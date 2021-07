Chicha y Limón martes 20 de julio 2021

Photo Credit To Doña Maruca Faraj con sus hijas Julie y Lilian

A DARLE CAÑA!!…Hoy Día de Lempira y donde TeleProgreso celebra el Día de la Identidad Nacional…Siguen los zipizapes políticos…El drama en los hospitales y el “hormiguero” en la calle sin biomedidas… Efemérides especiales en el calendario…Los cotilleos que ensalzan la sección…Notas de interés: OJO con la Biosfera del Rio Plátano… ¡arrancamos!

*.-Quienes siguen celebrando sus “Bodas de Cuero” y con una hermosa bendición son los encantadores Harry Panting Barrose y Laurie López Sikaffy de Panting, quienes en una emotiva cena brindaron en tan importante efemérides…a la cita social se unieron sus honorables padres: Harry y Sussie Barrose de Panting y Armando López Scott con María Elena Sikaffy de López…¡Ya planifican ese bautizo!…Muchísimas felicidades.

*.-Otros distinguidos que brindan por su tercer aniversario de casados es la joven pareja formada por Dennis Duarte y Benedetta Orellana de Duarte… quienes en un Julio mejor que este, en el 2018, el padre Héctor Salazar Londoño los caso en el altar de la iglesia Santa Cruz de la Colonia Tara…hasta donde llegaron ambas familias y amigos de la pareja para celebrar el sagrado sacramento que unió a estos jóvenes, que se aman como el primer día.

*.-Acto seguido, se celebró un romántico banquete nupcial en los salones Merendón y Mediterráneo del Club Hondureño Árabe… Los créditos del buen gusto decorativo de ambos recintos los llevo Jackie Cabrera, quien trabajo de la mano con la wedding planner Ruth Azucena Pérez… Bendiciones al joven hogar Duarte-Orellana y esperamos esos baby showers queridos… Por cierto, Ruth Azucena viene con novedosas propuestas para este segundo semestre.

*.-Suman y siguen las bodas de cuero TF: Lucia Zúñiga y Daniel Raudales… quienes fueron los protagonistas absolutos de una idílica boda celebrada en el altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa y oficiada por monseñor Ángel Garachana Pérez… Jackeline Cabrera ornamento de forma sublime ambas estancias logrando ese efecto wao que aun cautiva al ver videos y graficas… Los Raudales-Zuñiga disfrutaron un verano de amor por Europa.

*.-Pasado mañana…se celebra en el calendario católico el Día de María Magdalena, serie donde pueden apreciar a uno de los seres bíblicos más admirados del catolicismo…por estos lados, saludamos a todas esas bellas damas que llevan tan significativo nombre…como doña Magdalena Boadla y doña Magdalena Yacamán de Barletta…Bendiciones ladies.

*.-Dos apreciadas parejas de la sociedad sampedrana recuerdan sus bodas celebradas con mucha prestancia, por estas fechas del 2019… nos referimos a los encantadores: Rene y Linda Lozano de Bendaña, quienes con una temática muy “All White”, brindaron con los suyos en el Club Árabe en el marco de una fiesta con destellos carnavalescos que aún se recuerda… Un bonito noviazgo tipo cuento de hadas con un extraordinario final feliz.

*.-Otra pareja que brinda por sus “Bodas de Algodón” son: Manuel Edgardo Turcios y Jeymi Larissa Cueva de Turcios que se unieron ante las leyes cristianas… emotivo enlace efectuado por Wilmer Palada de la Iglesia de Cristo Ebenezer unió a ambas familias con la relación sentimental que Jeymi y Manuel venían cultivando desde más de un año… La novia lució espectacular, con ese ajuar corte sirena y kilométrico velo catedral… ¡Como de catálogo!

*.-Jeymi y Manuel son hijos de distinguidas personalidades de las sociedades sampedrana y ceibeña como lo son: don Jorge Cueva y doña Venicia Pineda, padres de la novia y Manuel Turcios y Olguita Machado, padres del feliz novio… Fungieron como padrinos de este especial matrimonio: Daniel Guzmán y Kriz Reales, maquillista estrella y artífice del look de la novia, que se lucio con las ultimas paletas de NARS para ese inolvidable ágape.

*.-Por estas fechas recuerdan sus “Bodas de Encaje”: María Fernanda Restrepo Canahuati y Jorge Roberto Interiano Discua… matrimoneados por el padre Fernando Ibañez en la parroquia Nuestra Señora de Suyapa y un banquete muy chic en los salones del Club Hondureño Árabe, ambos recintos magistralmente decorados.

*.-Un enlace que contó con la dirección logística de la experta Susana Prieto, quien dio ese toque silvestre pero muy primaveral en ambas estancias… El banquete estuvo a cargo de Irela Pérez, donde se degustaron varias islas de delicatesen entre fiambres y quesos importados, postres y la infaltable tarta de fondant… ¡Una de las bodas más impactantes del 2017!… #Memories.

*.-Los ahora esposos son hijos de los honorables matrimonios conformados por: Fernando Restrepo y Marlene Canahuati de Restrepo y de Roberto Interiano y Gabriela Discua de Interiano…ambas damas deslumbraron en azul con sus atuendos, que junto con el rojo, fueron los tonos trendy de la noche.

*.-Entre las distinguidas parejas asistentes a la boda Interiano-Restrepo figuraron por su porte y distinción: Ricardo y Maite Prieto de Bendaña, Tulio Armando Romero Palacios junto a su Meyvi Castañeada de Romero, divina en negro… Santiago y Daniela Oberholzer de Robelo, Jorge y Jenny Hawit de Vitanza, Salvador y Ana Lucia Rivera de García, Alejandro y María José Welchez de Albir, los especiales Mario Castillo y Jennifer Casco de Castillo.

*.-Otras luminarias de sociedad que brillaron en la boda de Jorge y María Fernanda de Interiano fueron: Jenny Monique Vitanza Hawit, bella de pies a cabeza; Fátima Murphy, Alexandra Kattán, otra de las bellas en rojo; Valeria Kawas, divina como siempre… Rudy y Clarissa Rodezno de Assaf, el apuesto Fernando Marzan con sus apreciados padres Julito y Carmen Elena de Marzan; mis estimados amigos Antonio y Dunia de Rivera.

*.-Alejandro Vitanza, Jorgito Hilsaca tan galán como siempre; Andrea Samayoa, preciosa en rojo la rubia dorada… los siempre distinguidos Ernesto y Elena Medina de Lazarus, Jesús Urmeneta, Ivana Olivieri, Roberto y Mayrita de Peña y un largo etcétera de gente bella…que se unen en felicitaciones para María Fernanda y Jorge por redes sociales…cuatro fabulosos años como esposos y otros tantos como amigos y novios desde el colegio…#Blessings.

*.-En otro orden de ideas…luciendo lo último en moda sport chic de Almacenes El Record, arriban a este su epicentro del cotilleo de sociedad: Eva Gabunda con Grimorio…y vienen cargados de “tocho morocho”: desayunos de Denny’s, repostería de La Moderna y café de Welchez…entre otros peroles, tiliches o cochivaches…jijijiji…¿Qué se traen este par de frikis?.

*.-Petra los asiste con tantas bolsas…y mientras nuestra chica parte y reparte con esas ricuras, pasamos al living con estos perperos…nos saludan con besitos frescos…Eva con un “must” para estos cálidos meses: “Quatre” de Boucheron…y Grimorio huele a sahumerio de Esquipulas: “Mirra” de Acqua di Parma…junto con la Colonia Esenzza, dos “must” para muchos socialités.

*.-Las dejamos caer en estos majestuosos seccionales de Elements y a pierna cruzada y batiente nos cuentan que se dieron “un bañito de pueblo” bajando por las zonas más congestionadas de la city…#uyyy…Se fueron a la Super Botánica donde Grimorio es “fijo” frente al mercado más popular de la ciudad…pero se quedo en el carro mientras Eva iba por los “encargos”…#lol.

*.-Nos cuentan que esas calles son un “hormiguero” de gente y de carros que cosa seria…todos sin mascarillas en ese sector y las autoridades “muy bien gracias”…a estas alturas de la pandemia la doble mascarilla debe ser OBLIGATORIA…como la ropa misma y como el mismo cinturón de seguridad…si no JAMAS saldremos de esta peste y sus múltiples variantes.

*.-Según Grimorio, se canso del celular y sus nachas ya borraban su rayita: espera y espera a Eva que no salía de la Súper Botánica…y este mal estacionado porque no cabía ni un alfiler en esa calle…Se bajo y ni saben lo que vio…#Uyyyy…Frente a sus narices y del gentío que esperaba ser atendido vieron como un vendedor joven y blanquito “negociaba” pase…#WTF.

*.-Estos se quedaron con los ojos cuadrados: con un “dealer” (pucher) que se pasaba como vendedor ambulante de la calle y que se metía por todos los rincones de la botánica…le daba el “pase” al chaparrito payulito, con una “frescura” frente a medio mundo, que asustaba…”Esto es normal aquí, dijo”…o sea que lo ilícito fluye como la misma comida por esos lares…#OMG.

*.-Grimorio arranca con la rueda zodiacal y se desprende con la primera nota, porque el astro rey pasa de Cáncer a Leo… Así como leen mis corazones de melones: sol en Leo es brillo y éxito en todo para los reyes del zodiaco… después de su cumple claro esta… cuando baja la marea de todo el revolú y demás estrés que los sacude por estas fechas: andan de “si no te miro, no me hables”… #Belicos… a vestirse de punta en blanco y con algo de lila o morado.

*.-Con el sol en Leo otros signos que andarán en los cuernos de la luna durante las próximas 4 semanas serán: Acuario en el “amorzt”, más correteados que nunca, especialmente esos divorciados con hijos y de buen ver…Grrrrrr… llamados por Grimorio: “los labios más sexies del zodiaco” y cuando esas chuletonas sonríen: iluminan, seducen y ligan que es un gusto… Los labios son uno de los mejores atractivos físicos de Acuario.

*.-Si los Leo seducen en la playa, bien mojaditos saliendo del mar, los acuarios lo hacen en la primera cita… más con ese ingenio, sentido del humor y particular “sex appeal” amiguero que los caracteriza… Los bien llamados “amigos del zodiaco”: esos acuarios que patinan entre la creatividad y la locura, pero encantan con su espíritu hippie… Almas libres como el mismo viento… ¿Cuántos así?… Escarben en su memoria y etiqueten.

*.-Los Cáncer por fin le miran el quesillo a la tortilla o el relleno a la baleada… es decir… luego de tanto bregar de un lado a otro en las últimas semanas, con mudanzas y bochinches a la orden de su sufrida existencia, por fin miran luz clara en materia financiera… porque “dineros” no les faltaran en estas semanas y de donde menos esperan mis cangrejitos del zodiaco… sequen esas lagrimillas por decepciones amorosas o hijos y paren de sufrir… #Cancer.

*.-A Cáncer les pagan viejas cuentas, plata que no esperaban les cae como mana del cielo y los más “humildones” el poco dinero que tocan lo multiplican como arroz, pero esas arcas estarán llenas para todos los cáncer por estas semanas… A cucar la buena suerte en casinos, azahar y loterías que le van a pegar duro… paguen deudas y ahorren en silencio: buitres a la vista.

*.-Quienes andan con el mundo en sus cabecitas inquietas son los Sagitario, que planifican viajes al extranjero… esa ciudad de la USA o España que piensan tanto, los espera este año y en esta semana pueden volar o cotizar sus pasajes aéreos y demás reservaciones… ya les cambio el semblante con estas líneas… los Sagitario son los viajeros del zodiaco…¡Ágape en puerta!.

*.-Esos Escorpiones laburantes que trabajan como “hormiguitas marabuntas” desde long time ago, les reconocen su kilataje con ascensos y promociones… los colocan en el pedestal que se merecen con homenajes y laureles… pero su ansiado aumento les llegara después de su cumple…o sea “rayando” la Navidad, con el sol en Sagitario… Escorpio cerrara 2021 con triunfos… #Pilas.

*.-Sol en Leo, uno de los signos lideres por excelencia… carácter, garra, tenacidad, poderosos, perseverantes e imponentes como ellos, no hay mis vidas…incisivos como nadie, porque donde ponen el ojo ponen la bala… siempre se quedan con la suya… fieras por antonomasia cuando los agarran por las malas… El signo de varias bellas: Sandra Navarrete, Nilcer Viscovich, Belinda Bodden, Erika Ramírez, Keylin Gómez y la actual MU Andrea Meza.

*.-Por cierto…Sandra y Nilcer este 2021 cumplen 35 años de haber sido coronadas como Miss Honduras Universo y Miss Honduras Mundo 1986 respectivamente… y se mantienen mejor que nunca: bellas, estilizadas y súper realizadas como madres de familia y hasta glamurosas abuelas…#Blessings.

*.-Muchos Leo son mansitos como gatitos cuando todo es por las buenas… no hay quien se resista a sus encantos pero que les aguanten el trole, es otro rollo… jijijiji… ¿Qué haríamos sin un león en la familia?… donde pasan dejan huella imperecedera que ni el mismo tiempo puede borrar… Felicidades Leo y esa “marejada de carácter” les bajara después de su cumple… #Ohm.

*.-Pero los que buscan su nido por estas fechas son los Libra, tienen ganas de ir a la tierra que los vio nacer, pasear por la colonia de antaño, visitar vecinos que tienen décadas sin ver y departir con los suyos de tierra adentro… los que no se mueven por una u otra razón, se quedan remodelando su casa.

*.-O redecorándola con buen gusto por próximas visitas… Libra son los anfitriones más esplendidos del zodiaco y exquisitos como ninguno… todo lo hogareño se enfatiza para estos hijos de Venus en aire y para enchular la casa nada mejor que las bellezas de Monterroso, Larach & Cia y Eleganza.

*.-Quienes andarán con miel y melado de caña en su palabra son los Géminis y miren que “casi” no les gusta el verbo verdad?…jijijijiji… son unos loritos charlando por todos lados, por algo Grimorio les dice “Los Canarios” del zodiaco, porque seducen con la palabra… no hay Géminis callado y menos por estas semanas donde conseguirán todo lo que desean y hasta más mis amores… a mover la sin hueso pero para bien común… porque en esta vida todo se regresa y multiplicado… Hasta dormidos “hablan” esos géminis…#xd.

*.-Seguimos con más de Studio 54…Andy Warhol estaba en el grupo de los mirones, Halston también y otro diseñador, Calvin Klein: se sentaban y observaban…se emborrachaban con el frenesí de aquella Capilla Sixtina de la música disco: con sus santos laicos y sus demonios sulfurosos, con sus camareros entre arcángeles y Ganímedes y sus falsas vírgenes como odaliscas sinuosas…uno de esos camareros es catracho y conto mucho a Grimorio.

*.-Observando recargaban su creatividad…aunque habían formas mucho más explícitas de saciar los apetitos…allí todo se podía conseguir… por supuesto había Absolut y marihuana…y quaaludes, como caramelos, en botellas de Dom Pérignon… La metacualona era un sedante perfecto que, mezclado con el alcohol, disparaba el deseo y suprimía el recuerdo…. #MyGodness.

*.-La administración Reagan lo terminaría declarando ilegal, pero a finales de los setenta era el oxígeno subterráneo del 54…Cuando sonaba Village People era la hora del popper….¿Como aquella comadre de Sammy Musleh?…NOOO…ella es Astrid Poppers: bella, saludable, divina y muy cool.

*.-Y cualquier momento era bueno para esnifar…no hacía falta ni ir al baño… La gente se la metía, blanca y resplandeciente, bajo los reflejos de la bola que años después giraría en el Jane… aunque ustedes no lo crean, esa inmensa bola de espejos sicodélicos aun resplandece en algún antro neoyorkino.

*Mil personas bailaban, se dejaban ver y se entregaban al ritual del placer… nadie iba a desinhibirse…se iba desinhibido y ya…se iba a sudar…a dejar el rastro de Creed, Caron, Chanel, Dior e YSL con el Opium en voga, que seguiría otro animal nocturno… ¡Ese Opium de YSL dio guerra en todo Studio 54!

*.-A danzar como el que levanta testimonio de hasta dónde se puede mover…En las calles, las mentes biempensantes lo veían como una metáfora de la depravación, del libertinaje de la era Carter…había que acabar con aquel antro de perversión…Fue la Sodoma & Gomorra de la época…#OMG… ¡El cónsul catracho saco cargadito a Polo Paz de ahí!

*.-Costaría un poco…Del más rico al más pobre, todos querían traspasar el umbral de la percepción…Hasta la madre del presidente, Lillian Carter, pisó aquella pista…((no confundirla con Linda Carter, ex compañera de Doris Van Tuyl en el MW-72))…#MisVidas…Linda años después se convirtió en actriz con el célebre personaje de la “Mujer Maravilla”…#OMG.

*.-Madame Carter asistió a Studio 54 para una cena de homenaje de UNICEF…como si no existiese en esa época un mejor local, como esos hoteles cinco estrellas como el Waldorf Astoria, donde se casaron los Kattán-Salem… Cuando salió lady Carter no sabía cómo describirlo… «No sé si he estado en el cielo o en el infierno…pero me lo he pasado bien»… #JaJaJa…#AsioMas.

*.-Aquella noche un fotógrafo que trabajaba para el Village Voice descubrió el verdadero secreto de Studio 54…Bill Bernstein estaba acreditado para cubrir el evento de lady Carter…Nunca había conseguido entrar…y lo que se encontró le fascinó…«Estar en aquella sala ya producía un subidón»…#Uyyy.

*.-Cuando terminó de hacer las fotos de doña Lillian, comprendió que se tenía que quedar…que la verdadera fiesta comenzaba allí…allí donde bailaban los que nunca aparecerían en las páginas del periódico…El ejército luminoso al que amaba Steve Rubell…Salió a la puerta y compró diez carretes de película Tri-X a los paparazzi que se agolpaban sin poder pasar.

*.-Bernstein volvió y empezó a disparar…durante las siguientes seis horas le pareció que el universo había sufrido la metamorfosis de Kafka…¿Estaba en el presente, en el pasado o en el futuro?…Había algo de cabaret berlinés, de las escenas de Brassaï en Pigalle y de la Nueva York sucia de Diane Arbus.

*.-Algo incontenible que se había convertido en una forma de vivir…y no era La Ceiba en carnaval…para las 15 sonaba «Last Dance» de Donna Summer, la gente lloraba de éxtasis: si había lágrimas y sudor es que DJ Blanco había hecho bien su trabajo…¡Los fluidos habían corrido como tenían que correr!

*.-El dinero corría como rio de las cajas registradoras a la oficina de Steve…no tenía que haber presumido de su éxito…pero no lo pudo evitar: «Solo la mafia hace más dinero», dijo en una entrevista…y era la verdad…tan verdad que las autoridades dieron con el camino perfecto para acabar con la tierra prometida del libertinaje….¡La mecha estaba encendida jodido!.

*.-A las nueve y media de la noche, de aquel 14 de diciembre de 1978, los agentes federales entraron en la discoteca…Encontraron US$600K en bolsas de basura en el falso techo de la oficina, cocaína por valor de US$3K para agasajar a los VIP en la fiesta de Navidad y suficientes quaaludes para narcotizar a toda Manhattan….¡Empezaba a podrirse la manzana!

*.-El todopoderoso abogado Roy Cohn, amigo personal de aquel joven llamado Donald Trump, no pudo evitar que Rubell & Schrager fueran condenados a tres años y medio de cárcel…Pero antes de ir a prisión dieron su última gran fiesta…«El final de la Gomorra de nuestro tiempo»…y quizá no llegaron a comprender hasta qué punto estaban firmando el acta de defunción de una época que no iba a volver.

*.-Steve Rubell subió a la cabina del DJ acompañado de Diana Ross, estaba tan conmocionada como borracha, que terminó perdiendo un zapato Charles Jordán…((del mismo estilo que uso Sandra Navarrete en su coronación como Miss Honduras 1986 en Metro Discotec, Tegucigalpa))…Rubell no andaba mucho mejor: cantó «My way» con un fedora que había sido de Sinatra.

*.-Con tanto énfasis, que el dueño de la 54 acabó colgado de los tobillos sobre la multitud gimoteante… Sylvester Stallone pagó la última ronda…«Estaré feliz si seguís viniendo mientras yo esté fuera», dijo Rubell para despedirse…parecía entonces la fiesta podía continuar…¡Pero no fue así!…Hasta la legendaria “Disco Sally” falleció en esa pista, pero por vejez.

*.-El 3 de julio de 1981 un artículo del New York Times caía como una lápida sobre la era disco…hablaba de un misterioso tipo de “cáncer” que estaba afectando cada vez a más gays en San Francisco y Nueva York…Era fulminante…ni siquiera se mencionaba un nombre para aquella enfermedad…El ocaso de una corta era de desenfreno había llegado.

*.-La misma que se llevaría a Steve Rubell ocho años después…aunque para ese entonces, las 4 letras de la palabra Sida tenían ya su significado y su estigma, su pánico y su interminable elegía de caídos….Y es como dice Burundanga: las palabras con 4 letras no siempre son las más ricas…#lol.

*.-El mundo había cambiado…Ya nadie descubriría una brizna de purpurina en el pelo de un ejecutivo de Wall Street que llegaba por la mañana a la oficina…La madre de Justin Trudeau (( actual Primer Ministro de Canada)) había dejado de revolotear en la pista sin ropa interior….#Santisimo.

*.-No se había vuelto a ver al jefe de gabinete de Carter y a su secretario de prensa esnifando en el sótano de Gomorra…Donald Trump le había dicho a Oprah que ganaría unas elecciones porque él había nacido para ganar….#Profetico…Bianca ya no estaba con Mick…Warhol había fallecido en el lugar que más temía, un hospital…Halston moriría un año después…Y en America Latina ya sonaba Emanuel con “Todo se derrumbó”…#Ironico.

*.-Reagan había dejado la Casa Blanca para que llegara Bush…Ed Koch seguía siendo alcalde de Nueva York y esperaba con ansias a una demorada Leslie Nohemi Sabilloón Davila para el Miss Universo…Ya Disney había sustituido a la lujuria en Times Square….Ian Schrager abría hoteles con Philippe Starck.

*.-La gente bailaba hip hop…brillaba Madonna con Cindy Lauper y sola como un fantasma, alimentando el recuerdo de pecados pasados, la bola de Studio 54 gira obstinada en el Jane…aunque bajo su órbita haya cambiado la frecuencia de la oscilación y sus parroquianos.

*.-A nuestro amigo Grimorio le basto una tan sola noche para “embriagarse” de glamour, diversión y muchos celebs en Studio 54…al ingresar a la pista se miraba repleta de gente…la “ensalada” de Rubell estaba ahí: luminarias y desconocidos, cada quien con su pareja…juntos pero no revueltos…mientras tanto, palcos y baños “echaban” humo en toda la jornada…¡Desopilante!.

*.-Esa noche miro sentada a una súper recatada Carolina Herrera, ataviada de diosa griega, cuando aún no era famosa…años después la reconoció en las revistas de moda…al borde del éxtasis miro bailando a Anita Ward (( Ring my bell))…y al filo de la madrugada Andy Gibb y Victoria Principal despabilaban al gentío: eran extraordinariamente bellos…¡partían plaza por donde pasaban!

*.-El para ese entonces camarero catracho, uno de los pocos latinos en el area de servicio junto a unos boricuas, le comento a Grimorio que ahí eran “fijos” varios milites y políticos catrachos…franqueados por el para ese entonces cónsul en la Gran Manzana…También varios empresarios de TGA y SPS que se colaban de curiosos luego de varios intentos…¡Nos dio nombres!.

También dos ex reinas de la belleza nacional de los 70’s: platudas, glamurosas y bien viajadas ellas…jijijijiji…Adivinen mis amores…bien “open mind” departiendo en las mesas de abajo…porque los palcos eran solo para celebs…Con esta friki-historia nos despedimos…a seguir orando por esa pandemia que cada día cobra más decesos…Los queremos en P!&%#$.