Chicha y Limón martes 22 de diciembre de 2020

Photo Credit To Linda imagen de familia y La novia bellísima

¡NAVIDAD SUI GENERIS!!… Dichosos los que comerán tamales en estas fechas… El gentío sigue revuelto en los comercios…Fuerza para las familias en hospitales… Una celebración diferente para agradecer al Todopoderoso… Efemérides de eventos glam… Onomásticos… Cotilleos y más en este martes salpicado de controversia… ¡Esperamos a nuestros frikis!

*.-Abrimos boca con una inspiradora historia de amor que arranco en colegio…Tal fue el caso de los honorables César Arechavala y Osiris Paredes de Arechavala, quienes luego de graduarse en la misma promoción colegial, se reencontraron tiempo después y surgió la magia del amor entre ellos.

*.-Entablando un noviazgo de cuatro hermosos años de sus vidas… Cesar y Osiris protagonizaron en el 2019 una idílica unión que los Arechavala-Velásquez & Paredes-García celebraron entre amigos, a la luz de luna y con un hermoso cielo estrellado en los jardines del Hilton Princess.

*.-Osiris Paredes lució divina de pies a cabeza, como la princesa que siempre fue en el hogar de sus padres: José Alfredo Paredes y Reina García, ambos súper elegantes y emotivos para la especial ocasión… El ajuar de Osiris nos fascino, porque la hoy señora de Arechavala lució impecable, fresca y cómoda a la vez, con ese aire royal que solo el exquisito minimalismo en tul puede proporcionar… La exquisitez en su máxima expresión.

*.-Muy emocionada la sobrina de la doctora Osiris Paredes de Masi, quien llegó acompañada de su gentil esposo Ben Masi… Mientras que Cesar Alberto de estricta etiqueta, elegantemente ataviado con saco y corbata dorada éxito, con ese charm tan propio que lleva en sus venas de origen uruguayo el hijo del maestro Raúl Arechavala y la jovial Suyapa Velásquez.

*.-Brindaron por la dicha de César y Osiris Paredes de Arechavala en el Hilton Princess: Juan y Karen de Paredes, Andreita Mendoza, bella en rojo vino; José y Sonia de Hernández-Polanco, María Fernanda Mitchel, Karlita Castañeda, hermana de la novia, preciosa en verde; Claudette Kattán, la bellísima Alejandra Martínez, divina en blanco; Olguita de Echeverri y Juana Paredes.

*.- Valerie Andonie, Katherine Ordoñez…Y entre los galanes más solicitados para las fotos, figuraron: Alejandro Rodríguez, Fernando Alvarenga, Andrés Paredes y Amado Rodríguez, entre otras personalidades del mundo social y empresarial de la ciudad que pueden admirar en nuestra galería de fotos… Dichosas “Bodas de Papel” para el joven hogar Arechavala-Paredes.

*.-Tan enamorados como el primer día en que se conocieron, así lucieron el día de su boda los encantadores: Juan Carlos y María Fernanda Holliday de Zuniga, cuando el padre Fernando Ibañez de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa los declaró marido y mujer ante las leyes divinas en el 2019.

*.-Unión sentimental que data de seis amorosos años donde nacieron sus dos bendiciones: Renata y Camila Marie… El Club Árabe lució como nunca, gracias al buen gusto de las damas de ambas familias, la originalidad de Denisse González y la creatividad de FloralBoutiqueHN, que ornamento los espacios logrando una atmosfera excepcional… Feliz primer aniversario nupcial.

*.- También en el 2019 se caso por el civil la guapa Melanie Segurado!… No cabe duda que ese fue el año de Melanie, primero porque coronó su carrera de Derecho con buen suceso y segundo que en pleno Consultorio Jurídico conoció al amor de su vida, su colega Carlos Fernando Banegas Benítez, quien ipso facto, quedó prendado de amor por la hija de la apreciada dama Grisselle Diek de Segurado… En enero celebran sus “Bodas de Papel”.

*.-Les contamos que esta semana arrancan los brindis de cumpleaños en honor a Mirna Carrión, quien desde ya recibe las felicitaciones de sus múltiples amistades… la cita es en la residencia de su señora madre, doña Paquita Galeas de Carrión, epicentro de todas las celebraciones familiares.

*.- Congratulaciones a esta capricornio de altos quilates, a quien siempre es un verdadero placer saludar en los eventos… Por cierto, la dinastía Carrión va de ágape en ágape por estas fiestas decembrinas, más integrantes de esa honorable familia seguirán partiendo pastel de Versalles por estas fechas… Que lo pasen a todas margaras con esas cenas típicas y mariachis.

*.-Apropósito de mujeres guapas y jacarandosas… mañana se acerca al quinto piso de vida, la popular damita Rositilla Donaire, esposa del siempre polémico Rigo Morales… ¿Los recuerdan?… Famosísimos en la Fesitranh y alrededores… porque ahora los Morales-Donaire radican en Campisa… ¿Se le hizo el milagro de Navidad a la ex vicentina?… ¡en el 2021 se le hace!

*.-Desde su natal Ilama, SB… nos escribe Grimorio para comentarnos que dos “perperas filisteas” empiezan “chupe” desde hoy y siguen la guarapeta toda la semana… porque ambas cumplen HOY martes 22: tan contestatarias como cuatreras y soflameras, por no decir otra palabra… jijijiji… ¡Tenían que haber nacido en fecha 22!… Tremendísimas aunque su estampa diga lo contrario.

*.-Nos referimos a la “Magdalena” del sitcom Vecinos… #MLRT…quien se vuela la nada despreciable edad de 56 papiros, bien añejados entre Tom Collins y otros coctelillos…Y “Doña Duxolina” no se queda atrás… #VDDA… la perfecta clon de Cristina Kirchner cumple 61 añotes de muchas travesuras, como la Melina de Camilo Sesto: “por donde pasa deja huella”…jijijijiji… Grimorio jamás las olvida y desde Ilama: “les lleva la cuenta”.

*.-Seguimos con nuestro “brujildo” de cabecera… quien nos adelanta algunos pasajes astrológicos que sacuden a varios signos… como los Acuario que “acher” vibraron con el centenario influjo de la alineación de Saturno con Júpiter… ¡Agua que me quemo!… Saturno es el gran maestro que los educa y limita en libertinajes y Júpiter es el planeta de la expansión y los viajes.

*.-También ayer… se dio el equinoccio del invierno para el Hemisferio Norte y el del verano para el Hemisferio Sur…cuando el espíritu de la Navidad llega hasta el más humilde de los hogares del planeta… Seguimos con la luna creciente, ideal para depósitos bancarios y demás “abonos” a tarjetas de crédito, préstamos y demás jaranas a mediano y largo plazo… #Paguen.

*.-Luego del eclipse total de sol el pasado 14 de diciembre en Sagitario…los arqueros calentones del zodiaco andan más tranquilos… luego del revolú que los estremeció antes y después de su cumple…#UYYYY… pasaron las de Caín muchos de ellos en amores, familia, trabajo y demás zaperocos que aun por estas fechas los mantienen perplejos… Cierran el 2020 con paz y dinero.

*.-#Tip… a esos Sagitario que los ahogan las deudas y andan con esas finanzas al borde de la prostitución, nuestro psíquico les aconseja que paguen el sobregiro a como dé lugar y luego consoliden las deudas de todas sus tarjetas… con el banco que los trate mejor… ¿La mejor fecha?: Lunes 28 Dic.

*.-Mi amigo nos aconseja estas semanas antes que finalice el año: vaciar roperos, chineros, bodegas, muebles de cocina, armarios y hasta la nevera que jamás limpian por dentro, para botar todo lo vencido y lo que no sirve… más sin embargo, lo que está en buen estado y no usaron en este 2020, que no lo volverán a usar, a donarlo al más necesitado: hospitales, damnificados, orfanatos, asilos, bordos y demás fundaciones filantrópicas… Hoy por ti…

*.-Ya vaciados y limpios esos espacios, hasta ECO escucharan con todo lo que sacaran de ahí… no se les olvide con su personal doméstico, mover esas camas, libreros, escritorios y demás tocadores, para pasarle la escoba y trapeador por donde jamás entra en el año… Luego de todo lo anterior, a desinfectar y aromatizar con los productos de Supermercados La Colonia.

*.-En especial esas maravillas con aroma a lavanda, violeta o pino, sin agua y directo al puro trapeador para que el aroma dure semanas… Mientras que, dentro del ropero y demás gavetas de ropa, ya vacías las pueden rociar con algún perfume de uso personal, para armonizar todo… Ese hogar siempre impecable… A educar a la family porque es tarea de todos… #PilasPues.

*.-Ese “trabajal” es duro pero hay que hacerlo mis ángeles de la desidia, tienen 9 días para dejar esa casa reluciente con su personal… los dueños de casa “si o si” tienen que seleccionar lo que se queda y lo que se dona, porque solo ellos saben… así es que a involucrar a toda la parentela que vive en esa casa para que cada quien haga su labor, cuarto por cuarto y pieza por pieza.

*.- Como reciban el año nuevo así lo pasaran los 12 dorados meses… Y miren que el 2021 viene divertido, sorpresivo y con noticias impactantes… Si les dolió este 2020, prepárense para el venidero que viene recargado en todo aspecto… El año del cambio, la mujer empoderada y la celebración… #Salud.

*.-Desde las pampas olanchanas nos llega el “flash” que la guapísima Isabel “La Chabela” Durón es una de las “ungidas” de Vicente Sánchez para portar una de las bandas de ese prospero departamento, en el próximo Miss Honduras Mundo… con fecha aún por definir en el 2021… ¡Actitud de royal!

*.-¿Ya tienen los “estrenos” navideños?… #MMM… aunque la Magdalena no está para tafetanes ni para ciberlinas de seda, mucha gente se las ingenia para convertir esos “plásticos” en chicle para meterlos a “western” en la web… ¡Pecado aparte mis vidas!… apoyemos lo nuestro y dense una vuelta por los atelieres de nuestros genios: Giselle Matamala y Pedro Alarcón.

*.-Los distintos “malles” están hasta la pata de ropa, recién desempacada y a cuales mejores… lleguen relajados y comidos, con tiempo y con zapatos cómodos, para escarbar entre tantas opciones… según gustos y presupuestos…Grimorio nos trae los tonos mejor aspectados para transmutar las trasquiladas energías que nos deja este fatídico pero aleccionador 2020.

*.-Para la noche del 24… los tonos clásicos jamás pasan de moda: negro, rojo Navidad, verde botella, azul royal y todos los metálicos… en corte coctel para pasarla cómoda y en familia… nada de calle mis libélulas de medianoche… porque escrito sea de paso, muchos y muchas agarran estas fechas para irse de guinda: les brota el felling de la puteria… #SignosFuego.

*.-¿Y para la nostálgica noche de fin de año?…#Uyyyy…no nos toquen esa tecla que a muchos les pide botella: signos agua y tierra…Los tonos mejor aspectados para “calmar” esa aura son: blanco si buscan paz, luego de duros procesos judiciales o familiares…el amplio abanico de los morado, desde el lila pastel hasta el uva, para transmutar todo lo negativo en positivo.

*.-Para tener un 2021 armonioso y soft…para los signos tierra (tauro, virgo y capricornio) los tonos neutros, pastel y la amplia gama de camel, arena, beige, cream, que van con todo tipo de piel… Si quieren dinero: signos fuego (aries, leo y sagitario) vibren en rojo, naranja o dorado… Signos agua (piscis, cáncer y escorpión) en plateado… Enfundadas en lentejuelas mejor… #Glamur.

*.-2021 ser el año de los Géminis y los Virgo… buena onda claro esta… y sus respectivos correlativos: en general los signos mejor aspectados para el venidero año serán los : aire (geminis, libra y acuario)… tierra (virgo, tauro con Urano que los seguirá sacudiendo y capricornio que sigue luchando cuesta arriba)… También los signos fuego tendrán buen año: Aries, leo y sagitario.

*.-Por cierto… Los “Sagi-Sagi”… que aún están solteros por estrategia o mal de amores, en el 2021 pueden dormir juntitos…como aquel merengue de Eddy Herrera…jijijijji… Andarán conquistadores y se van a dar una “enchivada”, que no se la van a acabar mis vidas, si es que acaso no llegan al altar… #BuenAño.

*.-Los Aries andarán todo el 2021 con el verbo bendito y la palabra sagrada consiguiendo todo lo que piden (promociones laborales, aumentos, viajes, prebendas y si el jefe se descuida, hasta le pueden dar “vajilla” con el puesto y de paso hasta con la mujer, si está de buen ver…jijijijiji… Esos carneros del zodiaco andarán convincentes, demagogos, por no decir pajerísimos…#lol.

*.-Los Leo… se les visualizan cambios de domicilio para el año entrante, tanto de vivienda como de ciudad y hasta de país… #WAO… buscan su nido y los más calladitos hasta se hacen de su casa… Nuevos vecinos y hasta nuevos de círculos de amigos… lo nuevo y lo hogareño se impone en los leoncillos dóciles… Muchos logran su ansiada independencia laboral y hasta familiar.

Esto no mas es la puntica de la madeja zodiacal, pendientes en nuestras próximas ediciones… Ya saben que en Supermercados La Colonia encuentran de todo para sus celebraciones hogareñas… A seguir guardadillos en casa que esos hospitales están abarrotados: en los estatales ya no reciben a nadie si no es por “contactos” … ¡Qué barbaridad!… Los queremos en P!%%&#$.