de la colonia Villas Mackay, en una romántica misa nupcial donde la pequeña Paula Lardizábal Medina perfectamente podía integrar el cuadro de floristas: lucio bellísima en la boda de sus padres…Los ahora esposos son hijos de: Andrés y Selma Calderón de Lardizábal, padres de Denis; y Jorge y Doris Rojas de Medina, padres de Laura Lizeth, elegantísimos para la cita.

*.-Los padrinos de este joven matrimonio sampedrano son: Nelson Calderón y Loffys Moncada, quienes encabezaron el protocolo con la pequeña Paula…consagrados como esposos, junto a familiares y amigos, se trasladaron a los remozados salones del hotel Maya Colonial, para festejar el amor, la dicha y todas las bendiciones recibidas en sus años como pareja…ambos no cabían de la felicidad y las graficas no mienten…banquete nupcial organizado y ornamentado por Lidabel y Scarlet Mena de Acontecimientos, mientras que Prisma Producciones animo la velada de principio a fin…Graficas memorables que invitamos a apreciar en este site.

*.-Les comentamos que la temporada de reencuentros o aniversarios de graduados siguen a la orden del año…recuerden el dicho: “nunca es tarde cuando la dicha es buena”…y para muestra un botón de oro de 18 Kilates, esos que portan en uniforme, entre múltiples reconocimientos, la milicia nacional: Clase 1999 del Liceo Militar del Norte, quienes cerraron el 2019 con una elegante cena en los salones del Club Hondureño Árabe para rememorar el primer vigésimo aniversario de graduados…esos 20 largos años como dramatizaba Victoria Ruffo en La Madrastra que en una noche, revivieron con la calidez de la amistad que aun cuentan, entre anécdotas, risas y nostalgias…el invitado especial fue el mayor Alex Cortes Ramírez.

*.-¿En esta promoción se graduó Normita Mendoza?…NOOO…Esa hermosa rubia de piel porcelanosa se graduó en 1995…el año que porto con garbo la banda de Miss Villanueva en el Miss Honduras que gano la capitalina Sayda Umaña…Ese cálido año, Normita cursaba el último año de Bachillerato en Ciencias y Letras en tan prestigiado centro de estudios y por sus múltiples compromisos como reina de belleza, faltaba “dos que tres” días a clases, lo que le costaba “calabozo” o sea trole o fin de semana de sansiones… Uyyyy…¿Tanto así?…De todos es sabido la disciplina de esta institucion y también las apretadas agendas de las misses…Hasta el sexy traje de noche que porto esa final, ella lo escogió con lujo de detalles…#OhLaLa.

*.-En esa dorada época de los concursos, donde cada colegio, universidades, empresas y hasta bancos, enviaban representantes para los eventos locales donde les asignaban las bandas para la gran final…Quedaron en la historia esos conclaves regionales…sin temor a equivocarnos, solo los olanchanos eligen por municipios y a nivel departamental, elecciones coordinadas por el bien llamado “Zar de las Pampas”: Vicente Sánchez, gran descubridor de muchos talentos, a quienes literalmente les cambio la vida…Saludos amigo.

*.-Si de reinas se trata: Ester Marlene Amaya Gómez, la colega que comparte espacio televisivo con Dina Bulnes en “Sal y Pimienta” por TeleProgreso…¿Ester también participo en el Miss Honduras?…NOOOO…aunque atributos no le faltaron en sus años mozos porque fue Reina de la Facultad de Periodismo de la UNAH, campus TGA…¿Ahhh si?…Mírenla que calladito se lo tenía, como buena capricornio que es…Pues les contamos que un grupo de amigas y colegas le celebraron el onomástico a Amaya Gómez, con un desayuno muy ameno ofrecido por la gentil dama, Lic. Sonia Yolany Mejía, quien llego guapísima en blanco, súper estilizada y con varios kilos menos…nos tenemos que sentar para los tips.

*.-Ester Amaya porto un precioso vestido azul, el color del 2020 por Pantone, diseño original de María Gutiérrez de Patty’s Collection…exclusivamente para la colega por la especial ocasión…Amaya agradeció la presencia de sus colegas, su hijo Wilmer Suazo Amaya y obviamente a la Lic. Sonia Mejía por el especial detalle del agasajo…No podía faltar su mancuerna televisiva, Dina Bulnes, quien se lució con su outfit invernal: con bufanda y todo cuatro…guapísima la diva de Comayagua…Otros asistentes a este convivio fueron: Alma Ondina Matute Vásquez, divina en verde la escorpiona; Rachel Henríquez, Sonia Berrios y Samuel Romero, quienes le desearon lo mejor de los mejor en este 2020: su año…Muchas Felicidades Lic. Ester Amaya Gómez.

*.-Otro ágape muy comentado en redes sociales fue el emotivo reencuentro de la Clase 76 del honorable Instituto Departamental Evangélico Anna D. Bechtold, que para ese entonces, estaba fusionado con el experimental Pablo Menzel…la cita fue organizada por Rolando Monterroso y Jose German Paz, quienes via social media talonearon al resto del grupo para pasar una noche memorable en Arnie’s…El Ing. Arnaldo Martínez y sus hijos, se lucieron en atenciones con esta “cipotada” que recordó pasajes inolvidables de la época.

*.-Conocidos rostros de la sociedad sampedrana, llegaron atendiendo religiosamente el “dress code” de la cita: relax y comodidad ante todo, porque los esperaba una noche fantástica…Entre saludos y abrazos, fueron aflorando las ricas anécdotas y los buenos motes, que como toda promoción, nunca faltan entre la juventud…pero sobre todo recordaron sus años de estudio, maestros y ex compañeros que ya no están físicamente, pero en otro plano, también reían con los pasajes ahí expuestos…Arnie’s dispuso su menú a la entera delicia de los presentes, quienes entre brindis, hacían la digestión con sonoras carcajadas salpicadas de remembranzas.



*.-La noche transcurrió en una atmosfera de amistad, buena onda y fraternidad…todos se portaron muy bien, como en sus años mozos, también disfrutaron de las canciones de la época al ritmo de Ferdinando Zornitta con José German Paz y Rolando Monterroso, quienes interpretaron las melodías setenteras que aun se escuchan con Rene Sosa y otras radioemisoras…Otros rostros conocidos de esta clase que disfrutaron el reencuentro fueron: Pita Wilson, guapísima la hija de doña Marianita Culotta; Alma Elena Talbott, José Fonseca, con ese linaje tan propio del clan Fonseca-Weidner & Cleaves; Paty de Andonie, Alfonso Molina, Patricia Larach, Marlín Guerrero, Carlos Zablah, Rosina Bubón y muchos más que pueden apreciar en nuestro reportaje.

*.-Otras graficas imperdibles en este portal, son las del bautizo del pequeño Lucas Espinal Milla, ciudadano español que viajo desde la Madre Patria para celebrar en familia este sagrado sacramento oficiado en la iglesia María Reina del Mundo…Lucas es amantísimo hijo de los hondureños Cristian Espinal y Mónica Milla, quienes cuentan como padrinos de su pequeño con Jean Andre Espinal y Andrea Sabillón…El brunch se celebró en el Bambú del InterContinental, contando con la emotiva presencia de los abuelos del nuevo cristiano en sociedad: Rigoberto Espinal y Eleonora Chirinos, quienes junto al resto de la familia, celebraron el jubilo de Lucas…Bendiciones.

*.-Y de bellas va la cosa…Empieza a recibir felicitaciones la dinámica y altruista dama de la sociedad sampedrana, Aracely Cano de Downing, por motivo de su onomástico, el cual celebrara en familia esta semana…Se unirán a los ágapes para esta ex reina de belleza, sus compañeras y voluntarias de la Liga Contra El Cáncer, donde Aracely es nervio y motor todo el año…Epicure los espera en familia o amigos para seguir departiendo en honor a Aracely de Downing, quien no para de abrir finos presentes…Como olvidar su impecable participación en el Miss Mundo 1964…Bendiciones my Darling.

*.-Otro de los honorables cumpleañeros de esta semana es el apreciado Sergio Guevara, honorable Cónsul de Ecuador en San Pedro Sula…Su bella esposa Patricia de Guevara e hijos se unen a las muestras de afecto para este caballero, quien también dejó huella como brillante ejecutivo en una prestigiada institución bancaria de nuestro país…Nuestras más sinceras muestras de afecto y a seguir celebrando en Arnie’s, Avemaría y todas las opciones del Club Árabe.

*.-Con una cena muy íntima, con sus seres más queridos, celebraron por estas fechas sus bodas de algodón la apreciada pareja formada por Ángel Fajardo y Tina María Mena de Fajardo, quienes ya se volaron su segundo año de casados…se unieron a esta efemérides sus padres, los reconocidos abogados Ricardo y Fátima Baide de Mena y los apreciados Ángel y Julie de Fajardo…una boda que aún tenemos fresca en nuestra memoria: Tina María lució majestuosa con ese ajuar de Pronovias que aún conserva en su ropero y los salones Napoleón del Copantl ni se diga, con el sello de Susana Prieto y Jackie Cabrera…Una boda de antología mis vidas…Felicidades amigos.

*.-Hasta la Capital de La República…Enviamos un fraternal saludo de cumpleaños para la dinámica dama Lily de Bendeck, quien esta semana celebra un enero más de vida…Talentosa socia del Club de Jardinería de Tegucigalpa y miembro activo de otras agrupaciones altruistas de la Zona Central, que será congratulada por su esposo Schucry Bendeck, hijos y nietos, además de sus numerosas amistades que la colmaran de parabienes y finos presentes… Farah La Revista le envía las más sinceras felicitaciones.

*.-Este jueves amanece tiernita la guapísima Lila Handal Franco, hija del inolvidable caballero de la radio Víctor Antonio “Tito” Handal y de la dinámica dama Ruth Franco de Handal…su hermano Titillo se unirá a las celebraciones que reunirá a las nuevas generaciones de esta emprendedora familia…Bien dice el Grimorio que todas las Capricornio se añejan después de los 25, volviéndose más interesantes y atractivas…Para ejemplo Lila, a quien le deseamos la mejor de las dichas en este nuevo año de vida…Bendiciones.

*.-Varias parejas brindan por sus bodas de papel por estas fechas…tal es el caso de los guapos Luis Tirso e Ilda Ledbetter de Boquín, quien llego al altar a fines del 2018 y ataviada de Giselle Matamala…en una boda planeada por Susana Prieto, ornamentada por Jackie Cabrera y supervisada en logística y protocolo por Irela Pérez, con regio banquete en el Club Árabe…Y las familias Garay-Nasser, Padgett-Zeledón & Alfaro-Martínez, siguen recordando como si fuera ayer la boda de Bryan y Adriana Garay de Alfaro, quienes se matrimonearon en la iglesia La Santa Cruz con rumba bailable en el Hilton Princess, con fascinante luna de miel por Miami y Nicaragua…#Felicidades.

*.-Como aquella linda pareja que se enamoraron en un cibercafe: Gerson y Blanca Aurora Rodríguez de Miranda, siguen tomando el café de siempre, pero esta vez como esposos, felizmente casados y con un año de convivencia matrimonial…Una boda celebrada en el Salón Emperador del Copantl con sublime ornamentación de María Dolores Ucles de Rapalo de Casa Jardín y Mas…Blanca fue por ese año, una de las novias más glamurosas en celebrar su enlace con dos ajuares de la firma David’s Bridal: uno para la ceremonia y posado oficial para Farah La Revista y otro para el banquete…C Bari Artisan & Deli en el mismo Copantl, los esperan para recordar esos pasajes de noviazgo y boda en una noche maravillosa en sus bodas de papel…Congratulaciones.

*.-Dos estimadas damas de la sociedad hondureña celebran sus onomásticos por estas fechas: la bella sampedrana Tania Rodríguez de Romero, esposa del especial caballero Silver Romero y quienes protagonizaron una rumba “Gran Gatsby” sin precedentes en el Salón Trujillo del Copantl el año pasado…como olvidarnos de ese sarao, gráficas y música que tenemos vividos en nuestra frágil memoria…Mientras tanto en Tegucigalpa, doña Julieta Uclés festeja su aniversario número 98, con mariachis y boquitas de Repostería El Hogar y con pastel de El Grano de Oro…rodeada de su familia, entre ellas su nuera Selma Estrada de Uclés, Elizabeth Chiuz Sierra y amigas cercanas de la bien llamada “Matriarca de El Bosque”…El fresco domicilio de toda su vida…Salud.

*.-Seguimos con sonadas efemérides, porque la estimada pareja formada por Johnny y Ledy Doblado de Tinoco festejan en familia su primer aniversario como marido y mujer…un año repleto de todo tipo de emociones, que van consolidando en madurez, a esta admirada pareja de la sociedad sampedrana que festejo su unión en los salones Jordán y Natividad del Club Arabe, todo exquisitamente planeado por la experta Ruth Pérez con ornamentación absoluta de Jackie Cabrera…A brindar por su amor en Meza23 por muchísimos años más de bendiciones juntos…#Buenaventura.

*.-Retomando la admirada vida de doña Julieta Uclés, ahí donde la miran a sus 98 años sigue tan dinámica como siempre, reuniéndose con sus amigas de la Mesa Redonda: vecinas que velan por las necesidades altruistas del legendario Barrio El Bosque…amigas que también departieron en el “casi” siglo de la exquisita suegra de la renombrada abogada Selma Estrada de Uclés…otra amiga de doña Julieta es la también abogada Elizabeth Chiuz Sierra, quien heredo el buen gusto de su señora madre, doña Carmencita Sierra, una de las mejores modistas de Tegucigalpa junto con Rosita Godoy y Elvira Moncada “Muñeca”…Elizabeth siempre fina, clásica e impecable.

*.-Con estas ilustres damas de la sociedad capitalina, abrimos nuestro celebérrimo “Club del Chisme” y en este martes de sociedad, empezamos con Burundanga, quien anda más extraviado que el avión malayo…y si de malayas se trata, Carmen Cheah Swee Lian, ex compañera de cuarto de Francis Siryi en el Miss Universo de Cancún 89, donde la ceibeña se las miraba a palitos para comunicarse con ella, puesto que ni la malaya hablaba inglés y Francis tampoco parlaba malayo…jijijijji…y la “roomate” de Monica Rápalo en Bangkok 92 ¿quién fue?, la bellísima ecuatoriana Soledad Diab, quien ahora es una alta poporoila de la política de su país…#Santísimo.

*.-Además de su suculenta estampa, Burundanga nos trae desayunos de Baleadas Express, donde esas ricuras de la cocina criolla de Honduras las doran en aceite vegetal Wesson…Mi amigo nos presume “outfit” de Almacenes El Record y nos saluda con frescos besos con aroma a Artisan Pure de John Varvatos…ese frasquito de mimbre blanco lo necesitan en su life…Además, este picaron nos deleita con las canastas gourmet más cotizadas de la city de Comisariato Los Andes: quesos, galleticas, aceitunas, atún y demás fiambres importados que son el “must” de toda reunión casera…todo regado con la más selecta cava internacional…#Indispensable.

*.-Arranca con Misses…le pasaron el “flash”, que luego de los zipizapes políticos en Bolivia por los cuales suspendieron el Reina Hispanoamericana en Noviembre pasado, Promociones Gloria anuncia su conclave para el 8 de Febrero…¿Siempre viajara la Miss Desmayada y gran batacazo del pasado MHM?….porque el nombramiento se lo dieron esa noche a la culta y simpática sirena trujillana…Honduras debuto en este certamen, antes llamado Miss Sudamérica, con la fina estampa de Ingrid López, a quien premiaron con al trofeo de “La Mejor Cabellera Yanbal”…De ese año para acá, han desfilado muchas bellas …La mejor: Gaby Del Cid…Saludos Maja.

*.-La gacela de Cofradía, luego de su paso por el Miss Universo de Atlanta, se quedó pasando fiestas navideñas y de año nuevo en la USA, donde fue “huésped distinguida” de su jefe Carlitos Rivera en su apartamento de Queen NY…#WAO…Según las malas lenguas y la de Burundanga que no se queda atrás, la hija de la también guapa Grethel Mejía, dejo a más de un colombiano guapo “bizco” en sus entradas y salidas de ese “building”, por donde desfilaba con ese “catwalk” tan propio en ella que nos recuerda a Sinón Loresca…jijijijiji…#Bella…sus directores ya la tienen agendada para las distintas semanas de la moda que se celebraran este año en la “Big Apple”.

*.-El Gallo Zablah ya tiro sus redes al mar…a ver cuántas sirenas bellas pesca en este 2020, que viene más detonante y sorpresivo que otros años…Lo que nos chambréan de La Novia de Honduras, es que este año adelantan el Miss Honduras Mundo, porque el año pasado se celebró en Octubre por la enfermedad de Eduardo, pero en esta edición Zablah-Mourra viene mas repotenciado que nunca…Si en el 2019 logro reunir el apoyo de más de cien patrocinadores, que la edición fue emergente, ya se imaginan este 2020…La fecha tentativa que manejan es el último sábado de Julio…¿Quiénes serán sus “pollas tapadas” este año?…¿Daniela Villafranca y/o Rita Velásquez George?

Por su parte todas las gacelas que han desfilado en la pasarela Carimaxx, “juran y perjuran” seguir el espíritu de perseverancia de Rosmary Arauz con la organización de Rivera-Caballero & Espinoza, hasta alzarse con la corona algun año antes de su “jubilación” como reinas de belleza…nos cuentan que ya “coquetean” con Televicentro como su patrocinador estrella para la edición de este 2020…Hoy almorzamos en El Carpaccio, delirio de la fashionisima Rosyl Mejía y su esposo Marquitos Castellanos…y cenaremos en La Cite…Besitos ozonicos con la firma de hoy: 5 Elementos de Ramón Molvizar, junto a MEM de Bogue, dos niches que necesitan en su vida…(Sin Albur)…Cuídense mucho mis amores, ya saben que los queremos en P!”#$%/&.