Jetstereo expande su presencia en San Pedro Sula con la inauguración de una nueva tienda en Jardines del Valle

San Pedro Sula. – Jetstereo, la empresa 100% hondureña líder en soluciones tecnológicas, continúa consolidando su presencia a nivel nacional con la inauguración de una moderna sucursal en San Pedro Sula. El nuevo establecimiento está ubicado estratégicamente en la colonia Jardines del Valle, sobre el bulevar UNAH-VS, entre la 8 y 9 avenida, contiguo a Autopits.

Colaboradores de Jetstereo participan en el corte de cinta inaugural de la nueva y moderna sucursal en Jardines del Valle, San Pedro Sula.

Este nuevo espacio ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de compra cómoda, accesible e innovadora. Los clientes podrán encontrar un amplio portafolio de las marcas más reconocidas del mercado en categorías como: Celulares y laptops, televisores y equipos de audio, línea blanca y electrodomésticos, y artículos para el hogar.

El acto de bendición de las nuevas instalaciones estuvo a cargo del padre Eduardo Sorto.

Además de su variada oferta tecnológica, la sucursal dispone de un estacionamiento exclusivo y espacioso, garantizando mayor comodidad y conveniencia desde el momento de la llegada.

La directora de Mercadeo de Jetstereo para la zona norte, Brenda Mejía, dio la palabras de bienvenida.

Fiel a su compromiso con las familias hondureñas, Jetstereo ofrece atractivos planes de financiamiento adaptados a cada necesidad a través de Solvenza, facilitando así el acceso a la tecnología y el hogar.

Asimismo, la tienda cuenta con el respaldo total de la marca mediante los servicios postventa de su Centro de Servicio Técnico, el cual brinda acompañamiento especializado y mantenimiento preventivo para asegurar una compra confiable y duradera.

José Armando Lobo, Gerente de Ventas de Jetstereo.

“San Pedro Sula es una ciudad clave para el crecimiento de Jetstereo y para el desarrollo económico de Honduras. Con esta nueva apertura, reafirmamos nuestro compromiso de continuar creciendo en la capital industrial, acercando a más familias soluciones tecnológicas, facilidades de crédito y el respaldo que nos caracteriza”, expresó José Armando Lobo, Gerente de Ventas de Jetstereo.

La nueva tienda atenderá al público en un horario de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y los domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

El personal de la tienda Jetstereo Jardines del Valle celebra oficialmente la apertura del moderno establecimiento en el bulevar UNAH-VS.

Con esta apertura, Jetstereo reafirma su propósito de transformar vidas a través de la innovación, contribuyendo activamente al desarrollo de las comunidades donde opera.