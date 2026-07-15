San Pedro Sula conforma Consejo Consultivo para consolidarse como destino turístico

San Pedro Sula. – Con el propósito de posicionar a la capital industrial como un destino competitivo e innovador, la Municipalidad de San Pedro Sula, mediante el Departamento de Cultura y Turismo, oficializó el lanzamiento del Consejo Consultivo Municipal de Turismo.

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler Martínez, destacó el compromiso del Gobierno Central en brindar asistencia técnica e infraestructura para potenciar el atractivo turístico y económico de San Pedro Sula.

El acto oficial se realizó en la Plaza de las Banderas y contó con la participación del ministro de Turismo, Andrés Ehrler Martínez, junto a representantes de las 20 instituciones públicas, privadas, de seguridad y sociedad civil que integran el nuevo organismo, quienes sostuvieron su primera sesión de trabajo.

El director del Departamento de Cultura y Turismo, Miguel Alvarado, detalló que durante esta jornada inicial se establecieron tres compromisos prioritarios para impulsar el destino: la elaboración de un inventario turístico para levantar de forma detallada los atractivos de la ciudad, la implementación de un Observatorio Municipal de Turismo como herramienta clave en la medición de datos e impacto económico, y el desarrollo de la Marca Ciudad, una estrategia integral de identidad destinada a la promoción tanto nacional como internacional.

Representantes de los sectores público y privado durante la conformación del Consejo Consultivo Municipal de Turismo en San Pedro Sula.

El consejo busca articular esfuerzos entre la administración local, el Gobierno Central y el sector privado para consolidar la derrama económica y la generación de empleo en la zona.

“Estamos listos para trabajar de la mano con la Municipalidad y poner a disposición recursos en asistencia técnica, infraestructura y promoción”, afirmó el ministro Ehrler Martínez, destacando el rol clave de la ciudad en la economía nacional.

Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones, destacó que la creación del consejo fortalece el desarrollo económico, la inversión y la generación de empleo para San Pedro Sula.

Por su parte, la regidora Kathya Amador subrayó que la iniciativa fortalecerá el turismo desde diversos enfoques socioeconómicos. En esa misma línea, Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones, celebró el compromiso municipal: “Es un paso contundente hacia el respaldo de una industria que genera desarrollo directo para las familias sampedranas“.