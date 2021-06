Chicha y Limón martes 22 de junio de 2021

¡JUEVES DE SAN JUAN!!… Así como leen mis vidas, este jueves 24 es el esperado Día de San Juan…saludos a todos los “Juanes” y “Juanas”…a programar cita con su barbero o estilista para “mocharse” las puntas del pelo: a renovarse o morir en el segundo semestre que casi empieza…mañana cumple años la ex Primera Dama Norma de Callejas…y el jueves: Elke de Bendeck, Isabel de Cerna y Melina Valladares… Ya se caso por lo civil la bella joven Elena María Flores Gómez Fernández, con Daniel Zelaya Yacamán… Las efemérides de rigor, el chambrerío de siempre y mas historias de alarido…¡Arrancamos mis amores!

*.-Quien no para de recibir llamadas y finos detalles por su onomástico es la encantadora dama Vivian Giacoman de Martínez, quien desde el pasado fin de semana viene celebrando en su linda residencia… Sus amigas las princesses, encabezadas por Sandrita Yuja, planifican más brindis en honor a Vivian quien ayer apago velitas de pastel… ¡Luce estupenda!… #Blessings.

*.-Mañana amanece tiernita la siempre exquisita Norma Regina Gaborit Pino…la ex first lady mas glamurosa de la historia según los que saben…la viuda de Rafael Leonardo Callejas que tapizo de elegancia cada foto en su periodo de gobierno, hasta medios internacionales daban cobertura a su estilo de vida…hoy más relajada en sus Roger Vivier celebra con nietos.

*.-Quedaron atrás aquellos años de gloria y esplendor, donde la ex de Alberto Galeano, se contoneaba como diva en Miami (( su centro favorito de compras y spa)) con limosina y todo cuatro…amante de los diseños de: CH, Oscar de La Renta, Chanel y Dior, los cuales paseo por los cinco continentes flanqueada por su amado…cuando ambos destilaban Creed y Caron…#OMG.

*.-El día que esas firmas lanzaban nuevo aroma, los Callejas-Gaborit colocaban la orden de compra jodido…Muchas felicidades para la gran amiga de Anny Lucker e Iris Ulargui, compañeras de tertulias, te o café…#Kisses.

*.-¿En la casona de Norma, Anny o de doña Iris?…en la de Ulargui, quien entre coñac y coñac, relataba su larga lista de ex amores: prominentes banqueros de la época… #Santisimo…Si las paredes de esa legendaria casona de la colonia Lara hablaran…frente a frente a la de los Flores-Facusse & Flakes…#OhLaLa… Por cierto, esa casona paso al poder del cardenal.

*.-De hecho, todos los bienes de doña Iris pasaron al poder de la iglesia católica… según El Zambo Cipriano, en esa casona de la finada diva Ulargui, aún se conserva un finísimo piano donde Oscar Andrés da rienda suelta a su talento musical… ¿Sigue con el jardinero de siempre?… Nanay-Nanay, desde que cayó enfermo y lo mando a su casa para siempre y sin derechos…#WTF.

*.-También, el jueves de San Juan…agrega un año de feliz existencia la bella socialité, Isabel Fonseca de Cerna, esposa del galán Mario Cerna y madre de la preciosa Alessa…Se unen a los brindis de Isabelita sus honorables padres, Abel y Lilian Canahuati de Fonseca, junto a su guapo hermano Abel y su bella cuñada Claudia López de Fonseca… Feliz cumpleaños Isa Fonseca de Cerna.

*.-La dinastía Bendeck es otra que esta de brindis esta semana con el onomástico de la siempre exquisita y bella dama Elke Siercke de Bendeck, esposa de Ricardo y madre de esas hijas bellas, que junto a sus yernos, la congratularan solo como Elke se merece… El Club Árabe las espera ladies.

*.-Bendito entre las féminas…corona esta lista de cumpleañeros el honorable empresario don Leonel Gianini, quien este jueves 24, también estará de plácemes…y más feliz que nunca porque su cadena de supermercados La Colonia va viento en popa, en plena expansión por todo el país: el ultimo aperturado en El Progreso es todo un suceso…Bendiciones don Leonel.

*.-Se unen a las congratulaciones para don Leonel Gianini su guapísima esposa, doña Sandra de Gianini y sus dinámicos hijos: Sandrita, Leonel y Gabriela Gianini de Atuan…al igual que todo el clan Gianini-Kafie…y por su puesto sus amigos y compañeros del COHEP, CCIT, Gobierno de la Republica y sus círculos más cercanos…vía redes sociales…un caballero a carta cabal.

*.-Hasta ahí llega Kerelyne Webster, por sus compras para la estricta dieta que lleva con miras a su próximo compromiso internacional…cuentan que la Webster desde que entra al súper marca territorio con su imponente estampa…¡Es una pantera parada!…y se serpentea como la dueña del local por esos pasillos…Solo levanta la mano y alcanza la parte superior de la góndola…#Altisima…plus tacones…¡Capricornio tenías que ser!

*.-Recuerdan su luna de miel por Europa Elmer y Sheena Gough de Herrera, luego de protagonizar en el 2017 ambas ceremonias civil y religiosa, en el Salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl…recinto que lucio una elegante decoración en tonos dorado y blanco….¡Bodón y medio!.

*.-Con detalles muy románticos, creación de la talentosa Alexandra Lockmer quien se lució para la ocasión…Sheena súper feliz con su ajuar con prominente escote y vaporosa caída, mientras que Elmer encantado de culminar con más amor los años de noviazgo con esta linda rubia…Los Herrera-Gough brindan entre vinos y delis por sus “Bodas de Lino”.

*.-Los enamorados son hijos de los honorables matrimonios conformados por Douglas Gough y Mary Velásquez y Elmer Herrera y doña Lidiana de Herrera…que lucieron muy chic para la fecha más memorable en la vida de sus hijos, quienes fueron los anfitriones perfectos de esa velada amenizada por “Asociación Vivaldi”….Uno de los mejores enlaces del 2017.

*.-La torta de bodas una magistral creación de Nadia Dauabe de Canahuati de Signature Cakes, mientras que el banquete fue un menú especial para la ocasión por parte del Hotel Copantl…Una boda joven, fresca, sencilla pero a la vez con muy buen gusto donde el amor de la pareja prevaleció en cada minuto de la celebración…Muchas Felicidades para Elmer y Sheena Herrera.

*.-Las largas y tediosas files que se hacen para ponerse la vacuna anti Covid ha hecho que varias damas y caballeros de reconocidos apellidos saquen el cobre al mejor estilo de los mercados populares… uno de estos “zaperocos” se dio en la U Católica cuando un grupo de trabajadores de la salud se dispuso almorzar dejando habilitado solo un carril… al estilo mamacha brava estas personas se bajan de sus automóviles y por la fuerza querían que los entendieran… la cosa cambio cuando ven sobre ellos un grupo de policías PM… poco a poco se van disolviendo y muy calmaditos se suben a sus vehículos diciendo mejor aquí corrió que a qui murió.

*.-Grimorio nos cuenta que el sol ya brilla en el signo de Cáncer desde el domingo 20, cuando se dio el solsticio de verano…y los cangrejitos del zodiaco que ya cumplieron años en estos días andan en su salsa…el resto a ponerse Zen, para manejar esa histeria que los gobierna antes de su onomástico, especialmente en tema salud, amor, casa y trabajo…#Pilas.

*.-Otros signos bien aspectados con el sol en Cáncer son: Capricornio con el amor, andarán más atractivos que nunca, bañados de recato pero siempre interesantes, con muchas citas en puerta…no se hagan de rogar mis cielos preciosos y a celebrar en Pisco, Denny’s, o El Manzano que siempre están en tendencia, atendiendo con todas las biomedidas.

*.- Los sensuales Tauro andan con el verbo bendito en materia de comunicaciones, convencen hasta las piedras con esa tenacidad que los caracteriza…¿Y esas cuentas de banco? Jamás bajan de saldo, lejos de eso, siguen incrementando el capital, porque estos hijos de Venus en tierra son expertos para mover dinero…Pero no sean cuñas y celebren en familia.

*.-¿Saben quiénes planifican vacaciones y viajes por estas fechas?…Los misteriosos escorpiones…que andan que se les quema el dulce por encaramarse a un avión con rumbo a la USA donde los esperan el mes entrante…Claro que si…el resto de escorpiones reciben por estas semanas visitas o noticias de familiares y/o amigos que viven en el extranjero que los llenaran de mucha alegría y regocijo…A celebrar en La Marguerita.

*.-Cierra Grimorio con sus recomendaciones místicas: cortarse el cabello este jueves 24, Día de San Juan…para esas personas que se quejan de su “pelambre”…en especial esas damas que nunca están a gusto con el estilo que les hacen…todo es acorde a edad, facciones y estilo de vida ladies…Aquí algunos consejillos a tomar en cuenta con su estilista de cabecera.

*.-Para esas ladies que aun talonean en el “tercer piso” (lean 30 años) los estilos más idóneos para su edad son: Pixie, Shaggy, Courtain Fringe y el micro Bob…El Pixie es un garçon largo que aporta un plus de carácter, fuerza y personalidad…es un corte muy versátil porque las capas más largas enmarcan el rostro y permiten diversas opciones de peinado.

*.-El Pixie…queda bien si tienen el rostro ovalado o cuadrado…si tu pelo es fino y no tienen mucha cantidad es la mejor opción para sacarse todo el partido… En cambio, no se recomienda en cabellos ondulados, rizados o grandes melenas ya que no sería nada práctico.

*.-El Shaggy…es femenino, sensual y llevadero…este corte midi es el resultado de un capeado muy ligero en la parte inferior y en la parte frontal para aportar un movimiento muy casual, como despeinado…La media melena da mucho juego porque queda bien tanto en versión lisa u ondulada…con ondas naturales, aplica una espuma hidratante, sérum o aceite, después seca la humedad con secador dando un toque de cepillo solo en la parte de delante.

*.-El Courtain Fringe…como la media melena con flequillo de la actriz Natalia de Molina…es el corte que más rejuvenece y suaviza el rostro…se trata de un flequillo partido por la mitad y un poco abierto en el medio, que comienza a trabajarse desde más abajo de los ojos y se va fundiendo en sus extremos con el resto de la melena…En los 30 el flequillo es ideal en estilos favorecedores.

*.-Pocos cortes destilan tanta clase como el micro Bob…a la altura de la mandíbula, simétrico, con raya al medio o al lateral (dependiendo de las facciones) y un ligero capeado en la zona alta para que tenga un plus de volumen…Lo podremos ver tanto en cabellos lisos como en ondulados y rizados…es una apuesta segura…¡En Yolanda’s lo hacen de maravilla!

*.-Para esas damas bellas que ya caminan por el cuarto piso (lean la temida cuarta década de vida)…algunos de los estilos que más las favorecen son: El Bob largo y muy rizado, el natural easy chic, el Jane Birkin y las beach weaves…cortes de cabello que realizan a la perfección Glenda Sánchez y sus genias de sala de belleza Las Meninas: sinónimo de clase y distinción.

*.-El Bob largo y rizado…se apunta a una de las tendencias 40’s más fuertes del verano…el cabello rizado gana adeptas…se llevan los rizos frondosos y las ondas con mucho nervio y volumen…es un estilo muy disco, que recuerda a los años setenta y potencia el movimiento natural de la melena…Y, este corte tan voluminoso resalta los rostros pequeñitos con rasgos muy finos….Uno que más le solicitan a Irasema Muñoz en Rostros y Más.

*.-Las melena XXL en los 40 sigue siendo una de las preferidas en la pasarela y en la calle…Es sexy y versátil, ya que permite multitud de cambios y recogidos…En lugar de hacer un corte recto y entero, trabajan con la técnica ‘puntas rotas’, dando como resultado una melena semientera, de escalado progresivo…Las formas se trabajan con mucho movimiento y ondulaciones naturales, realzando la inclinación natural del cabello para un corte sin artificios….¡El ondas rotas es uno de los más pedidos en Beauty Shop!.

*.-El natural easy chic…es el corte midi, en su versión más natural, sigue siendo una de las tendencias 40’s más llevadas, porque se adapta a cualquier tipo de rostro y de cabello…es una melena por encima del hombro, que juega con un ligero corte a capas…triunfan los acabados con volumen y un toque desenfadado…¡Justo Mayorga y sus hijas se lucen con este estilo!.

*.-El Jane Birkin…Esta melena icónica que puso de moda Jane Birkin en los años 60 sigue vigente…es ideal para las fans de la belleza sin esfuerzo y sienta genial al cabello que tiene algo de gesto: cuerpo, onda natural y movimiento…El flequillo largo, desfilado y ligero equilibra las facciones y cubre las líneas de expresión en la frente, el entrecejo y los párpados…#WAO.

*.-Nos encanta la media melena playera y rizada de Elsa Pataky…para conseguirla, tus mejores aliados son los sprays de playa…consiguen en segundos ese acabado mate, con textura y alborotado tan deseado… vaporiza a unos 30 cm del cabello y estrújalo con las manos para darle el estilo playero y desenfadado de la melena al viento….#BeachWavesStyle.

*.-Para mis amadas cincuentonas los estilos más favorecedores son: El XXL, El Carre, Maxi Volume Style, el Wavy y el siempre en tendencia Garcon, popularísimo entre muchas celebs de muy buen ver que lucen súper jóvenes.

*.-A sus 51 años, Mar Flores rompe moldes con su melena XXL y muy natural… Se trata de un cabello muy cuidado, con las puntas cerradas, bien hidratado y pulido…a ella le sienta muy bien y resalta sus facciones…en general, el pelo largo favorece a los rostros redondos…Must: tratamientos en salón y cuidar muy bien el color para un look brillante, sano e impecable.

*.-Para resaltar el cabello con canas hay que invertir en un buen corte que aporte modernidad al look…El carré francés, en su versión más pura, es ideal para cabellos lisos y rostros angulosos…Los laterales y la nuca están muy definidos y debe abombarse atrás para crear volumen.

*.-En caras redondas hay que realizar un flequillo ladeado o jugar con una progresión del corte de atrás hacia delante…para dar un toque cool al pelo canoso, el look global importa…El estilo a la hora de vestir debe contribuir a restar años, en lugar de sumar, que es uno de los mayores peligros de dejarse las canas….El Carre hair style se impone en este y todos los veranos…#50’s.

*.-A los 50 la ex top española Judit Mascó está impresionante, con una voluminosa melena súper rubia, que le aporta mucha luz y frescura…Es una buena forma de dar un aire asimétrico y moderno al clásico carré…La raya siempre va a un lado y la nuca se acorta justo un poco por debajo del nacimiento del cabello…Es importante texturizar con espuma y secador.

*.-El Wavy: Esta melenita con ondas y raya al lado es ideal para cabellos con movimiento natural…Los lacios tienen que recurrir a tenacillas para marcar estas ondas; y para los muy rizados es difícil conseguirlas…Al ser más largo que el Bob, no requiere estar tan pendiente de acudir al salón a retocar las puntas…pero las 50’s que ya lo lucen, el Día de San Juan es ideal para eso.

*.-Wavy es un corte muy versátil, que admite infinidad de variantes…La clave está en realizar un corte capeado ligeramente desfilado que aporte algo de volumen y gracia…Este peinado estiliza el rostro, suaviza y aporta feminidad a los rasgos….Es otro de los estilos que encuentran con Ada Santos.

*.-A sus 63 años, Sharon Stone está deslumbrante con un corto a lo Garçonne, que potencia su personalidad…Es urbano, moderno y permite jugar con muchos acabados: seco, wet, ondulado y con volumen…Piscis tenía que ser esta bomba sexy que resurgió entre sus cenizas como el Ave Fenix.

*.-Entre sorbo y sorbo de chai late, seguimos sentamos a pierna cruzada y batiente con Grimorio, quien nos trae buenos chismes para arrancar el día con sazón…jijijijiji…nos cuenta de aquella socialité convertida en psíquica y que tiene su “centro de operaciones” en una popular colonia del sector S.E.

*La misma de quien hemos comentado en ediciones anteriores…Grimorio llego a charlar con esa bella mujer que no se da abasto con tantos clientes…nos cuenta Grimo que a la chica le va súper bien porque tiene “bien casadas” a todas sus aleras del jet set sampedrano…#Santisimo

*.-Luego de que algunas rebotaran más que pelotas de tenis ahora son “distinguidas damitas de sociedad” gracias a los amarres de su amiga…¿Quién diría verdad? Que hasta en esos estratos se cocina la macumba y de qué manera porque ese “centro” está bien equipado.

*.-500 morlacos las 5 tiradas de diferentes tarot…confirmadas con lectura del café y con derecho a la primera receta del “tratamiento” según diagnóstico…y solo ese rato que estuvo Grimorio ya estaban en espera 7 almas y otras tantas que llegaron por cita cuando nuestro friki iba de salida…Hagan la cuenta mis vidas…¡Toda una emprendedora!…#lol.

*.-Esa chica se embolsa un “billetal” diario en ese “templo” que tiene por trabajo…Los mantras y el incienso a todo lo que da entre cortinajes y figuras de todo tipo, la bella atiende bien ataviada como odalisca de los siete velos con un misterio que deslumbra…jijijijijijiji…dicen que solo sus padres no llegan ahí…se especializa en: limpias, amarres, endulzamientos y retornos.

*.-Haciendo memoria con Grimo…Llevamos contadas seis amigas de la psíquica de la high que están en los cuernos de la luna con sus flamantes maridos…Quedaron atrás los eventos donde esa bella posaba como diosa del Olimpo con sus aleras tratando de olvidar, entre boquitas y cocteles, sus penas de amor que le dejaron sus dos matrimonios fallidos.

*.-Cambio de 180 grados el que dio la vida de esta mujer porque ahora no le da tiempo ni para ir al “trono” (lean baño) porque atiende hasta bien entrada la noche…#Santísimo…de socialité rumbera y despechada a psíquica pistera y cotizada…Si supieran quien es ella mis vidas, se van de “tuje” como Condorito.

*.-Proseguimos con la tercera y última parte de la polémica vida íntima de Marlon Brando, quien el venidero 1 de julio cumple un aniversario más de defunción…Las pulsiones sexuales del Coronel Kurtz iban más allá del folleteo con mujeres…si se le presentaba la oportunidad, como simple diversión, también se tiraba a sus compañeros de profesión…Se dice que Marlon Brando solo tuvo dos grandes pasiones: el sexo y la comida….#Santisimo.

*.-A medida que se hacía mayor, la hebilla de su cinturón avanzaba posiciones…aunque siempre negó sus preferencias, es sabido por periodistas y amigos, que Brando gustaba de desatar sus febriles pasiones con actores de renombre…como Rock Hudson, Cary Grant, Lawrence Olivier y el otro paradigma americano de virilidad, James Dean….¡Hollywood ardia mis vidas!.

*.-Stanley Kowalsky (‘Un tranvía llamado deseo’) sería lo que hoy conocemos como heteroflexible…no era gay, pero no le importaba mantener sexo con hombres en busca de su placer…más bien del placer de la pareja de turno… Brando siempre buscó llevar al éxtasis a su acompañante, dar placer.

*.-Brando era un auténtico animal, una bestia que te agarraba con su mirada y te atravesaba con lo que él llamaba ‘la más perfecta pipa del mundo’…Un auténtico ladrón de relaciones, un corruptor de almas…como varios VIP por estos lados…atrajo a Shelley Winters, en aquel momento emparejada con Burt Lancaster y después atrajo al propio Burt Lancaster….#MyGodness.

*.-Ingrid Bergman, Bette Davis y Joan Crawford también sucumbieron a la salvaje fiereza de un león cautivo que intentaba escapar de su mordaza a través de sexo, comida y más sexo…poco después de estar con la polifacética Crawford (‘Mujeres’, ‘¿Qué pasó con Baby Jane?’), marchó a París donde conocería a los más elevados escritores, filósofos y actores europeos…no le costó demasiado encajar en la bohemeada vida de la París de los años 60.

*.-Dominada en lo fílmico por Brigitte Bardot y los constantes viajes de luz y quilates de Liz Taylor por Biarritz, Saint-Tropez y París…John Lennon y Yoko Ono, los Onassis, Paul Newman, Edith Piaf o Catherine Deneuve…y hasta de la misma María Félix, quien hizo su debut europeo en la misma Paris.

*.-Eran otros de los rostros que bien podrías encontrarte en la ciudad del amor una mañana cualquiera, mientras tú vas a trabajar y ellos caminan serpenteantes por la rivera del Sena con un pernod de la mano.

*.-Y de repente llegó el primer gatillazo: preocupado, Brando viajó a París a desconectar del estrés de su oficio y conoció al director Roger Vadim, amante de Jane Fonda, con la que el actor trabajó en La jauría humana….Y descubridor de varias principiantes como la Bardot que luego hacia suyas.

*.- Emborrachándose y esnifando cocaína por el Barrio Latino, Brando conoció a dos jóvenes franceses: los actores Christian Marquand (El día más largo) y Daniel Gélin (El hombre que sabía demasiado), íntimos de Jean Cocteau…El trió llegó a oídos de Capote y los admiró en la distancia…Le llegó a decir a su amigo Tennessee Williams, enamorado de Brando de forma obsesiva: “Eran tan jóvenes, tan bellos y tan incapaces de disimular su amor, que me conmovían”….¡Aries tenía que ser y llamarse Marlon Brando!.

*.-Truman Capote-nada que ver con Tatiana Capote-y amigo de la pandilla de Brando en París, cuenta los descabellados biorritmos del de Omaha NE, durante su estancia en Europa…ligaba con los actores Christian Marquand y Daniel Gélin, con uno por la mañana y con otro por la noche…Él mismo dijo que ellos dos, junto con el comediante Wally Cox ((pariente lejano de Joya Cox)) fueron los únicos hombres a los que amó de corazón…¡Fuego María!

*.-Fue el propio Brando el que desveló sus tres amores masculinos: “Solo he amado a tres hombres en mi vida: Wally Cox, Christian y Daniel…todos los demás fueron barcos que pasaron en la noche”…El tercero, el tal Cox, fue una figura esencial en la vida de Brando…¡Mucho con demasiado para la época!

*.-Compañero de cuarto, Wally Cox creó a Brando, porque fue quien le dijo que dejara de holgazanear, se centrara y estudiase interpretación con la famosa Stella Adler…nada que ver con Consuelo Adler y con quien Brando, sorpresa, también se acostó….también con la hija de Adler…#OMG.

*.-Cox, que fue conocido por sus gafas y sus pintas de empollón, era en el fondo un tipo físicamente fuerte, excursionista y amante de las motos…murió demasiado joven por un ataque al corazón…Brando, desolado, apareció sin avisar en su velatorio para decir unas pocas palabras…Al morir Brando, las cenizas de Cox se mezclaron con las de su mejor amigo y fueron esparcidas en el Valle de la Muerte…Un final así o más dramático.

*.-Con James Dean mantuvo relaciones sadomasoquistas…Literalmente se encapricharon el uno del otro…pero Dean, más romántico, iba detrás de Don Corleone cual perrito faldero, sin que la categoría de amo de su acompañante trascendiera de entre las sábanas…La sempiterna promesa de los reflectores se complacía ver a Brando apagar sus cigarrillos en su cuerpo.

*.-Dean, conocido por ‘Gigante’, ‘Rebeldes sin causa’ y ‘Al este del Edén’, fue uno de los hombres más aclamados por el público femenino…se enamoró perdidamente de Pier Angeli ((tía abuela de la Angeli Bonito))…pero ella no tenía ojos para nadie que no fuera Marlon Brando, hasta le pidió matrimonio.

*.-Brando huyó, Brando no podía ser fiel, Brando vivía en una continua Jauría Humana de vicio y pecado…Eso sí, se unió en matrimonio tres veces, con Anna Kashfi, Movita Castañeda y la exótica Tarita Teriipia…con ninguna acabó cuajando y tuvo, en total, dieciséis hijos…¡Un semental en potencia!…((como dos ex presidentes catrachos que nos reservamos)).

*.-A Brando le gustaba romper relaciones, tener el poder de organizar fiestas y hacerlas fracasar, de enfurecer al propio Stanley Kubrick…de llegar al rodaje borracho como una cuba y marcarse una actuación triunfal, de libro… pero también de follar con un padre y con su hija…¡Que bárbaro!

*.-Ocurrió en ‘Último tango en París’…Bernardo Bertolucci dio luz verde a Brando para abusar de la hija de su antiguo amante Daniel Gélin en pleno rodaje…se untó ‘la más perfecta pipa del mundo’ con mantequilla y procedió a la acción…¡Ese hombre llevaba el demonio en su ser!…¿vieron sus fotos?.

*.-Una de las escenas de mayor contenido sexual de la historia del cine resultó ser una violación real…campo en el que Marlon Brando era todo un experto – violó a Pier Angeli en Roma, quien sufrió una obsesión y un trastorno hacia Brando a raíz de esta agresión sexual- …No era para menos.

*.-Como se pueden imaginar, Brando no fue el único con una agenda sexual apretada…Cientos de actores conocidos de ayer y de hoy tienen vidas secretas con el placer como máxima…Warren Beatty llegó a catar el sexo de 12.775 mujeres….¡ni Brad Pitt en esta época llega a tanto!…Julio Iglesias es otro y Andrés García no se queda atrás: pero llego a “despreciar” a Farrah Fawcett en Acapulco…¿vieron esa entrevista que le dio a Yordi Rosado?.

Cerramos con broche de oro saludando a la guapa Ing. Lourdes “Lulu” Gutierrez por su onomástico y hasta TGA al honorable caballero Pammy Marinakys…que este fin de semana se verá congratulado por su guapa esposa Nan López y sus talentosas hijas…La próxima semana no se pueden perder otra “friki-historia” de alarido: un antro VIP por el que muchos pasaron…A seguirnos cuidando de la pandemia, los queremos en P!$%#$.