Conforman el Comité Cívico de San Pedro Sula para las fiestas patrias de 2026

San Pedro Sula.– Con miras a conmemorar el 205 aniversario de la Independencia Patria, la Municipalidad de San Pedro Sula y la Dirección Departamental de Educación de Cortés juramentaron este martes al Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) 2026.

La vicealcaldesa de San Pedro Sula, Maritza Soto de Lara, destaca la articulación de esfuerzos entre el sector público y privado para celebrar las fiestas patrias 2026.

El acto, celebrado en el Salón Consistorial, estuvo encabezado por la vicealcaldesa Maritza Soto de Lara, en representación del alcalde Roberto Contreras y contó con la participación de autoridades educativas, fuerzas de seguridad, cuerpos de socorro y representantes del sector privado.

Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés y presidente del COCIP 2026.

La junta directiva del COCIP quedó presidida por el director departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez, acompañado por la regidora Kathya Amador como subdirectora. Completan la directiva Suyapa Coto (coordinadora), Elena Pineda (secretaria general) y Gabriel Molina, representante del COHEP, como vocal I.

Durante la jornada se presentaron los objetivos y comisiones de trabajo encargadas del programa patrio. Rafael Rodríguez destacó que entre las propuestas de este año se contempla retomar el recorrido histórico del desfile del 15 de septiembre, iniciando en la tercera avenida frente a Diario La Prensa y finalizando en el estadio Francisco Morazán. Asimismo, se gestiona la realización de un espectáculo aéreo.

Por su parte, la vicealcaldesa Soto de Lara instó a la ciudadanía a sumarse a los festejos: “Estamos invitando a todos los sampedranos a este evento histórico. Existe una articulación sólida entre la Secretaría de Educación, instituciones civiles, militares y la Municipalidad para celebrar con verdadero fervor patrio”.

En esa misma línea, la regidora Kathya Amador adelantó que, además de los desfiles tradicionales, habrá sorpresas para la ciudad, mientras que Gabriel Molina, desde el COHEP, ratificó el respaldo de la empresa privada para garantizar una fiesta cívica ejemplar.