Chicha y Limón martes 17 de enero de 2023

*.-Los amantísimos hijos de Elías y Delmy Aracely de Interiano y Lidia Flores, luego de varios años de idilio, planificaron en el 2022 su unión pactada para inicios de año nuevo…el recinto seleccionado fue el Salón Natividad del Club Hondureño Árabe, que lucio como el Edén mismo, entre la impecable ornamentación montada, la finísima cristalería del club y los opulentos lienzos entre cortinajes y mantelería…¡Todo salió perfecto!

*.-Cindy Michelle lucio principesca en la noche mas feliz de su vida y Carlos Fernando más galán imposible con su traje de milicia…Los ahora esposos, disfrutaron cada etapa del protocolo nupcial, agradeciendo y compartiendo con sus invitados “mesa por mesa”, antes del posado oficial para el recuerdo…graficas que invitamos a apreciar…#Blessings.

*.-Este 2023 viene más romántico que nunca, si así empezamos Enero como terminaremos diciembre mis vidas…dos uniones mas que se cocinan a fuego lento son las de las honorables familias Bendeck-Palada y Hawit-López Fiszman…programadas para el venidero mes de febrero, uno de los ciclos mejor aspectados para llegar al altar mis amores…¡Pendientes!

*.-Nos movemos de aparador directo al centro de San Pedro Sula, para comentarles que los guapos Juan Carlos y Laurita Orellana de Henríquez, están recién desempacados de su luna de miel…luego de esa memorable boda que protagonizaron en la Catedral San Pedro Apóstol…la misma donde se casaron Carlos y Sabrine Mahchi de Moreira y Guillermo con Giordana Kafati de Orellana…¡Bendición total para las tres parejas!.

*.-El Salón Emperador del Centro de Convenciones Copantl, lucio sus mejores galas para un evento de altura: la celebración del enlace civil de Donaldo y Heidy Romaña de Bustamante…quienes luego de cultivar su idilio por varios años, decidieron legalizarlo en una íntima ceremonia donde la abogada Nancy Rodríguez-Valle, les leyó la cartilla…El Emperador certifico su nombre, con el realce que le dio a los espacios Sonia Pineda…Los Bustamante-Pineda ya rediseñan su nido de amor…#Blessings.

*.-Mañana…agrega un año más de feliz existencia la guapa socialité Belén Andonie, hija de Roberto y Paty de Andonie, quienes junto a sus apuestos hijos consintieron a Belén con una íntima velada en casa… Se unen vía web a las congratulaciones de esta damita, su generación de graduados de secundaria y universidad… Una fémina muy estimada en toda la society.

*.-Otra capricornio de altos kilates que apago velitas en fecha reciente es la bella Maribel Polanco de Hernández y los años no entran en ella como esas cavas de vinos con las cuales nos deleitan en Deriva Enoteca y Marcas Mundiales… Se unieron a las congratulaciones para Maribelita todas las divas del matriarcado de Doña Loly y sus numerosas amistades…#Kisses.

*.-Este fin de semana arranca brindis por su cumple la siempre distinguida y bella damita Alexandra Suazo Fernández…amantísima hija de la abogada María Antonia Fernández y el Ing. Roldan Suazo…Se suman a la fecha sus hijas y la plana mayor de la UCENM…¡Su mero día es el 24!

*.-De bellas va la cosa: Doña Aracely Cano de Downing estuvo de plácemes estos días y su linda hija, Dra. Giselle de Paz, fue la oferente de un íntimo ágape en honor a esta altruista ex reina de belleza…se suman a la fecha sus amigas de la Liga Contra El Cáncer…#Congratulaciones.

*.-Muy festejado por su natalicio el apreciable caballero Hugo Romero, gerente de Diario El País… son muchas las muestras de cariño y aprecio que ha recibido Hugo en su día de días… los colaboradores de esta casa editorial lo congratularon con un delicioso almuerzo…¡Muchas felicidades al big boss de Diario el País y que sigan esos ágapes!

*.-Este viernes agrega un “enero” más de vida la apreciada socialité Nuria Mahomar, dilecta hija del odontólogo Neyib Mahomar y la siempre inolvidable dama Sorea Abufele… Alexandra Mahomar y sus lindas nenas se suman a las felicitaciones para esta mariana… Muchas Felicidades.

*.-Las talentosas damas del Club de Jardinería de Tegucigalpa, se congregan en el chat de siempre el viernes para congratular a una de sus socias: doña Lily de Bendeck, esposa del recordado Schucrie, quien amanece de manteles largos y más regia que nunca…Como buena capricornio no le entran los años, gracias a los cuidados de Chepita de Link y Ana Girón.

*.-Otros benditos entre tanta belleza: Sergio Guevara, excelso Cónsul Honorario de Ecuador en esta ciudad y esposo de la bella Paty…que junto al ilustre galeno de generaciones Alfredo Pineda Meza, celebran sus respectivas efemérides en familia…con esos catering deliciosos que nos ofrecen: las hermanas Kawas, Gerardo Trejo y Sammy Musleh…#Congratz.

*.-Cinco años de feliz matrimonio recuerdan por estas fechas la joven pareja conformada por Ángel y Tina María Mena de Fajardo, quienes en un enero mejor que este, departían con los suyos en el Centro de Convenciones Copantl…esculpida por Bridie Zoar y estilizada por Sandra Hércules la hija de Ricardo y Fátima Baide de Mena…¡Bodas de Sándalo!

*.-Si de divas se trata: Lila Handal…quien el pasado fin de semana agrego un dichoso año más de feliz existencia…cada vez más guapa la hija del recordado empresario de la locución Víctor “Tito” Handal y de doña Ruth Franco de Handal…Lilita celebro en casa con las felicitaciones de Titillo.

*.-Ángel y Tania Portillo de Mencía cumplen por estas fechas otro año mas de dichosa vida matrimonial…inolvidable “bodón” celebrado con toda la pompa y circunstancia en varios salones de Angeli Gardens…planeación, organización y montaje con el sello Acontecimientos…Los Mencía-Portillo pasearon su amor por Paris, Suecia, Islandia hasta llegar a Dubái…y de “retache” al Continente Americano se dieron gusto en Nueva York.

*.-Sus “Bodas de Papel” también las celebraron viajando por el Viejo Continente, disfrutando las atracciones de Londres y Finlandia, donde gozaron de lo lindo en el Hotel de Hielo y paseando su amor en trineo…Las “Bodas de Algodón” Mencía-Portillo las recorrieron en Las Vegas y el Gran Cañón…¿Dónde festejaran sus “Bodas de Cuero”…¡Bendiciones amigos!.

*.-Este fin de semana…con la llegada del sol al signo de Acuario…también iluminan sus vidas con otra vuelta mas al sol: la Miss Honduras 1982 Eva Lisset Barahona…quien paseo su dulce belleza por el Miss Universo de Perú y por el Reinado Panamericano de la Belleza en Cali Colombia…Otra ceibeña que apaga velitas de cumple este viernes es La Madame Pérez-Chévez…La damita que mejor le huelen los aromas de Lolita Lempicka.

*.-Celebran cuatro años de matrimonio los jóvenes Hansel Lindo y Sheila Lemus… Familiares y amistades les acompañaron en esa fecha importante de sus vidas… La ceremonia civil y recepción Post Boda tuvo como escenario Angeli Gardens salón La Viñera, que lucio decorado en los tonos ivory, azul royal y sílver, combinando hortensias, rosas y claveles…diseño y planeación de Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos.

*.-Abrimos nuestra “Gossip Laundry” en este martes de Marte, rojo Legarreta, para descoser los últimos chismes del Miss Universo…para tal fin, llegan mas glamurosas que nunca nuestras amigas La Seca y La Meca…quienes lucen renovadas figuras gracias a la dieta de Grimorio y a las “magias” de Rider Andino, quien se luce con sus clientas…y su musa y pupila lo sabe: su bellísima esposa Anny Santos de Andino…#TopBeauty.

*.-Este par de divas portan lo ultimo en prendas casuales de Almacenes El Record, estilismo de Glenda Sánchez y sus Meninas…con full maquillaje de la línea Dior Backstage que esta de alarido…mis aleras nos traen desayunos de Denny’s, postres de Welchez Café, así como las frutas, verduras y demás fiambres de Supermercados La Colonia…que pronto regresa con su exitosa promoción del “Festival Sabatino de las Carnes”.

*.-Le entregan ese “arsenal” a Petra y pasamos al living…nos saludan con opulentos besitos…estas perperas huelen a millonarias: La Seca destila “Gold” de Puredistance y su sista La Meca al oneroso “Pikovaya Dama” de Xerjoff…¡Mucho con demasiado ladies!…cuelgan sus carteras de Kate Spade, favoritas de Cecilia Rossel y las dejan caer en este seccional de Elements…que ofrecen generosas promociones de temporada…#%OFF.

*.-Arranca La seca con la nueva dueña de la franquicia, quien llego tal y cual “reina de espadas”…así o más despiadada…esos visajes, dicción y demás histrionismos nos recordaron a la extinta María Félix…jijijjj…Su paisana no podía regresar a casa con las manos vacías, ya que no clasifico, la premio con oneroso trofeo por su piedad con el medio ambiente.

*.-Ese Grimorio le pego otro año más con la mayoría de sus predicciones: ¡Cuánto batacazo!…y cada año más descarado…La cachanilla Jones brincaba hasta el techo toda enchilada porque su pupila no llego al top…que ni le reclame a La Dueña porque la dejara más negra que lo negro…esa thai no es tan diplomática como La Morley…¡Ahí se toparon la piedra con el coyol!…y si se encapricha, su país caerá en desgracia.

*.-Al parecer, la nueva “manda más” está aplicando la vieja táctica de clasificar a las potencias más bonitillas e irlas pegando en cada filtro…este año pasó el “pazcón” sin piedad ni misericordia: del Top 16 paso directo al Top 5…¡Hasta la Catriona hacia muecas!…por cierto, en un enlace con esa filipa, vimos en la esquina inferior derecha de la pantalla, un rostro conocido en la “Pink press” de este país: esos cachetones con lunar son únicos…vitoreaban la bandera de Honduras y mandaba amor…#LaTiffany.

*.-Cuentan las viperinas que “la banda de los Mabuhay” estaba fúrica por la desclasificación de su pupila…tenían años invictos y llego la nueva dueña con el machete desvainado jodido…se estaban revolviendo al final del Top 16 pero llego seguridad a calmarlos o sacarlos si seguían de revoltosos…No es para menos: viajar desde el otro lado del mundo, con la raya borrada, gastar tanto y que una de las máximas no llegue a la final.

*.-Muchos integrantes de las “barras bravas” optaron por abandonar el recinto al ver tanto batacazo y su pupila pegada en bastidores…entre ellos los mismos “thai” y las porras centroamericanas…De hecho, el istmo se fue “chuco” este año, con tanta belleza competitiva que llego procedente de estas tierras…las mejorcitas: Honduras, Panamá y Guatemala…¡A la tica ni soltarse el moño le sirvió en las finales!…#WTF.

*.-Pero no se decepcionen mis “beauty lovers” porque volveremos a ver en otros certámenes a las máximas bellezas que se quedaron pegadas en bastidores y semifinales…esos rostros y nombres seguirán sonando fuerte en varios “slam” del planeta este 2023…de abril a fin de año…a varias de ellas les harán justicia en otros eventos…¡Entre ellas nuestra Rebecca!

*.-Aunque los “mabuhay” no deben de sentirse del todo tristones, porque la ganadora lleva sangre filipa…es hija de un emigrante filipino que se afinco en Houston TX…la winner con el rostro cuasi calcado al de nuestra Nawal Díaz (ya decía yo que se me hacía conocida esa cara)…es empresaria de la moda y tiene la fama de quedarse siempre con la suya.

*.-Y es que al parecer este fue el año de los clones de celebs…Camerún igualita a Rihanna, recién salida del parto obvio…Filipinas a la Demi Lovato en sus mejores años con Valderrama, claro…Miss Malta con la carita de Dayanara Torres…Miss Aruba con el dulce rostro de Jennifer López cuando hizo “Selena”…Nuestra Rebecca la guata de Blake Lively…La Miss Colombia con la misma cara de Maite Delgado en el MV-86…y así por el estilo…#ETC.

*.-Otra que lucio clonada en las preliminares fue la dominicana, que se estilizo y modelo al mejor estilo de la Gona Dragusha…Andreina fue la gran revelación de este año y gusto mucho…esperábamos la corona para ella o para la venezolana que encanto con su dulce belleza angelical…EEUU fue el gran batacazo, la mirábamos de finalista, mas no de ganadora…A ver como congenia con La Dueña: ambas de armas tomar.

*.-R’ Bonney Gabriel es la Miss Universo del 2022…Don’t confuse…que ese conclave viene desfasado desde hace unos cuatro años o más…o sea que se cumplió la cábala de los 10 años…en el 2012 gano EEUU en la personalidad de Olivia Culpo y en Las Vegas…¡El cetro se quedó en casa este 2022 también!…Mientras la Gabriel no corra con la suerte de la “Jolivia” que se le fueron las cabras al monte con Nick Jonas y quedo en la ruina la de Rhode Island por dársela de gran diva en LA…¡Hasta vendió la réplica de la corona para pagar jaranas!…El Jonas la tiro a la porra y next.

*.-Esa “baby face” de La Culpo fue la musa inspiradora del eterno cirujano de la chica reality shows de México: Manelik (Acapulco Shore)…pero más la dejo idéntica a la ex académica Miriam Sotomayor…Olivia Culpo a quien si se parece bastante es a Eva Luna Montaner…y por estos lares a nuestra exquisita socialité Ana Lucia Soto de Rohnen…¡Ambas madres bellísimas!

*.-La portuguesa Telma Filipa Ramos Madeira, más conocida como Telma Madeira, gusto mucho desde el inicio por su simpatía arrolladora acompañada de ese rostro impactante…con un cierto aire a nuestra Alejandra Fuentes…La Madeira fue comadre de nuestra Diana Palma en el Miss Tierra del 2018…o sea que la oriunda de Povoa de Varzim tiene muchos años de vuelo…¡Aún le faltan el Miss Mundo y Miss International!

*.-Los batacazos más descarados del Top 16 fueron sin lugar a dudas: Canadá, Haití, Laos y Trinidad & Tobago…ocupando los lugares de: Filipinas, Tailandia, Honduras y Jamaica…Islandia y Alemania también estaban lindas…al igual que Panamá, Barein, Angola, Vietnam, Polonia y Chile…esta última compartió el “Miss Amistad” con Malta…Así las cosas.

*.-El openning musical fue muy pobre, para ser Nueva Orleans y con el presupuesto de un Miss Universo, se miró muy deslucido en músicos y performance…habían muchos vacíos arriba y abajo del escenario…Nos quedamos con aquellas espectaculares producciones del Miss Venezuela de los 90’s en la era del finado Joaquín Riviera: con el ballet de Venevision, arreglos musicales de Isaías Urbina y coreografías de Mary Cortes.

*.-Lo “posichivo” de la nueva dueña del certamen es que le gusta el jolgorio carnavalero…aunque la producción del “Mardi Grass” estuvo de medio pelo por las calles de NOLA…eso estaba digno de carrozas alegóricas con todas las chicas arriba desfilando por las principales calles de esa metrópoli…¡Pero solo 20 reinas y a pata en las calles de noche!…Un MU estaría genial en el marco del Gran Carnaval de Rio de Janeiro…con todas las beldades encaramadas en carrozas entrando al sambodromo.

*.-Y la gran sorpresa de la noche fue nuestro consentido Nayib Bukele…el presidente guanaco dejo impávido al planeta, al aparecer de repente y anunciando a Cuscatlán, donde bate la mar del sur, como la sede del Miss Universo 2023…o sea para fines de este año…El Salvador también fue sede de la máxima justa de la belleza allá por 1975, sin representación catracha, porque Honduras no tenía relaciones diplomáticas con ese hermano país.

*.-La tierra de los volcanes, las pupusas más ricas del mundo y de beldades de la talla de: Milena Mayorga y Eleonora Carrillo, al parecer y hasta la fecha de hoy, esta como sede…si la oposición de ese país, no le arma la podrida a Bukele…por aquello del millonario presupuesto para montar ese chojín…El líder que mejor le huelen los perfumes de oud y cuero le gano la sede a la dominicana Magaly “La Maga” Febles…#WTF.

Y es precisamente con besitos opulentos al “Oud Wood” de Tom Ford (must have en la sexy anatomía de muchos de nuestros socialités) es como cerramos la edición de este martes de society…Enero y el 2023 vienen cargados con muchísimas sorpresas mis amores, esto no es nada, ya verán…jijijijiji…y en casa ¿Cómo estamos?… Sigue la luna menguante y Mercurio mañana se pone directo…Seguirán los zipizapes del Miss Universo toda esta semana con explosivas declaraciones…Recuerden que los queremos en P!#$%&.