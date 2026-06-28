Maison: La exclusiva experiencia de Shoe Gallery que fusionó moda, diseño y autenticidad

San Pedro Sula. – Para la firma Shoe Gallery, el verdadero lujo se disfruta más cuando se transforma en una experiencia memorable. Bajo esta visión nació MAISON, un encuentro exclusivo diseñado para reunir a selectas invitadas en un ambiente donde la moda, el diseño de vanguardia y la sofisticación fueron los grandes protagonistas.

Claudia Palacios, Janira Tábora y Paty Rastelli.

Yadirá Gálvez y Linda Gálvez.

Marjorie Romero y Fanny Tábora.

El elegante entorno de Emilia Vía Nova fue el escenario perfecto para una tarde dedicada a descubrir las nuevas propuestas de la marca española Desigual y la firma neoyorquina de accesorios Deepa Gurnani. Ambas casas, reconocidas por su identidad única, comparten una misma filosofía: celebrar la autenticidad, la creatividad y el diseño excepcional.

Entre copas de vino y una selecta variedad de tapas, las asistentes disfrutaron de un ambiente íntimo y sofisticado. Cada conversación, cada detalle y cada pieza de las colecciones contribuyeron a crear una atmósfera que invitó a vivir la moda desde una perspectiva completamente diferente.

Una atmósfera sofisticada pensada para conectar con la moda desde una perspectiva completamente diferente.

El estilo trasciende las tendencias: calzado y accesorios exclusivos exhibidos durante la experiencia MAISON.

Disfrutando de la experiencia: las asistentes compartieron entre vinos, tapas y amenas conversaciones sobre el estilo de vida contemporáneo.

Más allá de la presentación de nuevas tendencias, MAISON consolidó el compromiso de Shoe Gallery por construir espacios donde el estilo trasciende lo efímero y se convierte en momentos memorables, fortaleciendo así el vínculo con su comunidad. Porque en Shoe Gallery la moda no solo se presenta; se vive a través de experiencias que reflejan elegancia, exclusividad y una visión única del lujo.

Una sofisticada selección de vinos y tapas fue el complemento perfecto para una tarde donde el buen gusto y la moda fueron los grandes protagonistas.

Francklin Reyes, Janira Tábora y Hermes Ruiz.

Loida López .

Anfitriones de lujo: Charlotte Guzmán, Janira Tábora y Emilio Bourdeth, encargados de dar la bienvenida a las selectas invitadas en Restaurante Emilia / Vía Nova.