Chicha y Limón martes 20 de mayo de 2025

HAPPY FLOWERS!!…Seguimos en el mes de las flores y las madrecitas hondureñas…¡Entre estos calorones que tienen loco al mundazo!…Y ya comienzan los apagones por sobrecalentamiento las líneas, no queda más que sudar la gota gorda… Hoy les traemos notas glamurosas y chismes de alarido…así que agárrense con lo de hoy: Oscar Castillo y Emily Avilez ya están bien amarrados…Éxito redondo la nueva alianza entre la UCENM y Laboratorio Bueso Arias…Alexa Girón y Guillermo Bográn de luna de miel…Cotilleos…Cumpleañeros y brindis nupciales…¡Solo aquí mis vidas!

Alaia Micaela viene en camino…para mediados de julio, esta prevista la llegada de la primera bendición al hogar que integran Sergio y Andrea Palacios-Hernández…y para tal fin, las damas de ambas familias y las mas cercanas a Andrea, la consintieron con un tierno ágape pre maternal vespertino en el salón Emperador del Hotel Copantl…espacios delicadamente ornamentados en tonos rosa y blanco por Jackie Cabrera…A la especial cita planeada por Irela Pérez, no podían faltar las entusiastas y jóvenes abuelas de Alaia, nos referimos a Xiomara Sikaffy-Palacios, madre de Andrea e Isela de Hernández, madre de Sergio…Ataviada con una fresca túnica maternal en multicolores tonos de temporada, Andrea recibió y agradeció a las presentes las muestras de afecto, sabios consejos y delicados obsequios para la bendición en puerta.

*.-La primogénita del hogar Hernández-Palacios se está portando muy bien en el vientre de su madre, durmiendo y comiendo a las horas, esperando los tiempos de Dios para conocerlos y ver los primeros rayos del sol…Andrea y Sergio Hernández ya rediseñan los espacios de su residencia con lo mejor para bebe que adquieren en Diunsa…que ya dispone de los descuentos de mediado de año en todas las áreas…Por ahí vimos a la especial amiga Hilda de Córdoba…¡Una galería molto chic!

*.-Una nota en tendencia por estas fechas, es la importante alianza entre la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) y el prestigiado Laboratorio Bueso Arias…donde los graduados de la facultad de Técnicos en Laboratorios y Salud, pondrán en práctica todos los conocimientos académicos adquiridos en su centro de estudios.

*.-El convenio de cooperación fue sellado en un acto protocolario certificado por la Abogada María Antonia Fernández de Suazo, rectora de la UCENM y la Dra. Ana Clemencia Bueso Hernandez, ejecutiva de Laboratorios Bueso Arias…¡Ambas impecables y amenas!…#Exitos.

Luego de aquella intima recepción en Meza23 donde estamparon sus rubricas como esposos ante las leyes civiles, Oscar Castillo y Emelly Avilez, contrajeron nupcias el viernes pasado…Las familias Castillo-Dubon & Avilez-Colindres se lucieron como esplendidos anfitriones de ese banquete nupcial en los elegantes salones del Club Hondureño Árabe…Momentos únicos inmortalizados en una galería imperdible en esta plataforma…Los ahora esposos que pasean su amor por distintos puntos del planeta, son hijos de: Jessica Dubón, madre de Oscar Edgardo; mientras que, por el lado de la feliz novia, arribó súper elegante Karen Aviléz, progenitora de la guapa Emelly Nicole…La abogada Wendy Galdámez los unió por el civil, teniendo como testigos a Gabriel Ortez y Erika Pereira…Adivinen quienes se ganaron el ramo y la liga en el banquete de bodas…¡Muchas Felicidades!

*.-Una de las mejores bodas se acaba de celebrar en San Pedro Sula, el enlace entre Guillermo Bográn Ayestas y Alexa Girón Cerrato, uniendo de este modo a dos honorables familias de la auténtica sociedad del Valle de Sula…un idilio que data de varios años de comprensión y paciencia, que fueron cultivando con amor del bueno, hasta cristalizar sus sueños de convertirse en esposos antes la leyes hondureñas y religiosas.

*.-Guillermo es hijo de Edmond Bográn y Mayda Ayestas, nieto del honorable galeno de generaciones Dr. Guillermo Ayestas y su exquisita esposa doña Emma Fernández de Ayestas…mientras que la preciosa Alexa, es hija de Karla Cerrato y Virgilio Gallardo…Los novios se vieron cobijados de amor y buenos deseos por parte de ambas familias y amistades contemporáneas, derrochando glamour, clase y fraternidad, en una noche memorable…rodeados de una atmósfera de primaveral opulencia.

*.-Con esta ejemplar pareja de recién casados, abrimos nuestro apartado social “Avisos Parroquiales”…ya que por estas fechas…Christian y Nicole Vaquero de Salas brindan con Moet & Chandon por su tercer año de casados…inolvidable enlace civil oficiado por el abogado Reynaldo Casco, seguido de una íntima velada familiar… Y luego la fabulosa boda religiosa donde se celebró el amor de la hija de los honorables abogados Tomas y Pamela Vaquero…¡A chocar esas copas por sus “Bodas de Cuero”!

*.-Las dinastías Fernández-Aguilar y Fernández-Burgos, planifican al detalle una reunión familiar muy especial: el primer aniversario de bodas de sus hijos Ariel Isaac y Nancy Melissa Fernández…memorable enlace celebrado con toda la pompa y circunstancia en Angeli Gardens…y donde la madre de la novia, Nancy Aguilar-Fernández, cuido cada detalle del estilismo de su hija…Toda la dicha del mundo para Ariel y Nancy Melissa.

*.-Otra pareja que se dispone a celebrar y por todo lo alto sus “Bodas de Cuero” son Edwin y Dariela Orellana de Bardales…quien se vio bien congratulada por sus más cercanas en un “bridal shower” al mejor estilo Corona Beach en cierta playa del Caribe…Hoy por hoy, los Bardales-Orellana se consolidan como una de las jóvenes parejas más admiradas.

Muchas felicidades en su cuarto aniversario matrimonio a Sindy Milla y Marlon Espinoza… quienes realizaron su boda Eclesiástica en la Primera Iglesia Bautista donde el Pastor Rafael Castillo celebro la ceremonia, después se trasladaron al Hotel Hilton Princess en el área del jardín donde Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos coordinaron y decoraron cada detalle de esta linda boda. Bendiciones a Marlon y Sindy



*.-Por estas fechas del 2016… se cocinaban a fuego lento dos bodas de ilustres miembros de la sociedad sampedrana, quienes fueron congratulados con numerosas reuniones por sus contemporáneos, para despedir su soltería…José Francisco y Andrea Naranjo de Paz y Phillippe y Stephanie Chahín de Berkling, ya brindan por sus “Bodas de Arcilla”.

*.-Cerramos nuestros avisos parroquiales felicitando a los Suazo-Portillo en su cuarto aniversario de casados… Luis Suazo y Susana Portillo se unieron en matrimonio en el 2021 en una ceremonia eclesiástica celebrada por el apóstol Alejandro Espinoza en el Hotel Maya Colonial… El salón fue ataviado en tonos rosa, nude, ivory y dorado…con montaje y planeación de Lidabel y Scarleth Mena…Dichosas “Bodas de Lino”.

*.-Esta semana…siguen los brindis en honor a Fanny Hawit por su onomástico, sus amistades contemporáneas siguen desfilando por la casa hotelera donde Fanny es el nervio y motor en todo…Mike Canahuati y Nabil Khoury son otros de los dichosos que aquilatan otra vuelta más al sol pletórica de éxitos…A brindar en las regias opciones del Intercontinental.

*.-Y de beldades va la cosa… porque la familia Sucrovich celebra de forma muy personal los 21 años de la preciosa jovencita Ilana Sucrovich, hija del apuesto David Sucrovich y de la guapa Angie León… quienes se unen al jubilo son los abuelos de esta ex diva de la Serán, don Isaac y doña Lily de Sucrovich.

*.-Arianna Bonilla es otra de las exquisitas socialités sampedranas que celebro en forma reciente un año más de para bienes…La hija de Sergio Bonilla y Katia Alvarado es una de las jóvenes promesas de esta ciudad, al igual que sus hermanos, poseedores de una excelsa educación y una personalidad fuera de serie…¡Que sigan los brindis para Arianna!

Un hermoso festejo de cumpleaños fue ofrecido al empresario Modesto Hernández, quien disfrutó del agasajo junto a su esposa, la Dra. Blanca Cheverry, su familia y miembros de la comunidad eclesial. La celebración fue amenizada por el popular cantante Fer Guzmán Moreno, y entre amigos no faltaron las canciones dedicadas al cumpleañero.

*.-Este fin de semana…arrancan las celebraciones del Día del Periodista en Honduras…los distintos medios de comunicación ya cotizan recinto para congratular a sus profesionales de la comunicación…los “freelance” se organizan para departir entre amigos, de forma discreta, pero con la complicidad que los caracteriza…Las casas hoteleras más que dichosos de recibirlos con las puertas abiertas en su exquisito abanico de opciones.

*.-Nuestro psíquico Cipriano se dejó venir de la capirucha para “experimentar” los calores sampedranos…muy distintas a las de por allá y abismalmente opuestas a las del Sur…nos sentamos unos minutos con el paceño de raíces misquitas, para ponernos al tanto de los astros, porque HOY 20 de mayo, el sol hizo su entrada triunfal a la constelación de Géminis…o sea…que los “canarios del zodiaco” ya andan en su salsa.

*.-En un 2025 repleto de cambios de principio a fin…si cambian los planetas en el Sistema Solar, que no pasaran acá por la tierra…Neptuno y Saturno pasan de Piscis a Aries…Urano pasa de Tauro a Géminis…y Júpiter pasa de Géminis a Cáncer…revoleando todo a su paso en esos tránsitos trascendentales para la humanidad…o sea…que todo lo que hemos venido viendo en el mundo es “poco” para lo que nos espera…#Santisimo.-

*.-A principios de junio, se da el tránsito de Júpiter a Cáncer…con el sol en Géminis, los “canarios, calandrias y hasta periquitos” del zodiaco miraran su éxito en todo después de su onomástico…cuando baje la marea del revolú de los 60 días previos, donde pasan y viven de todo…Por estas fechas, una buena parte de los Géminis andan “embochinchados” de un lado a otro, con ese particular dinamismo, verborrea o ansiedad que los define…algunos con variaciones de salud, carácter y hasta marcado insomnio…Otros tantos ultimando detalles de viaje al extranjero…#lol.

Alex Anaya, graduado de medicina en Ross University School of Medicine en Florida, EE.UU.

El pasado viernes, 16 de mayo, Alex Anaya obtuvo su título de Doctor en Medicina de la Ross University School of Medicine en Florida, EE.UU… Su madre, Belinda Fernández, su hermana Nicole y su primo Monchito Rodríguez lo acompañaron en este importante día… ¡Felicidades a Alex por este logro! Le deseamos mucho éxito en su próxima meta: especializarse en psiquiatría.

*.-Con el sol brillando a todo lo que da en Géminis, otros signos bien aspectados en las venideras cuatro semanas son: Tauro con los dineros, les cae de donde menos esperan, pero plata tendrán hasta para ayudar a su familia…Sagitario en el amor, andarán más encantadores que de costumbre, levando polvo y sin albur por donde pasan…muy magnéticos y convincentes, en alianzas y demás relaciones importantes…#seductores.

*.-Mientras que los Aries, tendrán la virtud de la palabra a su favor…o sea…que la comunicación será su fuerte estas semanas: para bien o para mal…aunque los arianos son bien prudentes, precisos y directos cuando están en modo serio…siempre consiguen lo que quieren al primer intento y estas semanas, todos contestaran sus mensajes y audios…Enorme poder de convocatorio para los arianos…¡Trazan todos sus objetivos y/o metas!

*.-Los acuarianos andarán más inventivos, creativos e ingeniosos que nunca…aprovechen que Plutón está retrogrado hasta octubre…o sea que no los chingara tanto estos meses…con el sol en Géminis, Acuario se reinventa con novedosas estrategias…recuperación en salud…nuevos negocios en puerta y siguen adelante agarrados de la mano de Dios.

*.-Mientras tanto, Libra, el signo social de la diplomacia, el arte, buen gusto y las mujeres bellas, recibe buenas nuevas del extranjero vía redes sociales…amigos y hasta ex parejas del ayer, aparecen de la nada, para calentarles los ojos y algo más…Muy bien aspectados en contactos internacionales y el mundo los llama con alaridos…Planifican viajes para las próximas semanas…otras tantas gaviotas libranas ya vuelan muy alto.

*.-Una librana de altos vuelos es Zu Clemente, a quien ya la mencionan bien fuerte para ser Honduras en el Miss Grand Internacional, a celebrarse a fin de año en la lejana Tailandia…Esperamos esa primicia preciosa, y por estas fechas se confirma esa designación…¿Quién o quiénes son los nuevos directores de esa franquicia en Honduras?…De ser cierto, con Zu tendremos una excelente embajadora…¡A batirse de lo lindo en Bangkok!

Emiliano Sánchez Valladares, culminó la iniciación de su vida cristiana al cumplir con el sacramento de su anhelada primera comunión, un acontecimiento de suma importancia para él… Para celebrar la ocasión, sus padres, José Miguel Sánchez y Melina Valladares, dispusieron de una elegante recepción familiar. Felicidades al nuevo cristiano… En la gráfica Emiliano con sus padres José Miguel Sánchez y Melina Valladares y su abuelo Roger Valladares.

*.-Hoy los saludamos desde “Taco Birria # 2”, nos movemos al corazón de barrio Los Andes, donde la especial dama Ana Patricia Girón de Ayala, nos recibe con las puertas abiertas…Grimorio & Cipriano le meten mano a la lavandería del chisme con “despojo total”…¡hasta a nosotros nos evacuaron!…jijijijiji…Limpieza, lavado, fumigada y pintura…entre otros “mickies trickies” en esta semana de Luna Menguante: Detox Total.

*.-Ya vieron todos los cambios que nos trae el quinto mes del año…y los que faltan…recibimos a la “Naturalita & Orgánica”, la trajo la grúa municipal, porque esta linda damita andaba más extraviada que moral de “ciertos” políticos…jijijijiji…Tan etérea como sweet, esta friki porta lo ultima en moda sport chic de Almacenes El Récord: short & top, con esos tenis ultracomodos…¡Solo así camina, con lentes café y pamela blanca!

*.-Nos consiente con lo más fresco y delicioso de las frutas, legumbres y demás fiambres de Supermercados Colonial…mientras Petra se mete a la cocina de Taco Birria, para nuestro “religioso” smoothie de culto para todos los martes: sandia pura, sin agua, ni hielos y nada de azúcar…para consentir los riñones e hidratar la dermis al máximo…¡Colágeno puro!…Nos sentamos con mi amiga, quien nos pone al tanto de todo y +.

*.-Esta mujer no come nada, por eso es un palillo de dientes, pero súper saludable…en estos cálidos meses hace ayuno intermitente, a punta de agua pura, toda la mañana desde que abre sus “ojales”…al mediodía se bebe una tasa con dos bolsillas de té verde y le agrega jugo de limón o de toronja…a la media hora “almuerza”: pollo a la plancha, vegetales al vapor y pure de papa…#OMG…¡Todo empujado con agua!… “postrea” con un solo tipo de frutas: esta semana le toca piña…a media tarde frutos secos.

*.-No es nada Daris Isaguirre en su canal de TV…pero la olanchana come un poco más para ganar masa muscular…dentro de un mes zarpa rumbo a Polonia al Miss Supranational, si Dios así lo permite…su mentor Vicente Sánchez le está preparando un mega vestuario, para brillar como el mismo sol, que alumbrara Europa en el venidero verano…Con ese porte, glamour y proyección, mínimo esperamos de Daris un Top 5 o la misma corona.

*.-La “N&O”…varia con la cena, siempre temprano antes de la siete, casi siempre cremas de vegetales con cero sales y nada de grasas…que alterna con sopa de frijoles negros, que nunca faltan en su hogar, agrega lascas de chile dulce y un huevo cocido…y santo remedio…de ahí hasta el siguiente día…En estos cálidos meses, no hay excusa para beber agua, desde ayunas…si supieran los grandes beneficios del agua en ayunas.

¡Feliz cumpleaños! … El reconocido diseñador progreseño Sergio Paz, quien ahora reside en Estados Unidos, celebró a lo grande su natalicio… Sergio reunió a su familia y amigos para celebrar que llegó al “quinto piso” (50 años)… En Honduras, Sergio es recordado por su talento para vestir a varias de las candidatas que concursaron en el Miss Honduras.

*.-Mientras nos refrescamos con este smoothie de sandia pura, La Naturalita nos cuenta que se topó con La Gata del Asfalto, aquella amiga y colaboradora nuestra que no vemos desde long time ago…pues la ex ejecutiva bancaria diurna y scort VIP nocturna, para no perder la costumbre, se pescó otro “sugar daddy” de altos vuelos…¡Súper reconocido en la palestra por “apadrinar” bellas damitas…¡Suerte aparte!

*.-Estaba recién llegada de los “Miamis” en viaje de shopping, como la gente bien de la city…que no se mira en los “moles” locales porque compran de lo lindo por South Beach, Lincoln Road y todas las zonas chic de la Capital del Sol…solo la escasa gente pudiente de esta city se da esos lujazos hoy en dia, porque otra buena parte compra online con riesgo.

*.-Le conto “La Gatubela” que allá se topó con varios catrachos, para variar, y que reconocieron al “sugar” que la flanqueaba, pero ellos se hicieron de la vista gorda…para que no se le acercaran a ese acaudalado empresario…guapísimo por cierto…le comento que prefiere Miami de shopping para irse a refrescar la vista y comprar legitimo…¡Luego de un chambrón que le conto Cipriano de much@s importadores de ropa.

*.-Cuéntame esa “guarandinga”…pues como canta la Wendy Guevara & Calderón, “Resulta y resalta” que La Gatiuxx, en sus últimos meses de bancaria, y cuando empezaba el auge de las “glam boutique”…refrendadas por reconocidos personajes o “influencers”…miraba que las piezas no eran acordes al binomio “calidad-precio”…o sea que le duraban un suspiro…Pues Cipriano le dio el pitazo desde Comayagüela…#Santisimo.

*.-Que importan chino y venden “Made in Paris” como de alta costura…#OMG…en la primera lavada o desteñían o se descocían…Hasta la fecha de hoy, agrega el Cipriano, que aquella celebérrima personalidad de la palestra nacional: le hace de chivo los tamales a su selecta clientela…¡Hasta manda a hacer tiraje de etiquetas con su logo!…#WTF…Se llena de universitarias, de los centros más VIP, escarbando entre los percheros y pagando con los plásticos de su “U”.

*.-¡Pecado aparte!…si esas tarjetas o las extensiones que les confían sus padres, son “estrictamente” solo para sus estudios chicas…no para gastar en traperíos chinos, rungas, vicio o para mantener chivos…jijijijiji…¡como estilan algunas “gordibuenas” o bellas petites en las parte alta de la city…¡Aquí se miran unas parejitas para su escopeta los fines de semana!…Especialmente esas beldades de los call centers…Después de la primera cita, sigue el ghosting y de ahí al mesero más galán del antro…jijiji…¡Primero muertas que solas!

*.-Vienes filosa amiga…prosigue con aquel chisme que ya es viral por el “pantallazo” de una de sus amiguis de grupo: aquella que no tiene ni el año de casada y cuando le preguntaron cómo va en su matrimonio contesto a jeta de jarro: de lunes a jueves, todo bien, pero llegando la tarde de viernes, le entra el “espíritu” de la “P#$%uteria” y agarra calle.

*.-Sabe con quién lo hace, porque ese galán es más bueno que el pan, pero la suegra ya la tiene bien fichada…de borrachina no la baja…porque cierta noche y por la lengua de la misma señora que lo conto en su club de siempre, llego a visitar a su nuera y la encontró engavillada en la sala, a full party y con todos los “mickies trickies”…pues la bella nuera, entrada en tragos, le dice a la dama: “entre suegra y saque su bebida favorita!

*.-Se le fue por alto, que la señora no toma y bien brava le dijo: “a quien voy a sacar es a vos borracha hdp, pero de la vida de mi hijo”…jajajajajaja…Solo se escuchó un tsunami de risotadas entre las presentes…mientras la señora dio la vuelta y se fue del lugar…cosas veredes mi Sancho amigo…¡Ese muchacho esta loquito por ella!

*.-Si de malas influencias se trata…un chisme que anda como tamal en jeta de perro, versa sobre una conductora de TV que acabo, literal, acabo con el matrimonio de su jefe y dueño del medio…¡agua que me quemo!…ya era un “secreto a voces” de unos años para acá, pero cuando el señorón le planto el divorcio a la altruista dama, se confirmó todo…El mismo “dueño” le enrostro que “está enamorado” de esa “influencer”.

*.-Siempre se ha sentido fascinado por esa chula, que bien puede ser su hija…según dicen, hasta le permite “novios” como capillitas de capricho para tapizar sus redes…para lo que le duran…pero que la “catedral” es su servilletón…jajajajaja…Dicen que una de las cláusulas de ese divorcio es que la ex esposa tiene que mantener bajo perfil y total discreción para seguir recibiendo: su sueldo como accionista y otros derechos como ex.

*.-A propósito de “sugars & colágenos”…dicen que en aquel recatado centro de estudios superiores…antes, se estilaba que las alumnas no tan aplicadas, llegaban buscando novio con plusvalía, para esposos o becas…Hoy buscan al catedrático más poderoso, para guindarse como llaveros y las “apadrinen” en su negocio…mejor aún, si son socios de alguna clínica u hospital privado de altos vuelos…¡Se miran varias ahí!

*.-Famoso es, aquel galeno muy otoñal y lleno de botox, que raya en la cuarta edad…potable, vigoroso, dinámico y muy lucido para su edad…con esos millones y el alto mantenimiento…¿Quién no, verdad?…sus colegas lo apodan “Pancho Villa”…¿Por guerrillero?…aparte de su carácter bravo y cortante, por las dos colágenos con las que se sienta, bien apretaditos, en el mismo escritorio…una toma nota de las medicinas y otra de análisis.

*.-¿Así atienden a los pacientes?…¡Que bárbaros!…ni disimulan, más una de ellas, la que cobra y solo en efectivo…le brillan los ojitos contando el billetal…y quien sabe que volantín le da a tanta plata…si las muestras medicas de onerosos laboratorios, salen volando como moscas, no se diga el billete…pero la agenda de citas la llevan a mano, en libreta y por la 33 calle…porque jamás les dan prioridad a los abuelos: ¡Congelados en la sala!

*.-En ese mismo lugar, hay una asistente medica: chaparrita y gordibuena, bien chispoleta y avispada ella, que mientras su jefe no llega, hace vida social por todo el lugar…moviendo el trasero como loca…pero cuando llega su otoñal jefe, en bastón y rayando el retiro, se pega una encerrada con el octogenario, sin paciente adentro…a la media hora salen: primero el doc y luego ella apagando las luces…¡Los tienen bien fichados!…#WTF.

*.-Al parecer y por lo poco que sabemos de ahí, se ha convertido en un congal de Padre y Señor mío…repleto de chicas buena onda y muy complacientes…porque las “rarísimas” horas cuando baja la clientela (más por estos dorados times) se dedican a hacer vida social de consultorio en consultorio y de oficina en oficina…un taconeo bárbaro en ese lugar…y cuando celebran cumple ni se diga: decorado, pastel, wawis y full mickies.

Si de arroz con chancho se trata…un confeso de ese sabroso platillo de la gastronomía catracha es Facundo Caballero…El It Boy del momento ya se quería guindar de Carola en vivo, el pasado viernes por la mañana, cuando presento a sus primeras 3 petaconas…pero la empresaria de la moda rápido lo paro en seco y le dijo “con la niña no” (o sea con ella nones)…la estaba provocando para caer en bochinche y publicidad sucia para rating…Una de las estrategias más infalibles del copaneco, que confeso que en sus inicios tuvo que vender placer…¿Será?…según él mis cuenta vino de Copan con una mano adelante y otra atrás…llego a la López Arellano y trabajo en una maquila de Choloma…luego se metió de modelo en Nichita, siguió el reality de Calle 7 y de ahí para la capital…a dar guerra en los medios y redes sociales hasta fundar su propia boutique…¡Hasta la fecha laburante!

*.-Ese mismo viernes, pero por la tarde, en QVLV, donde se ha dado una engavillada con El Chepón Mendoza, el director y conductor de “Las Petaconas”, insinuó que uno de sus eternos crush es Miguelito Marichal…¿El hijo de Rita Villafranca?…#uyyy…y con la fama que carga a cuestas luego de su escandaloso truene con La Poli Aplicano…a quien dicen le quedo muy mal en la intimidad…¿Será?…y esa chica es una fiera.

*.-Ese espigado galán de profundos ojos claros, no sabía cuál de los tantos personajes de La Aplicano tenía encima…algo así como “tratar” con alguien que padece personalidades múltiples…totalmente choquedo el ex Modelo del Año de los Premios Xtra, salió volando del lugar…Miren chicos, no cualquiera aguanta a una damita de signo Sagitario…jijijijiji…en todos lados son bravas, pero más en la intimidad…Ej: Laura León y Niurka…#lol.

*.-Así es que Facundo, ahora quiere hacerse publicidad polémica con Migueliuxxx…¿se está guindando de los enormes “rayados” de Marichal?…por cierto Cipriano, ¿Cómo conoces a Ritita Villafranca?…¿por aquel escandalo o porque?…Long time ago, cuando fue maestro de esa hermosa mujer en el Sagrado Corazón de TGA, donde estudiaba Comercio con: Almita Zelaya, Karla Loana Diaz, Jackie Lanza, Sandrita Valladares y otras terribles.

*.-Tanto Facundo, como José Mendoza y el mismo David Fortín, andarán en el ojo del huracán estas semanas antes de su cumpleaños…al igual que el resto de nacidos bajo el genial signo de Géminis…quienes están a punto de despedir a Júpiter, el gran benefactor del Sistema Solar que les provee de suerte, viajes y expansión de todo…A inicios de junio, Júpiter pasa de Geminis a Cancer…a quienes no los calienta el sol con todo lo vivido…#lol.

*.-O sea que, a los Géminis, la suerte se las va para la chingada?…sale de ellos, pero entra en su casa de los dineros…recogen todo lo sembrado en estos últimos doce meses que tuvieron a Júpiter en sus entrañas…plata constante y sonante llega a los Géminis: su ansiado aumento llega en este segundo semestre superando sus expectativas y más viajes en puerta…los que devengan por redes sociales les ira mucho mejor de jun-25 a jun-26.

*.-Fíjate Cipriano que ese es precisamente, el gran sueño de José Mendoza: hacer viral uno de sus tantos posteos fallidos…¡Aquí lo hacemos viral de muchas maneras!…jijijijjiji…¿Sera que por eso anda tan pegado a Facundo?…¡Ese viraliza a quien sea!…jajajajajaja…Antes de su cumple, los Géminis andarán con ciertas molestias por: gripes, alergias de nariz u ojos, bronquios y hasta riñones para los que no beben suficiente agua…Punto y aparte por comentarios desafortunados o malentendidos…¡Esa lengua!

El Club Internacional de Mujeres exaltara este miércoles 21 de mayo como Madre 2025 la apreciable dama Reina López, mientras que la señora Rita Simón será juramentada como presidenta del club… Felicidades.

Con estos personajes de la farándula nacional es como cerramos la edición de este martes de sociedad…No dejen de apoyar a Izza Sevilla con sus votos y comentarios en la página oficial del Miss World…que este año clasifican 40: 10 por continente…luego 5 y al final 2 por cada uno…hasta dejar 8 perperas: las 4 reinas continentales, la MW-25 y sus princesas…Quizás este año sea el de Honduras…Hasta lo próxima entrega mis amores recuerden que los queremos en P!”#$%&.