Supermercados Colonial presenta mural en homenaje a la biodiversidad de Honduras

San Pedro Sula. – En un esfuerzo continuo por promover la sostenibilidad y la educación ambiental, Supermercados Colonial presentó oficialmente el mural conmemorativo a la biodiversidad hondureña. La obra artística está ubicada en el Vivero Municipal Arq. Roberto Elvir y busca sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado del patrimonio natural del país.
El proyecto, liderado por el artista plástico Cristian Cobos, comenzó a plasmarse el pasado 24 de abril en el marco del Día de la Tierra. Durante esa jornada coorganizada con la Municipalidad de San Pedro Sula, clientes, autoridades, aliados estratégicos y miembros de FUNDAHRSE se sumaron activamente al pintado de la obra y a diversas actividades ecológicas.
Con este corte de cinta concluye un proceso colaborativo que deja un legado permanente para la ciudad, funcionando como un recordatorio visual sobre la urgencia de conservar la flora y fauna locales.
El evento inaugural contó con la presencia de Francisco Pereira, gerente de Mercadeo y Comunicaciones de Supermercados Colonial; Mariela Reyes, jefa de Proyección y Educación Ambiental de la Gerencia de Ambiente municipal; y el propio artista Cristian Cobos, quienes destacaron el impacto comunitario de la pieza.
A través de esta iniciativa, Supermercados Colonial reafirma su perfil como Empresa Socialmente Responsable (ESR), impulsando proyectos articulados que unen al sector privado y público en beneficio del entorno ambiental de la zona norte.
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