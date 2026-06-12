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Supermercados La Colonia lanza la “Súper Copa Millonaria” con L300,000 en premios y carretazos al instante

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Ejecutivos de Supermercados La Colonia e invitados especiales festejaron el lanzamiento de la promoción que sorteará L300,000 en efectivo y 62 carretazos instantáneos en las 31 tiendas de las zonas norte, occidente y litoral. Fotos: ElDiario.HN
Clientes de la zona norte, occidente y litoral podrán participar por L300,000 en premios y 62 carretazos mundialistas

San Pedro Sula. – Al ritmo de la emoción que despierta el inicio del Mundial, la cadena líder de las familias hondureñas lanza la promoción “Ganá la Súper Copa Millonaria de La Colonia”, una dinámica que premiará la fidelidad de sus clientes con L300,000 en premios, convirtiendo cada compra en una nueva oportunidad de ganar.

A través de esta promoción, los clientes tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de un premio de L200,000 y dos de L50,000, además de ganar al instante uno de los 62 carretazos mundialistas que estarán disponibles durante la vigencia de la campaña.

La promoción “Ganá la Súper Copa Millonaria de La Colonia” estará vigente del 11 de junio al 30 de agosto de 2026, ofreciendo a los clientes cupones por cada L350 de compra al presentar su Tarjeta de Ahorro.

La mecánica para participar es sencilla: por cada L350 en compras y presentando tu Tarjeta de Ahorro La Colonia, los clientes recibirán un cupón. Adicionalmente, obtendrán un cupón extra al incluir productos de cualquiera de las más de 40 marcas patrocinadoras.

“En La Colonia nos llena de orgullo impulsar promociones que van más allá de los premios tradicionales. Nuestro objetivo no es simplemente entregar artículos o productos, sino brindar oportunidades que puedan convertirse en apoyo para el hogar. Esta promoción también celebra la pasión, la emoción y el espíritu de competencia que hoy une a millones de personas alrededor del mundo. Hemos querido trasladar esa energía a nuestras tiendas para que cada visita, cada compra y cada cupón depositado se conviertan en una oportunidad real de ganar en grande.”, manifestó Miguel Vargas, coordinador de mercadeo de la zona norte.

Miguel Vargas, coordinador de mercadeo de la zona norte de Supermercados La Colonia, durante la presentación de la campaña “Ganá la Súper Copa Millonaria”.

Agradecemos el respaldo de las marcas patrocinadoras que hacen posible esta promoción: Coca Cola, Tropical, Salva Vida,Michelob Ultra, Selecta Fresh,Essential Everyday, Ahorro Max, Gatorade, Lipton,Pepsi, Boquitas Ribereñas, Maggi, Bonovo,Zumo, El Porteño,Windmill, Premier Value,Hollandia, Panamei,Loreal,Tena, Tsebaoth, Lay’s,Nido,Chokis, Del Fogón, Ariel, Downy, Limpiox, Max, Orisol, Clover Brand, Dog Chow, Juicy Fruits, Delisoy, Ziba’s, Nescafé, Rexona, Pormua Luxe, Oloroff, Espresso Americano y Sula.

Supermercados La Colonia activa su plataforma promocional de medio año para beneficiar a las familias de la zona norte, litoral y occidente del país.

Supermercados La Colonia crece junto a las familias de la zona norte, litoral y occidente con promociones insuperables que llegan a fortalecer la economía de las familias hondureñas y premia de manera real cada visita de sus muchos clientes en las 31 tiendas de la zona.

La promoción “Ganá la Súper Copa Millonaria de La Colonia” estará vigente del 11 de junio al 30 de agosto en las tiendas de Supermercados La Colonia de la zona norte, occidente y litoral (San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Choloma, Villanueva, Santa Rosa de Copán, La Lima, Olanchito, Tocoa y Santa Bárbara).

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