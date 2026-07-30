Cargill amplía su portafolio en Honduras con la marca de embutidos premium Cinta Azul

San Pedro Sula. — Cargill anunció el lanzamiento de Cinta Azul en Honduras, su marca de embutidos premium, que llega para fortalecer el portafolio de la compañía y responder a las nuevas tendencias de consumo con productos que combinan calidad, frescura y sabor, atributos cada vez más valorados por los consumidores.

Carlos Chahín, Rina Ramos, Raúl Hernández, Melany Galeano, Liliana Barahona y Juan Peláez.

La llegada de Cinta Azul representa un nuevo en el compromiso de Cargill con Honduras al acercar al mercado una alternativa diferenciada dentro de la categoría de embutidos, elaborada con ingredientes de alta calidad y diseñada para construir un lugar relevante en la vida del consumidor hondureño que busca confianza en el segmento premium.

La apertura del evento estuvo a cargo de Raúl Hernández, gerente de Cargill, quien dio la bienvenida a los asistentes en el marco del lanzamiento de Cinta Azul en el país.

“Cargill tiene el propósito de nutrir al mundo de manera segura, responsable y sostenible. Hoy ese compromiso cobra vida con la llegada de Cinta Azul a Honduras, una marca líder en el mercado centroamericano en el segmento premium de embutidos que cuenta con el respaldo, la experiencia y la calidad necesaria para conquistar el corazón de los paladares más exigentes en Honduras”, expresó Rina Ramos, gerente de marca de Cargill Food Latinoamérica.

La estrategia y campaña publicitaria de la marca Cinta Azul fue presentada por Rina Ramos, gerente de marca de Cargill Food Latinoamérica.

Con este lanzamiento, Cargill continúa consolidando su portafolio de soluciones alimentarias en la región, integrando marcas que responden a las tendencias de consumo y fortalecen su capacidad de ofrecer productos diferenciados para clientes y consumidores. La compañía mantiene como prioridad la seguridad alimentaria, impulsando inversiones en innovación, tecnología y sostenibilidad para garantizar productos elaborados bajo los más altos estándares de calidad e inocuidad.

Carlos Chain, subgerente de Cargill Centroamérica, detalló las virtudes y atributos que caracterizan a la nueva marca de embutidos Cinta Azul.

Cinta Azul llega al país con un portafolio inicial de siete variedades de embutidos premium: Jamón de Pechuga de Pollo, Salchicha de Pechuga de Pollo, Jamón con Pechuga de Pavo sabor ahumado, Jamón de Pechuga de Pollo sabor rostizado, Salchicha de Desayuno, Salchicha Sabor Ahumada con especies y Salchicha con Pavo Premium. Desde su lanzamiento, la marca estará disponible con cobertura nacional en las principales cadenas de supermercados y puntos de venta del país, acercando una nueva opción dentro del segmento premium a los hogares hondureños.

Rina Ramos, gerente de marca de Cargill Food Latinoamérica, y Raúl Hernández, gerente de Cargill, durante el evento de lanzamiento de Cinta Azul.

“Nuestro objetivo va más allá de introducir una nueva marca al mercado hondureño; buscamos construir una relación cercana con los consumidores a través de una propuesta de valor clara y un posicionamiento nacido del consumidor basado en la promesa constante de cuidado y frescura con productos que reflejen nuestro compromiso con la calidad y la innovación como lo hemos venido haciendo desde hace más de cinco décadas”, destacó Ramos.

Melany Galeano.

Con el lanzamiento, Cargill reafirma su apuesta por Honduras y fortalece un portafolio alineado con las necesidades de un consumidor en constante evolución, al tiempo que reitera su compromiso de nutrir a las familias hondureñas de manera segura, responsable y sostenible.