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Gobierno convoca a los Desfiles Patrios 2026 bajo el lema “Honduras Nos Une”

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
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Autoridades de la Secretaría de Educación y miembros del COCIP durante el lanzamiento oficial de los Desfiles Patrios 2026 en Casa Presidencial. Foto: ElDiario.HN /Cortesía Casa Presidencial

Tegucigalpa. – En el marco de la conmemoración de los 205 años de Independencia Patria, el Gobierno del presidente Nasry Asfura, mediante el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP), lanzó oficialmente en Casa Presidencial la convocatoria para los Desfiles Patrios 2026. La iniciativa busca fortalecer los valores cívicos, la identidad nacional y la participación ciudadana.

Autoridades de Educación lanzan la convocatoria para los Desfiles Patrios 2026 bajo el lema “Honduras Nos Une”.

Para asegurar la transparencia y la igualdad de condiciones entre centros educativos gubernamentales y no gubernamentales, la Secretaría de Educación habilitará un proceso de inscripción en línea mediante un enlace digital y código QR.

La participación será de carácter voluntario y estará limitada a un cupo máximo de los primeros 60 centros educativos que completen exitosamente su registro en línea y acrediten el cumplimiento de los requisitos vigentes; este proceso se regirá de manera transparente bajo el marco normativo del acuerdo ministerial 0754-SE-2019 para asegurar el recorrido final de las delegaciones hacia el Estadio Nacional “Chelato Uclés”.

La ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, destaca que la inscripción de los institutos se realizará de forma digital y en igualdad de condiciones.

“Este será un proceso transparente y objetivo, garantizando igualdad de oportunidades para todas las instituciones educativas que cumplan con los requisitos establecidos”, destacó la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta.

La organización general estará a cargo de la Secretaría de Educación y las delegaciones del COCIP a nivel departamental, municipal y distrital. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional desplegarán operativos de seguridad para garantizar el orden en los predios del Estadio Nacional.

Bajo el lema “Educando construimos el país que necesitamos”, el Gobierno reafirma su compromiso de rendir homenaje a la patria y promover la unidad de todos los hondureños en este 205 aniversario.

El Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) es el organismo liderado por la Secretaría de Educación e integrado por secretarías de Estado, fuerzas de seguridad y el sector privado. Su misión principal es planificar, coordinar y ejecutar los actos cívicos a nivel nacional para fomentar el civismo y el fervor patrio.

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