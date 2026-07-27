Centro Cultural Sampedrano, primer centro educativo de Honduras certificado como Great Place to Work

San Pedro Sula. – El Centro Cultural Sampedrano celebró la obtención de la certificación Great Place to Work, convirtiéndose en el primer centro educativo de Honduras en alcanzar este importante reconocimiento.

La directora ejecutiva del CCS, Francia Quintana, se dirige al personal para agradecer su compromiso y dedicación, pilares fundamentales para alcanzar la distinción Great Place to Work.

Durante el encuentro, la directora ejecutiva, Francia Quintana, y el presidente de Junta Directiva, Víctor Manuel Rodríguez, anunciaron la noticia y felicitaron a los colaboradores, destacando que este logro es resultado del compromiso, la confianza y el trabajo en equipo que se construyen cada día en la institución.

Víctor Manuel Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del Centro Cultural Sampedrano, se dirige al personal durante el anuncio oficial de la certificación Great Place to Work.

Posteriormente, Alejandra Echeverría, representante de Great Place to Work, presentó los resultados que respaldan la certificación y reconocen la cultura laboral del CCS.

Autoridades y colaboradores del Centro Cultural Sampedrano celebran la obtención de la certificación Great Place to Work, un logro colectivo que refleja la cultura de confianza y trabajo en equipo de la institución.

Este logro marca un nuevo capítulo en la historia de la institución y reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo un ambiente donde las personas puedan crecer, aportar y sentirse orgullosas de pertenecer.

¡Un reconocimiento construido por todos!