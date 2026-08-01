Supermercados Colonial celebra su 25° aniversario con el lanzamiento de la campaña «Tus Puntos Te Llevan al Volante»

San Pedro Sula. – En el marco de la celebración de sus 25 años, Supermercados Colonial presentó oficialmente su gran campaña de aniversario: «Tus Puntos Te Llevan al Volante», una iniciativa diseñada para premiar la fidelidad y preferencia de sus clientes junto a la comunidad que lo ha consolidado como el supermercado orgullo de San Pedro Sula.

Julio Martínez, Francisco Pereira y Keren Martínez.

El evento de lanzamiento tuvo lugar en la sucursal N° 2 (Boulevard del Norte), donde representantes de medios de comunicación, socios comerciales e invitados especiales conocieron los detalles de la dinámica de la campaña.

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Por cada 450 Puntos Colonial acumulados, los clientes podrán canjear un boleto para participar en el sorteo de una moderna camioneta Jetour Dashing 2026, además de estadías para dos personas en el Arca Boutique Hotel ubicado en West Bay, Roatán.

Heidy Contreras, Francisco Pereira y Keren Martínez.

Asimismo, la promoción incluirá los tradicionales Carretones Colonial, que otorgarán premios al instante con 60 segundos de compras gratis, sumados a múltiples sorpresas preparadas exclusivamente para esta edición conmemorativa.

Francisco Pereira, Gerente de Mercadeo de Supermercados Colonial, comparte con los asistentes los detalles de la gran campaña de 25.º aniversario «Tus Puntos Te Llevan al Volante» y presenta las novedades de la renovada plataforma digital de la empresa.

Innovación digital: Renovación de la plataforma e-Commerce

Como parte de esta gran celebración y en reafirmación de su compromiso con la transformación digital, la cadena presentó la renovación total de su tienda en línea. La nueva plataforma ofrece una experiencia de compra más moderna, práctica e intuitiva, permitiendo a los usuarios navegar rápidamente, localizar productos de forma sencilla y realizar transacciones con total seguridad desde cualquier dispositivo.

A lo largo de estos 25 años, Supermercados Colonial ha mantenido su promesa de brindar calidad, cercanía e innovación, consolidándose como una empresa 100% hondureña que evoluciona día a día junto a las familias sampedranas.