Chicha y Limón martes 24 de marzo de 2020

Photo Credit To Una imagen de adel adelanto de la boda civilde Paola Pineda Kattán y con Alejandro Martínez

SIGAMOS EN CASA!!…Tiempos de reflexión y tolerancia ante la emergencia…Detalles de la emotiva boda Rodríguez-Guerra…Nuestros cumpleañeros que siempre recordamos…Chismes calientes de la temporada: nuestros frikis están más que listos en el online…La “capirucha” arde y los centros de abastos en todo el país ni se diga con las “romerías” VIP…Efemérides que muchos celebran en la intimidad del hogar…¿Qué políticos andan de correr por estos tiempos?…El Sámbo Cipriano nos lo contara…Cotilleos de “misses” que a todos encandilan…¿Qué socialité estallo en la web?…eso está de alarido…Esto y más en estos tiempos difíciles.

*.-Tan bellos como siempre y con la humildad que los define, así llegaron al altar Daniel Eduardo Rodríguez y Andrea Celeste Guerra, quienes contra viento y marea se unieron en matrimonio tras tres intensos años de amor y comprensión…El pastor Noel Pineda oficio el enlace bajo los principios de la religión cristiana, ante la presencia de los padres de los ahora esposos, testigos y muy cercanos a la pareja, que al borde de la emoción, compartían con los asistentes en esa noche mágica…Andrea Celeste se atavió con un vestido con sugerente escote en barco, con ricos bordados en la parte superior que delineaba su figura al máximo…una caída libre revelo el corte posterior de la pieza: minimalista y chic…Un delicado estilismo sello el look.

*.-Daniel Eduardo enfundado en traje formal, con ese rostro que reflejaba tantos sentimientos encontrados, todos con el denominador común de la dicha de ver cristalizados sus sueños de amor con su amada Andrea Celeste…quienes posaron con júbilo para el lente de Farah La Revista en una intima recepción celebrada en los salones de un reconocido hotel sampedrano que deleito con sus sabores y un ambiente de primera…Los ahora esposos son amantísimos hijos de: Eduardo Rodríguez y Patricia Zúniga, padres de Daniel; y Jesús Guerra y Ailín Pineda padres de Andrea…Dania Morales y Carlos Dubón fueron los testigos…¡Vivan los novios!

*.-Si de amor se trata…cuatro honorables parejas de la sociedad nacional celebraron el fin de semana en familia sus “bodas de papel”…nos referimos a los encantadores: Juan José Jaar Faraj, hijo de los apreciados José Jaar y Lilian Faraj de Jaar…quien hace un año se unió en sagrado matrimonio con la preciosa Lisa Marie Hepburn Gabrie, hija consentida del querido matrimonio integrado por Antonio y Lorena Gabrie de Hepburn…Carlos Gabriel Villars Zamora y Narda Nicole Aguilar Sánchez, tampoco se quedan atrás en brindis, ya que en el marco de una cena familiar en su residencia, compartieron la bendición de llegar al primer aniversario de casados…Congratulaciones.

*.-Banquete nupcial celebrado en el hotel Maya Colonial…las familias Villars-Zamora & Aguilar-Sánchez tuvieron a bien festejar con júbilo el enlace de sus hijos: Carlos Gabriel y Narda Nicole, quienes luego de conocerse con amigos toda una vida, congregados en la misma fe cristiana, decidieron conocerse mejor como novios y ahora cumplen un año como esposos…Elías Del Cid fue el creador de esa puesta en escena…Por estas mismas fechas, José German López Leonor y Lithia Dayana Sosa Castro, se dejaron venir en caravanas desde Florida Copan para un enlace de antología…Muchos años de amor.

*.-Bonus: otros bellos que celebran su primer año de amor como casados, en algún lugar del mundo, son los exquisitos: Ryan Mackowiak y Larissa Altamirano…¿La hija de Carlota Calderón de Altamirano?…la misma que viste y calza de Chanel…#OhLaLa…Los Mackowiak-Altamirano se casaron en la iglesia María Reina del Mundo, con sarao en el Club Hondureño Árabe…Reconocidas familias de la autentica sociedad sampedrana se unieron a la dicha de ambas familias y brindaron por el amor de los ahora esposos allá por el 2019.

*.-Si de gente fina se trata: Debbie Figueroa…quien celebro de forma muy intima otro dichoso año más de vida…ex reina de belleza, ejecutiva del mercadeo y una excelente hija, esposa y madre de familia…pero sobre todo una gran amiga…como olvidarla en sus años de compañera de labores en el desaparecido Diario Tiempo…hasta cuando poso toda sexy para una publicación de esa casa editorial siendo toda una “marketing executive”…esa grafica levanto polvareda en el pueblo…jijijijijiji…Aun forma parte de la colección privada de nuestro amigo Leo Caballero…Donde haya festejado su onomástico esperamos que lo siga pasando súper en familia…#Blessings.

*.-Esta semana será de gratas sorpresas para las bellas gemelas María José de Albir y María Fernanda de Casco, quienes estarán de plácemes recibiendo online y vía celular las muestras de cariño de su círculo social más cercano…las hijas del estimado matrimonio que forman: el Ing. Raúl Welchez y su guapa esposa Mayra Arias de Welchez, degustaran en familia las delicatesen de Welchez Cafe y agradecerán a Dios por un año más de bendiciones…ya casadas lucen mejor que nunca, el amor irradia en cada una de ellas….Un onomástico muy sui generis pero con muchas bendiciones.

*.-Como muchos saben, María José es la esposa de Alejandro Albir, hijo de los estimados Rodrigo Albir y Ana Clemencia Arguello…mientras que María Fernanda es la feliz esposa de Ángelo Casco, hijo de Reynaldo y Angelita Bruni de Casco…ambas familias se sumaran al jubilo de los Welchez-Arias en tan especial efemérides del calendario familiar…Al igual que las amistades contemporáneas de las Welchez vía redes, entre quienes se cuentan: Carlitos Fernández Canahuati, Paul y Daniela Handal de Ritter, Ximena Carrión y un largo etcétera de socialités de reconocida estirpe en la ciudad…Desde este rincón de sociedad les enviamos un fraternal saludo a María José y María Fernanda Welchez Arias…y a departir con el sazón casero de su familia.

*.-Dos arianas mas que cumplen años por estas fechas son: Aura Guillen de Gatling, distinguida socia del Club Internacional de Mujeres; y la siempre regia Elenita Bou de Hepburn, socia fundadora del Club de Jardinería de San Pedro Sula…quienes seguro festejaran con hijos y nietos en la intimidad de sus fabulosas residencias en las cumbres sampedranas…con esas recetas de cocina que deleitan los paladares más exigentes de generación en generación…ambas son unas expertas en el arte culinario mis vidas…Otra dinámica jardinera que se suma a esta lista de cumpleañeras es la afable dama Ana Lucia Bográn de Pascua, esposa de Roque Pascua…Bendiciones.

*.-Quienes esperan con ansias la normalización de actividades en la ciudad, son los seniors 2020 de la prestigiosa Academia Americana, ya realizaron su “Senior Breakfast” anticipándose a la emergencia de la “Gran Peste” festejaron en Angeli Gardens… padres y personal docente de esa honorable casa de estudios bilingüe de la ciudad se dieron cita, siendo una de las muchas actividades de ultimo año con la que este grupo de jóvenes lideres comparten como la familia que son.

*.-De todos es sabido la terrible situación que pasa Honduras y el mundo con ese virus…pero pocos saben cuántos catrachos se quedaron varados en el extranjero…algunos con fechas límites de retorno a suelo hondureño que deberá ser comprendida por las autoridades migratorias…Sabemos de madre e hija que andaban buscando el ajuar nupcial de la ultima para su boda en puerta a escasos días de la emergencia…Siguen en Miami y aun no encuentran el vestido adecuado…de un hotel chic pasaron donde unos familiares donde siguen sin poder retornar…les dijeron aterrizar en Managua y venirse por tierra, pero les da minchooo…jijijijiji…a ver en que para todo eso.

*.Desde un rincón de Comayaguela de cuyo nombre no queremos citar, nos escribe El Zambo Cipriano para comentarnos que la gente por acuya sigue necia sin acatar las medidas de circulación establecidas…en varios bulevares y demás vías de acceso se miran una de carrazos que cosa seria…Nos cito un supermercado, cerrado para pobres pero abierto para los “poderosos”, que entran por la puerta de atrás donde ingresan los empleados…cargan y desbarajustan para sus mansiones en las cumbres…Alla nadie pasa hambre y hasta las gasolineras les abren a sus aleros en horas de la madrugada para “fulear” carros…Igual no pueden salir del país como el resto de la nación … ¿Será cierto?.

*.-Mi amigo ha “vicenteado” (lean visto) a varias políticas, entre altas poporoilas y demás perperas burócratas, a cara lavada y con un “greñero” en la cara, que asustan hasta los de Transito…jijijijj…detrás de esas enormes gafas de aviador se esconde cada necia…muchas con su “guarura-chofer” al lado…Ahhh por cierto…dicen que varias que los contratan guapos, esbeltos y jóvenes, duermen en sus cuartos de huéspedes, para que los adonis no tengan contratiempos para llegar a sus “centros de labores”…jijijijiji…pobre el marido que les ladre…¿con que moral mi moraleja?…en casa como andamos.

*.-Por falta de espacio, a nuestros compañeros les falto citar más sobre el altruismo de una de las Miss Honduras Mundo más bella, culta e inteligente que hemos tenido: Gaby Salazar…una chica con tres títulos universitarios y dos maestrías sacados con excelencia académica en UNITEC-CEUTEC…todos con proyectos innovadores que le han valido varias premiaciones a la también motivadora y conferencista…una “life coach” como pocas en toda Centro América…Pero también con un incansable altruismo que la lleva a: asilos de ancianos, orfanatos, fundaciones, hospitales y cordones de miseria en Tegucigalpa, donde lleva ayuda invaluable con cariño y calidez humana.

*.-Honduras la conoce más que todo por sus títulos de belleza, que despuntaron como Miss Tegucigalpa 2010-11, en aquella gala a la orilla de la piscina del InterContinental capitalino, financiada por “Chimirrín” y montada por MICA…donde le ganó la batalla a las favoritísimas hermanas Romero…Una Salazar irreconocible al portento de hoy en día…nada que ver…hasta los papeles saco de nuevo…¿Cómo Eiza González?…#Talcual…Como reina de la belleza capitalina, represento al país en dos certámenes internacionales en Panamá y Guatemala, como parte de su fogueo, antes de ingresar súper patrocinada a las filas de Belleza Nacional.

*.-Arraso de forma arrolladora y contundente, con un estilismo “cuasi clonado” al de la Miss Mundo venezolana de 1995, Jacqueline Aguilera Marcano, sobrina de Luisa Marcano…Gaby desfilo en San Pedro Sula enfundada en finísimos atuendos de firmas de prestigio como ser: Jovani, Sherri Hill, Nicolás Felizola, Tadashi Shoji, Marchesa y otros más que porto en el Miss Mundo de Sanya China de 2015…Salazar es la mayor coleccionista de perfumes de lujo entre todas las misses catrachas, superada únicamente por Francis Siryi… Amouage, Mancera, Xerjoff, TF, Annick Goutal, Montale, Roja Dove, entre otros regalos de amigos y familiares…¡Un estuche de monerías!

*.-Antony D’ Palma fue el estilista designado para “atender” de forma personalizada y exclusiva a Gaby en el Miss Honduras Mundo 2015 que tuvo como sede SPS y el Gran Hotel Sula como casa de las reinas…allegados al chaparrito con cache recuerdan, que la diva tenía su “skincare” y maquillaje solo para ella…nada del patrocinador local…ahí miraban cosméticos jamás antes visto por sus ojos: D&G, Armani, La Mer y Shiseido, entre otras firmas que esculpieron el nuevo rostro de la belleza nacional…marcas “carísimas de las Uropas y Eicha”…como esas fragancias de Roja Dove…#Uyyyy…ese “oro líquido” me lo recomendó Grimorio y una muestra no baja de US$40…#WTF.

*.-Después de haber paseado su renovada y costosa belleza por: China, Colombia y Belice, donde gano la corona de “Reina de la Costa Maya”, muchos quieren que vuelva al Gran Slam con la banda de Honduras en: Miss Tierra o Miss Internacional, donde pudiera despuntar el campanillazo entre las finalistas…una de sus grandes promotoras es la también ex reina Karla Isabel Mendoza Kipps…¿Cuándo será ese cuándo?…porque para este 2020 se perfila para Japón a la espontánea y culta Gabriela Irías, linda beba del honorable clan Marichal…Mientras que para Miss Tierra ya barajan al orgullo de Olanchito, Ana Grisel Romero…¿y para Miss Mundo?…Esa es la pregunta del millón de libras esterlinas…Le apostamos a Rita Velásquez George.

*.-A propósito del MW…¿Volverá a tierras chinas luego de todo lo ocurrido en ese gigante de Asia?…MMM…en estos momentos creemos que no…pero en siete meses cualquier cosa puede pasar…si le llegan al precio y si le cumplen la kilométrica lista de peticiones a doña Morley, es capaz y pide como sede la mismísima ciudad de Wuhan y hasta corona a la anfitriona para recuperar el turismo de ese país…de todos es conocido el afilado colmillo de esa doñita que siempre le da la espalda a sedes latinas…Mientras tanto, El Gallo Zablah se dispone a celebrar la edición 25 en el cálido mes de Agosto.

*.-Por cierto…¿Quién tendrá la franquicia en Honduras del Mrs. World?…certamen de señoras de buen ver, siempre bajo la organización del MW de doña Morley y donde nunca hemos tenido participación en la historia…Bessy Beatriz Ochoa López seria nuestra perfecta representante para la próxima edición…Suponemos que Eduardo Zablah tiene esa franquicia como otras siete más que suman casi cien alrededor del planeta…Una de sus últimas adquisiciones es un certamen de modelos en la lejana NEPAL, donde podríamos debutar este 2020, si se resuelve con éxito todo lo del COVID-19…Ahí quedaría perfecta nuestra Venus de Mocca: Kerelyne Webster.

*.-Actualizando nuestras redes…nos topamos con notas de Grimorio, quien como toda Honduras, se encuentra atrincherado en su apartamento donde a diario trapea sus pisos con puro cloro y “chumacea” espacios con sahumerio de ajo en polvo y cascaras, para matar todo virus…siempre ha mantenido su “cantón” como un templo donde nadie entra con zapatos y por estos dorados “times” ni se diga…”fuleó su mini-nevera con lo básico y para lo que come, es más que suficiente…jijijiji…Nos cuenta cómo se comporta cada signo en esta época de cuarentena, porque cada hogar catracho se ha convertido en la casa de “Big Brother”: juntos pero no revuelos…#lol…#xD.

*.-Arranca con ARIES…Quienes disfrutan de sus hijos, bromeando como enanos, son otros cipotes más confundidos con sobrinos o hijos propios…los eternos bebotes del zodiaco, pero cuando esos “guirros” los sacan de quicio, es cuando Aries pega el grito y les avienta la “tarascada”…jijijijijiji…”hace caso que ya ratos te lo estoy diciendo” reza el alarido…saca la bestia furiosa que lleva dentro…el lado bipolar extremadamente marcado en estos hijos de Marte, que hasta fruncen el ceño cuando se enojan…se les descompone el semblante por completo…Con un par de Budweiser bien “helodias” se calman y vuelve ese Hulk a la normalidad…Jamas les deben de faltar…#WAO.

*.-Sigue Grimorio con los TAURO…amantes de un hogar limpio, oloroso y armonioso, donde las plantas verdes jamás les deben de faltar y menos su carne asada…tienen buen diente…idem el postre: galletas rellenas, sorbetes helado y demás caprichitos dulces para ver la telera bien a gusto…son unas cabras para estar “picando” a toda hora…son más pacientes que los Aries con sus hijos, pero a la hora de escaparse de casa, nadie los detiene: necios impulsivos-compulsivos por naturaleza propia…más cuando escasea la comida…También son amantes de las buenas cervezas, nacionales y de exportación…#Must…Luego de un buen “comején y bebetina” a dormir.

*.-Mientras tanto los GEMINIS…son uno de los signos más desesperados con el enclaustramiento…signo aire al fin y al cabo…amantes de la libertad, la vagancia y la buena charla extendida de un lado a otro…Ellos hasta dormidos hablan por los codos…en estos tiempos, agarran su móvil de válvula de escape y las redes sociales de trampolín para “monitorear” el panorama familiar, nacional e internacional…mueven todos sus contactos habidos y por haber para conseguir saldo, giros $$$, comida y más…pero jamás pasan hambre…son de los que se empuja la comida con las dos manos y remata con más…Saciada su hambre, se tumban sobre los brazos de Morfeo para hacer su digestión entre colchones…jijijiji…Abren los ojos y directo al móvil…#OMG.

*.-Uno de los signos más hogareños es CANCER…quienes pueden pasar horas y hasta días sin salir de casa…siempre encuentran algo por hacer entre las cuatro paredes…espacios que son testigos mudos de sus sufrimientos por amores, familia e hijos…viven en una “lloradera” perenne por todo…hasta lo más mínimo les acongoja pero el oficio casero les calma el dolor latente…Esas damas si no están cocinando rico para la familia, están viendo TV o de plano se tiran a dormir…pero la vagancia no se hizo para ellas, mas no asi para los hombres, que siempre que salen es para buscar bebida…#lol.

*.-Seguimos con los reyes del zodiaco: los LEO…también llamados los “Líderes de Casa”…mandan y comandan a su mejor estilo: siempre ergidos como esculturas, viendo a todo el mundo por encima del hombro…gritando, ordenando y comandando…los líderes de la jungla cuando la manada esta junta…ellos se encargan de todo: providencia, orden, control y supervisión de todo…hasta de los pagos y demás cuentas bancarias online…nadie da un paso fuera si no es con su permiso, de lo contrario arde Troya en esa casa que hasta la cuadra entera escucha sus rugidos de esquina a esquina…#Santísimo.

*.-Bajando la marea están los VIRGO…analíticos, detallistas, criticones, perfeccionistas, mustios e hiperactivos por antonomasia…estos desesperan al resto de la familia por sus constantes movimientos: jamás están quietos, ni durmiendo…son Taz en su máxima expresión latina…jijijijiji…pero cuidan hasta el más mínimo detalle de casa: desde la comida hasta los pagos y no se diga el orden y la limpieza…súper escrupulosos hasta con su misma familia…solo como ellos pueden serlo…Son otro de los signos audaces, atrevidos y hasta intrépidos para salir cuando está prohibido…nadie los detiene, más cuando falta algo en casa y si son productos de limpieza, peor.

*.-Pasamos a los LIBRA…”Líbranos Señor de ellos” rezan varios astrólogos y Grimorio es uno de ellos…súper pikis para todo…porque quieren esos espacios, además de limpios, bien decorados a la moda, con aromaterapia y su olor infaltable: el café recién hecho…Y si es una de sus preparaciones gourmet nada mejor…Acatan las medidas de circulación en calles, pero le ordenan a otros que hagan los mandados por ellos…jiji…amantes de la buena mesa, vinos de primera y arreglos florales por doquier…delicatesen a la orden del día y la nevera repleta de sus caprichitos…Reciben a visitas y demás parejas a las mil maravillas…les fascina sorprender con atenciones…Tan esplendidos como exquisitos…Hablan solo cuando necesitan…#CuantosAsí.

*.-Descendiendo en las profundidades: ESCORPION…Tan fríos como calculadores, cuidan hasta el último detalle de casa y si tienen que hackearle las cuentas a conyugue e hijos, sin empacho alguno lo hacen, con tal de saber en qué pasos andan…#Uyyy…enigmáticos y misteriosos a la hora de salir…nadie los siente en casa cuando entran y menos cuando salen, para que no les encarguen cosas innecesarias…manejan esos presupuestos al dedillo, mentalmente y sin tablas de Excel…su mente es su mejor Laptop…son poco para usar redes sociales o pasar llamando en el móvil…lo de ellos es tangible…Los Escorpio son esos que andan apagando los aires acondicionados para no inflar el gasto y por lo friolentos que son de patas.

*.-Pasamos a los videntes del zodiaco: SAGITARIO…Aunque son hijos de Júpiter, son súper mentales para sus análisis: están en todo menos en misa…analizan al máximo cada movimiento de los miembros de su familia…saben cuándo dar el siguiente paso…proveedores por excelencia de todo lo que el hogar necesita: son de esos que aunque se queden en cero, proveen a su familia de todo y más…Saben que tarde o temprano saldaran esas cuentas en su totalidad…Amantes de la prosperidad y la abundancia, compran provisión para un mes y hasta más tiempo…En esa casa jamás falta nada…Cuidan al máximo hasta el último detalle y siempre manejan plata.

*.-¿Qué tal los CAPRICORNIOS?…prácticos, tácitos, materialistas y calculadores como solo ellos…aunque no haya que comer en casa, mientras tengan sus billeteras llenas de dinero, ellos comen de mano ajena…#OMG…entre lágrimas y mocos (melodramatizando) bajan a familia y vecinos, aunque sus arcas estén llenas…Son de esos que comen calladitos, a escondidas y sin compartir…#UYYY…jijijijiji…Mientras el resto del clan se preocupa por providencia, aseo, orden, limpieza y no salir de casa, ellos hacen su santa voluntad…cuando se aburren de todo…se avientan a dormir.

*.-Y esos ACUARIO…Esta tecla no me la toques Grimorio…son los libertinos, hippies, fanáticos de la libertad y que nadie les diga nada…hacen lo que quieren contra toda regla…nadie los detiene con ese carro: agarran para donde quieren y a la hora que quieren…¿no los detienen?…y si lo hacen se las ingenian con las “mil y una pajas” para salir libre de todo cargo…jijijijiji…ingeniosos como locuaces, creativos e inventivos solo como ellos saben hacerlo…se reinventan a diario y según la ocasión…igual disfrutan de sus hijos que son su todo y proveen al hogar de lo indispensable…como abuelos son insuperables y a todo dar…Los eternos amigos del zodiaco.

*.-Cerramos con los sufridos PISCIS…los nobles pececitos de la pecera, porque en el rio se los hartan los peces más gordos…jijijijji…son pocos para el encierro, porque lo de ellos es la rumba nocturna o el café vespertino…aunque sabemos de muchos que almuerzan y cenan con un buen cubetazo: junto con cáncer y escorpión, la “triada viciosa” del zodiaco…con una personalidad tan etérea como volátil, donde la rotación continua es el eterno denominador que gobierna sus convulsionadas vidas…No paran en casa ni en tiempos con toques de queda…Otros necios por antonomasia…Cuando se cansan, agarran ese móvil de contrato jodido, que hasta los dedos tienen chatos y a la cama, a ver Netflix hasta dormirse…#xD.

Hoy mi amigo se “descosió” como hilo de media con esos signos…¡Que bárbaro!…la experiencia de conocer tanta gente con otras tantas personalidades…y eso que no ventilo sus lados íntimos porque nos censuran…jijijiji…nomas como entretenimiento digital en tiempos de seguir en casa, acatando las recomendaciones higiénicas y orando para una pronta solución a este graves problema…en nuestra próxima entrega más notas calientes de la temporada…A ordenar online en Supermercados Colonial donde les llevan lo mejor a casa en tiempo record…Los queremos en P!”#$.