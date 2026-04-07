Chicha y Limón martes 7 de abril de 2026

MILLA DE ORO!!…¡Se acabo la vagancia y bienvenidos a la cruda realidad con el combustible por las nuves!…Las polémicas arrancan esta semana, del trimestre que ya muchos llaman “El meollo del año”…#OMG…Mientras tanto, los invitamos a disfrutar la sección de hoy: Gaby Riera de Blanco en la dulce espera…¡Campanas de boda para Kamal Dieck y Mariana León!…Imágenes de la boda Wittwer-Chahin…El BCH y el CCS de gala con sendas exposiciones…Carimaxx levanta el telón este viernes…Onomásticos…Chismes y efemérides solo aquí…¿Dónde más?

Una de las grandes sorpresas de marzo fue la elegante boda Wittwer-Chahín…el mejor de los broches de oro para cerrar el tercer mes del año y que congrego a ambas familias y el circulo más contemporáneo de los ahora esposos…Rafael Wittwer Bautista y Katherine Chahin Gómez unieron sus vidas en el altar de la Iglesia Sagrada Familia de la Fundación Mhotivo, en una homilía impregnada de emociones y mucho romance.

*.-Katherine arribo feliz y radiante en la noche mas esperada de su vida, ataviada de romance, delicadeza y encanto nupcial con un ajuar único…diseñado personalmente para ella: con sutil escote imperio y caída libre corte princesa, en tafetán de seda recamado de encaje francés…al igual que sus mangas…¡Bella de pies a cabeza!…con estilismo relajado de la mano de un enamorado Rafael, enfundado en elegante smoking de TF.

*.-Tras un sólido noviazgo, los ahora esposos eligieron el Salón Jerusalem del Club Hondureño Árabe para celebrar su banquete nupcial…La planificación y coordinación integral del evento fue refrendado por la firma Defer, a cargo de la socialité Denia Fernández…mientras que la magistral ornamentación fue obra de la reconocida florista Jacky Cabrera, quien transformó el espacio en un auténtico jardín interior…#fabuloso.

*.-El diseño floral cautivó con una paleta multicolor en tonos lila, rosado, amarillo y blanco, donde rosas de diversas variedades y verdes follajes revistieron cada rincón para crear una exuberante estética tropical…Esta atmósfera se enriqueció con contrastes sofisticados, integrando finos tergales y detalles en bronce que aportaron un toque de opulencia.

*.-Alternando con elementos de clásico linaje, mientras que una iluminación ambiental protagonizada por lámparas colgantes coronó con elegancia la pista de baile…Asimismo, el mobiliario ecléctico presentó una cuidada combinación de mesas de corte rústico y amplios sillones que invitaron al confort y a la convivencia durante toda la velada…#blessings.

*.-La recepción fue un crisol de emociones compartidas por los padres de los novios: Ricardo Chahín y Karla Gómez de Chahín, junto a Christof Wittwer y Betulia Bautista de Wittwer, quienes brindaron por la felicidad de sus hijos…¡Muchas Felicidades para Rafael y Katherine Wittwer!

Mas bella y radiante que nunca…Gabriela Riera de Blanco disfruta sus últimos meses de dulce espera, cuando en las próximas semanas reciba en su hogar a su segunda bendición: es nena y se llamara Amelia Gabrielle, la más cómplice de las compañías de Aleah, ambas hijas del emocionado padre Evaristo Blanco…quien acompaño a Gaby en su pre maternal…La cita fue en el Salón Emperador del Centro de Convenciones Copantl, espacios primorosamente ornamentados en tiernos detalles en tono rosa, develando el género de la bendición en camino…Gaby mas feliz imposible, irradiando luz…Besos, abrazos y buenos deseos no se hicieron esperar por parte de las presentes, rodeadas de globos y conejitos pascuales.

*.-La planificación del evento destacó por su delicadeza y buen gusto…La estancia fue transformada en un jardín de ensueño gracias al talento decorativo de la firma AR Events by Ada Rivera, quienes fusionaron armoniosamente los tonos rosa y blanco para crear una atmósfera acogedora y sofisticada…¡El Copantl se lució en catering y logística!

*.-La distinguida socialité sampedrana Evlin Bendeck es otra de nuestras afables cumpleañeras de Abril…las felicitaciones para esta regia dama empezaron en familia el pasado fin de semana, pero se prolongan estos días por sus amigas de siempre…¡Que lo pase regio!

*.-La cosa va de gente chic…porque de buena fuente nos dimos cuenta que la honorable dinastía de los Hawit celebro de forma muy íntima en los espacios de su magnífica residencia, el aniversario natal de la matriarca…Doña Ana de Hawit agrego otro año más de vida, más guapa y afable que nunca, rodeada de hijos, nietos, yernos y medio clan Hawit.

*.-Otra dinastía que celebra con esos esplendidos almuerzos que preparan para fechas especiales, son los Handal-Díaz-Zelaya…y el cumpleaños de la preciosa Ilsa de Handal no es la excepción…quien luce mejor que nunca…como esa cava de Tinto Fine Wine & Spirits, con la cual brindan por la dicha de esta distinguida damita…#kisses.

*.-Una diva que brinda por su onomástico en las cumbres capitalinas es la siempre exquisita y bella dama: Nan López de Marinakys, amadísima esposa de Pammy Marinakys, quien, junto a sus hijas, la consienten con finos presentes…¡Bendiciones y muchos años más de vida!

*.-La inquieta Mila Alejandra Bran Erazo celebro en fecha reciente su sexto añito de vida… sus orgullosos padres, Joel Bran y Nora Erazo, junto con la preciosa Nora Luciana Paz, consintieron en casa a la menor de las herederas de los Bran-Erazo…se sumaron a estos cariños, la glamurosa abuela Nora Schauer y el guapo tío Mario, quien comparte signo de Aries con Mila Alejandra…Toda la dicha del mundo para esta bebita.

La encantadora Vivi Faraj Pumpo celebró un año más de vida el pasado 2 de abril… La cumpleañera, hija de los apreciados Jorge Faraj y Elena Pumpo de Faraj, disfrutó de una íntima y alegre celebración rodeada del cariño de sus seres queridos.

*.-El exitoso y visionario Ing. Arnaldo Martínez sigue celebrando esta semana otra vuelta mas al sol…los ágapes empezaron la semana pasada con varias escapadas playeras entre amigos y siguen este “finde” con un brindis en familia, organizado por su guapa esposa Iris López e hijos…Se unen al ágape sus bellas nueras y su consuegra Rosita Kattan…#congratz.

*.-Otro bendito cumpleañero de estas fechas, entre tanta dama guapa, es Samir Chahín…ex compañero de labores en aquella casa editora, socialité y divo de las ventas & marketing high end…Samir se vio congratulado por su círculo más cercano de amigos (todos galanes y muy VIP) y por su puesto por su bella esposa Heidi Siwady…¡Muchas Felicidades Samir!

*.-En nuestro nostálgico apartado de “Avisos Parroquiales”, abrimos boca con Jaime y Kritza Pérez Gallegos de Perelló, quienes aquilatan su segundo aniversario nupcial…Inolvidable enlace celebrado en Roatán donde el ex presidente de la Cámara de Puerto Rico, le juro amor eterno a la ex reina de belleza teleña y parlamentaria hondureña…Por ahí llegaron sus comadres: Melissa Valeriano, Laura Meza y Loren Mercadal quien esta semana esta de plácemes…¡Dicen que ya es libre como el viento!…#sera.

*.-Por estas cálidas fechas del 2023…se unían con el sagrado vínculo matrimonial una de las parejas más apreciadas de la sociedad sampedrana: Faris y Alejandra Ortiz de Bandy…la cita fue en el Salón Emperador del Centro de Convenciones Copantl, enchulado con temática primavera en sublimes rosas blancas en perfecta armonía con el verde follaje…Las familias Bandy-Canales & Ortiz-Quiroz se lucieron en finas atenciones…El pastor Marcos Argeñal los unió por las leyes cristianas.

*.-También, celebraron su boda por estas fechas los jóvenes Leonel Guzmán e Isis Estrada…ceremonia eclesiástica celebrada por el Anciano Geovany Milla de la Iglesia Ebenezer en Villa D’ilina…donde las chicas de Acontecimientos.hn transformaron ambas estancias en los tonos rosa, lila, ivory & golden…amistades y familiares desde Estados Unidos los acompañaron…A brindar en familia por ese tercer año de bodas.

Esta semana es de dicha y brindis para el especial matrimonio conformado por Oscar y Nelsy Bográn quienes aquilatan 31 años de amor y comprensión…unas “Bodas de Ébano” que desde ya celebran en el marco del cumpleaños de Nelsy, ya que este sábado 11, la rubia de las joyas y el buen gusto suma otra vuelta más al sol…¡Muchas Felicidades!

*.-Dos renombradas parejas de la sociedad sampedrana celebran en familia su respectivo séptimo aniversario de casados… nos referimos a los adorados Luis García de Quevedo y Vivi Mourra de García-Quevedo, la misma socialité de la EIS que llego a México a flechar a este espigado galán tapatillo que está perdido de amor por esta sampedrana… se casaron por todo lo alto en Guadalajara…Hacen una bella pareja.

*.-Igual suerte corrió años atrás la bella Vanessa López Vivas al conocer al apuesto Alejandro Camarena… Otros que brindan en casa por sus bodas de lana son José Gebaugear y Linda Cartagena de Gebaugear, quienes se deleitan con fotos y videos de esa regia boda montada por Víctor Toledo.

*.-Marlon y Larissa Contreras de Cerna celebran en casa por sus primeros siete años de casados… “Bodas de Lana” que hoy recordamos como si fuera “acher”: con ceremonia eclesiástica en la iglesia María Reina del Mundo y banquete de esponsales en los salones San Pedro del Copantl.

*.-Los Cerna-Contreras disfrutaron sus primeras semanas como esposos en la siempre acogedora Puntarenas en Costa Rica…A seguir cultivando ese amor con mucha paciencia amigos y que vengan esos herederos… C Bari en el Copantl los espera para un brindis muy especial…#Blessings.

*.-Una de las parejas más queridas de la sociedad sampedrana celebra en familia un bendito aniversario más de casados…nos referimos a Marco Vinicio y María del Carmen Álvarez de Matute, quienes lucen tan enamorados como el primer día que se conocieron… Sus múltiples amistades se unen vía redes sociales al jubilo de esta ejemplar pareja, la igual que todos los miembros del matriarcado de Las Álvarez-Salazar.

*.-Las familias Matute-Aplicano & Tovar-Peña celebran en la intimidad de sus respectivas residencias por una efeméride inolvidable: la boda de sus hijos Alfredo y Sandra Matute de Tovar, que con un sólido noviazgo de siete años decidieron llegar al altar en abril del 2019.

*.-Regiamente ataviados de romance, Sandra y Alfredo protagonizaron la boda de sus sueños en el salón Palestina del Club Árabe con regio montaje a cargo de: Camilo Mejía, Claudia López y Jackie Cabrera… un enlace de antología…A brindar en Cassiano & Adriano por esas “Bodas de Lana”.

Kamal Dieck y Mariana León están a un paso del altar… La pareja, muy apreciada en la sociedad sampedrana, formalizó su compromiso en una recepción íntima, rodeada de sus seres más queridos.

*.-Ya son cuatro años de esta linda pareja, Fernando Castillo y Candy Ester Pineda de Castillo que se dieron el Si quiero en los bellos parajes de Angeli Gardens…donde el Pastor Rafael Castillo de Pribas, abuelo de Fernando, los declaró unidos en matrimonio bajo las leyes divinas… Acontecimientos enchulo de forma primaveral este intimo enlace…Fer y Candy celebran su cuarto aniversario con la bella Fernanda Ester.

*.-Ya celebran sus “Bodas de Bronce” la especial pareja formada por Edwin y Elenita Venegas de Muñoz… Ya son ocho años de matrimonio, recordamos como que fue ayer la ceremonia celebrada en Angeli Gardens, donde el tema de la decoración era el café…con bolsitas de organzas con granos de café recubiertos de chocolates, como centros de mesa, eran los recuerdos de los invitados traídos desde El Salvador…una producción de Lidabel y Scarleth Mena de Acontecimientos.

*.-Cumplen su segundo aniversario de bodas Kevin Sabillón y Nohemy Isaula…memorable enlace que tuvo como telón de fondo los hermosos parajes de Angeli Gardens Salón Poinsettia…donde la abogada Silvia Sequeira los declaró unidos bajos las leyes hondureñas y el padre del novio Roswell Sabillón elevo una oración a Dios pidiendo por esta unión.

*.-Cuando medio mundo se dispone a sacar lo empeñado o en el peor de los casos, a “hipotecar sus partes” para sobrevivir, luego del “spring break” de la Semana Mayor, abrimos nuestra lavandería del cotilleo, la más llevada y traída de la nación…y lo hacemos de la mano de Petra.

*.-En pleno martes 7, supuesta y alegadamente, fecha de suerte para todo tipo de tramites, de cábala como todos los bien nacidos en esta fecha, nos sentamos en el living con nuestra empleada más fiel…como esas amas de llaves que aparecían en culebrones turcos, españoles y latinos en general.

*.-Hoy la historia de esos melodramas es otra…Petra nos cuenta las correrías de sus colegas en las mansiones más chic de la city…¡Alla donde se sabe quién es el “who is who” del ruedo!…donde la alcurnia se cruza con la vulgaridad y el linaje con la sórdida obscenidad…¡Ahí pasa de todo!

*.-Mi amiga aquí presente se cansó de rodar de casona en casona, donde vivió de todo para comer y el denominador común fue la doble moral…la gente “tortilla”, “panqueque”, o sea los doble cara…la cara familiar y la social exquisitamente acicalada…la lucha de clases que se vive con la burguesía capitalista y el abnegado proletariado, como decía Bustillo-Solis.

*.-¿Qué será de la vida de ese palancón ojiverde?…de amplia y franca sonrisa…¡Sagitario tiene que ser!…Petra nos comenta que varias ex patronas la siguen llamando, pero ella “nones-camarones”…¡Les conoce todas las mañas!…les aguanto de todo y más…cada vez que mira a más de una posando como “diva plastificada” en las revistas digitales, pela los ojos y narra oprobios de esas elegantes damiselas de pasado cuestionable.

Howard Maldonado y Josseline Pineda celebran su séptimo aniversario de bodas, recordando aquel inolvidable enlace en el Salón Poinsettia de Angeli Gardens… En aquella ocasión, Lidabel de Mena y su firma, Acontecimientos, transformaron los espacios con una exquisita decoración a base de tergales, luces, flores y abundantes follajes… Hoy, la pareja celebra esta fecha tan especial desde Estados Unidos, su actual residencia, junto a sus hijas, Valentina y Lyanna.

*.-Ya saben mis “queridísimos lectores”, que, dentro de las cuatro paredes de una casa, se sabe quién es quien…desde el patriarca y la matriarca, hasta el “seca leches” de la family…desde explotación laboral y malos tratos verbales, hasta despidos injustificados…desde acusarlas de todo menos de fieles y sacarlas “lisas” solo con la ropa…¡pecado aparte!

*.-Pero el pecho de toda empleada doméstica no es bodega de Elektra, esas que tienen rotación continua, y más de una sale de esas mansiones con “una de historias”, tan reales como inauditas…tan impactantes como increíbles…como aquella celeberrima que luego de un viaje a la USA se trajo semejante espécimen de ébano como chef particular…¡Muy conocida!

*.-Lo hace pasar como gay, y de eso no tiene ni el talante…un cubanazo de muerta lenta que se “robo” de un grill al sur de la Florida…¡Con razón se tardo meses por allá!…Estaba bien “ocupadita” con los negocios de la familia, según la elegante dama…Eso sí, regreso más delgada que de costumbre, demacradita, pero con una sonrisa de oreja a oreja…#felizona.

*.-Según una conversación escuchada por una colega de Petra, entre la protagonista de este chisme y una hermana de ella, conoció al morenazo en ese elegante mesón de South Beach…en pleno corazón de Miami…se hizo clienta frecuente y luego lo contrato para una de las empresas de la familia…supuestamente como “encargado” de la cafetería…¡si-si-si!

*.-La mujer se voló casi cinco meses por allá, se encapricho con el tipo y se lo trajo: directo para la casona donde tiene su hogar de años bien montado en las cumbres sampedranas…¿Y el marido?…muy bien gracias…”negreando” en las empresas familiares y así como regresa a casa así se encierra a ver TV y a dormir…¿Viendo semejante chongo en el hogar?…chef es chef…y la que manda en la casa esa la mujer…#santisimo.

*.-Según las últimas “actualizaciones” de Petra…el cubiche sigue becado en esa casona, con full prebendas porque hasta se va de shopping con la patrona manejando su nave…¡hasta boto al chofer-guarura que tenía!…¿Y los hijos que dicen de todo eso?…porque la pinta de un “chongo” lo delata…Esas crías son otras “hojas sueltas”: duermen donde les cae la noche.

*.-El otro lado del “panqueque”…es con el patriarca, quien le da vuelo a la hilacha cada vez que su “fiera” sale de viaje, metiendo a cuanta maturranga de buen ver se encuentra en la calle…dejando un “despotismo” en esa alcoba y ducha de pareja que da miedo…Ahí está la domestica, muda y fiel para poner orden, limpieza y silencio…¡Todo sea ahorrarse el hotel!…¿A cuántas les toco un marido así, queridas lectoras?

*.-En otra casona de buen ver…no les duran las empleadas a la dueña de casa, como suele suceder en esas damas que ningún chile les embona…si no es por una cosa es por otra…igual con malos tratos de por medio…viven en un “chiqueral” o “corral” de cerdos que da miedo con solo entrar…tan bonita que se ve esa casa por fuera…pero entrando es peor que la “Mansion Monster”…tiradero por doquier, gritos, portazos, etc…y aquellos carrazos entrando y saliendo como potrero publico…#wtf.

*.-El clásico hogar disfuncional donde cada miembro lleva su propia vida y casi nunca coinciden a la hora de la comida y con suerte los fines de semana…¡Que horror!…Las nuevas generaciones con uniforme puesto ya se sabe el futuro que les espera…solo llegan a encerrarse en el cuarto con el grupete bajo siete llaves, solo abren para el “delivery”…y luego plop.

*.-Así como las empleadas, ordenan y limpian, así ensucian las bestias…¡no dura ni cinco minutos el orden!…como que lo hacen adrede o están poseídos por el espíritu del caos…¡tipo punto de buses o comercio informal de SPS!…El empleado de Sulambiente no da ni tres pasos, cuando ya le ensuciaron lo aseado…¿Qué se meten?…Si en esta ciudad multaran por tirar basura, fuera la metrópoli latina más rica y rentable del planeta.

*.-¿Y aquella pareja modelo de las alturas del Merendon?…”tiempales” de no verlos en la vitrina social…quien sabe que sigan juntos, al parecer ya no viven ahí…dicen que el marido y su parentela la tenían a ella de ATM…lean cajero automático…y eso que esa luminaria los tenía bien “enchufados” en distintos puestazos…¡Ahí la gallinita de los huevos de oro era ella!…el galancete era un mueble más en ese living…¿Tunante solapado quizás?

*.-Petra…¿Qué sabes de La doñita en los altos de La Trejo?…sigue despupusada en el WhatsApp buscando domestica entre sus “amicas”…es con lo que empezamos el chismerío, es ese tipo de damas que ningún chile les embona…Ahí la leemos: “alguien conoce alguna chica para trabajar?”…”dormida adentro”…”beneficios de ley”…¡¡¡???!!!…ofrece el oro y el moro, pero cuando le preguntan cuanto paga, se da color…#lol.

*.-Empieza con su melodrama y demás lloretas, dignas de novela turca, porque la narcisista siempre tiene la razón, nunca hace nada indebido y hace todo lo contrario…#OMG… “estas mal y yo estoy bien”…directo para el diván del psiquiatra y de ahí al nosocomio…Así empiezan con todo su personal, de casa y empresa, y prosiguen con los miembros de su familia…del género que sea, igual acaban más solos que un tostón.

*.-Y de aquel comerciante ¿Qué sabes Petra?…#uyyy…aquel galancete de fina estampa y sex appeal arrollador?…Ese sí parece galán de serie turca, hasta el talante de adonis de El Bosforo tiene por donde lo veas…Sigue con sus negocios y pagándole con sus “atributos” a las empleadas más loquillas que deliran por sus huesitos…jijijijijji…¡Que mujeres más tontas!…como si de eso comen y pagan facturas…#brutas.

*.-Un caso que me contaste de aquellas hermanas que comparten marido, las recuerdas Petra?…¡como olvidarlos!…siguen viviendo en pecado en aquella casona de La Altam…¡Con las dos tiene hijos y todos viven en ese harem!…como la casa es duplex, en cada lado tiene familia ese hombre…¿Cómo se llevan?…”a la larga” todas se acostumbran, como dice Derbez y sin albur…ya viven como todo un familión…¡Cosas veredes!

*.-De futbolista de la primera división a stripper de la high society…es el caso de aquel reconocido personaje que se perdió de las canchas deportivas para “perderse” en los condominios de la Gran Ciudad…metrópoli que lo “adopto” y legislo como un hijo más…luego de su “debut y despedida” en aquel legendario equipo, se dedicó a mover el ombligo con todo y derriere y de ahí para el real…¡Hasta se cotiza en OF!

*.-Como esos casos que vieron nuestros “corresponsales” en los principales puertos de la Costa Norte la semana pasada…#uyyy…¡llovian los sugars daddy & las sugars mommy con sus respectivos colágenos!…se daban un colorete en público que cosa seria…¿No serian familiares?…parientes no se abrazan ni besan en paños menores…¡Lo que hay que hacer para mantenerse “vivos” y para tragar…¡Que hígado!

Lo malo es que ese “estilo de vida” lo “normalizan” en forma de moda o “modus operandis” en muchos medios…convirtiéndose en un mal ejemplo para adolescentes de la nueva ola…lo ven como una forma de “salir adelante” aunque tengan que ofrecer sus encantos…una forma más de capitalizar algún emprendimiento…dicen, la mejor manera de fugarse de casa…#WTF….Ciertos padres, hasta en eso “consienten” a sus crías…Hasta la próxima entrega, cuídense mis amores, ya saben que los queremos en P!”#$%&