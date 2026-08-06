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¡Con gran éxito clausura XX Congreso Internacional de Ingenierías!

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Autor: El Diario HN
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Expertos internacionales de España, Ecuador, Estados Unidos, Colombia y Honduras compartieron sus experiencias en áreas clave de la tecnología e innovación. Fotos: Cortesía UTH.

San Pedro Sula. – Durante cinco días consecutivos, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) celebró a nivel nacional el XX Congreso Internacional de Ingenierías, un evento académico que reunió a más de 4,500 estudiantes para analizar las últimas tendencias tecnológicas, con especial enfoque en la Inteligencia Artificial.

El encuentro contó con la participación de ponentes nacionales e internacionales de España, Ecuador, Estados Unidos, Colombia y Honduras, quienes compartieron casos de éxito y conocimientos de vanguardia. Entre las delegaciones destacadas figuró un grupo de estudiantes de la Universidad ESPAM MFL de Ecuador, quienes viajaron al país para sumarse a la jornada.

Según el decano de la Facultad de Ingenierías, Dr. Denis Aguilar, la presencia internacional fortaleció el intercambio académico y la integración regional.

La agenda incluyó conferencias magistrales, talleres tecnológicos, actividades prácticas y visitas técnicas a empresas líderes, consolidando la alianza entre la academia y el sector productivo. El evento concluyó en el campus central de San Pedro Sula, reafirmando el posicionamiento de la UTH en la organización de congresos de alcance internacional.

Más de 4,500 estudiantes de la UTH participaron en la vigésima edición del Congreso Internacional de Ingenierías, centrado en los avances de la Inteligencia Artificial.

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