Chicha y Limón martes 21 de diciembre de 2021

¡DICHOSAS FIESTAS!!…En plena semana de Navidad los saludamos en vísperas de: bodas, aniversarios de graduados, cenas navideñas y Nochebuena… ¡cualquier pretexto es bueno para un brindis! …Mirna Carrión se dispone a celebrar su onomástico este fin de semana…Efemérides del ayer…Recomendaciones en tendencia…Sirey, Rose y Dayana ya están en Honduras para celebrar en familia nuestras Reinas del Bicentenario…Chismes y más en esta semana donde todo se mueve…¡Cuidado con ese tráfico!

*.-La época de colegio, es donde se entablan las más sólidas amistades, muchas de las cuales con el correr de los años, terminan en romance y hasta en boda…Tal fue el caso de los honorables César Arechavala y Osiris Paredes de Arechavala, quienes luego de graduarse en la misma promoción colegial, se reencontraron tiempo después y surgió la magia del amor entre ellos.

*.-Entablando un noviazgo de cuatro hermosos años de sus vidas…Cesar y Osiris protagonizaron en el 2019 una idílica unión que los Arechavala-Velásquez & Paredes-García celebraron entre amigos, a la luz de luna y con un hermoso cielo estrellado en los jardines del Hilton Princess.

*.-Osiris Paredes lució divina de pies a cabeza, como la princesa que siempre fue en el hogar de sus padres: José Alfredo Paredes y Reina García, ambos súper elegantes y emotivos para la especial ocasión…El ajuar de Osiris nos fascino, porque la hoy señora de Arechavala lució impecable, fresca y cómoda a la vez, con ese aire royal que solo el exquisito minimalismo en tul puede proporcionar…¡Cesar y Osiris brindan por sus Bodas de Algodón!.

*.-Muy emocionada la sobrina de la doctora Osiris Paredes de Masi, quien llegó acompañada de su gentil esposo Ben Masi…Mientras que Cesar Alberto de estricta etiqueta, elegantemente ataviado con saco y corbata dorada éxito, con ese charm tan propio que lleva en sus venas de origen uruguayo el hijo del catedrático Raúl Arechavala y la jovial Suyapa Velásquez.

*.-Por esas mismas fechas pero en el salón Poinsettia de Angeli Gardens, celebraron en familia por su amor, la encantadora pareja Oscar y Abigail Canales de Guevara…quienes confiaron en Lidabel de Mena y su equipo de Acontecimientos el montaje de su boda, la cual los tortolos celebran en estos dos maravillosos años de amor…Muchísimas bendiciones para esta pareja.

*.-Tan enamorados como el primer día en que se conocieron, así lucieron el día de su boda los encantadores: Juan Carlos y María Fernanda Holliday de Zúniga, cuando el padre Fernando Ibáñez de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa los declaró marido y mujer ante las leyes divinas en el 2019.

*.-Unión sentimental que data de seis amorosos años donde nacieron sus dos bendiciones: Renata y Camila Marie…El Club Árabe lució como nunca, gracias al buen gusto de las damas de ambas familias, la originalidad de Denisse González y la creatividad de FloralBoutiqueHN, que ornamento los espacios logrando una atmosfera excepcional…Bendito hogar Zuniga-Holliday.

*.- ¡Ese año se caso la guapa Melanie Segurado!…No cabe duda que 2019 fue el año de Melanie, primero porque coronó su carrera de Derecho con buen suceso y segundo que en pleno Consultorio Jurídico conoció al amor de su vida, su colega Carlos Fernando Banegas Benítez…quien ipso facto, quedó prendado de amor por la hija de la apreciada dama Grisselle Diek.

*.-Por estas fechas de hace dos años se casaron por la vía civil y 18 de Enero se unieron en sagrado matrimonio en la iglesia María Reina del Mundo, con posterior banquete de bodas en los elegantes salones del Club Hondureño Árabe….¡como pasa el tiempo!…Felices fiestas y prospero año amigos!

*.-Varios ágapes y demás saraos navideños se cocinaron el fin de semana y los que faltan mis vidas, entre ellos, las cenas navideñas de: Escuela e instituto bilingüe Seran, Academia Americana y Escuela Internacional Sampedrana con los Seniors del 2022…Asociación Hondureña de Maquiladores, Asociación Hondureña de Carga Internacional y la de BAC.

*.-Les contamos que este fin de semana arrancan los brindis de cumpleaños en honor a Mirna Carrión, quien desde ya recibe las felicitaciones de sus múltiples amistades…la cita es en la residencia de su señora madre, doña Paquita Galéas de Carrión, epicentro de todas las celebraciones familiares.

*.- Congratulaciones a esta capricornio de altos quilates, quien siempre celebra su cumple en plena Navidad, después de las 12…Por cierto, la dinastía Carrión va de ágape en ágape por estas fiestas decembrinas, más integrantes de esa honorable familia seguirán partiendo pastel de Versalles por estas fechas… Que lo pasen a todas margaras entre cenas y mariachis.

*.-Esas cocinas catrachas olerán rico este fin de semana: la ollada de tamales, cerdo horneado, pavito, gallina rellena, el arroz con pollo y almendras tostadas…las torrejas y demás dulces en miel, ensaladas a cuales mejores… uvas, manzanas y peras…todo saboreado con rompopo, sodas y bechitas bien helodías…¡El comején y la bebetina de mi estimado “Jeveba”!

*.-Nos escribe Grimorio para comentarnos que dos “perperas filisteas” empiezan “chupe” desde hoy y siguen la guarapeta toda la semana…porque ambas cumplen mañana 22: tan contestatarias como cuatreras y soflameras, por no decir otra palabra… jijijiji…¡Tenían que haber nacido en fecha 22!

*.-Nos referimos a Doña Mitote: “Mariah Región V”, quien se vuela la nada despreciable edad de 57 papiros, bien añejados entre Tom Collins y otros coctelillos…#MLRT…Y “Doña Duxolina” no se queda atrás, la perfecta clon de Cristina Kirchner cumple 62 añotes de muchas travesuras, como la Melina de Camilo Sesto: “por donde pasa deja huella”…#VDDA…¡Utaaa ya van para arriba!…Grimorio jamás las olvida y desde Ilama les lleva la cuenta…#666.

*.-Sigue la vieja maña en varias instituciones, publicas y privadas, de andar comprando preseas y condecoraciones por doquier para darse “baños” de honorable publicidad…¿tan mal andan?…y con la histórica reputación de ciert@s ejecutiv@s, nunca despegaran del letargo…#JAMAS…ante la vista y paciencia de antañonas familias que rectoran esos lares…Que si son de bien.

*.-Como el caso de aquel friki cara de garrapata, alarmista en redes y medios, que por estas fechas se mofaba del dolor de las familias que perdieron un ser querido por la pandemia: les cantaba públicamente “Navidad sin ti” de Los Bukis…ahora es a ese despiadado de la ironía y el sarcasmo (que para su puesto no debería de existir), que le cantan ese tema por haber invertido y perdido su codiciada aspiración en la política…¡Empieza a pagar karma!

*.-Con un “argollón y medio” en esa estatal, donde hicieron nada en dos años, ni atender en evaluación ambulatoria, pero bien que vendían oxigeno al mejor postor…¿Cómo pueden dormir tranquilos con tantos muertos?…No les alcanzaran 7 vidas para pagar tanto dolor…y con sus más queridos…#OJO.

*.-Mañana 22…amanece de finísimos manteles largos la mariana Jessica María Abufele Luque…amantísima hija de don Fuad Abufele y la ex Reina de la Feria Juniana, María Eugenia Luque…casta real que heredo, porque de buena fuente sabemos, que le ofrecieron incursionar en los reinados de belleza que decanto por pudor al traje de baño…¿será?.

*.-Aunque en su época de estudios en el María Auxiliadora, “algo” recordamos cuando participo en la Fiesta de Debutantes del Casino Sampedrano, junto con las bellas socialités: Frances Barber, Julia Rebeca Mejía, Lilian Zerón y su compañera de clase Michelle Funes…También con Belinda Bodden en el evento “Madrina del Liceo Militar del Norte”…¿Ahh si?…#Mirenlas…#Kisses.

*.-Regresamos con Grimorio…quien nos comenta que HOY se da el solsticio de invierno en el Hemisferio Norte…o sea que hoy comienza la más temida de las temporadas de frio de “aquí para arriba” del Continente Americano…y también ingresa el sol en Capricornio…Hoy también se da el solsticio de verano en el Hemisferio Sur…donde se las están viendo de Caín por lluvias.

*.-Mi amigo nos recuerda estas semanas antes que finalice el año: vaciar roperos, chineros, bodegas, muebles de cocina, armarios y hasta la nevera que jamás limpian por dentro…para botar todo lo vencido y lo que no sirve… más sin embargo, lo que está en buen estado y no usaron en este 2021, que no lo volverán a usar, a donarlo al más necesitado: hospitales, orfanatos, asilos, bordos y demás fundaciones filantrópicas…Hoy por ti mañana por MOI

*.-Mas que todo del domingo 26 al jueves 30…que gozaremos del influjo de la última luna menguante del año…un 2021 difícil mas no imposible, de reflexiones y aprendizajes…de levantarnos, sacudirnos y seguir adelante.

*.-Ya vaciados y limpios esos espacios, hasta ECO escucharan con todo lo que sacaran de ahí… no se les olvide con su personal doméstico, mover esas camas, libreros, escritorios y demás tocadores, para pasarle la escoba y trapeador por donde jamás entra en el año… Luego de todo lo anterior, a desinfectar y aromatizar con los productos de MacDel y DDC…#Riquisimos.

*.-En especial esas maravillas con aroma a lavanda, violeta o pino, sin agua y directo al puro trapeador para que el aroma dure semanas… Mientras que, dentro del ropero y demás gavetas de ropa, ya vacías las pueden rociar con algún perfume de uso personal, para armonizar todo… Ese hogar siempre impecable… A educar a la family porque es tarea de todos… #PilasPues.

*.-Ese “trabajal” es duro pero hay que hacerlo mis ángeles de la desidia, tienen días para dejar esa casa reluciente con su personal… los dueños de casa “si o si” tienen que seleccionar lo que se queda y lo que se dona, porque solo ellos saben…así es que a involucrar a toda la parentela que vive en esa casa para que cada quien haga su labor, cuarto por cuarto y pieza por pieza…saquen todo lo que no se usa y eliminar ese pésimo hedor a pata.

*.-Como reciban el 2022, así lo pasaron los doce dorados meses y miren que el año venidero viene más contundente que este…#AyyNanita…con el cambio climático a todo lo que da: en horóscopo chino es el Año del Tigre de Agua…#Santisimo…agua, agua y más agua por doquier con los polos derritiéndose a mil e inundando países enteros a su paso…¡Un año fuerte!

*.-El cambio climático pasando carísimas facturas año con año y con severos intereses redituables…cada año más fuerte que el anterior…Un 2022 marcado por los arcanos mayores: El Diablo y La Justicia…¡Fuego María!…El ying y el yang en su máximo esplendor haciendo y deshaciendo por doquier.

*.-Desde hoy hasta el 21 de Marzo que entra la primavera al Hemisferio Norte, tendremos un invierno más intenso que nunca: ciudades enteras sepultadas de nieve en Canadá, EEUU y norte de México, con “heladas” que bajaran hasta estos lares…Recibiremos 2022 con varios frentes fríos.

*.-Mientras tanto en Sudamérica y resto del Hemisferio Sur con unos calores infernales con incendios escandalosos en Australia y otros países…y sus respectivas inundaciones que ya están haciendo de las suyas en Perú, Colombia y Argentina…climas extremos y hasta apocalípticos por los mas místicos…Europa se llenara peor en el 2022: Gran Bretaña, Noruega, Polonia, algunas lados de Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, Italia, Turquía y Grecia.

*.-En otros temas: ¿Ya tienen los “estrenos” navideños?… #MMM… aunque la Magdalena no está para tafetanes ni para ciberlinas de seda, mucha gente se las ingenia para convertir esos “plásticos” en chicle para meterlos a “western” en la web… ¡Pecado aparte mis vidas!… apoyemos lo nuestro y dense una vuelta por los atelieres de: Giselle Matamala y Pedro Alarcón.

*.-Los distintos “malles” están hasta la pata de ropa, recién desempacada y a cuales mejores…lleguen relajados y comidos, con tiempo y con zapatos cómodos, para escarbar entre tantas opciones…según gustos y presupuestos…Grimorio nos trae los mejores tonos para transmutar las trasquiladas energías que nos deja este aleccionador año del cambio, 2021.

*.-Para la noche del 24… los tonos clásicos jamás pasan de moda: negro, rojo Navidad, verde botella, azul royal y todos los metálicos…en corte coctel para pasarla cómoda y en familia…nada de calle mis libélulas de medianoche… porque escrito sea de paso, muchos y muchas agarran estas fechas para irse de guinda: les brota el felling de la warreria… #SignosFuego…#Aries…#Leo.

*.-¿Y para la nostálgica noche de fin de año?…#Uyyyy…no nos toquen esa tecla que a muchos les pide botella: signos agua y tierra…Los tonos mejor aspectados para “calmar” esa aura son: blanco si buscan paz, luego de duros procesos judiciales o familiares…Y el amplio abanico de los morado, desde el lila pastel hasta el uva obispo, para transmutar todo lo negativo en positivo.

*.-Por cierto…¿Tendrán fiesta en el Club Árabe y La Ensenada en Tela?…¿Real InterContinental, Hyatt Place, Copantl, Hilton Princess?…para estas fechas ya habían convocado ruedas de prensa presentando sus galas más esperadas, con artistas y menú…Aunque las fiestas caseras siempre son las mejores.

*.-Para tener un 2022 armonioso y soft…para los signos tierra (tauro, virgo y capricornio) los tonos neutros, pastel y la amplia gama de camel, arena, beige, cream, que van con todo tipo de piel…Si quieren dinero: signos fuego (aries, leo y sagitario) vibren en rojo, naranja o dorado…Signos agua (piscis, cáncer y escorpión) en plateado…Enfundadas en lentejuelas mejor…#Glamur.

*.-Y los signos aire (géminis, libra y acuario) que este 2021 estuvieron en el candelero con ese Mercurio retrogrado…en medio de chismes, cizañas, dimes y diretes, con demás zaperocos, zipizapes, bochinches y malos entendidos que metieron a varios en líos…vía redes sociales y en persona…A depurar esas malas vibras ataviándose de los mejores tonos la última noche del año.

*.-Géminis con su sempiterno amarillo, desde el ámbar hasta el yema de huevo, siempre en texturas ligeras, suaves y cómodas…libra en rosado pastel para las damas y azul cielo para los caballeros…acuario transmutando a todo lo que da con el morado en todos sus tonos: desde el lila hasta el obispo.

*.-Si los signos aire fueron los “tocados” por Mercurio retrogrado este 2021, los signos tierra son los que se las verán con esa aspectación en el 2022…arrancando año en pleno enero, tocando capricornio y acuario…y así por el estilo con tauro y virgo…y cerrando 2022 nuevamente con capricornio, que no mira una con esos astros desde long time ago…¿Qué karma pagan?

*.-Y a otra cosa mariposa traicionera…nos pasaron el “flash” de varios ex futbolistas venidos a menos que están “debutando” con éxito en only fans…#Santisimo…bueno, eso del éxito es relativo, porque solo dos de ellos están facturando para pagar sus cuentas…jijijiji…el resto están de “valientes” y fuerceros, haciendo la lucha con sus diminutos y torcidos atributos…#lol.

*.-También nos comentaron de varias “fashion influencers” que importan contenedores enteros de “gallos” (ropa usada) y le cambian las etiquetas por marcas caras para venderlas a precios exorbitantes…Ya nos extrañaba ver esas “bultiques” como salones de baile…¡Ni las moscas llegan!…¿Cómo harán para pagar esos alquilere$$$?…según ellas venden más online…¿Sera?.

*.-Por el tercer “round” va aquel socialité: lo que tiene de galán lo tiene de nefasto, fatídico…y conste que no es mala persona…pero ya van dos veces que enviuda: solo es que se case y a los años la dama enferma y fallece…Ya se lo advirtieron a su prometida, pero se hizo la “Shakira”: ciega y sordomuda…Les seguiremos la pista a ver si no corre con la misma suerte…¿Acaso tendrá “bazo blanco” como aquel banquero italo-americano?

*.-Chente ya tiene más de una semana de fallecido y en aquel condominio no paran las “parrandas” con sus rolas a todo lo que da…jijijiji…para el “chupografo” cualquier momento es bueno para pegarle al vidrio…aunque agarren pata por días…¡cual pandemia!…eso es “Sodoma & Gomorra”…#WTF

*.-El jueves 23 vienen de “retache” nuestras aleras: La Seca y La Meca…están que se les congela la chota del frio allá en NJ…regresan “despupusadas” para estas tierras para las fiestas de Navidad y fin de año…Esperamos nuestros encargos queridas…traen sus “estrenos”, perfumes y cremitas “high end”.

*.-Mientras tanto…Vidajena lucirá a full de la Maison Zayed, el epicentro de la moda y el glamour en plena Zona Viva de SPS…todas las tardes se “interna” para escarbar en esos percheros, con lo último que les llega a diario a esas exquisitas damiselas de la society…¡Llega una “turcada” de muerte lenta!

*.- Tremenda comidilla ha causado una guapa presentadora de noticias de un canal de TV, luego que su pareja la denunciara por supuesta violencia doméstica y daños a la propiedad… según el afectado, la comunicadora al calor de los tragos lo golpeó duramente mientras discutían… provocando que su galán la denunciara ante las autoridades a tal grado que la policía llegó hasta su lugar de trabajo para intentar captúrala donde se había refugiado, acción que fue impedida por las autoridades de la televisora… Este hecho ha generado todo tipo de reacciones a favor y en contra.

*.-¿Ya vieron a Iroshka Elvir en CENNET?…el culebrón turco que transmite su “casa” televisora a las 7 de la noche con repetición a las 12 del mediodía…Igualita a la señora de Nasralla esa actriz…cada vez que vemos esos avances solo de ella nos recordamos…¿Quién será su estilista de cabecera?…cuentan que busca diseñador VIP para su nuevo puesto en el CN…#WAO.

*.-En este nuevo gobierno van a volar pelos y pedazos de calzón…con tantas ideologías como mentes pensantes en ese ejecutivo, serán como la Torre de Babel…ni hablar en el hemiciclo legislativo y poder judicial…ni se diga en las FFAA…punto y aparte de demás “compromisos” nacionales e internacionales con la presión a todo lo que da…¿Cómo le ira a Salvatore?

Que el nuevo Secretario de Relaciones Exteriores reclame al Miss Universo y Miss Mundo: porque utilizan a nuestras representantes de relleno sanitario en sus justas…¡una discriminación histórica!…aunque se haga eco o escándalo internacional, para que reaccionen…Honduras es el único país marginado…Si en el resto del mundo la pandemia viaja en metro y avión, aquí lo hace en “rapilocos”…esos puntos abajo del centro son un “hormiguero” de drogos y tacuacines…#IHTT…¡Ojo con el Omicron!…Los queremos en P!%&#$.