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Supermercados Colonial presenta mural en homenaje a la biodiversidad de Honduras

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Colaboradores de Supermercados Colonial con el artista hondureño Cristian Cobos, durante el acto inaugural del mural conmemorativo dedicado a la conservación del medio ambiente. Fotos: ElDiario.HN / Hugo Díaz.

San Pedro Sula. – En un esfuerzo continuo por promover la sostenibilidad y la educación ambiental, Supermercados Colonial presentó oficialmente el mural conmemorativo a la biodiversidad hondureña. La obra artística está ubicada en el Vivero Municipal Arq. Roberto Elvir y busca sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado del patrimonio natural del país.

El artista Cristian Cobos, responsable del mural que celebra la flora y fauna local en Supermercados Colonial.

El proyecto, liderado por el artista plástico Cristian Cobos, comenzó a plasmarse el pasado 24 de abril en el marco del Día de la Tierra. Durante esa jornada coorganizada con la Municipalidad de San Pedro Sula, clientes, autoridades, aliados estratégicos y miembros de FUNDAHRSE se sumaron activamente al pintado de la obra y a diversas actividades ecológicas.

Colaboradores de Supermercados Colonial durante el acto inaugural del mural conmemorativo dedicado a la conservación del medio ambiente.

Con este corte de cinta concluye un proceso colaborativo que deja un legado permanente para la ciudad, funcionando como un recordatorio visual sobre la urgencia de conservar la flora y fauna locales.

Francisco Pereira, gerente de Mercadeo y Comunicaciones de Supermercados Colonial, junto al artista hondureño Cristian Cobos durante la inauguración del mural dedicado a la biodiversidad.

El evento inaugural contó con la presencia de Francisco Pereira, gerente de Mercadeo y Comunicaciones de Supermercados Colonial; Mariela Reyes, jefa de Proyección y Educación Ambiental de la Gerencia de Ambiente municipal; y el propio artista Cristian Cobos, quienes destacaron el impacto comunitario de la pieza.

A través de esta iniciativa, Supermercados Colonial reafirma su perfil como Empresa Socialmente Responsable (ESR), impulsando proyectos articulados que unen al sector privado y público en beneficio del entorno ambiental de la zona norte.

@eldiariohnd ¡Arte y naturaleza! @supercolonialhn ♬ sonido original – eldiariohn / Farah La Revista

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