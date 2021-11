Chicha y Limón martes 16 de noviembre de 2021

Photo Credit To Disfrutando en la boda de Héctor Bu y Lynnet Saybe

BLESSINGS MY FRIENDS!!…Ya vamos por medio mes y la política hierve a full…Los aires navideños ya se respiran en Honduras…Esta semana vuela Dayana Bordas a Puerto Rico y la próxima Rose Meléndez a Israel… ¿Ya reservaron para su Día de Accion de Gracias?: Los bilingües ya planifican ágape para el venidero 25 de noviembre…Saraos memorables…Onomásticos chic…Cotilleos recién salidos del horno y más en este martes de society.

*.-De buena fuente sabemos de varias familias pudientes que “desbarajustaron” para la USA en estos fríos días: de shopping para las venideras fiestas de fin de año y a celebrar Accion de Gracias con sus familias por allá…de paso a madrugar en las entradas de las tiendas para el “Black Friday” que por allá es una locura…Poco o nada les hace ese “frial”.

*.-Y una querida pareja de amigos que brindan por sus “Bodas de Algodón” son: Marlon y María Alexandra Sánchez de Cardona, quienes en el 2019 destilaron amor del bueno, en esa boda celebrada en los salones Jerusalem del Club Hondureño Árabe que lucieron sublimes…gracias a la planificación, organización y logística de la experta en protocolo Irela Pérez.

*.-Con la magistral ornamentación lograda por María Dolores Uclés de Rápalo… María Alexandra lució majestuosa con ese exquisito ajuar y Marlon súper galán de rigurosa etiqueta nupcial…Su luna de miel la gozaran las dos primeras semanas de diciembre en Europa…¡Bendiciones amigos!

*.-Luego de una emotiva homilía celebrada en la iglesia María Reina del Mundo por el monseñor Luis Solé, familiares y cercanos a la pareja se trasladaron al más exclusivo centro social del país a brindar por la dicha del nuevo matrimonio…un largo etcétera de luminarias de la sociedad sampedrana lucieron sus mejores galas para departir con la pareja.

*.-Entre un impecable jardín, donde el aroma de las flores blancas se fundía con las fragancias personales de los invitados, compartieron en la boda Cardona-Cerrato & Sánchez-Martínez: José y Mónica Araujo de Borrell, quien formo parte del precioso cortejo de damas de honor; Edison y Gladys de Cárdenas, junto a sus hijos Carlos y Gladys Emilia.

*.-Holvan y Carolina Canahuati de Ortíz, José y Ena de Interiano con su preciosa Ena, Roberto y María Eugenia de Panting, Gustavo y Abril Noren, Oscar y Marilú Pineda, Oscar y Nelsy Bográn, deslumbrante en azul y negro; Wilfredo y Julieta de Guzmán, y Fer Siwady.

*.-Brindaron por la dicha de la pareja: José y Vanessa Nazrala de Vallecillo, preciosa en dulce estado; Gerardo y Normita Herrera, el siempre galán Arnoldo Díaz, Michelle Wolozny y Stephanie Fernández como dos bellas damas de honor; los recién casados Sonny y Giselle Fernández de Moran.

*.-Dianita Faraj de Larach y su preciosa hija Mireya, Iris y German Salinas, Mario y Antonieta de Escobar, el clan Rivera en pleno: Doris y Napoleón Rivera con Katherine y Jennifer, súper elegantes con regios atuendos…y mucha gente linda que ya los felicita por su segundo aniversario nupcial.

*.-Siguiendo con lindos tortolitos…¿Qué alguien nos confirme si se lograron casar el año pasado o este 2021 los guapos Kesler Córdoba y Candy Pineda?…porque después de su emotivo compromiso decorado por Acontecimientos, en el restaurante La Cite allá por el 2019, no sabemos de ellos…jijijijiji…Así como derrochaban miel, no dudamos ya estén casados.

*.-Hoy es 16 de Noviembre…no dejen para última hora la adquisición de sus trajes de gala, tanto para Nochebuena como para Fin de Año…los que se van de viaje por estas fechas, tienen tiempo de sobra para “talonear y escarbar” de tienda en tienda en la USA y de paso, medirse a granel las prendas.

*.-Los que se quedan laburando por estas tierras, el atelier de Giselle Matamala y Nayla Girón los esperan para escoger entre las exclusivas piezas ahí presentes o de plano, seleccionar entre sus catálogos los diseños que más les gusten…Zebras Boutique y la maison Zayed mantienen rotación continua de prendas porque reciben pedidos semanales…Idem todas las del City Mall.

*.-El padre Albeiro de Jesús Quintero tuvo el beneplácito de casar en el 2019 a dos de sus más apreciados feligreses: William y Gabriela Reyes de Ramírez, quienes contagiaron de amor a todos los asistentes a esta misa de esponsales celebrada en el templo La Santa Cruz de San Pedro Sula.

*.-Distinguidos asistentes que luego de la homilía se trasladaron en caravanas a los salones del Centro de Convenciones Copantl para brindar por la dicha de la pareja, quienes tan enamorados como el primer día en que se conocieron, posaron para Farah La Revista en los primeros minutos como esposos.

*.-Gabriela lució espectacular con ese exclusivo ajuar corte real, que lucía con un impecable estilismo en nude que realzaba sus lindas facciones…rostro completamente enmarcado con un recogido de cabello, desde donde se desprendía un inmenso velo catedral…William de smoking de reconocida firma mundial que denotaba la formalidad de la ocasión a celebrarse.

*.-La planificación y organización de la boda Ramírez-Reyes corrió a cargo de Irela Pérez, en colaboración con Jackeline Cabrera quien ornamentó de forma espléndida los espacios del recinto…Recordamos los candelabros iluminando la cascada de cristales y esos fabulosos arreglos en “All White”… Un montaje sublime para una unión muy especial…¡Glamour total!

*.-Entre los reconocidos invitados al enlace de William y Gabriela Reyes de Ramírez, sobresalieron por su innata clase y distinción: Afif y Jackie de Diek, bellísima en verde; y los destacados políticos nacionalistas, Mario Pérez y Tomas Zambrano, flanqueados por sus guapísimas esposas: Gloria de Pérez y Johanita de Zambrano, regiamente ataviadas de Elie Saab y Zahid Murad.

*.-Mauricio y Gloria de Reyes, padres de Gabriela y una constelación de sobresalientes miembros de la sociedad y la política hondureña, que brindaron con espumosa champaña por la dicha de la pareja en una noche repleta de muchas emociones encontradas…Dichosas “Bodas de Algodón”.

*.-Tres jóvenes parejas brindan con Moet & Chandon por su tercer aniversario de casados…nos referimos a: Roberto y Dharya Williams de Kattán, Daniel y Ailín Guerra de Barraza y Héctor y Cindy Carolina García de Hernández, quienes con sus respectivas familias, recordaran con fotos y otros recuerdos esos momentos que siguen vividos de sus regias bodas.

*.-También por estas fechas del 2019, se casaron en la fría Canadá súper enamorados, la bella catracha Birleny Mejía con el apuesto chileno Alex Soto, quienes vinieron a celebrar su fin de soltería en el 2018 cuando se comprometieron en matrimonio…Benditas “Bodas de Algodón” Soto-Mejía.

*.-Siguiendo con gente bien…Dos apuestos caballeros del país celebraron en fecha reciente sus onomásticos: En Tegucigalpa, el joven y apuesto empresario Andrés Kafati, esposo de la bellísima Pamela Zablah de Kafati, quien junto a las damas de la familia congratularon a Andrés con una íntima recepción en las cumbres capitalinas.

*.-Mientras que por estos lados de Honduras, el gentil caballero Heber Arnoldo Flores Ventura, partió pastel de Cake Design en una íntima velada familiar organizada por su guapa y amada esposa Tesla Callejas de Flores…Para ambos nuestras más sinceras felicitaciones y esperamos esas graficas en sus redes soplando velitas.

*.- ¿Ya reservaron local para el Día de Acción de Gracias?…Les recordamos que es el próximo 25 de Noviembre…y los colegios bilingües con la apreciada colonia estadounidense en Honduras lo sabe…todos los restaurantes, clubes y hoteles de la city, ya planifican esos ágapes a celebrarse en sus recintos, donde el pavo será el “Señor Rey” con sus respectivos complementos.

*.- Comisariato Los Andes en perfecta mancuerna con el hotel Real InterContinental, tienen a la venta los pavos rellenos más exquisitos que hemos degustado, con ese relleno gravy que fascina hasta los paladares más exigentes…Reserven con tiempo en el área de licores del súper de los Burbara…los fondos son a beneficio del Hogar de Niños San Nektarios.

*.- Además de celebrar el “Thanksgiving Day”, les rinde un gusto para unos 3 tiempos de comida más mis amores…ya sea como ensalada de pavo, en forma de emparedados para los chicos del colegio, desmenuzado en arroz con vegetales y otras tantas preparaciones que le pueden hacer al pavo relleno de Comisariato Los Andes.

*.-Aunque les diremos que con los delicioso que es, se va de volada, la misma noche que llega a casa…Y si alguien de la familia cumple años por esas fechas, solo compran el pastel en Signature Cake o Versalles y ya la arman con ese cava de Deriva Enoteca o de la misma área de licores de Los Andes…Sello Marcas Mundiales…¡con una luz nadie se pierde mis vidas!.

*.-La cosa va de gente fina…HOY brindan con Dom Perignon por sus “Bodas de Algodón” la exquisita pareja conformada por: Constantino y Rebecca Bendeck de Barletta, quienes por estas fechas se enlazaron en sagrado matrimonio…Se unen a la dicha sus padres: Constantino y Carla Kivett de Barletta con Ricardo y Elke Siercke de Bendeck…¡Felicidades!

*.-“Acher”…celebro un año más de vida la encantadora dama Audelia Jeanette Mahchi, esposa del honorable caballero José Mario Dabdoub y madre de los preciosos: Gabrielle Jeanette y Jesús Felipe Dabdoub Mahchi, quienes sorprendieron a la simpática Audelia con varios detalles.

*.-A los ágapes que aun se celebran en honor a esta apreciada socialité se unen las familias Mahchi-Hawit, Dabdoub-Saravia y las numerosas amistades de Audelia vía redes sociales, que sin lugar a dudas, la seguirán consintiendo con más ágapes…¡Que cumpla muchos años mas de realizaciones!.

*.-Solo escorpionas glamurosas celebran por estas fechas, tal es el caso de la bella socialite María Fernanda Álvarez de Rendón, hija de Fernando y Mirtha de Álvarez, quienes congratulan a María Fernanda en algún recinto chic de la ciudad…Pisco, Denny’s, C Bari Artisan & Deli y La Cite siguen en tendencia en el exquisito gusto de la gente bien de esta ciudad…se unirán a las celebraciones de esta rubia de gran clase, sus compañeros de promoción del Instituto La Salle de esta ciudad…¡Congratulaciones María Fernanda!

*.-Un día como HOY pero hace varios “Noviembres” nacía una linda niña que meses más tarde bautizarían como: Bessy Janeth Banegas Mejía, hija de los especiales: Marcelino Banegas y Simona Mejía…Así como leen, hoy está de plácemes la encantadora esposa del caballero Hugo Adalid García Barahona.

*.-Uno de los matrimonios más sólidos y admirados de la sociedad progreseña…como olvidar esa esplendida renovación de votos y celebración de sus bodas de plata luego de 25 años de amor juntos…WAO…De eso ya hace cuatro años, pero esa unión sigue latiendo en nuestra memoria: salón Emperador del Copantl, con una decoración majestuosa.

*.-Bessy Janeth ataviada con una impresionante columna estilo sirena, en finísima organza de seda boreal, completamente recamada en mesh con exquisito encaje bordado y confeccionado en el atelier de la única: Giselle Matamala…Capricornio tiene que ser esta celebre dama del diseño.

*.-En sus “Bodas de Plata”, la feliz señora de García lucía esplendida, con sugerente escote corazón y esas fabulosas mangas estilo flamenco que volaban en cada paso de la madre de: Gloria, Hugo y César García, jóvenes que se hicieron acompañar de sus respectivas familias.

*.-Porque para ese entonces, Bessy y César ya eran abuelos de 2 bebas…Una boda fuera de serie con planeación y decoración absoluta por Alexandra Lockmer, con una luna de miel por la lejana Hong Kong…¡Qué manera de celebrar su onomástico que recordando su majestuosa renovación de votos!

*.-Pues les contamos que los García-Barahona & Banegas-Mejía, rememoraran esos gratos momentos y todas las bendiciones que Dios les ha dado, en la íntima celebración de cumpleaños de Bessy, donde César y sus hijos la sorprenderán esta noche con inolvidables detalles.

*.-Una joven madre, abuela y emprendedora empresaria, digno ejemplo de la mujer progreseña y hondureña en general…Que lo pase súper bien y que nos deleiten en esas redes sociales con ese especial sarao de onomástico…Felicidades Guapa.

*.-Si de uniones felices se trata: José Miguel Pavón y María Lucía Irías de Pavón brindan en familia por sus “Bodas de Cuero”…así como leen mis amores…Los Pavón-Janania e Irías-Wilson recuerdan como ayer esa fabulosa velada nupcial celebrada en los salones Emperador y San Pedro del Copantl.

*.-Con previa despedida de soltera en el Hilton Princess…Los ahora esposos Pavón-Irías, confiaron en Dennisse González la planeación y logística de su boda, que contó con una constelación de distinguidos invitados de la sociedad sampedrana y del extranjero…¡entre ellos Odily, tía de la novia!

*.-José Miguel y María Lucia son hijos de los queridísimos: Miguel Omar y Leyla Jananía de Pavón y de Marco Aurelio Irías y la exquisita Pita Wilson, hija de la renombrada dama de sociedad, doña Marianita Culotta…La boda supero las expectativas de ambas familias y María Lucia lucio principesca con ese finísimo ajuar que resalto su fresca belleza, esculpida por Verónica Ruiz y Bridie Zoar…José Miguel más esbelto que nunca, porque en esos meses se puso fitness, se decantó por un sobrio y elegante tuxedo de estricta etiqueta.

*.-Con esta dinastía de altos kilates de la society del pueblo, es como abrimos nuestro celebérrimo “Club del Chisme”…y en este martes de Marte, rojo Legarreta, lo hacemos en grande con la reina de la farándula: Vilma-Atraca is in the house…Guapísima y ataviada con ropa casual de Almacenes El Record, donde tambien la hermosearon con sus productos favoritos: Lancome.

*.-Con esas cámaras del 911 no hay quien se escape si es que andan queriendo hacer de las suyas… el fin de semana el foco de atención fue un “turkito” de apellido rimbombante de una familia árabe muy reconocida en la city… la cosa fue que en su camioneta de lujo hizo de las suyas chocando a todo vehículo que se encontraba en su paso, una patrulla policial le dio persecución y captura, vieron que estaba completamente alcalizado… como patero cualquiera lo lanzan a la patrulla y a primera hora estaba en las noticias policiales de un popular canal que se especializa en la nota roja… Se imaginan a la honorable familia al ver tremendo espectáculo que se volvió viral en las redes sociales, casi se infartan.

*.-Con ese porte casi calcado al de la malograda socialité española Carmina Ordoñez, ex de Paquirri y archi enemiga acérrima (hasta después de muerta) de Isabel Pantoja…para más señas…nos deleita con esas quesadillas, nachos y postres de Denny’s…los cuales nos empujaremos de desayuno con ese café Cartagena que es un delirio…antes que llegue Grimorio con su dieta criminal.

*.-Mientras Petra parte y reparte esas ricuras, quedándose con la mejor parte ( como varios que conocemos) pasamos con Vilmuchis al living VIP para descoser los últimos chismes…¿Qué es lo que se bate en la palestra mujer?…abre boca con el sonadísimo divorcio de un célebre ex edil del Valle de Sula, cuya mujer esta “harta” de las penurias a las que nunca se acostumbró luego de la decadencia de su ex, al cual macaneaba la seño.

*.-¿Violencia domestica?…UJUMMM…de ella para el…siempre supimos que tenía un pelucón de loquilla, pero jamás nos imaginamos encaramarse a semejante oso solo para pegarle…¡increíble pero cierto!…Quien sabe cómo lo tiene para llegar a tanto…Según la familia del ex edil, ella ya patina en la esquizofrenia, porque le ha hecho unos desplantes bien feos a ese clan.

*.-Si de políticos se trata…corre como pólvora el rumor de varios jóvenes matrimonios, donde la dama “jura y perjura” que si su esposito no logra un “hueso” en los venideros comicios, lo manda por un tubo…y deja de ser la “tapadera” que siempre ha sido solo por apariencias sociales…¡Jaula de oro!

*.-Resucito Paulina Rubio…y en plena pandemia creo su nuevo álbum titulado “Yo soy”…nada nuevo y con una amalgama de ritmos de otros celebs…Se presentó en el mañanero HOY de su casa Televisa: fue un amor con Galilea y el negrito Araiza (quien la metía a los antros cuando ella era menor de edad)…pero nada amable con Legarreta a quien ignoraba a ratos.

*.-¿Cómo así?…La chica dorada aun no supera que Andrea se quedó para siempre con su ex Erik Rubín…en esa segunda ronda de entrevistas con Paul Stanley y Legarreta, a la “Pau-Pau” se le fue la atención con el gordibueno de esa revista, ignorando a la titular, hasta que ella la entrevistaba…¿ o sera que a la Rubio le gusto el Stanley?…Es su target: tipo Ricardo Boffil y Jerry Bazua.

*.-La hija de Susana Dosamantes se mira bien atraída por ese cómico de la conducción hijo del malogrado Paul Stanley…¡ahí hubo flechazo inmediato con el también empresario restaurantero de las birrias!…Pero tiene novia o pareja oficial para casarse…Así le paso a varios ex de la rubia y miren como cayeron en sus redes…Acaba mal con todos, pero el gustazo quien se lo quita.

*.-Con Arath de La Torre también se derritió en simpatía y atenciones la ex Timbiriche, con fundidos abrazos…¿y con la farandulera Martha Figueroa?…A ella pidió no incluirla en las entrevistas, ni que saliera a cuadro mientras ella estaba en el set…enemistad que data desde hace más de veinte largos años cuando la Figueroa le rumbaba duro en Ventaneando…¡Hasta la fecha!.

*.-La chica dorada se presentó en dos ocasiones en nuestro país: en marzo de 1993 cuando Rafael Callejas trajo el desaparecido programa “Siempre en domingo” reuniendo en ese magno concierto a: La Rubio con Thalia y Biby Gaytan…Eduardo Capetillo, Bronco y muchas luminarias más del momento.

*.-Si recordamos ese concierto en TGA cuando aquel turquito de los Lama babeaba y deliraba histérico por la Gaytán…también las ex reinas de belleza Arlene Rauscher e Hilda Pacheco cantando a todo pulmón “Te Adoro” de los Bronco…los mas desmecatados soltando plumas en primera fila con los éxitos de Laura León “La tesorito”…¡Y Callejas bailando punta con Banda Blanca!

*.-Solo el finado esposo de Norma Regina pudo reunir a tan celebre elenco en un mismo concierto…nunca más se volvieron a presentar en el mismo escenario Paulina, Thalia y Biby Gaytán…de hecho, fue Callejas quien personalmente solicito ese elenco a Televisa y lo complacieron…Aunque las tres divas se escaparan de madrear en el Honduras Maya por una suite VIP.

*.-La segunda presentación de Paulina Rubio fue en SPS…la cita fue en el exclusivo Club Hondureño Árabe, en un elegante recital solo para socios y sus hijos…nada de prensa…ya saben cómo es ella…sino vean en YouTube como le fue al célebre maquillista peruano Martin Catalogne cuando la conoció…La Rubio amenaza una gira con Alejandra Guzmán, solo para USA en Abril-22.

*.-Otra de sus archi enemigas desde long time ago, cuando ambas se “merendaban” a Erik Rubín (ver video de este con el Escorpión Dorado)…Rubín salía con ambas y la Guzmán se madreo con la Rubio…Al final ninguna se quedó con el peludo, que termino saliendo con Salma Hayek…La que logro llevarlo al altar fue Andrea Legarreta: casadísimos hasta la fecha.

*.-¿Con Salma Hayek?…en aquellos años cuando la jarocha de Coatzacoalcos grabo su único culebrón en México: Teresa…O sea, cuando entro “apadrinada” por el alto ejecutivo de esa televisora: Victor Hugo O’ Farrill.

*.-Una de las tantas manos derechas del extinto Tigre Azcárraga y quien también supuestamente ayudo a : Erika Buenfil, Laura Flores y a la misma Paulina Rubio con su lanzamiento como solista…¿O’ Farrill, el mismo que fue a rogar a Andrés García para que aceptara el papel que el Puma Rodríguez abandono en la novela “Tu o nadie” con Lucia Méndez?…¡El mismo que viste y calza!…mandado por el mismo Tigre quien estaba de correr por esa novela.

*.-¿Víctor Hugo también era el “padrino” de Colunga en esa televisora?…al parecer no lo era…a quien “mentan” en ese caso es a Pepe Bastón, ex de Natalia Esperon y hoy esposo de Eva Longoria…Al salir Bastón por una puerta de Televisa, salió Colunga por otra para nunca más volver…¿Quién fue el que tuvo un altercado de pasillo con la “querida” del Tigre, Adriana Abascal?

*.-Uyyyy…eso estuvo de alarido allá por 1990, cuando la ex Miss México y comadre de Frances Siryi, ya gozaba las mieles del poder en ese emporio televisivo…cuentan las viperinas de la época, que la Abascal se contoneaba como luminaria por esos pasillos, llevándose de encuentro a todos, con aires de diva y destilando “Spring Flowers” de Creed…Must de Miriam de Bendaña.

*.-Cuando se topó con “alguien” que le cuestiono a la veracruzana “¿ya te crees la dueña, verdad?”…a lo que la joven beldad le respingo: “no soy la dueña, pero soy la dueña del dueño, que es aun mejor”…#PLOP…Dicen que ese “alguien” fue un alto ejecutivo de esa televisora, pero otros más afirman que era Emilio “El Tigrillo” Azcárraga Jean, quien le hizo la vida imposible.

Sentarnos a recordar con Vilma-Atraca es todo un deleite, pero tenemos eventos que cubrir y la charla será en otra ocasión mis amores…el viernes 19 es la Fiesta Nacional de Mónaco…por cierto, vimos a Jazmin Grimaldi en el City Mall…jijiji…#Adivinen…Cuídense mucho ya saben los queremos en P!%&#$.