Chicha y Limón martes 19 de abril de 2022

BENDITOS TAUROS!!!…Estos días entran en su ciclo los sensuales del zodiaco…Imperdibles en esta sección: el baby shower de Gaby Rosales de García…El emotivo bautizo de Arianna Pineda…Los dilectos cumpleañeros de estas fechas…Se acabaron las vacaciones: todos a trabajar…Escalada de divorcios en el país…Vienen nuestros frikis con todo lo que se bate en la society…Brindis especiales por efemérides de antaño… ¡Esto y más!

*.-Miguel y Gabriela Rosales de García ya ultiman los detalles de la habitación donde pernoctara sus primeros meses de vida el esperado Thiago…hermoso nombre con el cual será bautizado el heredero de los García-Rosales, quienes convocaron ambas familias y cercanas amigas para un pre maternal que ya tapiza de buenos deseos sus redes.

*.-La esperada cita social fue en los elegantes salones del Hotel Copantl, que lucieron sublimes para la ocasión…entre globos azules que hacían la mancuerna perfecta con arreglos de hortensias y peluches…develando el genero del angelito por llegar…Un nutrido grupo de damitas consintieron a Gaby en sus últimos días de dulce espera.

*.-La feliz esposa de Miguel García arribo radiante y plena a la cita, ataviada en delicada túnica maternal en azul cielo…impecable estilismo y agradeciendo a Dios y a las presentes por compartir el júbilo que la embarga…¿Quiénes llegaron a este baby shower?…pasen a apreciar el reportaje completo que hizo Dayana Ortiz…Bendiciones Thiago Alejandro.

*.-Otra que se vio consentida con varios pre maternales hace ya algunos meses, es la guapísima Daniela Mejía, quien ya recupero su figura de soltera luego del parto de su nena Arianna Loreth…Les contamos que José Miguel Pineda y Daniela Mejía, tuvieron a bien celebrar el importante sacramento del bautizo para la bella Arianna…Ambas familias felicísimas.

*.-La parroquia escogida fue La Santa Cruz de la colonia Tara y el clérigo de turno fue el padre Johnny Alexander Posada Aguirre, quien derramo el agua bendita en Arianna luego de la solemne misa en su honor…Fungieron como padrinos de la beba Pineda-Mejía…los recién casados Alejandro Martínez y su bella esposa Paola Pineda-Kattán, así como David y Carlos Mejía…entre las más felices las abuelas: Rosa Kattán y Alejandra Perdomo.

*.-Por cierto…Rosa Maria Kattán se lució ornamentando los espacios de Meza 23 en el Club Árabe, recinto donde ambas familias celebraron con jubilo el bautizo de Arianna Loreth…Muchos rostros conocidos de la “Pink press” de la city en ese convite mañanero que invitamos a apreciar en nuestra galería de fotos…toda la bendición del mundo para Arianna.

*.- Solo tauro bellas y laburantes cumplen por estas fechas… porque de buena fuente sabemos que la próxima semana agregan un dichoso año más de vida: Ruth Marie Canahuati de Sabillón, la ex Primera Dama de Honduras Aguas Ocaña y la ex Miss Honduras Belleza Nacional Leslie Paredes, entre otras ladies de sociedad que les iremos develando…Kisses.

*.- Esta semana arrancan las celebraciones para la guapa socialité Joyce Faraj de Andonie, quien se lucirá con hijos para pasarla rico en casa… esposa de Roberto Andonie, hija de don Fouad y doña Jo de Faraj y dilecta nuera de don Roberto y Paty de Andonie, que se unirán a las muestras de afecto para esta especial damita de sociedad…Congratulaciones.

*.-La exquisita dama Carolina Handal de Canahuati se lucirá con una efemérides muy especial: el onomástico de su esposo, el empresario de los medios Jorge Shibli Canahuati, quien celebra su cumple el viernes, pero los ágapes empiezan en casa desde hoy…sus apuestos hijos, hermanos y todo el clan Canahuati-Sabillón & Saybe se unirán al íntimo ágape donde Carolina tirara su casa por la ventana…Felicidades.

*.-El ex Presidente de Honduras, Ricardo Maduro Joest, es otro de nuestros honorables cumpleañeros de estas fechas… y el tiempo le hace lo que el viento a Morazán, porque luce impecable el esposo de la especial dama Melissa Callejas…A su residencia llegaran a expresarle las muestras de afecto sus hijas, nietos y por supuesto su hermano Osmond “Dito” Maduro y cercanas amistades para un brindis muy especial…#Blessings.

*.-Las redes sociales del visionario empresario Jacobo Kattán, empiezan a recibir las muestras de afecto para este caballero quien mañana estará de plácemes… Su guapa esposa Claudia de Kattán e hijos, serán los artífices de ese ágape que reúne a los miembros de tan importante familia de la Costa Norte…Infaltable en este convite la dinámica madre de Jacobo, la altruista dama Julieta Salem de Kattán para patentizarle todo su amor.

*.-Y la cosa va de bellezas… Norita Bueso de Mejía estuvo de plácemes por estas fechas y su guapa madre Mavis Aragón la congratulo solo como ella sabe hacerlo: con un íntimo ágape familiar, con las delicatesen que esa jovial madre de familia deleita el paladar de familia y amigos… Nora sigue recibiendo las congratulaciones por su onomástico vía redes sociales.

*.-Las honorables familias Sánchez-Pavón & Andino-Mejía brindan en casa por las “Bodas de Lino” de sus hijos: Luis Felipe y Mariam Larissa Andino de Sánchez, dos médicos que por estas fechas se unían con todas las de la ley… Otros que celebran cuatro años de casados son: Oswaldo y Fabiola Guillen de Salinas…El famoso DJ Luna departe en familia por sus bodas de lino…un sarao tan personalizado como divertido…¡Que la pasen super!.

*.-Extrañando al especial Chico Saybe (QDDG), este fin de semana agregaría un año mas de existencia será recordado esta fecha por su distinguida esposa Emilita Larach, hijos y nietos…Fuerza y resignación para Emilita.

*.-Rodeada de rosas y finos presentes…celebra su cumple por estas fechas la siempre linda Leslie Paredes, ex Miss Honduras Belleza Nacional y dilecta esposa del apuesto medico Cesar Henríquez…Leslie sigue siendo una de las reinas más queridas dentro de la Organización de Eduardo Zablah…Se sumaran al ágape sus compañeros de Grupo Intur…#Kisses.

*.-Si de bellezas se trata…Doris Alicia Roca Pagan y Doris Jeanette Van Tuyl Pejuan cumplen 50 años de haber triunfado en las filas del Miss Honduras…memorable velada celebrada entre barras en el desaparecido gimnasio Rubén Callejas Valentine de Tegucigalpa…También brillaron en ese glorioso top: Monserrat Cateura, Ivonne Breve y Flavia Ramírez.

*.-Mientras tanto…Eva Lisset Barahona y Ana Lucia Rivera, celebran con sus respectivas familias, las cuatro décadas de sus reinados como Miss Honduras Universo y Miss Honduras Mundo…Vía redes sociales se unen sus compañeras de edición, entre ellas: Alba Luz Rogel, Leslie Diamond y Digna Orellana…Bellezas que se perpetuan en el tiempo…Saludos a todas.

*.-Siguiendo con taurinas de altos kilates: María Alexandra Canahuati de Vogelsang, quien este sábado suma un dichoso año más de vida… ¿Cómo lo celebra la Diva Ford?: trabajando como Dios manda, por eso el Divino Creador la colma de muchas bendiciones más en su nuevo año de existencia…Toda la dinastía Chahín se suma a las felicitaciones…#kisses.

*.-Este sábado…también celebra su onomástico la altruista y dinámica dama, Gemma Baratucci de Racciatti, la italiana más sampedrana de todas…Desde ya sus numerosas amistades la congratulan en sus redes sociales…La Marguerita con sus opciones la esperan en familia…Su apuesto hijo Stefano y su nuera Carmen, son los primero en saludarla.

*.-Este fin de semana celebra tres años de travesuras el encantador Habib Kattán Acosta…adorado hijo de Habib Kattán Martínez y Maribel Acosta de Kattán…Las más entusiastas con este ágape son las jóvenes abuelas: Reina de Kattán y la Dra. Maribel Rápalo de Acosta…Desde TGA su bella tía Kritza e hijos, se suman a la fiesta de Habib Jr.

*.-Quienes recuerdan por estas fechas sus “Bodas de Cuero” son Alfredo y Sandra Matute de Tovar…romance que data desde el 2012 cuando este par de tortolitos se conocieron en las aulas universitarias y el flechazo de la atracción fue más que inmediato…ese mismo año ya eran novios.

*.-Y en el 2018 se comprometieron formalmente en matrimonio en el marco de una íntima velada familiar que poco a poco trascendió en redes sociales: el amor jamás se puede ocultar mis vidas y entre los Matute-Aplicano & Tovar-Peña la emoción era indescriptible al arrancar 2019, porque los novios ya emanaban ese exquisito olor al “fondant”…Lucían más felices que nunca.

*.-De hecho, Sandra lucio fitness en esos meses previos a su boda y su madre Sandrita Aplícano ni se diga…Ambas junto a Ilsy Peña, madre del apuesto Alfredo, se reunían “casi en secreto” con Camilo Mejía, Claudia López y Jackie Cabrera, para ultimar los detalles del sublime montaje.

*.-El resultado fue una puesta en escena digna de una película en las Baleares mis ángeles…el lugar no podía ser otro que el cotizado Salón Palestina del Club Árabe, que lucio majestuoso bajo el original concepto decorativo “Summer in Love”…El gran enlace veraniego del 2019.

*.-Quienes brindan por sus “Bodas de Hierro” es la estimada pareja conformada por José y Katherine Sakhel de Handal, quienes edifican seis años de puro amor…consolidados como uno de los maridajes de jóvenes más ejemplares de la nueva ola…Inolvidable boda diurna celebrada a la orilla del mar en el acogedor Hotel Paraíso de Omoa…#Blessings.

*.-De retache a la cruda realidad…pero más relajado y bronceado que nunca, regreso Juan Pueblo a su diario vivir…unos mejor administrados que los que empeñaron hasta las alhajas de la suegra para veranear…jijijijiji…como aquel ex futbolista que en su época de gloria nunca hizo nada, solo patear la pelota y mujerear…hoy vive con la suegra.

*.-Para más esa doñita de aun buen ver, supo administrar lo que su hija le daba, cuando bañaban en ríos de leche y miel…según las viperinas del gentío, esa ex gloria del balompié, primero enamoro a la señora para convencerla de andar con la hija…porque esa familia jamás estuvo de acuerdo que la “princesa” de casa, pololeara con un futbolista…#OMG.

*.-Aunque la pareja tiene su negocio, quien lo capitaliza es la matrona de esa familia, porque ese ex galán de las canchas, siempre ha sido bien alucinado y luciaco…#Upss…Igual y siguen viviendo en la propiedad de la matriarca, quien aún desconoce que su celebérrimo yerno, le está desapareciendo por arte de magia su antiquísima colección de joyas…#lol…De dos en dos, vende los anillos a aquel joyero amigo nuestro.

*.-Medio país, escrito sea de paso, ya se incorporaron desde “Acher” a sus labores diarias…con el correr de los días, los que no se protegieron con un buen bloqueador solar, se pelaran como garrobos y lucieran más manchados que el mapa de Honduras…luego llegaran esas odiosas manchas negras que “cuesta un mundo” ( por no decir otra cosa) quitar.

*.-Si de bellezas se trata…arriba a este oasis del cotilleo de sociedad, La Naturalita & Organica, tan sport-chic como siempre con ese micro short y camiseta…pero siempre con mascarilla porque ese “cobicho” no se ha ido…y dicen que vienen más variantes que ya hacen de las suyas en la USA y otras naciones…Mi amiga nos trae frutas y verduras de La Colonia.

*.-Aun con tapa jeta…esta damita luce preciosa en rostro, pelo y cuerpo…con esas dietas orgánicas y verdes, al mejor estilo mediterráneo que Grimorio le receta según su signo zodiacal…de postre después del almuerzo, solo cacao y chocolate negro amargo…y después de la cena una copa de vino tinto…de lo mejorcito importado por Marcas Mundiales.

*.-Pescado, atún, salmón, bacalao y hasta tiburón, no faltan en la dieta de esta joven beldad…todo sobre una cama de vegetales al vapor o ensaladas verdes…cero grasas y demás azucares refinadas…y nada de nada de carbohidratos después del almuerzo…Esta fémina ya elimino por completo los tres grandes enemigos de la salud en su dieta: harinas, azúcar y sal.

*.-Un gramo menos y desapareces de la faz de la tierra mujer…al igual que nosotros, a ella también le recomendó Grimorio el ayuno detox: 3 vasos de agua al tiempo, luego una taza de té verde orgánico Bigalow (que sigue agotado en El Colonial)…tasa tibia a la que se le agrega el zumo de un limón entero…al rebajarse lo anterior, va una cucharada de aceite de oliva extra virgen…una hora después, se puede desayunar con cereal y frutas.

*.-Mira N&O…yo te recuerdo con uniforme de colegio y en esa época ya eras rellenita…siempre linda de cara pero “gordibuena”…rodabas de gimnasio en gimnasio y de dieta en dieta porque soñabas con ser modelo…Según Vidajena, en esa época te llegaste a hacer hasta dos lipoesculturas laser por año, las cuales te reventaban en horroroso rebote.

*.-Nos seguimos preguntando: ¿Qué P. hiciste?…porque hasta hace unos años atrás, siempre cargabas aquellos botes plásticos de batidos M¡3rd@Life…#UPSS…que te producían más rebote en tu “puerquecito”…Según Grimorio “te curo” (lean seco) las tripas con yodo…y siguieron la triada de frutas depurativas: papaya, piña y manzana verde.

*.-Cuando empezaste a bajar de peso de forma estrepitosa, más que las acciones en el Wall Street, te colgaban los pellejos por todos lados…con estas calores andabas vestida como en invierno de Chicago…por la pena…yo recuerdo que aquellos lindos cachetitos se fueron a la porra y te colgaban como bull dog…Te perdiste del mapa y luego apareciste hecha una Barbie.

*.-Como pactada por el demonio…te volviste bella…esa parte es la que no entendemos nadie en este club…ni el Grimorio con sus mancias lo ha podido descifrar…Lo que nuestro psíquico dice es que esa dieta mediterránea que sigues, hasta esta fecha, es “puro mantenimiento”…sumado a esos carísimos cosméticos que usas mujer.

*.-Para haber tramitado todos tus documentos de nueva forma (cedula, pasaporte, visa, licencia, ETC) es que el cambio físico fue drástico y mira que si lo fue…ya te pareces a la Eiza González…Esta mujer solo sonríe y no suelta prenda alguna…solo nos revela que sigue usando: los sueros de SkinCeuticals, los tónicos de: Tata Harper, SKI II y Tatcha…las hidratantes de Agustinus Bader y de la Dra. Barbara Sturm y el kit buenas noches de Laneige…Esta sílfide aplica en su face la proporción: 95% skincare y 5% achiote.

*.-Eso de skincare…porque de “achiote” solo usa la cc cream de Chanel después del tónico y antes de su filtro solar ISDIN, el cual alterna con el de Eucerin SPF 50…en ojos solo usa la máscara de pestañas Idole de Lancome y en labios el bálsamo de Laneige y los lip gloss de Clarins…tiene una dermis de infarto…los cream blush de NARS solo medio los usa para eventos…¿ya vieron esos tonos?…Los “must have” de nuestras socialités…#Bellos.

*.-Para irse a la cama su rutina para estos cálidos meses luego del baño: el tónico de SKI II o Tatcha, seguido de la máscara de agua de Laneige…bálsamo de labios y sus infaltables parches para ojos de ácido hialurónico de la firma Peter Thomas Roth…¿pariente de las divas Pineda-Roth?…por ahí va la cosa…Los únicos parches que no chorrean ni patinan.

*.-Es lo único que compartimos con esta fémina, porque con estas calores de infarto, además de ducharse 2 o 3 veces al día…porque gracias a Dios y a Aguas de San Pedro no nos falta el agua…y así esperamos resto de año…en la caratula no aguantamos tanto “menjurje”: solo tónico e hidratante en gel…eso sí, bien refrigerados en el día para que no se echen a perder.

A seguir estas firmas por Instagram porque esos “reels” están para comprarlos todos…échenle un ojo a la página de Laneige y su línea azul…la firma coreana por excelencia en los rostros de los muñecos de BTS…ideal para consentir la caratula del marido después de la afeitada, para que luzca más joven y no lo “jubilen” antes de tiempo…jijijijiji…Cuídense mucho mis amores ya saben que los queremos en P!#$%&.