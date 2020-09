Chicha y Limón martes 15 de septiembre de 2020

Photo Credit To Foto del recuerdo: Soad Boadla, Clara Jarufe, Joyce Jarufe y Joyce Andonie

¡INDEPENDENCE DAY!!… Hoy cumplimos 199 años de emancipación política y en el 2021 ¿será que podremos celebrar el bicentenario como Dios manda?… con tanta peste en el ambiente y sin vacuna aun… Este martes 15 de septiembre, insólito en la historia del país sin desfile ni ágape patrio alguno, venimos con todo… Efemérides chic, cumpleañeros, notas de interés y chismes calientes: entre ellos, el político que orina sentado… ¿Cuál de varios?

*.-Esta semana muchas socialités departen en casa, con amigos y ese catering de El Mezzonite, que esta de agasajo… Una de ellas es la bella Ivette Mallof de Ganineh, quien en pleno Día del Maestro agrega un año más de vida… pero sin lugar a dudas, será su esposo Elías Ganineh, junto a sus hijos, quienes sorprendan a Ivette en esa fecha tan especial… Se unen a los festejos de Ivette, su apreciado padre don Nicolás Mallof y media dinastía Canahuati.

*.-Otra distinguida dama que partirá pastel en pleno Día del Maestro, es la guapísima Hortensia Fasquelle, quien este jueves amanece de plácemes y más que consentida por su apreciada familia… se unen a las celebraciones de Hortensia, sus amigas del Club de Tenis, que son muchas por cierto… A departir con ese regio catering de las hermanas Kawas.

*.-Si de celebraciones se trata… Se unen a las Fiestas Patrias de Centro América y Panamá, nuestros hermanos mexicanos, quienes celebran su “grito” en la medianoche de hoy 15, porque su independencia es mañana… nos cuenta Vidajena, que los amigos del Consulado de México en San Pedro Sula, encabezados por el honorable caballero Gilberto Limón, este año especial departió íntimamente dentro de su sede diplomática con in programa especial vía redes sociales… ¡Saludos!

*.-Se acerca el “Feriado Holgazánico” y muchos ya hacen planes para la primera semana de Octubre donde se “descoserán” en manada… fechas en las que también se celebra el “Festival de Las Flores” en Siguatepeque y la flor más bella del Altiplano Central (Dayana Sabillón) lo sabe… por cierto, nos dimos cuenta que el Rostro Elf / Revlon celebro su cumple bien calladita.

*.-Si de féminas de trata: Elsita Oseguera, Rostro Sephora, a quienes sus “colegas” los youtubers, esos influyentes intelectuales de izquierda del ciberespacio, la esperaban en el panel de honor de la cuarta edición de “Mujeres Desafiantes”… Además de la polémica “Reina del Cup Cake”, los comunicadores esperaban la selección de Arielita Cáceres, esposa de Dennis Andino… Quienes luego de su recuperación lucen mas esbeltos.

*.-Otra friki es la siempre candente Ariana Herchi, eterna “crush” de Piquito Maldonado y ex Reina de El Caliche, extinto medio que la catapulto a la fama… entre otras féminas del “underground” catracho… Nosotros apostaríamos por Sonia Mejía de Grupo Jaremar, Linda Coello de Fundación Cepudo, Mary Ann de Kafati de Fundacion Ruth Paz y María Elena Micheletti.

*.-Desde Ceibita La Bella… me cuentan mis amigas “Las Gaviotas”, que la distinguida dama, doña Rosario de Arias, sigue brillando al frente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, siempre velando por La Ceiba y trabajando con la comuna de La Novia de Honduras para sacarla adelante ante la terrible recesión y aparente olvido por parte del gobierno central.

*.- Doña Rosario es la madre de la diva bancaria Cris Arias, quien se ha desempeñado con mucho profesionalismo en distintas instituciones financieras, siempre de la mano de su empleada estrella: La Madame Pérez Chévez… Tres excelsas damas de la sociedad ceibeña, dignas de ejemplo.

*.-Con marcado entusiasmo y un cúmulo de emociones encontradas, Alex y Eva Barletta de Vipond, celebraron por estas fechas del 2019 la llegada de su primer heredero, a quien llamaron André… la hija de Roxana Barletta fue consentida por sus mas allegadas, con un alegre baby shower que tuvo lugar en el VIP de Angeli Gardens, que fue remozado bajo la tutela de Eva.

*.-La joven señora de Vipond se inspiró en los personajes más emblemáticos de la serie de libros de Dr. Seuss… detalles que fueron del total agrado de las presentes que no paraban de fotearse con la futura mamá en tan enternecedora escenografía…el ágape fue planeado por Camilo Mejía y Claudia López, junto a Jackie Cabrera… ¡En pocos días André cumple un añito!

*.-Eva de Vipond lució esplendida, luciendo una fresca túnica maternal, completamente estampada en vibrantes tonos, proyectando la inmensa felicidad que la embargaba en su octavo mes de gestación… agradeció a todas su presencia y los finos detalles que engalanan la estancia donde pernocta André en su primer año de vida… Angeli Gardens se lució con la atención y las delicatesen, todo regado con te, cocteles y café gourmet…#Blessings.

*.-Siempre en el 2019, mis amigas de Acontecimientos, volvieron a hacer historia en la society sampedrana con un montaje de ensueño: la boda de Marcel y Sandra Muñoz de Gonzales, que revistió de romance absoluto los salones del Hotel Real InterContinental… donde se ofició la ceremonia y se celebró el banquete… Hoy la pareja brinda por sus “Bodas de Papel”.

*.-Todo coordinado por las damas de ambas familias, la misma Sandra con Lidabel y Scarleth… delicados lienzos y una ornamentación idílica, fueron el telón de fondo de una celebración donde el amor de Marcel y Sandra fue coronado luego de año y medio de relación tras conocerse en Miami.

*.-Cuatro apreciadas parejas celebran sus “Bodas de Algodón” esta semana, nos referimos a los encantadores: Douglas y Mariely Amaya de Salinas, Kenny y Andrea Banegas de Lardizábal, Arnaldo y Sandra Montero de Díaz y José Eduardo y Giselle Rojas de Tinoco, quienes siguen siendo congratulados por familiares y cercanas amistades… A seguir brindando con Marcas Mundiales por muchos años más de amor… ¡Esperamos esos baby showers!

*.-Les contamos que hoy arrancan las celebraciones para una dama muy querida de esta ciudad, nos referimos a la Lic. Francia Quintana, Directora del Centro Cultural Sampedrano, quien mañana 16 agrega un año más de vida…más guapa y dinámica que nunca…con ese porte clásico que caracteriza a todos los hijos del signo de Virgo… Según Grimorio… Bendiciones.

*.-Por estas fechas de años anteriores… Miguel Caballero Leiva, tío de Leonel, andaba en plenos preparativos para la elección de la “Reina de la Capital”… como le llaman por aquellas a la “Reina de la Feria de Tegucigalpa” que engalana los festejos en honor a San Miguel Arcángel… El certamen más esperado del año en La Culta y donde se inscriben centenares de jóvenes.

*.-La mayoría en busca de trabajo, como modelos, edecanes o de plano en medios de comunicación…de ahí salto a la palestra Mónica Valladares, conductora de Abriendo Brecha y una de las pupilas consentidas de Wong Arévalo… Otras tantas salieron directo al Miss Honduras Mundo refrendadas con distintas bandas de igual número de lugares de la Zona Central… De ahí que al reinado capitalino lo llamen en secreto: “El Nuevo Miss Tegucigalpa”.

*.-Quedaron atrás los gloriosos años 80’s, cuando MICA descendía de las gradas del Midence Soto, en los promos de su programa “Primer Plano”… recién desempacado de Brasil y siempre vestido a la última… en aquella época cuando lucía un rostro (casi igual al actual) pero bien cultivado con PAYOT… La historia es otra por estas fechas que usa full Lancome…#OMG.

*.-Según el “tercer ojo” de Grimorio y la lupa de su compadre El Zambo Cipriano, Caballero Leiva usa “líneas enteras” de la francesa marca de la rosa en su face… #OhLaLa… Desde leches limpiadoras hasta el tratamiento de contorno de ojos…pasando por tónico, hidratantes, mascarillas, sueros y rejuvenecedores de todo tipo…diurnos y nocturnos… El divo de XTRA no “pichicatea” con ápices…#PerfumeriaMagie… ¡Hoy está a full Genifique!

*.-Otra que es toda una diva del estilismo es Vidajena, quien viene más cautivante que nunca en este martes de sociedad… con esta “glam friki” es como abrimos el llevado y traído “Club del Chisme” que viene más caliente que el clima mismo mis amores… Mi comadre, presume vestuario de Almacenes El Record, amante de los destalonados en dorado o cobre.

*Valiosas piezas que le imprimen ese sello de glamour, muy propio en ella… Y es que esos pies de ángel los consiente todos los sábados con cotizados “paticure” que hace con Michelob Ultra bien batidas, en agua tibia con bicarbonato… por consejo de Grimorio… y cuando no sale de casa no se repella, no mas solo su carísimo “skincare”: hoy está a full “La Prairie”… #WTF…Esta mujer cada vez que la vemos luce más y más joven.

*.-Vidajena es de estatura mediana, tirando a alta, pero como es flaca como una estaca, luce más esbelta con esos zapatos de Kenneth Cole: los prefiere cómodos y glamurosos en tonos metálicos, pastel o nude… porque según ella, los tonos oscuros la “chaparrean”…jijijijiji… con esa piel y esos pies, lo que se ponga le queda de lujo… Esto es llevar vida de revista y no papadas.

*.-Pero JAMAS deja de echarle al interior de sus “shoes” una buena rociada de algún perfume de celebridad… sus favoritos: Fancy de Jessica Simpson, Sofía de Sofía Vergara, Ari de Ariana Grande, Fantasy de Britney Spears, Nude de Rihanna, Fame de Lady Gaga y todos los de: JLO, Katy Perry, Paris Hilton y Victoria Secret… ¡Con razón ese cuarto siempre huele riquísimo!…#lol.

*.-Todo por inventiva de Grimorio, para abrir caminos y no tener altercados de tráfico en la calle… Además, cada taconeo es un “vaporon” que sube por su estilizada anatomía, que es un gusto mis amores… Su ropero, pareja y recamara se los agradecerán siempre… Esta dama tiene una colección de perfumes clasificada por: clima, diario, horarios y ocasiones VIP… #Santisimo.

*.-Vidajena siempre encarga sus capsulas de CERAMIRACLES, en sus dos grandes propuestas para el cuidado de su piel… porque todo empieza desde adentro…esta friki jamás mete sus 16 números de la tarjeta en la web… ella encarga y en Emmy consolidan carga con el resto del pedido… en tres semanas máximo tienen su producto en la tienda y listo… #Prevencion.

*.-Otros infaltables en su tocador, para galas “black tie” o sea VIP, son los frascos de perfume de la colección privada de Christian Dior (Feve Delicieuse, Diorissima, Belle de Jour, Grand Bal y Dioramour)…Tambien el “Delina Exclusif” de Marly y los TF…llega a El Record y Liza le consolida todo…#WAO.

*.-Hoy te ventilamos hasta la marca de tus chones querida…jijijijiji… porque esa belleza no pasa desapercibida en ningún lugar y siempre nos preguntan por tus secretos mejor guardados de glamour y juventud… ¿Saben cuál es su “coctel” diario de rejuvenecedores orales?… dos softgels de aloe vera “empujados” con té verde en ayunas… A media mañana la Ceramiracle.

*.-Almuerza con una perla de jalea real de “Puritan’s Pride”… cena con una capsula de “polen de abejas” de la misma marca anteriormente citada y antes de irse a la cama se empuja su capsula de multi complejo de colágeno de “VitaRaw”… #OMG… las cuales alterna con vitamina E y Resveratrol de Soria Natural… Regadas entre jugos verdes, agua o zumos frutales…#OhLaLa.

*.-Además de fina estampa, esta dama nos trae deliciosos desayunos de Denny’s, gracias a una gentil cortesía de Larisa Paredes y Rene Turcios: nachos y quesadillas de “pocho”, panqueques, malteadas y ese NY cheese cake que esta de alarido… la gran debilidad pecaminosa de Grimorio…#xD.

*. Pero esto es “mucho con demasiado”, repartiremos con los presentes para que Dios nos dé más… Todo lo anterior, “empujado” con café Welchez: de Copan para el mundo entero, como dicen los bellos Raulito y Mayra Arias de Welchez…Que esperan sus órdenes para llevar y deliveries: esos pasteles son los más buscados por la society sampedrana… ¡Infaltables en todo cumple!

*.-Con besitos románticos con aroma a “Spring Flowers” de Creed, clásico en el tocador de la linda dama Miriam de Bendaña, es como nos saluda Vidajena cuando entramos al living VIP… También nos trae dos frascos vacíos de una de las firmas nicho consentidas de su prima la Vilma-Atraca: Bond No 9… que van directo al tercer curio de Elements que poco a poco vamos surtiendo con finos adornitos de Eleganza y frascos bien monos de finísima perfumería.

*.-Las dejamos caer en estos maravillosos sillones de Elements y a piernas cruzadas bien batidas, arrancamos con una “bomba cañón” que ya es viral de chat en chat… eso está más caliente que los comales de Power Chicken… El escandaloso divorcio de una elegantísima pareja de sociedad, que se vino abajo por una de las niñeras…#OMG… ¡Quien los manda a contratar fieras!

*.-Dicen que ese “affaire” tiene pelos… o sea que data de long time ago… desde las primeras semanas en que llego esa curvilínea cipota a ese joven matrimonio… según la afectada que se informó por otros empleados, en plena casa se “encontraba” esa pareja: mientras la esposa se duchaba o dormía la siesta vespertina, en las salidas al súper o de “gateo” madrugador.

*.-Hasta que cierto día… la esposa llega más temprano que nunca de hacer vueltas y mira que el cuarto estaba cerrado por dentro… sabía que estaba su esposito por el carro… toque y toque y no abrían… buscaba sus llaves y no las tenía… hasta que abrió el marido en toalla, mojado y todo nervioso… #Santisimo… La damita le vio malicia y dijo a revisar el cuarto: encontró a la niñera chapoteando en el jacuzi hidro-masaje en pelotas…#lol.

*.-Toda enjabonada con las geles carísimas de la patrona… jajajajajaja… la pesco del pelo y la saco a rastras del lugar…ya en el cuarto les canto las verdades a los dos y así en pelotas los corrió de su casa… la cipota a su cuarto a quitarse ese reguero de espuma que iba dejando huella a su paso y el joven en plena toalla directo al carro… Agua que me quemo… La cosa esta que arde: aunque no grabo las pruebas, la demanda de divorcio sigue su curso…#WTF.

*.-Siguiendo con la tónica “chismistica”… se conecta más verde que perico en guayabal el Zambo Cipriano, desde su “Comaguayela” del alma para comentarnos un chisme que ya es viral en muchos chats: El político que orina sentado…jijijijijiji… Le sabíamos algo, pero esa pasada lo confirma todo señores… paso en una dependencia del estado: en la oficina de su jefe…#Ohh.

*.-Entre empleado y jefe, hay mucha confianza y muchas visitas por trabajo a esa oficina… en cierta mañana de reunión oficial, ese empleado pidió el baño prestado a su jefe… supuestamente solo el “señoron” debe de usarlo, pero por la emergencia y con la pena, se lo presto al empleado… Este no cerro bien la puerta y desde la mesa de juntas se vio como se abría, develando todo.

*.-Lo vieron sentado en el inodoro, en plena faena de “actualización móvil” y el inminente sonido de la “cascada” no se hizo esperar… jajajajajaja… me caigo y me levanto… con las piernas bien cerraditas orinando sentado, ingrido con aquel celular, se levantó como si nada y se percató que lo miraban hasta que escucho las sonadas carcajadas de los presentes… ¡Solo por esa meada entro!

*.-Entre varios de ellos, se “tapan” muchas cosas que suceden entre oficinas, ya saben cómo son los políticos y más de los “alto postin”… pero más de uno conto lo sucedido… tanto fue el impacto en varios de los presentes, que olvidaron el asunto de la reunión y sus celulares también…porque un pasaje de esos tiene que caer en la web… Pero ahí estaba el “Big Boss” gozando… ya tenían sus sospechas y ahí ratificaron que presenta a la prima como esposa.

*.-Tan bien que estábamos meses atrás: sin tráfico, ni ruido, respirando un aire más puro en el ambiente y sin tanto estrés urbano… pero desde “acher” que “soltaron” las cadenas, el sector transporte anda desmecatado por doquier…¡cuales medidas de bioseguridad!… si violentan la cultura vial peor para que adquieran conciencia de la pandemia: Tienen hambre y muchas deudas…lo raro es que lucen igual o más gorditos… nada les afecto el cierre.

*.-El otro lado de la moneda es la gente que si luce más delgada, pálida, ojerosa y hasta meditabunda por tantos meses de encierro…una dieta obligada que nadie esperaba en este 2020: el año de la muerte, el cambio y las profundas transformaciones… como el mismo 4 que vibra en sus dígitos… en chino “cuatro” es muerte y miren de donde salió todo eso…#WTF.

*.-Mientras tanto… el sector turismo afila los colmillos para “treparle” a todo en vísperas de la “Semana Holgazanica” que está a la vuelta de la esquina… tanto el formal como el informal pretenden “recuperarse” en 7 días lo que han perdido en 5 meses…#Santisimo… Que Dios nos agarre confesados estas semanas que se disparen los casos con rebrote y en octubre ni se diga.

Si acaso quieren salir que sea por estas fechas, con su prole y algún lugar solitario, sin tanto gentío aglomerado… al menos para agarrar un poco de color antes de la foto de la cedula… porque en la primera semana de octubre esas playas estarán “tapizadas” de carne cruda jodido y comprando carísimo en esos lares… mejor vayan después de almuerzo… jijijijiji… o lleven de casa… A seguirnos cuidando, porque la OMS alerta de otro virus chino para el 2021… ¡parece una guerra química!… ya saben que los queremos en P!#$%&/#$.