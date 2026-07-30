UCENM San Pedro Sula fortalece la identidad nacional con una jornada dedicada a la cultura y tradiciones hondureñas

San Pedro Sula. – La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), Campus San Pedro Sula, realizó con gran éxito el evento “Celebrando Nuestra Identidad Nacional”, una jornada dedicada a exaltar la riqueza cultural, histórica y gastronómica de Honduras, reafirmando el compromiso institucional con la formación integral de sus estudiantes y el fortalecimiento de los valores patrios.

Durante la actividad, estudiantes de las diferentes carreras universitarias participaron en la elaboración de coloridos stands representativos de los distintos departamentos del país, donde compartieron con la comunidad universitaria las tradiciones, costumbres, trajes típicos y una variada muestra de la gastronomía hondureña. La iniciativa permitió promover el conocimiento de la diversidad cultural que caracteriza a Honduras, fortaleciendo el sentido de pertenencia y orgullo nacional entre los participantes.

El evento contó con una destacada agenda artística que enriqueció la celebración. La Fundación Parindé Banda Sinfónica Juvenil de San Pedro Sula ofreció una extraordinaria presentación musical que cautivó a los asistentes, mientras que la Asociación Folklórica Yax-Pac del JTR llenó el escenario de música, danza y expresiones tradicionales, resaltando el invaluable patrimonio cultural del país.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Vicerrectora de UCENM, Máster Elvia Matute, quien participó en representación de la Rectora Institucional, Dra. h.c. María Antonia Fernández de Suazo. En su intervención destacó la importancia de preservar las tradiciones nacionales y de fomentar espacios académicos que contribuyan a la formación de profesionales comprometidos con la identidad, la cultura y el desarrollo de Honduras.

Como parte de esta significativa celebración se llevó a cabo la elección de la India Bonita y el Indio Bonito UCENM 2026, resultando ganadora la representante de la carrera de Ingeniería Náutica en Navegación y ganador el representante de la carrera de Nutrición y Dietética.

Asimismo, se reconoció el esfuerzo, creatividad y dedicación de los equipos participantes en la elaboración de los stands culturales, otorgando el primer lugar al departamento de Copán y el segundo lugar al departamento de Olancho, por la calidad de sus presentaciones y el rescate de las tradiciones hondureñas.

Con este tipo de actividades, UCENM reafirma su compromiso con una educación que trasciende las aulas, promoviendo la formación de profesionales íntegros, conscientes de la importancia de preservar el patrimonio cultural y de contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional.

La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio agradece la participación de estudiantes, docentes, personal administrativo, invitados especiales y agrupaciones artísticas que hicieron posible esta exitosa jornada, demostrando que conocer nuestra historia, valorar nuestras tradiciones y amar nuestra tierra también forma parte de la educación de los líderes que Honduras necesita.