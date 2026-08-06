¡Con gran éxito clausura XX Congreso Internacional de Ingenierías!

San Pedro Sula. – Durante cinco días consecutivos, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) celebró a nivel nacional el XX Congreso Internacional de Ingenierías, un evento académico que reunió a más de 4,500 estudiantes para analizar las últimas tendencias tecnológicas, con especial enfoque en la Inteligencia Artificial.

El encuentro contó con la participación de ponentes nacionales e internacionales de España, Ecuador, Estados Unidos, Colombia y Honduras, quienes compartieron casos de éxito y conocimientos de vanguardia. Entre las delegaciones destacadas figuró un grupo de estudiantes de la Universidad ESPAM MFL de Ecuador, quienes viajaron al país para sumarse a la jornada.

Según el decano de la Facultad de Ingenierías, Dr. Denis Aguilar, la presencia internacional fortaleció el intercambio académico y la integración regional.

La agenda incluyó conferencias magistrales, talleres tecnológicos, actividades prácticas y visitas técnicas a empresas líderes, consolidando la alianza entre la academia y el sector productivo. El evento concluyó en el campus central de San Pedro Sula, reafirmando el posicionamiento de la UTH en la organización de congresos de alcance internacional.