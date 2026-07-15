Argentina vence a Inglaterra (2-1) y se medirá con España por el trono mundial

Atlanta. — Argentina logra una remontada asombrosa y supera 2-1 a Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo, un duelo entre el astro Lionel Messi y Jude Bellingham.

La Albiceleste es campeona vigente e intentará ser la primera selección que revalide su título desde que Brasil lo logró en 1958 y 1962. Inglaterra seguirá sin llegar siquiera a una final desde que fue anfitriona y monarca en 1966.

Argentina chocará el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, con España, que avanzó luego de imponerse con autoridad y solidez defensiva por 2-0 contra Francia el martes.

Despojados ya de sus casacas, los jugadores argentinos saltan y cantan frente a sus hinchas, tras la victoria electrizante contra Inglaterra en las semifinales del Mundial.

En tanto, los jugadores ingleses permanecen atónitos en el centro del campo. Y una parte considerable de sus aficionados se marcha inmediatamente al finalizar el partido.

Messi reparte abrazos a todos, desde rivales como Harry Kane hasta al técnico Lionel Scaloni, con quien derrama algunas lágrimas. Y en el graderío, arrecia el cántico que los aficionados argentinos no dejaron de entonar durante el encuentro en Atlanta: “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés” —RJ Rico y Luis Ruiz.

Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, Argentina remonta el marcador en el tramo final del partido para superar 2-1 a Inglaterra y sellar su pasaje a la final mundialista, donde enfrentará el domingo a España.

Inglaterra toma la ventaja a los 55 minutos, con un gol de Anthony Gordon, pero se lanza a defender a ultranza, frente a una Albiceleste pletórica de talento y determinación que con Messi como motor logra la proeza.

Messi asiste en los dos tantos, un derechazo portentoso de Fernández desde los linderos del área y un remate de cabeza de Lautaro.

Argentina buscará ser el primer equipo que revalida un cetro mundialista desde que Brasil lo consiguió en 1958-1962 —Luis Ruiz.

Lautaro Martínez remata de cabeza, asistido por un estupendo centro de Messi desde la derecha, para vencer a Pickford y dar la ventaja a Argentina, en lo que parece otro capítulo heroico de la Albiceleste en este Mundial y en su fulgurante historia.

Con decisión, Argentina se arrojó sobre el arco inglés, aprovechando que el técnico Thomas Tuchel dispuso defender con todo en los últimos minutos del encuentro.

Enzo Fernández iguala el marcador con un soberbio disparo a los 85 minutos.

Messi ejecuta un tiro de esquina hacia atrás y recibe el balón de vuelta para atraer la marca de tres defensores.. El astro avanza hacia el vértice del área y abastece a Fernández, quien descarga un cañonazo cruzado de derecha para vencer finalmente a Pickford —Luis Ruiz.

Alexis Mac Allister acude a un centro largo y remata de cabeza, para estrellar su remate de cabeza en un palo.

Una Inglaterra encerrada soporta apenas los embates de Argentina, gracias a la buena fortuna y a un puñado de intervenciones salvadoras de Pickford.

Argentina ha realizado una serie de sustituciones (Gonzalo Montiel por Nahuel Molina, Rodrigo de Paul por Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi por Lisandro Martínez y Lautaro Martínez por Nicolás Tagliafico) para volcarse al frente.

Y el agobio sobre el arco inglés es evidente.

Un par de minutos después de su ingreso, González está a punto de igualar el marcador, pero Pickford se lo impide.

Messi prodiga un centro larguísimo con precisión milimétrica, que González remata abajo y a la derecha del guardameta inglés quien tapa con un lance espectacular.

Pickford ya había lucido antes del gol de Inglaterra, cuando tapó un par de remates de Julián Álvarez a primer palo en la misma jugada.

El mediocampista Leandro Paredes se marca de la cancha, sustituido por Nico González, extremo izquierdo, quien buscará dinamizar el ataque argentino en busca del empate.

En su primer tiro al arco, Inglaterra toma la ventaja a los 55 minutos con un tanto de Anthony Gordon.

El exjugador de Newcastle y flamante fichaje del Barcelona aprovecha un centro largo desde la derecha y se libera de la marca de Nahuel Molina para vencer al arquero Emiliano Martínez mediante su remate con la parte interna del botín derecho dentro del área chica —Luis Ruiz.

David Beckham, el excapitán inglés que podía realizar tiros combados como nadie más, está en el estadio con su esposa Victoria.

Beckham protagonizó un capítulo en la rivalidad entre Inglaterra y Argentina. Fue expulsado en el segundo tiempo de un partido de eliminación directa del Mundial en 1998, luego de propinar una patada al mediocampista Diego Simeone.

Ello dejó diezmada a Inglaterra, que terminó sucumbiendo por penales.

Beckham tuvo algo de revancha cuatro años después, al convertir un penalti en una victoria por 1-0 que incidió en la eliminacín de Argentina en la fase de grupos —Jim Vertuno.

Argentina e Inglaterra se van al descanso de la semifinal mundialista empatadas 0-0, en un duelo en que ha lucido particularmente ocupado el árbitro marroquí-estadounidense Ismail Elfath, ante las constantes faltas y conatos de pelea.

Ningún equipo ha generado oportunidades manifiestas de gol. En cambio, han abundado las faltas rudas, algunas de las cuales han tenido como víctimas a Lionel Messi y Jude Bellingham.

De persistir la igualdad tras el segundo tiempo, será necesario disputar una prórroga o incluso una tanda de penales —Jim Vertuno.

Elliot Anderson se llevó la primera tarjeta amarilla del partido rocoso entre Inglaterra y Argentina, luego de cometer una falta sobre Lionel Messi.

El contención inglés zancadilleó al astro argentino, quien en la jugada se llevó también un golpe de Djed Spence a los 38 minutos.

La acción generó un nuevo conato de riña entre los equipos durante un friccionado duelo.

Y a los 42, el árbitro Ismail Elfath mostró también la tarjeta amarilla al argentino Lisandro Martínez, por tirar de la camiseta a Anthony Gordon –Luis Ruiz.

Con información de AP