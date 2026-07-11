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Aguas de San Pedro celebra el primer año de “Cultivando Bienestar” con un impacto de más de 11 toneladas de alimentos

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Aguas de San Pedro celebra el primer año de "Cultivando Bienestar" con un impacto de más de 11 toneladas de alimentos. Fotos: ElDiario.HN

San Pedro Sula.– En el marco de su sólido compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo local, la concesionaria Aguas de San Pedro (ASP) celebró los resultados del primer año de su proyecto insignia “Cultivando Bienestar”. La iniciativa, nacida en 2025, se consolidó como un canal permanente que conecta de forma directa a los productores del Parque Nacional El Merendón con los colaboradores de la empresa.

El programa fue concebido bajo una visión de triple impacto: generar bienestar para las personas, impulsar la economía local y proteger los recursos naturales e hídricos que abastecen a la ciudad industrial. Invertir en los productores locales equivale a blindar la conservación de El Merendón y asegurar la seguridad alimentaria de la región.

Frutas y hortalizas frescas cultivadas en El Merendón. El proyecto “Cultivando Bienestar” ya ofrece más de 50 productos locales de alta calidad.

Durante sus primeros 12 meses de ejecución, el esfuerzo conjunto entre Aguas de San Pedro y las comunidades de la cordillera se tradujo en un éxito comercial y ecológico que benefició directamente a 47 productores de la zona de El Merendón a través de 21 jornadas de comercialización interna.

En este periodo, los colaboradores de la empresa tuvieron acceso a una variedad de más de 50 productos agrícolas y hortalizas frescas de alta calidad, consolidando un total de 1,200 pedidos que resultaron en la entrega de 11.43 toneladas de alimentos, una dinámica que no solo aseguró el consumo responsable dentro de la organización, sino que también generó oportunidades clave de comercialización e ingresos directos para el sustento de las familias productoras.

Innovación digital y expansión

Con el éxito de la primera etapa, Aguas de San Pedro anunció el lanzamiento de la II Edición del proyecto, la cual incorpora dos importantes novedades orientadas a la innovación y la educación ambiental:

Kiosko Digital Cultivando Bienestar

Para optimizar los procesos, se implementó una plataforma digital que facilita a los colaboradores la consulta de la oferta de productos en tiempo real, la realización de pedidos y la gestión digital del proyecto, mejorando significativamente la experiencia de usuario.

Experiencia “Mi Huerto en Casa”

Esta nueva vertiente busca extender el impacto del proyecto hacia el núcleo familiar de los colaboradores, promoviendo el aprendizaje práctico sobre cómo cultivar alimentos en sus propios hogares, fortaleciendo así la seguridad alimentaria urbana.

Dr. Maurizio Chiovelli, gerente general de Aguas de San Pedro.

“Creemos firmemente que invertir en nuestros productores es también invertir en la conservación de El Merendón, nuestra fuente estratégica de agua, y en el bienestar de quienes forman parte de Aguas de San Pedro”, destacó el Dr. Maurizio Chiovelli, gerente general de Aguas de San Pedro al reafirmar su compromiso de dar continuidad y expandir esta iniciativa.

Con proyectos como “Cultivando Bienestar”, Aguas de San Pedro demuestra que el desarrollo sostenible no es una meta lejana, sino un modelo de gestión diario que integra con éxito el cuidado del recurso hídrico, el bienestar de su talento humano y el fortalecimiento de las comunidades locales.

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