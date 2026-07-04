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Jetstereo expande su presencia en San Pedro Sula con la inauguración de una nueva tienda en Jardines del Valle

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Colaboradores de Jetstereo en la colonia Jardines del Valle realizan el corte de cinta tradicional, simbolizando el compromiso del equipo humano de la marca con las familias de San Pedro Sula. Foto: ElDiario.HN.

San Pedro Sula. – Jetstereo, la empresa 100% hondureña líder en soluciones tecnológicas, continúa consolidando su presencia a nivel nacional con la inauguración de una moderna sucursal en San Pedro Sula. El nuevo establecimiento está ubicado estratégicamente en la colonia Jardines del Valle, sobre el bulevar UNAH-VS, entre la 8 y 9 avenida, contiguo a Autopits.

Colaboradores de Jetstereo participan en el corte de cinta inaugural de la nueva y moderna sucursal en Jardines del Valle, San Pedro Sula.

Este nuevo espacio ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de compra cómoda, accesible e innovadora. Los clientes podrán encontrar un amplio portafolio de las marcas más reconocidas del mercado en categorías como: Celulares y laptops, televisores y equipos de audio, línea blanca y electrodomésticos, y artículos para el hogar.

El acto de bendición de las nuevas instalaciones estuvo a cargo del padre Eduardo Sorto.

Además de su variada oferta tecnológica, la sucursal dispone de un estacionamiento exclusivo y espacioso, garantizando mayor comodidad y conveniencia desde el momento de la llegada.

La directora de Mercadeo de Jetstereo para la zona norte, Brenda Mejía, dio la palabras de bienvenida.

Fiel a su compromiso con las familias hondureñas, Jetstereo ofrece atractivos planes de financiamiento adaptados a cada necesidad a través de Solvenza, facilitando así el acceso a la tecnología y el hogar.

Asimismo, la tienda cuenta con el respaldo total de la marca mediante los servicios postventa de su Centro de Servicio Técnico, el cual brinda acompañamiento especializado y mantenimiento preventivo para asegurar una compra confiable y duradera.

José Armando Lobo, Gerente de Ventas de Jetstereo.

“San Pedro Sula es una ciudad clave para el crecimiento de Jetstereo y para el desarrollo económico de Honduras. Con esta nueva apertura, reafirmamos nuestro compromiso de continuar creciendo en la capital industrial, acercando a más familias soluciones tecnológicas, facilidades de crédito y el respaldo que nos caracteriza”, expresó José Armando Lobo, Gerente de Ventas de Jetstereo.

La nueva tienda atenderá al público en un horario de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y los domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

El personal de la tienda Jetstereo Jardines del Valle celebra oficialmente la apertura del moderno establecimiento en el bulevar UNAH-VS.

Con esta apertura, Jetstereo reafirma su propósito de transformar vidas a través de la innovación, contribuyendo activamente al desarrollo de las comunidades donde opera.

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