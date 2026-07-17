Miss San Pedro Sula, Claudia Canahuati, corre 50 kilómetros por la educación de la niñez

San Pedro Sula.– En una verdadera muestra de empatía, resistencia y compromiso social, Claudia Canahuati, actual Miss San Pedro Sula 2026, completó este jueves un desafiante reto físico de 50 kilómetros con un único gran objetivo: recaudar fondos para la construcción de una escuela.

Claudia Canahuati junto a Shin Fujiyama, líder de la fundación Mil Escuelas, voluntarios y niños de la escuela beneficiada.

La travesía comenzó en la madrugada, a las 4:30 a.m., teniendo como punto de partida la comunidad de Villa Soleada en El Progreso, Yoro. Con la mente fija en la meta y el corazón puesto en la infancia hondureña, la reina de belleza inició un trayecto que puso a prueba sus límites.

A medida que avanzaban las horas, el exigente clima y el desgaste físico se hicieron sentir. Sin embargo, impulsada por la fuerte presión interna de no defraudar a los niños que esperan un lugar digno donde estudiar, Canahuati no dio marcha atrás.

Con profunda emoción, Claudia Canahuati, Miss San Pedro Sula 2026, sostiene el primer bloque de construcción tras completar un exigente y desgastante recorrido de 50 kilómetros. Este primer paso marcará el inicio de las nuevas aulas para la Escuela Yaudet Burbara.

Tras horas de intenso recorrido bajo el sol, la meta final la esperaba en la Escuela Yaudet Burbara, ubicada en la Aldea El Carmen de San Pedro Sula. Entre aplausos, lágrimas de emoción y el cariño de la comunidad, la reina de belleza cruzó la línea de llegada cargando un elemento cargado de simbolismo: el primer bloque de cemento que se utilizará para levantar las nuevas aulas del centro educativo.

RESISTENCIA POR LA INFANCIA. Afrontando las altas temperaturas y el desgaste físico, Canahuati inició su trayecto a las 4:30 a.m. desde Villa Soleada con la firme convicción de no defraudar a los niños que esperan nuevas aulas escolares.

“Ver la ilusión de los niños es el mejor combustible. Cada kilómetro valió la pena por su educación”, expresó una conmovida Canahuati al finalizar la jornada.

Alianza por la educación

Este magno esfuerzo forma parte de los proyectos de la fundación Mil Escuelas, liderada por el reconocido filántropo Shin Fujiyama, quien no dudó en expresar su profundo agradecimiento a Claudia Canahuati por sumarse con tanta determinación a esta noble causa.

DULCE CELEBRACIÓN. Claudia Canahuati y el filántropo Shin Fujiyama comparten un momento de alegría junto a un pastel de Supermercados Colonial, marca patrocinadora que se sumó con entusiasmo a este gran reto por la educación.

Asimismo, la organización destacó y agradeció el respaldo de las empresas patrocinadoras que hicieron posible y apoyaron este reto: Elektra Honduras, Espresso Americano y Supermercados Colonial, cuyo compromiso con la responsabilidad social empresarial fue clave para el éxito de la actividad.

El histórico reto de 50 kilómetros contó con el vital respaldo de marcas comprometidas como Elektra Honduras.

Con este logro, Claudia Canahuati demuestra que el reinado de belleza va mucho más allá de las pasarelas, consolidándose como una líder dispuesta a sudar y trabajar arduamente por el desarrollo de su comunidad.