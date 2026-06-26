Alcaldía de San Pedro Sula instala Mesa de Trabajo y lanza proyecto con tecnología de punta para proteger El Merendón

San Pedro Sula. – Con el firme compromiso de salvaguardar la Zona de Reserva de El Merendón, el alcalde Roberto Contreras lideró este día la instalación de una Mesa de Trabajo interinstitucional. El objetivo primordial de esta iniciativa es garantizar la preservación de la cordillera, considerada el principal pulmón y fuente hídrica de los sampedranos.

A la sesión de alto nivel asistieron los ministros de Copeco y de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Juan Carlos Ramos; el director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), José Armando Ramírez; así como los diputados por Cortés, José Jaar y Carlos Umaña. También participaron líderes de las 44 comunidades de El Merendón, representantes de las alcaldías de Omoa, Choloma y Quimistán, y directivos de la Fundación Cervecería Hondureña.

“Halcones de El Merendón”: Vigilancia con alta tecnología

Durante el encuentro, el alcalde Contreras anunció que se intensificarán las labores de reforestación en las áreas degradadas y presentó el novedoso proyecto “Halcones de El Merendón”. Esta iniciativa de vigilancia ambiental, seguridad y respuesta rápida cuenta con una inversión de 30 millones de lempiras.

El programa tecnológico y operativo incluye monitoreo aéreo mediante cuatro drones de última generación para vigilancia preventiva, patrullajes terrestres a cargo de cuatro vehículos todo terreno, seguridad armada a través del despliegue de cuatro patrullas con efectivos militares y, a nivel logístico, un centro de monitoreo especializado.

Roberto Contreras, anuncia una inversión de 30 millones de lempiras en el proyecto “Halcones de El Merendón” para frenar la delincuencia ambiental.

“Ahora, con fuerzas coercitivas, vamos con alta tecnología, vuelos de drones y apoyo militar para proteger El Merendón. Habrá mano dura para los invasores”, advirtió de forma tajante el edil sampedrano.

Contreras especificó que tras la reunión se acordó la instalación formal de Mesas Técnicas de Trabajo, en las cuales se incorporará directamente la Gerencia de Ambiente municipal. Asimismo, reafirmó que la alcaldía seguirá co-manejando las decisiones junto al ICF y que solicitarán un presupuesto especial para los municipios vecinos de Quimistán, Choloma y Omoa, con quienes se comparte la cordillera.

No habrá recategorización de suelos

Por su parte, José Armando Ramírez, titular del ICF, fue categórico al declarar que “no procede el cambio de la categoría de manejo y se queda firme como Zona de Reserva El Merendón”.

Respecto a los asentamientos ya existentes, Ramírez explicó que se respetarán las lotificaciones actuales, buscando dotarlas de servicios hidrosanitarios y promoviendo mejores prácticas agrícolas en la parte alta de la cuenca. Sin embargo, lanzó una advertencia para el futuro.

“Las nuevas construcciones ilegales que vulneren la Zona de Reserva serán neutralizadas a través de denuncias ante la Fiscalía”, aseguró, al tiempo que adelantó que se busca expandir el área de reserva para blindar las zonas productoras de agua.

En esa misma línea, el ministro de Serna, Juan Carlos Ramos, reiteró el respaldo total del Gobierno Central: “Como Secretaría y con todas nuestras unidades, estamos a la orden para acompañar de la mejor forma y que los sampedranos puedan proteger su reserva”.

Respaldo legislativo y comunitario

El plano político mostró un frente unido en defensa del medio ambiente. El diputado José Jaar expresó que desde el Congreso Nacional están listos para respaldar las reformas legales necesarias: “Los 128 diputados vamos a decir sí a todos los acuerdos que emane la Mesa Técnica para proteger la cordillera”. Asimismo, el diputado Carlos Umaña ratificó que el estatus del suelo se mantiene estrictamente como reserva forestal.

La comunidad también respaldó la iniciativa a través de Cristina Reyes, presidenta de la Asociación de Patronatos de El Merendón, quien agradeció al gobierno local: “Esta iniciativa nos permite a los pobladores de la cordillera tener claridad sobre el futuro de la Zona de Reserva, mientras seguimos trabajando en la reforestación”.

Invasiones ilegales representan la mayor amenaza para El Merendón

En los últimos años, la Zona de Reserva de El Merendón (ZRM) ha enfrentado un avance sostenido de invasiones, talas masivas y construcciones ilegales promovidas por traficantes de tierras y depredadores ambientales. Las zonas más afectadas se localizan arriba del río Manchaguala y en sectores como La Puerta, La Cumbre, Suazo Córdova, Primavera, Gracias a Dios, Armenta y El Zapotal.

Estas actividades ilícitas no solo amenazan la biodiversidad, sino que reducen la capacidad de captación de agua de San Pedro Sula y elevan el riesgo de deslaves catastróficos.

Ante esta emergencia, la actual administración municipal se consolida como la que más recursos, obras y acciones ha ejecutado en la historia del municipio. A través de la Gerencia de Ambiente y en alianza con diversas instituciones, la alcaldía mantiene un despliegue permanente de vigilancia, restauración ecológica, prevención de incendios y educación ambiental para rescatar el patrimonio natural de la ciudad.