Chicha y Limón martes 18 de febrero de 2020

¡A SEGUIR LABURANDO!!…¿Cómo les fue en San Valentín?…algunas parejas siguen de viaje, celebrando por todo lo alto esa efemérides…Hoy les traemos: la elegante inauguración de Century Business Square…Los fabulosos 15 de Jimena Fernández Brito…El baby blue para Nancy Obando de Paz…Los que parten pastel de Versalles por estas fechas, entre ellos, Víctor Toledo y doña Vilma de García…Chismecillos sueltos que son TT en varios chats…El sábado entró la luna menguante y el domingo mercurio retrogrado: Grimorio nos cuenta como estará esa lavativa…Esperamos a nuestras frikis mas contentas que nunca luego del agasajo del viernes…Esto y más solo aquí, porque en casa del jabonero el que no cae resbala…#lol.

*.-Gabriel y Fairuz Khoury de Larach e hijos, dieron cátedra de anfitrionía con la esperada inauguración de Century Business Square, el edificio que alberga tiendas, centro financiero, área de comidas y oficinas para call center, que ya es furor en el sector de El Pedregal, específicamente en el Bulevar Felipe Zelaya…con ese imponente y vanguardista edificio de siete niveles, nadie de pierde mis vidas…con un diseño fuera de serie, acorde a este siglo y con un estacionamiento inmenso…ni hablar de los acabados súper funcionales en el área interior, donde esos elevadores de lujo tienen capacidad para un “gentío”…No recorrimos el CBS en su totalidad, pero pronto llegaremos por mas, porque es de disfrutarlo por metro cuadrado…Un gran proyecto.

*.-Miembros del gobierno local, central, empresarios y distinguidos socialites, gente que aún creen en invertir en este país, se dieron cita en los solemnes actos de apertura que contaron como invitados de lujo a la pareja presidencial: Juan Orlando Hernández y su guapa esposa, la abogada Ana García de Hernández…por cierto, vimos a JOH más delgado que nunca, dicen que se levanta a las cuatro directo a las maquinas de ejercicios que tiene en su “mini gym”: dos horas diarias…#OMG…nuestra “First Lady” siempre impecable, fina y afable con todos: que carisma de dama…súper humilde.

*.-Completaron el abanico gubernamental: el Presidente del Congreso Nacional, Dr. Mauricio Oliva; la Designada Presidencial y miembro de la Secretaria de Inversión, Maria Antonia Rivera; Armando Calidonio, Alcalde de San Pedro Sula y su guapa y gentil esposa, Ing. Karen Stechmann…El “sport man” y diputado por Cortés, Alberto Chedrani, Roger y Dianita Faraj de Larach, Mario y Sandra Farah de Canahuati, referente de elegancia y clase; doña Julita de Larach, adorable dama que siempre encanta; Maybe Castañeda de Romero, Jorge y Juan Carlos Sikaffy, José Francisco y Emilita Larach de Saybe con su guapa hija Marcela y Enrique Morales Alegría.

*.-La guapísima Romina Pascua de Bueso, distinguida y chic en rosa: pensó que nadie la captaría, pero a este portal nunca se nos escapa; la especial pareja formada por José y Soad de Boadla, Juan Diego Zelaya, más hermoso que nunca; ejecutivos de Banco del País, encabezados por los gentiles Ramón Fuentes y Nidia Manzanares; Munir y Vanessa Saybe de Chahín, Lucy Ibrahim, Juan Antonio y Carmencita Suarez de Fernández, adorables…los guapísimos Julio Enrico y Carla Marissa Milla de Suazo, el especial caballero William Hall, Juan Carlos Sabillón Dávila y un largo etcétera de gente bien que invitamos a apreciar en nuestra galería de fotos…Éxitos a Century Business Square.

*.-La familia Larach súper atenta con todos, Fairuz bellísima en blanco, el tercer piso le asienta de un bien, admirable mis amores…muchas adolescentes y otras de veinte, deberían tomarla como ejemplo…súper laburante la esposa del también apuesto Gabriel Larach…y sus hijos ni se diga: educadísimos con todos y ya involucrados con los negocios de la familia…cuidaron cada detalle del evento, hasta el coctel donde todos brindaron por el rotundo éxito de CBS: exquisitas delicatesen de Versalles Café, que tiene presencia en los sitios más glam de la city, todo regado con vino de Marcas Mundiales y café catracho de exportación…¡Todo de diez!

*.-En una tarde noche esplendida, unieron sus vidas por la vía civil la pareja formada por Carlos Alejandro Aguilar Torres y Cristel Mancía Rivera, quienes luego de cultivar su amor durante tres años, en este 2020 deciden legalizar su relación sentimental con una velada que ambas familias y sus más allegados comentan en redes sociales…la espectacular cita se dio en la terraza del Hyatt Place, con un vistoso montaje primaveral a cargo de la experta Susana Prieto, quien ornamentó las mesas con fabulosos arreglos de rosas en hermosas tonalidades…Cristel y Alejandro súper felices, ataviados de sobriedad, firmaron el acta que los acredita como esposos ante las leyes hondureñas.

*.-La ceremonia civil la ofició el abogado Francisco Cáceres, teniendo como testigos a Sonia Flores y Juan Carlos Iglesias…La ejemplar y enamorada pareja son hijos de: Carlos Aguilar y Marbeth Torres, padres de Carlos Alejandro; y Juan Ramón Mancía y Carolina Rivera, padres de la preciosa Cristel, quienes lucieron elegantísimos para tan importante celebración…El Hyatt deleitó con una variedad de entradas y un catering de primera con el sello The Gallery… Daniel Ochoa animó con su melodiosa voz, esos temas con los que Carlos y Cristel disfrutaron al máximo su noviazgo…Pues seguirán en pleno romance hasta que lleguen al altar el próximo mes de septiembre…Felicidades.

*.-El talentoso Oswaldo Salinas, DJ Luna, sigue animando fiestas en San Pedro Sula y en esta ocasión, el salón Nazareth del Club Hondureño Árabe vibró con las mezclas y ritmos de moda para un ágape muy esperado: la presentación en sociedad de la preciosa Jimena Fernández Brito, quien junto a su linda madre Jessica Brito, planificaron al detalle lo que sería su gran fiesta de quince años…la temática escogida por Jimena fue una “Neon Party” con esos colores sicodélicos, que animan a los asistentes a bailar hasta el amanecer… Jimena se atavió de lila, con un atractivo vestido que realzaba su fresca estampa…Galería de fotos que invitamos a apreciar…#Happy15.

*.-Por estas fechas…celebra un año más de fructífera existencia el apreciado caballero don Farid Handal, esposo de la siempre glamurosa y bella dama Nancy Yacaman de Handal…quien sin lugar a dudas, sorprenderá a su amado con varios detalles en complicidad con hijos y nueras…como aquel regio ágape en El Mezzonite, donde Gerardo Trejo se lució en finísimas atenciones con los Handal en esa fecha tan especial…Este año no será la excepción y esperen muy pronto ese brindis para congratular al patriarca de una las familias más honorables del Valle de Sula…Muchas felicidades.

*.-Quien mañana amanece de plácemes, es la encantadora dama Rosario Pineda de Crespo, amada esposa del caballero Marco Crespo, quien junto a sus hijos, nietos y cercanas amistades, congratularan a doña Rosario con un ágape muy especial…Se unirán a las muestras de afecto para esta especial fémina, las damas del clan Barletta-Yacaman, específicamente su guapa nuera Ana Cecilia de Crespo…Los ágapes en honor a doña Rosario de Crespo se prolongaran esta semana y sus primas las Pineda-Fortín se unirán en besos, brindis y abrazos para desearle lo mejor de lo mejor….Bendiciones.

*.-La cosa va de glamour: Lourdes María Guillen Peña se encontrará de plácemes esta semana y desde ya recibe los buenos deseos de toda la gente linda que tiene el honor de ser su amiga…La feliz esposa de Carlos Abufele es una de las socialites más emblemáticas y estimadas de San Pedro Sula, al igual que sus padres: Antonio Guillen Gómez y Lourdes Peña de Guillen…El Club Hondureño Árabe espera a Lourdes de Abufele con sus amigas para seguir brindando por la vida, éxitos y felicidad de esta mariana, que es sinónimo de clase y belleza…Digna exponente de la dinastía donde pertenece…Muchísimas bendiciones para Lourdes Guillen de Abufele.

*.-Quien parte pastel de Epicure y reparte macarons de los Bográn entre sus nietos, es la elegante dama de sociedad doña Jo de Faraj, dilecta esposa del honorable caballero Fouad Faraj…doña Jo, esta semana agrega un año más de exitosa vida, una dama plenamente realizada en todos los aspectos…Su guapísima hija, Joyce Faraj de Andonie, ultima los detalles de una cena maravillosa en honor a la matriarca de la familia…Se unirán a las felicitaciones de esta dinámica dama, don Roberto y doña Paty de Andonie y media dinastía Faraj…Que lo pasen súper bien…Bendiciones Lady.

*.-Siguiendo con matriarcas de altos quilates: Doña Julieta Salem de Kattan, quien este fin de semana copará la terraza de su linda residencia, con toda su familia en pleno y las voluntarias de la Fundación Amigos de Guarderías Infantiles no se quedaran atrás felicitando a tan especial dama…Su linda nuera Vivian Handal de Kattan es quien, casi todos los años, organiza el ágape para doña Julieta con esos catering deliciosos que siempre eligen… todo regado las más finas bebidas…Mucha salud y vida para doña Julieta Salem.

*.-Cerramos con broche de oro de 24 quilates esta lista de ilustres cumpleañeras con la elegantísima dama, Doña Suyapa de Chiovelli, quien este fin de semana arranca con una serie de ágapes en su honor…la dilecta esposa del visionario caballero, Don Maurizio Chiovelli, desde ya recibe las felicitaciones de su numeroso grupo de amigas, quienes sin lugar a dudas, brindaran por la dicha de esta especial dama de la sociedad sampedrana, quien siempre deja huella por su impecable estilo con esas piezas formales y semi formales de Almacenes El Record, sellando su look con esos estilismos de lujo logrados en los más destacados centros de belleza de la city…Toda la dicha para doña Suyapa de Chiovelli.

*.-En notas del showbiz…Vilma-Atraca nos comenta que el cantante hondureño “El Chevo”, tuvo que comprarle a su esposa una joya carísima de la prestigiada joyería Tiffany, para que lo perdonara por la picante fotográfica que el limeño se tomó con una modelo en la grabación de su último video clip…y la verdad es que el amigo de Marcela González se pasó de lanza con esa gráfica que le dio vuelta y media a la web…Además, le prometió a su “wife” unas merecidas vacaciones juntos y no volver a cometer el mismo error…¿SERÁ?…Chevo, Kazzabe y Campanita siguen de gira por la USA.

*.-De retache a estas tierras, Vilmuchis nos chambrea sobre una reconocida presentadora de noticias que cambió radicalmente de look (pelo y maquillaje) pero la dejaron irreconocible…a tal grado que se asemeja a la desopilante Marcela Balsam…jajajajajajaja…#MFGG…quien no recuerda esa grotesca parodia de la ex modelo ochentera Patricia Sarán, creación absoluta de la actriz y cantante argentina Juana Molina en el programa de sketches Juana y sus Hermanas…transmitido por canal 13 los jueves a las 21:00 horas… Por estas latitudes, recuerdan a Sarán en aquel comercial televisivo de los jeans Jordache que le dio la vuelta al globo…alegan fue ex de Luis Miguel.

*.-Si Juana Molina se inspiró en Sarán para ese personaje de Marcela Balsam, entonces ¿en quién se inspiró realmente la mexicana Alejandra Bogue para su personaje de Bety BO5?…Según la ex estrella de Desde Gayola, fue en la misma Balsam, pero la rubia tonta no parodiaba con drogas en los sketches, ni tenia desplantes de diva como la BO5…Según las viperinas faranduleras del país azteca, La Bogue supuestamente se inspiró en Lucia Méndez para ese célebre personaje que junto a La Tesorito, la catapultaron a la fama… Obviamente cuando la Méndez estaba en los cuernos de la luna y tenía vara alta en la televisora de San Ángel…Consentida del Tigre Azcarraga.

*.-Por cierto, ¿ya vieron las últimas entrevistas de Alejandra Bogue en los canales de YouTube: Escandala y Vaya-Vaya?…Están de alarido, todo lo que vivió en poder de Horacio Villalobos en los años cuando triunfaron en Telehit y hacían giras exitosas por toda la República Mexicana…La Bogue se descose de lo lindo, destapando muchas ollas de tamales jucos que por estos lados se desconocían de la relación que llevaba todo ese elenco…Ahí enfatiza que la Bety está inspirada en la Balsam…¿Será que ahora desprotegida la tiene miedo a la Méndez?…Después que esta le ganó el litigio que por años le tenía montado al polémico Alex Kaffie y lo obligó a pedir disculpas públicas.

*.-Prosigue Vilmucha-Carechucha: Salma Hayek no quita el dedo del renglón de llevar a la pantalla grande, la vida de la máxima diva de la época de oro del cine mexicano, María Felix…la jarocha de Coatzacoalcos tiene “entre ceja y ceja” ese proyecto desde que la hija prodiga de Álamos Sonora, paso a mejor vida allá por el año 2002…cuanto ha llovido…Hayek produjo Frida en México, contando con un elenco de lujo que no devengaba ni el mínimo, por ayudar a su amiga y teniendo encima al “monstruo” de Hollywood Harvey Weinstein, quien viajó hasta esas locaciones para seguir acosando ferozmente a Salma.

*.-Vilmuchis se sigue preguntando ¿Qué actrices darán el largo y el ancho para personificar a la diva Felix en distintas etapas de su movida vida?…la que más o menos se da un cierto aire es la sevillana Paz Vega, quien hizo de Catalina Creel en el churrazo de serie Cuna de Lobos, obvio con dos tallas menos y bien producida por caracterización…la estatura y ciertas facciones las tiene la española, hay que ver si le llegan al precio, porque la Hayek es bien económica a la hora de producir, por no decir pichirre…parece regia… Otra que quiere hacer “bioserie” de La Doña es la productora Carmen Armendáriz, hija de Pedro Armendáriz, quien junto a la Felix eran la “argolla” en esa época…Junto a López Tarso, Katy Jurado y Dolores del Río.

*.-Siempre en México lindo y querido…Televisa recontrato al productor Nicandro Díaz, específicamente para un proyecto: “El refrito de Destilando Amor”…aquel culebrón que protagonizaron Angélica Rivera y Eduardo Yáñez y que le valió el apodo de La Gaviota a Rivera hasta la fecha de hoy… Inicialmente, Díaz tenía contemplada a Silvia Navarro y Juan Soler como pareja estelar, pero la Navarro se puso los moños de diva para que no la contrataran, porque ya había tenido sus roces con Soler en otro proyecto y juró no volver a trabajar con el argentino…ahora Díaz baraja a Itatí Cantoral.

*.-¿No se supone que la pareja protagónica tiene que ser juvenil?…tanto Soler como la Cantoral no se cuecen al primer hervor, ya lucen bien traqueteados para ese protagónico, que en su historia original (Café con aroma de mujer) estelarizaran Guy Ecker y Margarita Rosa de Francisco…Por cierto, esta última fue Colombia en el Miss Mundo de 1985, compartiendo justa en Londres con la también actriz venezolana Rudy Rodríguez…y por Honduras, ¿Quién viajó ese año?…ninguna…supuestamente era la ceibeña Ivette Cecilia Vivas, parienta de las socialites López-Vivas, pero a última hora Ivette no pudo viajar…meses antes, doña Norma de Funes la designó para el Miss Asia Pacífico en Hong Kong, donde fue “roomate” de Lina Santos.

*.-Ese Eduardo Yáñez es garantía en la novela que lo pongan, quizás es mejor actor que el mismo Colunga y otros tantos muñecos de torta que pululan en la televisora de San Ángel…Yáñez regresó a Telemundo, luego de tantos años de ausencia…como no recordarlo en 1992 junto a Lucia Méndez en la célebre “Marielena”…furor total por cable en este país a tal grado, que muchas universitarias llegaban a comentarla en la segunda planta de la biblioteca de la UNAH-VS (CURN por aquella época)…Ej: Yariela Mariott Díaz, Sharla Thompson y Marcela Acosta, estudiantes de Administración de Empresas… Otras colegas de ellas eran: Marcela Saybe y Judy Pellman…#LTA.

*.-También se recuerdan en AE: Berenice Luna, Adela Waldina Guzmán, Ana Josefa Alvarado, la ex Miss Puerto Cortes Francis Altamirano, hoy ejecutiva de MAFRE…y entre los galanes destacaban por su sex appeal: Jack Kafati, Mauricio Edgardo Bennett Reconco, hoy esposo de Mónica Panting; Eduardo Torres, el limeño Miguel Fernández y el porteño Víctor Miranda…¿de esa facultad también se graduó Diana Margarita García?…Efectivamente pero varios años atrás…porque durante su año de Miss Honduras 1985 se dedicó exclusivamente a su periodo de reina, tanto por sus compromisos locales, nacionales como internacionales en Miami y Sudamérica…Long time ago.

*.-¿Recuerdan cómo le fue en Miami a Diana García?…como olvidarla con aquel sonado zipizape que protagonizó con los medios internacionales que cubrían el Miss Universo…como siempre, las reinas estaban divididas en tres bandos: las latinas, las europeas y las asiáticas…las africanas por otro lado zumbando…Diana Margarita al ver que los fotógrafos solo graficaban a las europeas, se paró en una silla y se puso a gritarles con palmotazos: “Eyyyy ¿ qué les pasa que solo a las europeas fotean?…nosotras también estamos participando”…jijijijiji…Fue en ese momento en que se fijaron en la uruguaya Andrea López, en la sama Silvia Martínez y en la boricua Deborah Carthy-Deu.

*.-De hecho la boricua fue el gran batacazo de ese año, porque se llevó el título a la Isla del Encanto, siendo la latina menos agraciada de todas las que clasificaron…¿Ese año fue cuando participó la chicana de El Paso TX Laura Elena Martínez Herring?…Así es…fue la gran anfitriona portando la banda de Miss USA y de latina tenía solo el físico, porque no se codeaba con ninguna hispana, creidísima y bien piki, por eso no llego al Top 5…para haber hecho trabajo social en la India y viajado por otros tantos países, que hasta un conde-según ella-la pretendía…era demasiado engreída…Ese 1985 fue el año de Zaire: brilló en las tres máximas justas del Gran Slam…Recordar es vivir.

*.-De regreso a estas cálidas tierras…estuvimos en la conferencia de prensa que ofrecieron ejecutivos y voluntarios de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, donde brindaron detalles de lo que será el venidero “Festival Noche del Sabor”, el cual tendrá lugar el próximo 7 de Marzo en Expocentro, a partir de las 6:00 PM y el cual estará animado por Juanes y la agrupación Piso 21…Dicha actividad se ha vuelto todo un referente del mes de marzo y que llega a todos ustedes gracias al gentil patrocinio de BAC Credomatic, Coors Light y un sequito de varios restaurantes que llevaran sus delicias para todos los asistentes…Los boletos ya están a la venta en: kiosko eTicket en Mall Multiplaza y en la plataforma digital Mipromo.com/hn.

*.-Entre los mesones que nos deleitaran en el Festival Noche del Sabor están: El Mezzonite, Choripanes, El Portal de Las Carnes, Dos Toros, Arnie’s de la familia Martinez, Pinche Taco, Chupitos, La Martina, Baranda de las divas Salgado-Pellmann, Troco Burger, Bananas Bar/Bochas & Grill, Cielo Rooftop Bar, Say Cheese, Madness Bistro, El Zanate, Sanguicho y los que se sumen por estas fechas…Que nombres más originales…y el sabor ni se diga mis amores, porque todos cocinan sus ricuras con los productos que nos ofrece la cadena de Supermercados Colonial…Andrea Díaz de Quintana, Melanie Galeano, Debbie Figueroa, Sarah Zepeda y Melissa Villegas, rodeadas de galanes, están al frente de esta actividad que ya promete…10% off con las tarjetas de BAC.

Cerramos con Grimorio quien nos escribe para comentarnos que el sábado inicio la luna menguante y el domingo mercurio entro retrogrado o sea que la lengua se revuelca por estas fechas…en especial esas parejas llamaradas de tuza que se “entregaron” el pasado viernes recién conocidos…tendrán suerte si siguen juntos…la comunicación se verá tocada todos estos días hasta el 9 de marzo…signos más delicados: acuario, géminis, libra, piscis, virgo y capricornio…a poner esas barbas en remojo…Hoy almorzamos en El Zanate…cuídense mucho mis amores ya saben que los queremos en P!”#$.