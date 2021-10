Chicha y Limón martes 19 de octubre de 2021

Photo Credit To Los chicos de la SERAN de regreso a las aulas

¡MARTES DE DECRETOS!!…y afirmaciones “posichivas” para irnos mentalizando en estos duros tiempos… ¿Vieron cuantas sorpresas en octubre? …y las que faltan mis vidas…Imperdibles en esta plataforma los magníficos 15 de Dayanara Paz en el Hotel Copantl…Los 50 golden de Lourdes Zepeda…El tierno baby shower de Cinthia Zelaya de Escobar…Los cumpleañeros de estas fechas…Efemérides inolvidables…Chismes y más.

*.-El salón Los Emperadores del Hotel y Club Copantl se revistieron de magia y encanto, con sus espacios primorosamente ataviados con globos y mariposas, para una ocasión muy especial: los esperados 15 años de la preciosa Dayanara Paz…quien lucio deslumbrante con ese atuendo en tono lila que atavió de princesa a la hija de Evin y Yadira Pineda de Paz.

*.-Un apuesta en escena que solo Sonia Pineda podía recrear y en la cual queda certificado porque la llaman “La Reina de las Quinceañeras”… organización, planeación y montaje en tonos místicos, donde el lila se fusionaba con el azul y el plata, maximizando los espacios con primorosas y gigantes mariposas…Una ambientación fuera de serie…#Unica.

*.-Desde que arribo al recinto, Dayanara no paro de saludar y agradecer a todos los presentes por celebrar con ella su debut en sociedad…el protocolo arranco con una oración de acción de gracias por parte de la abuela de la quinceañera, doña Bienvenida Rivera de Pineda…seguida por el brindis y el vals con su padre Evin Geovanni Pineda, con posterior intercambio de zapatilla y las joyas entregadas por su joven madre Yadira Pineda de Paz.

*.-Al ritmo de Asociación Vivaldi, transcurrió la velada donde ambas familias y juveniles amistades de Dayanara, se fusionaron en un solo brindis…La casa hotelera se lucio con el catering…¡Benditos 15 años Dayanara Paz Pineda!

*.-Se dice que la primera gran celebración de toda fémina son sus 15 años, seguido de su boda y luego su medio paquete…esas cinco décadas sazonadas de todo tipo de experiencias que aquilatan madurez a quien las cumple…Tal fue el caso de la especial damita Lourdes Zepeda quien arribo con júbilo al quinto piso de vida al lado de sus seres más entrañables…#50Golden.

*.-Animada por la fiebre de los años 70’s y 80’s, décadas que marcaron en cierta medida la vida de la cumpleañera, fue ambientado el salón de eventos del hotel Monteolivos…que congrego a familiares y cercanas amistades de Lourdes, encabezados por sus padres: don Francisco y doña Alicia Euceda de Zepeda…la mayoría ataviados con el “dress code” de la época a celebrar.

*.-Lidabel Sánchez de Mena con su equipo de mentes brillantes de la firma Acontecimientos, organizaron, planificaron y realizaron en tiempo y forma el montaje de ese ágape…que sigue tan vivido en la memoria de los asistentes y del circulo social de Lourdes…sarao animado por DJ Irwin con coreografía de época por parte del cuadro de baile de SECTUR…Por ahí vimos al siempre tremendo Saúl Inocente Deras, esa sonrisa lo delata…¡y eso que es piscis!.

*.-De la sampedrana Zona Viva nos trasladamos a Puerto Cortes, específicamente a los salones del Hotel Costa Azul…el recinto favorito de varios veraneantes fue el escenario de un emotivo pre maternal en honor a la linda damita Cinthia Zelaya de Escobar…quien junto a su esposo Mario, esperan la llegada de Diego Alberto para finales de noviembre.

*.-Con una vibrante ambientación entre globos y cortinajes en tonos azul, naranja y dorado…recreada por la firma “Surprise Box”…con un inmenso oso de peluche y cubos alusivos al ágape, disfrutaron de las primeras impresiones de Cinthia en su avanzado estado de dulce espera…#Blessings.

*.-Mañana…será un día de gratas impresiones para una amante del arte y los vinos…nos referimos a la especial dama de la sociedad sampedrana Hilda Sabillón de Córdoba, quien ya empieza a recibir las congratulaciones vía redes sociales con la pregunta del millón : “¿Dónde celebramos?”…Una fémina tan exquisita como apreciada en varios círculos sociales…#Kisses.

*.-Este fin de semana será de muchas sorpresas para dos reconocidos miembros de nuestra sociedad: Justo Rafael Mayorga, estilista de altos quilates e “hijo” virtuoso del recordado Pino Nicolossi…Y el caricaturista insigne de este país Darío Banegas…honorable diputado del Partido Liberal…Desde ya comienzan los agasajos en honor al estimado Justo.

*.-Quien viene de ágape en ágape es el popular abogado progreseño Marlon Iván Rodríguez Escalón…”cuasi” siames de su colega Inés Yadira Cubero…pareja infaltable en el dictamen legal de varios certámenes de belleza…Marlon Iván celebra en familia con hermanas y sobrinas en algún rincón de El Progreso…un leguleyo tan exitoso como humilde y modesto.

*.-10 años suena a mucho tiempo, pero en el caso de los apreciados Marlon Obed Cardona y María Alexandra Sánchez, se les hizo cortísimo por sus apretadas agendas estudiantiles y laborales… una década entre amigos, novios y comprometidos en matrimonio, porque próximamente ambas familias brindan por sus “Bodas de Algodón”.

*.-Luis y Carolina Muñoz de Tinoco son otros “muñequitos de algodón” que recuerdan en familia su boda celebrada exactamente hace dos años… el recinto religioso escogido por los enamorados fue la iglesia La Santa Cruz de la colonia Tara…con posterior banquete en los salones del hotel Latitud 15… ambas locaciones exquisitamente ornamentadas por “Acontecimientos”.

*.-Quienes celebran sus “Bodas de Ébano” por estas fechas son los eternamente enamorados Héctor Samuel Ardón Mejía y Olga Marina Trejo de Ardón…31 maravillosos años repletos de bendiciones…Desde ya sus amigos los congratulan por redes sociales…Felicidades amigos.

*.-Quienes cumplen tres fantásticos años de casados son la bella rubia Ana Cecilia Reynaud Canales y el apuesto español Juan Antonio Vicente Alfonso, amor que nació en las aulas universitarias allá en la madre patria, cuando la hija de Doris Canales de Reynaud viajó a realizar estudios superiores.

*.-Un amor que se cultivo por diez años… #WAO… Esa despedida de soltera del 2018 en el salón Trujillo del Copantl, nos flipo a mas no poder, con esas reminiscencias españolas que fueron el deleite de todas las presentes que se unen online a la dicha de los Vicente-Reynaud.

*.-Extendemos las congratulaciones a Denesse González quien se encargó de todos los detalles de este enlace efectuado en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa con banquete en los salones Napoleón del Copantl…Recinto que los espera en el C Bari Artisan Deli para conmemorar las “Bodas de Cuero TF”.

*.- Álvaro y Alejandra Danilov de Salgado cumplen 4 fabulosos años de casados…hoy recordamos su historia y boda en la iglesia Jesucristo Resucitado…Después de “media vida” de conocerse, se reencontraron y el flashazo fue instantáneo…entre sorbo y sorbo de chai late, de esos que le encantan al catedrático de CEUTEC-UNITEC para sus interesantes tertulias.

*.-El café hace milagros mis amores…La recepción de esponsales fue en el Salón San Pedro del Hotel Copantl , con una vibrante decoración en tonos amarillo y verde, al mejor estilo Brasil…gracias al talento y experiencia de Jackie Cabrera, quien complació los gustos de la ahora señora de Salgado…A sonar esas copas de champaña por esas dichosas “Bodas de Lino”.

*.-Disfrutaron a mas no poder la boda Salgado-Danilov: Los padres de Alejandra, los estimados Roberto y Sandrita Danilov, súper elegantes…al igual que la madre de Álvaro, la especial dama Danelia Gómez…Carlos y Martha Julia Gutiérrez Flefil de Crespo, Marco Vinicio y María del Carmen Álvarez de Matute, Rodolfo y Tonni de Crespo, los queridos Roberto y Bárbara Sammur.

*.- Fernando y Fabiola Tróchez de Chávez, Leonardo y Mishlin Cerrato, los guapísimos Sergio y Claudia Medina de Robelo, Tommy y Mireya de Bodden, la siempre distinguida dama Leda Molina, impecable como de costumbre; medio clan Danilov y otros selectos invitados que brindaron por la dicha de Álvaro y Alejandra en el 2017…Bendito hogar Salgado-Danilov.

*.-Solo divas de altos quilates cumplen años por estas fechas, tal es el caso de la distinguida dama, doña Miriam Andrew, ex de Maduro, quien el jueves está de plácemes…Las más entusiasmadas son sus adoradas hijas: Carolina de Villeda, Cecilia de D’Oriano y Lorena de Castillo, quienes junto con sus hijos, harán de la cita social la más dichosa para doña Miriam…los nietos son esos ángeles que iluminan toda estancia donde llegan…Congratulaciones.

*.-Hasta Auckland, Nueva Zelanda… Enviamos un fraternal saludo a la joven pareja formada por Iván y Pamela Posas de Pérez, quienes recientemente celebraron su quinto aniversario de casados…¡WAO como pasa el tiempo!… Como olvidar esa regia boda y la luna de miel por Cancún, Tulum, Cozumel, Xcaret e Isla Mujeres… se volaron completa la Rivera Maya antes de partir al otro lado del planeta donde residen… Muchas felicidades.

*.-Quien no para de recibir congratulaciones en sus redes sociales es el padre Héctor Mario Salazar Londoño, tío de Maluma y párroco del templo La Santa Cruz de la colonia Tara…el colombiano más catracho de todos, recientemente estuvo de plácemes y su feligresía se volcó a la social media para desearle lo mejor de lo mejor…inolvidable su sarao del 2017…¡Vino media Colombia!.

*.-A propósito de ese bello país sudamericano…tal parece que la exótica misquita Dayana Bordas, representará a Honduras en el venidero Reinado Internacional del Café, a celebrarse en Manizales en la primera semana de Enero…en el marco de las celebraciones de la feria más animada del Departamento de Caldas…por cierto, Dayana ya ultima los detalles de ese fabuloso vestuario que llevara al Miss Mundo: ¡dejara vacíos los ateliers de Zablah y Cálix!

*.-Una verdadera lástima que el resto de diseñadores (muchos y muy buenos) que tiene Honduras, no colaboren en cierta medida con algunas de sus piezas, para que nuestra representante los promueva en dicho conclave…prestados para la ocasión y con un centenar de tarjetas del genio que los diseña para que Dayana los promocione entre las reinas mundiales.

*.-Con eso de la crisis mundial por la pandemia…”medio mundo” quiere promocionar y vender sus productos “a como dé lugar” con tal de mover esos inventarios con muchísimo “dinero muerto”…y ni aun así, dicen a colaborar con nuestros “Embajadores Marca País”: llámese deportistas, artistas o reinas de belleza…¿Sera que son inmunes a cualquier crisis?

*.-Desconocemos que “roces” tienen con los directores nacionales de la belleza hondureña que no colaboran con sus reinas…Zablah solo tiene dos que tres y a veces recurre a internacionales…Carimaxx antes vestía a sus reinas con diseñadores catrachos, entre ellos Henry Meza, Gladys González y hasta importados de Studio Rocío…ahora solo extranjeros dicen…¿Qué pasa?…Tantos que desfilan en el Fashion Week con creaciones de primera.

*.-En otro orden de ideas…ya “casi-casi-casi” azota el invierno lluvioso en nuestro país y más en las costas catrachas…a revisar las posibles mejoras en rediseño y aseguramiento de casas, fincas y demás propiedades playeras mis amores , para que no les pase lo que el año pasado con Eta & Iota…Ferretería Monterroso y Mega Larach & Cia los esperan con expertos y financiamientos.

*.-Y una que mantiene su casa como un templo es nuestra amiga “La Gaviota Viajera” a quien vimos almorzando de lo lindo en Casas Viejas: a cara casi lavada solo con su cc-cream de Chanel que está en tendencia, un súper rímel de pestañas y esos lips gloss en crayones de Clarins que son una pasada.

*.-Decimos en tendencia…porque “La Naturalita & Organica” es otra que delira por esa cc-cream que es “todo en uno”: hidratante con ligero toque de color (light, médium o intense), empareja el tono de la caratula, corrige imperfecciones, contiene Vitamina C y hasta posee filtro solar…#Fabulosa…y lo mejor es el efecto terciopelo en su acabado final…#Blur…¡Dura un mundo!.

*.-Es la sensación para esas féminas que llevan una vida tan “quick” como practica…a diario salen a trabajar con esa CC-Cream de Chanel que se aplican luego del baño y del tónico facial…sellan con rímel y lip gloss y “pa’ fuera”…con eso del tapa bocas las bases pesadas pasaron a “mejor vida”…para eventos VIP las trendy son: NARS, Dior, YSL, Shiseido y La Mer.

*.-Uno de los apellidos más importantes en el mundo de los negocios en México es sin duda el Azcárraga, que ha estado ligado a los medios de comunicación por más de medio siglo…Éste tiene orígenes vascos aunque en México se tiene registro desde 1830 con Mariano Azcárraga Peña, afincado en la ciudad de Tampico, donde trabajó como síndico y tesorero municipal.

*.-Mariano se casó con Albina Ramos, con la que tuvo cuatro hijos: Antonio, Mariano, Juan y Francisco Marcial Azcárraga Ramos, que a su vez se unió en matrimonio a Julia López de Rivera…Francisco y Julia fueron padres de Mariano Azcárraga López de Rivera, su nombre lo recibió en honor de su abuelo, de quien siguió su ejemplo.

*.-Pues, además de ser escritor, trabajó como contador en la aduana marítima de Tampico…para más tarde involucrarse de manera activa con las autoridades texanas de salud en el tratamiento de los trabajadores migrantes mexicanos…Así empezó una de las dinastías más empoderadas de América.

*.-Fue a principios del siglo XX que Mariano Azcárraga contrató matrimonio con Emilia Vidaurreta, también de ascendía vasca…es aquí donde se produjo el inicio de una gran dinastía de importantes hombres de negocios que marcaron la historia de los medios de comunicación en México…Y nuestro cónsul azteca en SPS, Gilberto Limón, lo puede certificar mis amores.

*.-Mariano y Emilia son padres de Raúl, Gastón, Julio, Rogerio, Luis y Emilio Azcárraga Vidaurreta, este último fue el primero de cuatro “Emilios” que transformaron las comunicaciones a nivel internacional…Emilio nació en Tampico, Tamaulipas, el 2 de marzo de 1895, y cursó sus estudios primarios en Piedras Negras, Coahuila, la secundaria en San Antonio, Texas, y en Austin la preparatoria…economía y negocios en la Universidad de San Eduardo.

*.-Azcárraga-Vidaurreta empezó su imperio a los 17 años, en plena Revolución, como vendedor ambulante de zapatos y de productos mexicanos…Tan hábil era para las ventas que una empresa de Boston lo contrató como su representante en México….¡Visión aparte mis vidas!.

*.-También se dice que los hermanos Azcárraga-Vidaurreta compraban arte, joyas y otros productos de valor a familias mexicanas de dinero que habían caído en desgracia por la guerra, entonces los jóvenes guardaban aquellos tesoros en bolsas, cruzaban la frontera y los vendían con jugosas ganancias en Estados Unidos…¿ a qué clan de estos lados nos recuerdan?…#MMM.

*.-A los 22 años, Emilio abrió una agencia de autos Ford en Monterrey: Azcárraga & Copland S.A., distribuidora automotriz con capital del Sr. Stanley Copland…El éxito de este negocio le brindó la posibilidad de invertir en otros giros como fue la compra, en 1923, de la empresa de discos y fonógrafos Víctor Talking Machine…Nada que ver con el setentero Palacio de la Música.

*.-Cuatro años más tarde, el 18 de septiembre de 1930, lanzó una nueva empresa: la XEW Radio, el negocio con el que revolucionaría la industria de medios no sólo en México sino en toda Latinoamérica…En 1951 Azcárraga Vidaurreta invirtió en un nuevo negocio de medios de comunicación, Canal 2 XEW-TV….¡Ahí empezó el gran impero de los tigres!.

*.-En el aspecto personal, Azcárraga Vidaurreta se casó en 1925 con Laura Milmo Hickman, hija de un acaudalado irlandés, Patrick Milmo…afincado en México y uno de los hombres más ricos de Monterrey…#Santisimo.

*.-La pareja tuvo tres hijos, Laura Azcárraga Milmo, nacida el 26 de julio de 1926, Carmela, que vino al mundo el 15 de agosto de 1928…y luego llegó el heredero, Emilio Azcárraga II, nacido el 6 de septiembre de 1930 en el Hospital Santa Rosa de San Antonio, Texas.

*.-Emilio II fue uno de los empresarios más importantes y poderosos de toda Latinoamérica en el siglo pasado con un liderazgo duro que le valió su apodo “El Tigre Azcárraga”…Un hombre irrepetible, con una visión fuera de época…Hasta la fecha se comenta, que fue amigo de cafetines y largas tertulias de José Manuel Villeda y el extinto José Rafael Ferrari de Canal 5.

*.-El gran amor del “Tigre Azcarraga” dicen, que fue hasta su muerte la actriz Silvia Pinal, pero su familia no permitía que su hijo se relacionara sentimentalmente con una modesta aunque primera actriz…se rumoro en la época que hasta amenazaron con destronarlo y desheredarlo si se casaba con la matriarca de la dinastía Pinal…¡Igual ella conto con su apoyo vitalicio!.

*.-Otras “eternas consentidas” de este amante de la belleza y del talento femenino fueron: Lucia Méndez, Verónica Castro, Jaqueline Andere, Thalia y Ana Martin (aunque sus grandes amores fueron algunos de sus galanes de reparto como: Juan Ferrara, José Alonso, Jorge Rivero, Héctor Bonilla, Enrique Lizalde, Alberto Vázquez, Julio Alemán y hasta Humberto Zurita).

*.-Su infancia y adolescencia estuvo marcada por una complicada relación con su padre, quien fue sumamente duro con él y lo trató, incluso, peor que a sus empleado…Azcárraga Milmo pasó años tratando de agradar a su padre, siempre buscó estar a la altura de su puesto como “heredero” hasta que con los años logró ganarse poco a poco el respeto de todos los que lo tachaban de “hijo de papi”….¿Les recuerda a alguien?

*.-Orgulloso a más no poder, de joven hasta vendió enciclopedias de puerta en puerta con el afán de demostrar autosuficiencia pero, quizá, lo que más se conoce de él es su controvertido estilo de liderazgo, muy bronco, con reacciones que ponían a temblar a media Televisa…No tenía pelos en la lengua y soltaba más de una grosería en cada oración…#Tapudisimo.

*.-Emilio Azcárraga Milmo llevó a otro nivel a Televisa, le dio la internacionalización y el respeto a nivel mundial…Con él, la cadena de televisión fue potencia, las telenovelas mexicanas vivieron su época de oro, ni hablar los noticieros y comedias…un capítulo que no se ha vuelto a repetir.

*.-En cuanto a su vida personal, estuvo casado en cuatro ocasiones…Primero con el gran amor de su vida: María Regina Shondube Almada, con quien se casó el 15 de enero de 1952…sin embargo, poco le duró la felicidad, pues Gina, como le decían de cariño, a los pocos meses de casados quedó embarazada y comenzó a padecer fuertes dolores de cabeza.

*.-Durante muchos años, Gina padeció epilepsia y, justo recién casada, le fue detectado un tumor en el cerebro…Gina dio a luz prematuramente a una niña que murió horas más tarde y su condición se agravó…Gina fue trasladada a Nueva York en avión privado, pero nunca recobró el conocimiento y a los pocos días murió.

*.-Este capítulo marcó la vida de Azcárraga Milmo, lo endureció…Nadie volvió a saber de aquel joven campechano de buen carácter…Por supuesto que también definió al hombre, novio y esposo que sería a lo largo de su vida…Nunca más volvió a practicar la monogamia.

*.-Su segunda esposa fue la francesa Pamela Surmont, con la que se casó el 26 de marzo de 1959 en París, en la iglesia de Saint Honoré d´Eylau con una recepción en el Hotel Ritz….el nido de amor de Diana Spencer y Doddy Al Fayed…Todos conocemos el penoso suceso al salir del Ritz esa madrugada.

*.-Emilio y Pamela tuvieron tres hijas: Paulina, quien murió en su adolescencia, Alessandra y Arianne…Pamela pertenecía a una familia francesa aristócrata, sin embargo, poco tenía en común con Azcárraga Milmo, su matrimonio fue muy complicado y apenas duró unos años.

*.-En 1965 ya roto su matrimonio con Pamela, contrajo matrimonio con otra joven francesa, Nadine Jean, con quien tuvo a Carla y Emilio Azcárraga Jean…actual “mandamas” de la televisora de San Ángel…Nadine fue la única de sus cuatro esposas en darle un hijo varón, su actual heredero.

*.-Este matrimonio duró apenas siete años por la llegada de Paula Cussi, pero su divorcio no se concretó hasta pasadas varias décadas…Durante años, Nadine le pidió el divorcio a Emilio pero siempre se negó, quizá por orgullo…Paula Cussi (cuyo nombre verdadero es Encarnación Presa Matute y quien trabajaba como presentadora en el programa de noticias Jacobo Zabludovsky), irrumpió en el matrimonio con Nadine…#Santisimo.

*.-La relación con Paula se mantuvo intacta 20 años hasta que, después de firmar el divorcio con Nadine, a finales de los ochenta, Emilio Azcárraga Milmo contrajo matrimonio por cuarta vez con Paula a bordo del yate Paraíso en 1990…El cónsul mexicano de Nueva York y amigo de Emilio, Agustín Barrios Gómez ofició la ceremonia cumpliendo a raja tabla con la ley mexicana para proteger así a Paula…Con La Cussi duró de 1972 a 1990.

*.-Para muchos, Paula logró ser en muchos aspectos su alma gemela…Una amante de las artes y la cultura, introdujo a Emilio a este mundo al cual apoyó con importantes patronatos…La pareja no tuvo hijos y la relación entre Paula y los vástagos de su esposo nunca fue buena.

*.-En gran medida Paula se ganó a pulso esta antipatía con detalles cargados de una falta de sensibilidad, como cuando asistió al funeral de Paulina Azcárraga Surmont (hija de Emilio y su segunda esposa Pamela) vestida con elegante abrigo de mink blanco…¡Era un velorio, no una fiesta!.

*.-El mismo año de su boda con Cussi, llegó otra mujer a su vida, una joven 40 años menor, quien robó su atención, Adriana Abascal…Señorita México 1989 y quien, tras su laureada participación en Miss Universo, quiso probar suerte en el mundo de la actuación en Televisa…lugar donde surgió el amor entre la veracruzana y el empresario.

*.-Adriana Abascal (electa en el mismo Veracruz pero en 1988)…fue finalista del Miss Universo de Cancún 89, donde fue “comadre” de nuestra Frances Siryi, mientras noviaba con Miguel Alemán Magnani…hijo del gobernador de Veracruz del mismo nombre y de la ex MU-53, la francesa Christian Martell…Adriana ha sido la única jarocha en ganar y en su tierra el Miss México…Musa inspiradora de Ilse Salas para su serie “Señorita México 1989”.

*.-Luego del éxito de la Abascal en el MU…su carrera como modelo despego en México, fue ahí cuando termino con Alemán y cayo rendida en los brazos de Emilio “El Tigre” Azcarraga, dueño y señor de Televisa…quien la convirtió en su querida ante el repudio de sus hijos y sus ex mujeres…fue el calvario de Adriana que acabo “desterrada” a Paris cuando muere El Tigre…#Santisimo.

*.-Adriana estaba dispuesta a todo por ser la única dueña del corazón del magnate mexicano, así que hizo todo lo posible por hacerse notar…según el libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa de Claudia Fernández y Andrew Paxman…bestseller digno de una gran bioserie…¿Quién se atreve?.

*.-“Una vez lograda una posición sólida en el ámbito profesional en San Ángel, Adriana procedió a consolidar el dominio sobre su hombre…Como jugador de ajedrez, manejó sus piezas en contra de Paula…La molestaba por teléfono y lanzaba rumores… Hizo que alguien le tomara fotos cuando estaba con Emilio a bordo del yate ECO y se las envió a Paula”, citan en el libro.

*.-Una semana antes de la Navidad de 1993 Paula lo dejó…Emilio nunca se casó con la joven veracruzana…Un cáncer de páncreas acabó con la vida del Tigre y el 16 de abril de 1997 murió abordo de su yate Eco anclado en Miami y junto Adriana Abascal…Sólo los amigos y la familia que llevaba buena relación con Abascal pudo despedirse de él.

*.-Para no romper la costumbre de su abuelo y padre, la relación de Azcárraga Jean con El Tigre fue igual de complicada…Como Azcárraga Jean mismo dijo: “Televisa me quitó a mi padre y Televisa me lo devolvió” y es que la relación de Milmo & Jean estuvo marcada por grandes ausencias que al final de la vida del Tigre sanaron para poder nombrarlo su relevo.

*.-Pero Emilio chico no sólo heredó un imperio, también tuvo la difícil tarea de sacar adelante una empresa que no se encontraba en su mejor momento…recupero Univision y se disputa el mercado de las telecomunicaciones a las empresas del también magnate Carlos Slim.

*.-Sacar bien librada a Televisa-después de la muerte de Azcárraga Milmo en 1997-fue toda una odisea que consiguió su hijo, él puso orden en la empresa y se quedó como accionista mayoritario…En el aspecto personal, en octubre de 1999, se casó con la bella Alejandra de Cima, quien al poco tiempo de casada fue diagnosticada con cáncer de mama…Aunque superaron este difícil capítulo, al final la pareja terminó divorciándose en 2002.

*.-Emilio siempre deseó tener una familia y, tras varios romances sonados, encontró al gran amor de su vida, Sharon Fastlicht, con quien se casó ataviada de Carolina Herrera en febrero de 2004 y con quien tuvo a sus tres hijos: Emilio Azcárraga IV, Hanna y Mauricio…vecinos de los Ebrard-Bueso & Asfura en la exclusiva zona Bosques de Las Lomas de Chapultepec…#WAO.

*.-Emilio de 51 años sabe bien qué significa tener un padre ausente, por eso ahora con sus hijos se ha volcado en ejercer de amigo y compañeros de juegos…El eterno compadre de: Alemán Magnani, Derbez, el burro Van Ranking, El Borrego Nava y Adal Ramones, anda en bici, los lleva a la oficina, va a los festivales de la escuela, viaja todas las veces que pueden y sale a navegar con ellos.

*.-Sharon es su gran compañera y la única que ha podido darle esa estabilidad familiar con la que siempre soñó…Ella es una joven discreta, muy sencilla en su forma de ser…Después de que el 26 de octubre de 2017 se anunciara la salida de Emilio Azcárraga como director general de Televisa (aunque sigue siendo el dueño), se ha dedicado más a sus hijos y su esposa.

*.-Un rumbo bien diferente al que llevó su padre, un estilo y visión distintas, pero, aun así, ha podido dar continuidad al emporio familiar que enfrenta grandes retos ante nuevas propuestas de entretenimiento como lo es Netflix… Sin duda, esta historia continuará… ¡Me caigo y me levanto!.

Lo prometido es deuda mis amores…esta es la historia de una de las dinastías más poderosas y controversiales de Hispanoamérica…como ellos muchas en Honduras y otras partes del globo…Ya se “cocina” el rumor de una posible bioserie de El Tigre Azcarraga…¿Quién dijo miedo?…¿Quiénes serán los valientes de jugarle las bolas al tigrillo?…como dijo Raúl Velasco: “Aun hay más”…Espero que hayan disfrutado esta historia…Los queremos en P!%&#$.