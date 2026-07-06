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UCENM celebra con éxito el Congreso Internacional “Visión 360” en La Entrada, Copán

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
El selecto grupo de conferencistas nacionales e internacionales que hicieron posible el éxito del Congreso "Visión 360" en el campus UCENM de La Entrada, Copán. Fotos: ElDiario.HN / Hugo Díaz / Ucenm

La Entrada, Copán. En una jornada que superó todas las expectativas, el Campus de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) en La Entrada, Copán, se convirtió en el epicentro del conocimiento el pasado sábado 4 de julio con la celebración del Congreso Internacional Visión 360: Estrategias Empresariales y Revolución Digital.

El evento académico reunió a una destacada cartelera de conferencistas nacionales e internacionales, quienes compartieron sus experiencias, conocimientos y visiones vanguardistas sobre los retos y oportunidades que enfrentan las organizaciones actuales en las áreas de transformación digital, negocios y marketing.

La jornada académica brilló por el alto nivel de sus expositores, quienes abordaron temáticas cruciales para el desarrollo profesional y empresarial en la era moderna. Entre los conferencistas destacados se encontraron: Dra. Dolores María Rojas Toledo, Dr. Luis Obdulio Aguilar Loo, Máster Liyan Banegas Ponce, Máster Delmer Antonio López Montalván, Máster Alejandro Benjamín Villa, Máster Herbert Edson Webster y Máster Selvin Eduardo López.

Como muestra de gratitud por su invaluable aporte y por enriquecer el bagaje intelectual de los asistentes, las autoridades de UCENM hicieron entrega de reconocimientos especiales a cada uno de los ponentes.

Los estudiantes de la institución fueron los grandes protagonistas del congreso. Su participación activa, el constante intercambio de ideas y la energía demostrada a lo largo del día transformaron el evento en una experiencia académica inolvidable.

Para premiar el compromiso y la participación de los universitarios, se realizó la entrega de diversos premios. Esta iniciativa contó con el valioso respaldo de la empresa ACOSA, cuyo apoyo estratégico permitió otorgar galardones adicionales, fortaleciendo la motivación y el entusiasmo de la comunidad estudiantil.

Con el cierre de este exitoso Congreso Internacional, UCENM Campus La Entrada, Copán, reafirma con solidez su compromiso institucional con la excelencia académica, la innovación constante y la formación de profesionales competentes, listos para liderar y superar los desafíos del mercado global del futuro.

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