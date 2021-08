Chicha y Limón martes 17 de agosto de 2021

ANOTHER 13!!...Como aquel “bestseller” poderoso y sexy de la firma La Labo… ¿Cómo los trato el viernes 13?… Las tiendas mayoristas ya preparan la Feria del Juguete y las tendencias navideñas…Hoy cumplen años: Liset Faraj de Aude, Rania de Kharoufe, Tricia Díaz de Matuty, Belinda Bodden de Valle y Glenda Sánchez de Las Meninas…Féminas que además de guapas, se administran de maravilla…Aniversarios de antología…Chismes en tendencia y más.

*.-Así como leen mis vidas…La familia Diunsa ultima los detalles de su primer evento del año, quizás uno de los más esperados por los mayoristas: La Feria del Juguete y las Tendencias Navideñas 2021…Donde la dinastía Faraj expone todo lo referente a las venideras festividades: Día del Niño y Navidad…¿Cómo les quedo el ojo?…Pronto veremos esa tienda impregnada del espíritu navideño.

*.-A sacar esos kleenex y a sacudirse nariz y ojos, porque cuando esas glamurosas tiendas se ven engalanadas con sendos “arbolones” de Navidad decorados a la ultima, muchos se van de “tuje” y es ahí cuando les cae el veinte que el año va en picada…los abraza las nostalgia de otro año más…Un 2021 atípico por la pandemia, igual el espíritu regocija a las familias hondureñas.

*.-Luego luego…doña Lily de Faraj junto a sus hijas, nietas y nueras, se disponen a congratular a sus amigas y clientas asiduas, con el coctel navideño en las instalaciones de sus tiendas…con villancicos, vinos, canapés y hasta champagne…Su tienda se viste de gala para dar por inaugurada la Navidad del 2021…desde ya esas elegantísimas damas “planifican al detalle ese sarao”.

*.-No nos abran esos ojos como platos, porque no vamos a echarles gotas mis vidas…Si Bath & Body Works ya enchula sus tiendas en la USA con alegorías del otoño y todos los detalles referentes a Halloween…porque Diunsa no se puede lucir con clientes mayoristas y clientes fieles a la tienda.

*.-Luego de esa esperada feria, el resto de tiendas y shopping center, engalanan sus “vidrieras” con árboles navideños, tanto para la venta como para dar por iniciada la temporada más esperada por el pueblo catracho…Carrión, Eleganza, Lady Lee y otras más que esperan ansiosos cuales serán las tendencias en adornos, colores y luces para este 2021.

*.-Entre rosas y finos presentes, transcurre este día para la distinguida y bella dama de sociedad, Rania Kharoufe, esposa del excelentísimo Cónsul de Palestina en San Pedro Sula, Elías Kharoufe… Rania desde tempranas horas recibe las felicitaciones de sus numerosas amistades de la colonia palestina y árabe residente en esta ciudad, así como del Cuerpo Consular Sampedrano.

*.-Otro matriarcado que celebra por todo lo alto sus onomásticos, en casa y con sus más cercanos, es el formado por los queridos empresarios, don Alberto Díaz Lobo y doña Nena Marinakys de Díaz Lobo…quienes serán los oferentes de un ágape molto chic: el cumple de la siempre distinguida Tricia Díaz de Matuty, esposa de Roberto y madre de unos hijos modelo…brindis que empezaron el fin de semana…Tricia hoy está de plácemes…Kisses!!

*.-El clan Carrión es otro que tira la casa por la ventana este fin de semana con el onomástico de la glamurosa Gina McGowan de Carrión, feliz esposa de Oscarito Carrión…Este domingo, la nuera de don Vicente y doña Paquita Galeas de Carrión agrega “un agosto” mas de vida…¡Uno no es ninguno!

*.-El matriarcado de las bellas Álvarez Salazar, HOY congratula a una de sus sobrinas preferidas: Belinda Margarita Bodden Álvarez, hija de Johnny Bodden y Blanca Álvarez, así como amada esposa de Luis Valle…la ex reina de belleza sigue muy consentida por su esposo, hijos y hermanos… ¡Todos guapísimos como sus padres!…¿Cual será su obra de arte en fondant?

*.-Se unen en felicitaciones para esta joven empresaria, sus numerosas amistades y todas sus ex compañeras de la clase 1988 del María Auxiliadora… de donde saltó para el Lejano Oriente y Miami, donde nos representó en varios certámenes mundiales…siendo estudiante de Administración de Empresas en la USAP…con ese rostro “cuasi” calcado a Brooke Shields.

*.-Las dinámicas oferentes del cumple de Belinda serán sus tías: Lila, Ana y María del Carmen Álvarez de Matute…bajo la tutoría de la especial dama Blanca Margarita Álvarez, madre de Belinda y quien la acompañó durante un mes entero como su chaperona personal en el Miss Mundo 89.

*.-Celebrado en Hong Kong con locaciones en Taiwán… Blanca y Belinda siempre juntas hasta en los negocios, donde promocionan viajes por Europa y Medio Oriente…Como olvidar aquella “Fiesta Pirata” sobre un crucero por Cancún…donde también asistieron: Leon Fiszman (qddg), Carlitos Nolasco, Edgardo Rivera y Soraya Saybe, entre otros promotores del turismo de negocios.

*.-Tierra Santa es una de las zonas favoritas para los clientes más espirituales de B&B Travel… Desde este rincón, enviamos nuestras más sinceras muestras de afecto para Belinda y que lo pase súper bien en familia, degustando esas majestuosas creaciones en fondant que elabora la joven señora de Valle… Se suma a este ágape su especial suegra, la ex Miss Ocotepeque Daisy Chinchilla… Una dinastía de reinas muy apreciada en la sociedad nacional.

*.-Nos conto un pajarito…que esa terna de candidatas donde se seleccionó a la socialité que representaría Honduras en el Miss Mundo de 1989 estuvo bien reñida…las más cercanas a Belinda fueron: Ligia Suyapa Vivas Montoya, Latín Model 1988 e Ileana Zacapa Siercke…hermana de Mark Zacapa, esposo de Marcela Melara Facussé, diva de El Armario quien recién caso a su beba.

*.-Ileana era toda una socialité graduada de la Escuela Americana, fotógrafa profesional y modelo internacional…fue la perfecta suplente de la sampedrana de la Fesitranh Jessica Romero, en el Latín Model Pageant-89 que tuvo lugar en Puerto Vallarta, México…donde Zacapa se destacó y logro el tercer lugar del evento…solo igualada por Dania Prince en Puerto Rico.

*.-Beverly Miles, Jessica Romero y Jenny Prado, fueron de las pupilas más brillantes del extinto arquitecto Annuar Elías Bendeck…esposo de la especial Lima Zgheibra y director de la carrera de arquitectura en la USAP…Bendeck y sus alumnos eran los creadores de aquellos espectaculares escenarios del Miss Honduras de doña Norma de Funes…También fue juez varios años.

*.-Como datos extra…la boda de Beverly Miles con Charly Kafati, fue la que inauguro oficialmente el Club Hondureño Árabe allá por 1994…seguida bien de cerca por la de Juan Carlos y Cinthya Rivera de Saybe y la del finado Roberto Morales con la preciosa Elainne Marie Padgett Zablah…el centro social de los Canahuati arranco con pie derecho ese mes de diciembre.

*.-Era información de esa época…que Jenny Suyapa Prado Rodríguez, ex vecina de la popular colonia Montefresco de SPS, salto a la palestra como Reina Infantil de la Feria Juniana…y siendo estudiante de arquitectura, fue convencida por Leo Caballero, para ser la representante de los sampedranos ante el Miss Honduras Universo 1996 donde fue princesa…viajo al Reinado de la Costa Maya en Belice, donde se hizo un tatuaje donde la espalda pierde su nombre…Prado también fue pupila del arquitecto Wilfredo Rodríguez y de “El Meme” Vallejo en CHSA como “La chica del Autocad”…#Santisimo.

*.-Jennita…en ese conclave celebrado la última semana de julio de 1997, en el marco de las festividades de la Costa Maya en San Pedro, Belice…fue compañera de la hoy actriz mexicana Tania Vásquez, quien por ese entonces “noviaba” con el hijo de un famoso de la canción vernácula…ese desconocido para esa fecha era José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, quien acompaño a Vásquez…Prado-Vásquez & Figueroa, fueron “roomates”…#OMG

*.-Hoy en día…José Manuel Figueroa no ha figurado tanto como su padre en el mundo de la música regional mexicana…mas no así, en su vida amorosa…que ha estado salpicada de escándalos por supuesta violencia con sus parejas…La primera que encendió la mecha fue la vedette Paty Muñoz (nada que ver con las Muñoz-Cruz de Chamelecón)…siguió con Ninel Conde, luego de la participación de ambos en el Big Brother VIP…¡y con la actual!

*.-Antes que ellas…José Manuel también sostuvo un candente idilio con Altagracia Ugalde Mota, alias Ana Bárbara…luego que la hija de don Antero Ugalde y hermana de Esmeralda (Corazón Grupero), saltara a la palestra después de su fallida participación en el Señorita México 1989…hizo algo de modelaje pero “lo suyo-lo suyo-lo suyo” era la cantada…se lanzo oficialmente en Siempre en Domingo con Raúl Velasco…fue ahí cuando Figueroa se fijó en ese mujerón…se dice que la potosina le dedico la canción “La Trampa”.

*.-¿Quién gano ese Señorita México del 89?…la chica de Huamantla Tlaxcala (tierra del ex académico Carlitos Rivera): María de Los Ángeles del Rosario Santiago…más conocida como Marile del Rosario…quien fue compañera de nuestra Vivian Audely Moreno en el Miss Universo de Los Ángeles 1990…Marile corono ese año a María Guadalupe Jones Garay, alias Lupita Jones, quien en 1991 se coronaria como la primera Miss Universo mexicana.

*.-A propósito del intérprete de “Ya no me acuerdo más de ti” (que rolón)…¿vieron el despapaye que armo con Yatra y Alejandro Fernández en Madrid?…mientras don Chente se devanaba entre la vida y la muerte.

*.-Tema musical de la recién disfrutada serie “Te acuerdas de mi”…protagonizada por Fátima Molina y Gabriel Soto…producción de la genial y esotérica Carmen Armendáriz (creadora de Ventaneando y hermana de Pedro Armendáriz Jr)…Por cierto, Carmela producirá en México una bioserie de María Félix…ella si le llego al precio al dueño del nombre…#WTF.

*.-Si de producciones se trata…Ilse Salas (100 días para enamorarnos) piensa protagonizar y coproducir la serie “Señorita México 1989”…y no es precisamente la vida de la Marile del Rosario (quien visito SPS como invitada especial después del MU-90)…versara sobre supuestos abusos de poder de una aparente “madrota” que tras tocaba el concurso por esa época…#WTF.

*.-Pero si por esos años del certamen nacional mexicano, la franquicia era manejada por su fundador, el finado Carlos Guerrero, en coproducción con Televisa…que transmitía el concurso en vivo y en directo desde varios puntos de la República Mexicana, en el marco del programa de variedades “Siempre en Domingo” con Raúl Velasco…cuando Pati Chapoy era su asistente y Martha Figueroa la secretaria de la Chapoy…¡Las vueltas que da la vida!.

*.-Luego del rotundo triunfo de Lupita, en Las Vegas 1991 (cuando Honduras se quedó sin representante porque no se realizó el Miss Honduras en tiempo y forma)…La cachanilla al entregar cetro en Bangkok 92, donde saludo a Mónica Rápalo, a su retorno a México “movió” sus contactos y le hizo la cama a Guerrero para quedarse como “la nueva diva” del concurso…#OMG.

*.-Guerrero lo monto hasta 1993…cuando la Jones junto a María Conchita Alonso aplazaron a Denia Reyes en aquel Miss Universo ganado por Dayanara Torres…Ese año, Guerrero eligió su última Miss México para MU-94 que fue Fabiola Pérez Rovirosa y la franquicia paso a poder de Televisa con la Jones.

*.-En 1994 inicio la era de Lupita Jones en Televisa con el desaparecido Nuestra Belleza México, hasta que la televisora de San Ángel perdió el interés y entro en decadencia…Jones adquirió la franquicia de Miss Universo para México y le cambio el nombre a Mexicana Universal en 2017…Se pasó a Tv Azteca donde lo monto dos años y ahora está en Imagen Televisión.

*.-Entonces…hay que ver esa serie de la Salas para saber quién es la supuesta “madama” que abusaba de las misses como objeto en ese año citado en la historia…lo cierto es que Ilse está bien enfocada en ese proyecto, que lo venía ambicionando desde hace años…”Señorita México 1989”…¡Vaya-Vaya!

*.-Si de beldades se trata una de las mejores estilistas de Honduras: Glenda Sánchez, la diva de Las Meninas, que embellece a las socialités más exquisitas de la ciudad…HOY está de plácemes y más bella que nunca… bien dicen que “dando como es recibimos”: así como Glenda y todos los profesionales del estilismo embellecen y le cambian el ánimo a la gente, así ellos se ponen más jóvenes y bellos con el paso del tiempo….para muestra varios mechones.

*.-Glenda fue la musa de las preciosas hermanas Barletta-Yacamán, cuando estas eran sus clientas VIP y amaban los productos Baín de Terre… con el tiempo, las divas Barletta se convirtieron en distribuidoras de esa y otras firmas, y hasta montaron su templo de belleza….¡Feliz cumple Glenda!

*.-La cosa va de bellas: Michelle Gaído de Ramos mañana estará de finísimos manteles largos… la feliz esposa de Jorge Ramos, desde ya recibe las bendiciones de sus numerosas amistades, en especial de su generación de la Escuela Internacional Sampedrana… Gerardo Trejo y su Mezzonite & Bistro, espera a los Ramos-Gaído y todos los amigos de Michelle a pasarla súper.

*.-HOY…empezó “La Desalmada”, la gran producción de Alberto “El Güero” Castro (hermano de Verónica y ex de la gaviota Angélica Rivera)…¿Quién es La Desalmada?…¿Erika Ramírez?…NOOOO…la protagonista es otra polémica, Livia Brito, quien personifica a Fernanda Linares (nada que ver con doña Sinia Aurora Linares)…Brito comparte protagónico con su paisano y ex, José Ron.

*.-La gran apuesta de Televisa con la que recupero el rating de siempre en el “primetime”…y es que La Desalmada cuenta con un súper elenco jamás antes visto: Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa, Kimberly Dos Ramos y Daniel Elbittar, como los villanos que le ponen sazón al caldo…junto a otros grandes.

*.-Regresando a la cruda realidad en vuelo directo CDMX-SPS por Aeromexico…nos cuenta Eva Gabunda que da pesar esa pobre gente atiborrada haciendo fila en la calle para entrar a las principales entidades bancarias…bajo lluvia o sol en esas aceras esperando entrar para algún tramite…aunque hay “banca en línea” es como ir a la línea del tren.

*.-Muchos amigos nos respaldan y es que medio país ha visto el declive de varios, como la centenaria, que siempre pasa de bote en bote, pero en la calle…porque adentro parece salón de baile…un tortuguismo bárbaro por un trámite tan sencillo…pero esas “muelas” enmarañan todo para el cliente.

*.-Y tienen el valor de salir a la calle esas pocahontas y preguntar en la fila kilométrica: “¿Quiénes vienen a atención al cliente, pero para abrir cuenta?”…los pasan…”El resto que siga aquí”…#PLOP…porque han desertado muchísimas cuentas, entre personales y corporativas, todo por el pésimo servicio que dan…Una hora para entrar y otra hora dentro para atenderlos.

*.-Desde antes de la pandemia viene mal, no le echen la culpa a la contingencia sanitaria…una burocracia para todo que parece estatal la cosa…todo simula que contrataron ex burócratas del gobierno en esos puestos clave…aunque no tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre…el jefe hace al empleado…Quizás sus directivos no sean así.

*.-Otro es el RNP…una de “horrores” ortográficos en los principales documentos solicitados que cosa seria…¿Lo hacen adrede para darle chamba a sus tramitadores?…lo peor es que esos papeles son básicos para otros tramites importantes y si van con errores a nada van…hacen perder el tiempo y lo peor que ni caja bancaria tienen en el nuevo local…la gente tiene que cruzar el bulevar de la muerte hasta Multiplaza y de ahí regresar al laberinto.

*.-Sigue Eva Gabunda con sus denuncias sociales, se dio a la tarea de cotizar con su Chele Mozote y esas funerarias están “sangrando” al pueblo con eso de la pandemia: cada mes le suben a todo…ni hablar de los cementerios…¡Demasiada grosería!…como si fuera poco lo que se invierte en la salud del familiar, para que se muera y lleguen esos “vampiros” a rematar.

*.-¿Aún existe la fiscalía del consumidor?…pues no parece porque no hacen auditorias de campo…son de esos que “esperan” a que la gente denuncie y ver si hay “moje” de por medio, desde que toman la denuncia, para ver que pueden hacer al respecto…Es un año político señores: a ganarse al pueblo.

*.-Eso si encabrona…llegar al lugar que sea, perder el tiempo y que los traten con las patas…esperando una solución al trámite y toparse con este tipo de gente…#maledetos…¿Acaso se les olvida que tragan del mismo pueblo?…en este 2021 es cuando tienen que brillar en atenciones con la gente…o ya se dan por renovados otros cuatro años en esos puestos…¡Lucen bien seguros!.

*.-Evita…(como la Peron)…se dio a la tarea de bajar por el “underground” citadino y se internó en la plaza de la finada “Doña”…se fue de bruces cuando miro que hasta un “chupadero” tienen dentro que opera hasta el amanecer…#WTF…Derrochan agua y luz diario, plaza de día y cuartería de noche…y para rematar un estanco repleto de bolos…¿Cuál distanciamiento?.

*.-Y sigue el maíz a peso en muchos “clubes de la salud” donde sus hermosas encargadas atienden sin biomedidas…¿Dónde están los valores que pregonan?…Ya llegara gente para que los grafiquen y los suban a la página de la casa matriz en la USA…porque aquí las autoridades brillan por su ausencia…Idem varios vendedores de agua purificada…#Pinguin…#60…jamás se han puesto mascarilla y se engorilan bien feo cuando el cliente lo pide.

*.-Por cierto…dicen que una reconocida embotelladora, está reestructurando a millón en todos los niveles: piensan aumentar el número de camiones, pero reducir a la mitad el salario con nuevo contrato, a los actuales empleados, afectando todos sus derechos salariales…#WTF…Viene una desbandada de personal que cosa seria en ese lugar…¡Eso si es efecto post pandemia!

*.-En mejores temas…me cuenta El Zambo Cipriano, que este sábado 21 estará de plácemes la comunicadora Dora Carolina Lanza Navarro y se vuela la nada despreciable edad de 27 añitos…¡muy bien cumplidos por cierto!.

*.-O sea que cuando nació la hija de doña Wendy Navarro, prima de Karla Navarro, aquella ex modelo de las tiendas Cache que llegaban a la “Mujer Ahora”…el fashion lo llevan en las venas las Navarro…cuando nació Carolina Lanza, Jeam Haylock contoneaba su esbelta figura por las pasarelas nacionales…hagan la cuenta y saquen la edad de la caracola de Guanaja…#lol.

*.-Que Dios bendiga a Carolina en su trabajo, familia y negocios, porque esa boutique “CaLanhn” va viento en popa…todas las damitas de HCH se visten ahí y dicen que son buena paga para el fiado…jijijijiji…Carol siempre ha sido autentica, nada poses ni otras caras, como buena Leo que es…siempre simpática y franca, honesta…pero ahora la vemos más madura…#Blessings.

*.-Sera que ya se aproxima al “tercer piso” de vida…y luego de su separación, su negocio y su nene que es todo un artista del pincel…esas crayolas las aprovecha al máximo pintando y dibujando de todo…bien talentoso y nada penoso para las cámaras el heredero de Lanza Navarro, quien heredo su carisma y especial forma de ser…Carolina celebrara con el corazón contento.

Con esta dama de la comunicación social nos despedimos mis vidas, saludos de cumple a la también bella Lorena Handal de Kattán, que este fin de semana arranca ágapes familiares…no se pierdan nuestra próxima entrega todas las tiendas que piensan cerrar este año… ¡Esta de alarido y en varias ediciones porque son muchas!… Besitos jabonosos con aroma a “Et Voila” de Teo Cabanel, lo necesitan en su vida…Ya saben que los queremos en P!%&#$.