FUNDAHRSE y la Cooperación Alemana entregan la Insignia por la Biodiversidad a empresas comprometidas con el medio ambiente

Honduras se convierte en el primer país de la región en otorgar este galardón regional que promueve el desarrollo sostenible, la resiliencia y la conservación de los ecosistemas.

San Pedro Sula. En una ceremonia que reunió a destacados líderes del sector privado, público y cooperación internacional, la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) realizó la entrega oficial de la Insignia por la Biodiversidad, un distintivo diseñado para reconocer e impulsar las acciones de sostenibilidad ambiental en el tejido empresarial del país.

Invitados especiales con representantes de empresas galardonadas.

Esta iniciativa regional es impulsada por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), a través del Programa Biodiversidad y Negocios en Centroamérica y República Dominicana (daBio), por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), en alianza estratégica con FUNDAHRSE. El galardón tiene como propósito incentivar a las organizaciones a integrar de forma directa la biodiversidad dentro de sus modelos de negocio mediante proyectos de restauración, conservación de ecosistemas y gestión responsable del capital natural.

El evento contó con el respaldo de aliados de alcance regional como la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Red INTEGRARSE.

Ramón Dagoberto Rodríguez, Viceministro del SERNA, Rafael Delgad, Director de la CHA, Mario R. Faraj, Presidente de FUNDAHRSE, Daniela Vogl, Embajadora de Alemania en Honduras y Dieter Fertsch, Consul honorario de Alemania en Honduras.

Durante el acto protocolario se contó con la presencia de invitados especiales de alto nivel, entre ellos Ramón Dagoberto Rodríguez, viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA); Rafael Delgado, director de la Cámara Hondureña del Ambiente (CHA); Daniela Vogl, embajadora de Alemania en Honduras; Dieter Fertsch, cónsul honorario de Alemania en Honduras; y Karim Qubain, Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes.

Mario R. Faraj, presidente de FUNDAHRSE .

En su discurso de apertura, Mario R. Faraj, presidente de FUNDAHRSE, realizó un enfático llamado a la acción dirigido a todo el sector empresarial sobre la urgencia de proteger la riqueza ambiental de la nación: “La protección del patrimonio natural constituye un elemento indispensable para la competitividad, la resiliencia y el desarrollo sostenible de nuestros países”.

Daniela Vogl, Embajadora de Alemania en Honduras.

Con esta entrega, Honduras se posiciona a la vanguardia al convertirse en el primer país de la región en entregar este reconocimiento, consolidando el compromiso de FUNDAHRSE por generar valor económico mientras se preserva el capital natural para las futuras generaciones.

Ramón Dagoberto Rodríguez, Viceministro del SERNA.

Durante el encuentro, los invitados de honor hizo entrega de las insignias a las organizaciones que demostraron avances concretos en la integración de la biodiversidad dentro de sus procesos operativos e institucionales, divididas en dos categorías:

Empresas inscritas en el plan de biodiversidad

Organizaciones que han formalizado su compromiso e iniciado la ruta de implementación de proyectos a favor del entorno natural: Cervecería Hondureña S.A., Beneficio de Café Montecristo S.A. (BECAMO), Compañía Azucarera Hondureña S.A. (CAHSA), Gildan Honduras Properties S. de R.L., Empresa de Servicios Múltiples PROEXO Limitada, Corporación La Cumbre S.A. de C.V. (Supermercados Colonial) y Cooperativa COCREBISTROL.

Francisco Pereira, gerente de Mercadeo de Supermercados Colonial, recibe el galardón de manos de Daniela Vogl, embajadora de Alemania en Honduras.

El equipo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Supermercados Colonial junto a Daniela Vogl, embajadora de Alemania en Honduras.

Francisco Pereira, gerente de Mercadeo de Supermercados Colonial.

Empresas con informe Biodiversity Check y plan de monitoreo

Empresas que han evaluado exhaustivamente su impacto en el entorno mediante la herramienta Biodiversity Check y mantienen un sistema activo de seguimiento: Compañía Azucarera Chumbagua S.A. y Laboratorio Bueso Arias S.A.

Julio Gom, Elisa Pineda y Mario Faraj.

Con la entrega de esta insignia, FUNDAHRSE y sus aliados ratifican que la responsabilidad ambiental no solo fortalece la viabilidad operativa del sector privado, sino que es un pilar imprescindible para el progreso y la resiliencia climática de la región.