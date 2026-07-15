Irán dice que el estrecho de Ormuz «permanecerá cerrado» hasta que cesen los ataques de Estados Unidos

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, en inglés) aseguró este miércoles que el estrecho de Ormuz «permanecerá cerrado» hasta que cesen los ataques de Estados Unidos, después de que Washington anunciara un nuevo bloqueo naval en la estratégica vía.

El estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz transita el 20 % del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado, «permanecerá cerrado hasta el fin de las acciones malignas de Estados Unidos», señaló la IRGC en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a este cuerpo militar.

«El enemigo debe saber que ahora que sus bandidos han cerrado la ruta de exportación de petróleo y gas al mundo desde el Océano Índico, pone en peligro los intereses de los rivales económicos de Estados Unidos (…). Las exportaciones de petróleo y gas de la región son para todos o para nadie», añade otro texto de la IRGC.

La respuesta de Teherán, que defiende su dominio de Ormuz, llega después de que el Comando Central estadounidense (Centcom) informara en X sobre una nueva ronda de ataques contra decenas de objetivos militares cerca del estrecho y en zonas costeras iraníes.

La ofensiva estadounidense se extendió unas siete horas, si bien Irán aseguró que no hubo ningún buque impactado en la zona.

Según la IRGC, cuando se produjeron estos ataques, entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, «ningún barco se atrevió a cometer infracciones ni a acompañar a Estados Unidos», que dice mantener más de 50.000 militares desplegados en Oriente Medio listos para reducir las capacidades militares de Irán.

Asimismo, según Centcom, los ataques tuvieron como resultado el deterioro adicional de la capacidad militar iraní para amenazar el tráfico marítimo comercial y a las tripulaciones civiles que navegan por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo.

El Centcom expuso en un comunicado que el Ejército estadounidense reanudó el bloqueo contra buques que transitan hacia y desde Irán a las 16:00 horas del este de EE.UU. (20:00 GMT), como ordenó el presidente Donald Trump.

«Actualmente hay más de 20 buques de guerra de la Armada de EE.UU. y cientos de aeronaves militares operando en todo el Oriente Medio. Las fuerzas estadounidenses se mantienen vigilantes, letales y listas», indicó el Centcom.

El Comando Central también detalló que, una hora antes, lanzó una ronda adicional de ataques contra Irán «para continuar degradando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz«.

Los ataques ocurren tras intensificarse la guerra desde la semana pasada, cuando Trump dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica que él firmó el 17 de junio ante los persistentes ataques de Teherán a los barcos que navegan por Ormuz.

El mandatario anunció el lunes que restablecería el bloqueo naval a Irán y que Washington pediría un 20 % de compensación por proteger a buques que transitan por el estrecho, aunque este martes se retractó del cobro al avisar que lo sustituiría «por acuerdos comerciales y de inversión» de los Estados del Golfo en EE.UU.

Asimismo, este martes Trump afirmó que por ahora no quiere negociar con Irán, aunque reveló que representantes de ambos países mantuvieron contactos hace apenas una hora y aseguró que Teherán sigue buscando un acuerdo con Washington.

«Ahora no quiero negociar», declaró Trump en una entrevista con Fox News al ser preguntado sobre la posibilidad de reanudar el diálogo con Irán, antes de señalar que sus representantes hablaron recientemente con funcionarios iraníes.

El conflicto se ha recrudecido y extendido por varios países de Oriente Medio, en una escalada que empezó hace siete días con enfrentamientos en el estrecho de Ormuz y ha continuado con tres noches de bombardeos sobre la República Islámica y la respuesta de Irán con ataques en toda la región.

El Centcom reportó el lunes que las Fuerzas Armadas estadounidenses usaron por primera vez en combate drones marítimos para atacar un centro de mantenimiento para submarinos y barcos en un puerto iraní en la Base Naval de Bandar Abbas.

Asimismo, recordó que en la implementación inicial del bloqueo, del 13 de abril al 18 de junio, las fuerzas de EE.UU. desviaron más de 140 buques, inhabilitaron nueve barcos que desobedecieron las órdenes y permitieron el paso de más de 50 naves comerciales con ayuda humanitaria.

Con información de EFE