Chicha y Limón martes 20 de diciembre de 2022

Photo Credit To Amiga y compañeras de GK celebrando la Navidad

BENDITA NAVIDAD!!…La semana más movida del mundo: entre bonches, consumismo y full trafico…A la orden de la jornada: graduaciones, cenas navideñas, aniversarios especiales y la esperada Nochebuena…Imperdibles en esta su plataforma premium: El exquisito recital navideño “Jazz entre cuerdas”…Éxito redondo la “Expoferia Navideña AWE” en la UTH… Como pan caliente se venden las prendas de otoño / Invierno de El Record…Los saraos navideños de: UCENM, AHM y Laura & Lucia Bienes Raíces…#WAO.

*.-Gracias al gentil patrocinio de: Producciones Vivaldi, Gerson Escoto y el Centro Cultural Infantil, se llevo a cabo en días recientes en este ultimo recinto de las artes sampedranas, el esperado recital navideño “Jazz entre cuerdas”…con diez virtuosos del piano, voz, viento y percusión…Evento que ya promete ser todo un referente de la temporada y organizado por MUB Jazz con hits clásicos de todas las épocas…Congratulaciones.

*.-El pasado sábado…se realizo en distintas ciudades de Honduras, la Expoferia Navideña de Mujeres Emprendedoras AWE-2022…en esta ciudad la sede fue las instalaciones de la UTH…también se celebró en las ciudades: Tegucigalpa, Santa Rosa de Copan, Juticalpa, Santa Barbara, Siguatepeque, La Esperanza, Tocoa, Choluteca y Roatán…¡Éxito redondo!

*.-En cada una de estas ciudades se desarrolla actualmente el proceso formador de esta academia con grupos de 35 mujeres emprendedoras…las cuales se han preparado con esmero para ofrecer a los hondureños lo mejor de sus talentos con una variedad de productos y servicios….Gracias al gentil auspicio de la Embajada de EEUU en Honduras.

*.-Damiselas que “vaciaron” los percheros de: Almacenes El Record, Giselle Collection, Zebras Boutique y el atelier de Giselle Matamala…porque literalmente llegaron partiendo plaza y posando como todas unas reinas de belleza para el lente de este portal…#WAO…empoderamiento, determinación y éxito en sus estampas…Mejor los invitamos a apreciar esa galería…Felices Fiestas.

*.-Vidajena nos pasa el “flash” que Luis López y Pahola García ya son esposos por las leyes catrachas…y la encargada de leerles la cartilla fue la abogada Fiorella Rodríguez…el ágape familiar fue en la terraza del Hyatt Place…en plena Avenida Circunvalación…como testigo mudo del amor que se profesan Luis y Pahola…quienes derrocharon amor y elegancia.

*.-Entre los distinguidos invitamos vimos a la bella dama de las artes, la distinción y el buen gusto: Carmencita Chahín con sus guapos hijos Jordy y Pepe Bandy…quienes más lucen como hermanos menores de Carmen…quien la próxima semana esta de finísimos manteles largos…para cerrar con broche de oro este 2022 una de las máximas exponentes del arte en nuestro país…¡Capricornio tiene que ser usted Mon Guerlain!

*.-Otros honorables invitados al enlace civil de Luis y Pahola García de López fueron: nuestros estimados amigos Rubén y Cecilia Wolozny, Juancito y Fabiola Moncada y Annuar con Liz Chahín…no le entran los años al especial hijo de los inolvidables Nasry Jacobo y Mary de Chahín…a quienes recordamos en aquella legendaria panadería…Long Time Ago…Toda la dicha del mundo para el joven matrimonio López-García.

*.-Entablando un noviazgo de cuatro hermosos años de sus vidas…Cesar y Osiris protagonizaron en el 2019 una idílica unión que los Arechavala-Velásquez & Paredes-García celebraron entre amigos, a la luz de luna y con un hermoso cielo estrellado en los jardines del Hilton Princess.

*.-Osiris Paredes lució divina de pies a cabeza, como la princesa que siempre fue en el hogar de sus padres: José Alfredo Paredes y Reina García, ambos súper elegantes y emotivos para la especial ocasión…El ajuar de Osiris nos fascino, porque la hoy señora de Arechavala lució impecable, fresca y cómoda a la vez, con ese aire royal que solo el exquisito minimalismo en tul puede proporcionar…¡Cesar y Osiris brindan por sus Bodas de Cuero al mejor estilo Ombre Leather de Tom Ford!

*.-Por esas mismas fechas pero en el salón Poinsettia de Angeli Gardens, celebraron en familia por su amor, la encantadora pareja Oscar y Abigail Canales de Guevara…quienes confiaron en Lidabel de Mena y su equipo de Acontecimientos el montaje de su boda, la cual los tortolos celebran en estos dos maravillosos años de amor…Muchísimo amor para esta pareja.

*.-Tan enamorados como el primer día en que se conocieron, así lucieron el día de su boda los encantadores: Juan Carlos y María Fernanda Holliday de Zúniga, cuando el padre Fernando Ibáñez de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa los declaró marido y mujer ante las leyes divinas en el 2019.

*.-Unión sentimental que data de seis amorosos años donde nacieron sus dos bendiciones: Renata y Camila Marie…El Club Árabe lució como nunca, gracias al buen gusto de las damas de ambas familias, la originalidad de Denisse González, que ornamento los espacios logrando una atmosfera etérea…Bendito hogar Zuniga-Holliday.

*.- ¡Ese año se casó la guapa Melanie Segurado!…No cabe duda que 2019 fue el año de Melanie, primero porque coronó su carrera de Derecho con buen suceso y segundo que en pleno Consultorio Jurídico conoció al amor de su vida, su colega Carlos Fernando Banegas Benítez…quien ipso facto, quedó prendado de amor por la hija de la apreciada dama Grisselle Diek.

*.-Por estas fechas de hace tres años se casaron por la vía civil y 18 de Enero se unieron en sagrado matrimonio en la iglesia María Reina del Mundo, con posterior banquete de bodas en los elegantes salones del Club Hondureño Árabe…Felices fiestas y próspero año 2023 amigos!

*.-Un ágape muy comentado en la social media por estas fechas, fue la amena celebración de cumpleaños de la bella damita Mildred Reyes de Bográn…se unieron en buenos deseos para esta dulce joven las familias Bográn-Castro & Reyes-García en pleno, para soplar las 31 velitas de la esposa de Guillermo Bográn…¡Esos brindis siguen por estas fechas!.

*.-Les contamos que este fin de semana arrancan los brindis de cumpleaños en honor a la guapísima Mirna Carrión, quien desde ya recibe las felicitaciones de sus múltiples amistades…la cita es en la residencia de su señora madre, doña Paquita Galéas de Carrión, epicentro de todas las celebraciones familiares.

*.- Congratulaciones a esta capricornio de altos quilates, quien siempre celebra su cumple en plena Navidad, después de las 12…Por cierto, la dinastía Carrión va de ágape en ágape por estas fiestas decembrinas, más integrantes de esa honorable familia seguirán partiendo pastel de Versalles… Que lo pasen a todas margaras entre cenas y mariachis.

*.-Lo que nos extraña es que Mirna, siendo una mujer tan guapa, trabajadora, simpática, amable y demás virtudes que le conocemos…siga sin pareja…Ahhh pero admiradores le sobran a la hija de don Vicente…#lol…Como los buenos vinos: se añeja mejor con el tiempo.

*.-Esas cocinas catrachas olerán rico este fin de semana: tamales, cerdo horneado, pavito, gallina rellena, el arroz con pollo y almendras tostadas…las torrejas y demás dulces en miel, ensaladas a cuales mejores… uvas, manzanas y peras…todo saboreado con rompopo, sodas y bechitas bien helodías…¡El comején y la bebetina de mi “Jeveba”!…Quien esta recién desempacado de Qatar…¡Cáncer tiene que ser mi estimado!

*.-Nos escribe Grimorio para comentarnos que dos “perperas filisteas” empiezan “chupe” desde hoy y siguen la guarapeta toda la semana…porque ambas cumplen este jueves: tan contestatarias como faramallosas y tan cuatreras como soflameras, por no decir otra cosa… jijijiji…¡Tenían que haber nacido en fecha 22!…¡Damiselas únicas!

*.-Nos referimos a Doña Arguende: “La Mariah Región V”, quien se vuela la nada despreciable edad de 58 papiros, bien añejados entre Tom Collins y otros coctelillos…#MLRT…Y “Doña Duxolina” no se queda atrás, la perfecta clon en todo de Cristina Kirchner, cumple 63 añotes de muchas travesuras, como la Melina de Camilo Sesto: “por donde pasa deja huella”…#VDDA…¡Ya van para arriba!…Grimorio jamás las olvida y desde Ilama les lleva la cuenta…#666…¡Les estudia la vida con maestría!…#lol

*.-Regresamos con Grimorio…quien nos comenta que mañana se da el solsticio de invierno en el Hemisferio Norte…comienza la más temida de las temporadas de frio de “aquí para arriba” del Continente Americano…y también ingresa el sol en Capricornio…también se da el solsticio de verano en el Hemisferio Sur…¡Con esos calorones que vaporean el traste!…#xD.

*.-O sea…que las máximas representantes de la belleza universal llegaran a Nueva Orleans en pleno invierno jodido…¡A congelarse el tuje en esas piscinas para las fotos en traje de baño!…Rebeca Rodríguez ultima los detalles de vestuario, recién se reunió con Yoyo Barrientos para ciertas piezas de coctel…¡La Miss Honduras llegara con más de 9 maletonas!

*.-Donde también empacara varias piezas de la marca KALALA, las obras maestras de doña Bélgica Suarez…una de sus mentoras en Carimaxx…punto y aparte de otras tantas creaciones de filipinos y Lucia Rodríguez, la dominicana de NY eterna colaboradora de Carimaxx…y varias piezas de Giannina Azar, con quien Rebeca recién colaboro en un modelaje en el marco de la semana de la moda en Doral, Florida.

*.-Media Honduras espera con ansias la participación de Rodríguez en el Miss Universo en todas sus actividades…en especial la noche de las preliminares (el Talón de Aquiles Fiallos de las catrachas): si no se escapan de caer, salen griposas, disparatadas como balas con el pelo en la cara o de plano muy mal vestidas…#OJO…la fina estampa de Rebeca esta para: Elie Saab, Zahir Murad, Valentino o Armani Prive…¡Aunque sean rentados!

*.-Grimorio nos recuerda estas semanas antes que finalice el año: vaciar roperos, chineros, bodegas, muebles de cocina, armarios y hasta la nevera que jamás limpian por dentro…para botar todo lo vencido y lo que no sirve… más sin embargo: lo que está en buen estado y no usaron en este 2022, que no lo volverán a usar, a donarlo al más necesitado: hospitales, orfanatos, asilos, bordos y demás fundaciones filantrópicas…¡Pilas pues!

*.-Sobre todo esta semana de luna menguante…la última fase depurativa y detox de este convulsionado 2022…aunque la limpieza y depuración de espacios en casa y oficina se hace estas semanas antes que finalice el año…¡A quemar papeles viejos!…Desde el calendario de este año hasta los vouchers, deudas, estados de cuenta y demás facturas antiquísimas que archivan para acumular…¡Lo que ya está obsoleto se rompe y se quema!…(de ser posible con artemisa o romero seco)…de ahí a la basura.

*.-El mismo proceso con zapatos o ropa en mal estado: interior o exterior…que luzca deslucida, descosida, rota o carente de accesorios como botones, elásticos estirados, ETC…Peor aún, “chones” o boxers rotos…de muy mala aspectación…por eso les va de la chingada en el amor…jijijiji…¡Desde ya vayan quemando y botando todo lo cueteado!.

*.-Hay gente…escrito sea de paso…que se “encariña” con ciertas prendas de vestir…ya sea por recuerdos gratos cuando estaban en buen estado o por fetiche de alguna ex pareja que le gustaba esas piezas…¡Pero ya datan del siglo pasado mis amores!…jijijijiji…a duras penas les entran en sus “puerquecitos”…¡A renovar esas piezas en Almacenes El Record!

*.-Desde ya vayan taloneando o encargando a sus seres queridos o amistades de confianza, la ropa interior que lucirán la última noche de este 2022…Blanco para la paz, amarillo para el dinero, morado para transmutar todo lo negativo en positivo, dorado para el éxito y rojo para un nuevo amor o de plano fortalecer la relación ya existente y cuaje en boda…¡Pero eso si, las prendas deben ser nuevas y regaladas!…#OJO.

*.-Para la noche del 24… los tonos clásicos jamás pasan de moda: negro, rojo Navidad, verde botella, azul royal y todos los metálicos…en corte coctel para pasarla cómoda y en familia…nada de calle mis libélulas de medianoche… porque escrito sea de paso, muchos y muchas agarran estas fechas para irse de guinda: les brota el felling de la warrada…#Aries…#Leo.

*.-Para la última noche de este 2022…los tonos mas apropiados van según la circunstancia del cliente como dice mi libélula…o sea…según el estado de ánimo salga o no la noche del 31…aunque para serles sinceros, nos pasaron el flash que varios recintos cancelaron “chojín” por la nueva ola del bicho que sigue haciendo de las suyas y las ajenas por estas fechas.

*.-Los mejores bonches se pasan en casa, en familia y con los más allegados, entre ellos los pretendientes de las nuevas generaciones…aunque no les guste a sus padres…jijijiji…¡Ahí llegaran!…En damas los atuendos de coctel, glamurosos y super cómodos…por el after party después de las 12…porque varios “metederos” de Rio Piedras estarán abiertos hasta las 15…¡Chúpale pichón!…A amanecer se ha dicho.

*.-Los tonos mejor aspectados por signos para la noche del 31: blanco para la paz, es el color de los signos Capricornio, Cáncer y Virgo…Aries de punta en rojo y damas forradas en lentejuelas de ese mismo tono…Tauro en celeste…Géminis en amarillo en todos sus tonos, su eterno gafe color.

*.-Leo en naranja…Virgo los tonos tierra, desde los nude pasando por camel hasta los terracota…Libra el rosa pastel, rosa antiguo, rose quarzt o empolvado…Escorpio en rojo y negro…Sagitario turquesa…Acuario vibrando con la amplia paleta de los morados: desde el lila pastel hasta el morado obispo…y Piscis con todas las gamas de azul marino…como esos tonos del mar en Roatán que van en degradee…¡Son los tonos de Piscis!.

*.-Piezas que adquieren en variedad de estilos, diseños y presupuestos en la última colección otoño / invierno de Almacenes El Record…donde también se agencian de lo más in en perfumería y cosméticos de las marcas Lancome y Dior…ese Dior Poison Girl EDP es el mejor fetiche de suerte para esas en busca de un amor con plusvalía…Idem el cotizado La Nuit Tresor de Lancome y La Vida es Bella en versión intensement…#Pilas.

*.-Nuestros colaboradores andan “regados” por los cuatro puntos cardinales del Valle de Sula, culebreando el inclemente tráfico de la temporada que satura todas las arterias viales…Ellas, haciéndose de “tocho-morocho” en su cuerpo de pies a cabeza…esta semana con las mejores fechas para: decoloración, sauna, exfoliación, dermoabrasión y demás full mickies que se hacen en: Stetika de Dina Rodriguez, Clinimagen y Rostros & Mas, con la experta Iracema Muñoz…La mistress del beauty.

*.-Esta semana es cuando mis reinas del glamour…los últimos días de luna menguante para sacar esos “fosiles” capilares que datan de la época del Carbono 14: tinte sobre tinte…añales con el mismo tono u “otros sobre otros” en el mismo pelambre…Urge un “detox capilar” y para eso nada mejor que la decoloración de raíces a puntas…luego los tonos del catálogo, full tratamiento y listas para comerse el 2023 con nuevo look.

*.-The Beauty Shop de Karlita Barletta en City Mall…Yolanda’s de Doris Chávez, Justo’s Beauty Parlor de Justo Mayorga, Las Meninas de Glenda Sanchez (a quien vimos radiante en la inauguración de la estética de la Dra. Lilian González)…y todos los “templos” de la belleza diseminados como los mismos espermas en todos los shopping centers de la city las esperan…¿Las mejores fechas?…Esta semana en especial tarde de viernes.

*.-La estética de Laurie López Sikaffy de Panting es otra, que con suerte logran cita mis amores…hasta la pata de bellas socialités, entre amigas y ex compañeras de la hija de Armando y María Elena en la EIS…Idem la sala de belleza de Ada Santos, que sigue abriendo finos presentes por su cumple que celebro entre amigas el pasado fin de semana…#Blessings.

*.-Grimorio, junto con El Zambo Cipriano, divisaron en la Feria de Juticalpa a Arturito Cálix, el mismo Zar del Oriente, en compañía de las reinas de la organización de Eduardo Zablah: Yeltsin Almendarez y Sandrita Hinds, acaparando miradas de muchos galanes olanchanos…en especial los más pudientes que les ofrecían: matrimonio, casa y carros del año a cambio de convertirse en la futura madre de sus hijos…jijijiji…¡Son tremendos!.

Por cierto…dicen que Eduardo luego de 3 filtros, ya compacta el grupo de candidatas que se disputaran el cetro de Miss Honduras Mundo en el primer trimestre del 2023…Yeltsin cumple un año de reinado a fines de febrero…Cuentan que los nuevos prospectos están de alarido: varias socialités, recicladas de Carimaxx y otras importadas de la USA…Esa elección estará encarnizada…Cuídense del virus mis amores y no se olviden que los queremos en P!·$%&#.