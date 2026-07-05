San Pedro Sula ruge motores por la solidaridad: Lanzan el “Biker Weekend Honduras 2026”

San Pedro Sula. – El Club de Motociclistas de San Pedro Sula realizó el lanzamiento oficial del Biker Weekend Honduras 2026, “Rodando por una buena causa”. El anuncio se llevó a cabo durante un cóctel en el Hotel Real Intercontinental, donde se consolidó este evento como uno de los encuentros más importantes para los amantes del motociclismo en la región, programado para los días 24 y 25 de julio.

El evento “Rodando por una buena causa” reunirá a delegaciones de motociclistas de toda la región y de países como EE. UU., México y Perú los días 24 y 25 de julio.

La actividad busca reunir a clubes de motociclistas, aficionados y visitantes de diferentes regiones de Honduras, Centroamérica, Estados Unidos, Perú, Panamá y México. El objetivo es ofrecer un fin de semana de convivencia, entretenimiento y promoción turística, mientras se apoya una noble causa.

Organizadores destacan que el objetivo primordial del Biker Weekend es apoyar la infraestructura de la Casa Hogar Perpetuo Socorro y la modernización del Museo El Pequeño Sula.

En esta primera edición, parte de los fondos recaudados se destinará a beneficio de la Casa Hogar Perpetuo Socorro y la Fundación Museo para la Infancia El Pequeño Sula, instituciones que desarrollan una destacada labor social en favor de los adultos mayores y la niñez en condición de vulnerabilidad.

Durante el lanzamiento, los organizadores destacaron que el evento ofrecerá una atractiva programación que incluye recorridos en motocicleta, exhibiciones, actividades recreativas, música en vivo y espacios de convivencia familiar.

Rolando Sabillón, miembro del club de motociclistas.

“Lo importante de este evento es que los fondos recaudados serán para apoyar a estas instituciones que cuidan de nuestros adultos mayores y de la niñez hondureña”, expresó Rolando Sabillón, miembro del club de motociclistas.

Por su parte, Nicolás Rivera, del comité organizador, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria: “Hemos contado con el valioso apoyo de las autoridades municioales, para la realización de este importante evento, el cual será todo un éxito”.

Rivera adelantó que, como antesala, el jueves 23 de julio visitarán la Casa Hogar Perpetuo Socorro y el viernes 24 estarán en el Parque Central.

Fátima Bobadilla, directora de la Casa Hogar Perpetuo Socorro, agradeció a los organizadores del evento por tomar en cuenta la institución para apoyar a los abuelos.

“Esta es una causa noble y los 80 abuelos lo agradecerán porque con estos fondos que se recauden serán para mejorar las instalaciones”, dijo Bobadilla.

Por su parte, Cristian Pineda, administrador del Museo para la Infancia El Pequeño Sula, indicó “agradecemos esta donación de fondos, ya que será destinada a la modernización de las salas de exhibición para beneficio de la niñez”.

Agenda del evento

Viernes 24 de julio: Iniciarán las actividades con la recepción e inscripción de los participantes, seguidas de una jornada de convivencia.

Sábado 25 de julio: Se desarrollará la Gran Caravana Biker, la cual recorrerá diversos destinos turísticos del departamento de Cortés, promoviendo los atractivos de la región y dinamizando la economía local.

Cierre del evento: La jornada culminará con un gran festival en el estacionamiento del Comisariato Los Andes. El público en general podrá disfrutar de exhibiciones de motocicletas, conciertos en vivo, activaciones de patrocinadores, concursos, rifas y una amplia oferta gastronómica.