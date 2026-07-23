Municipalidad de San Pedro Sula capacita a emprendedores para impulsar sus negocios

San Pedro Sula. – La Municipalidad de San Pedro Sula, a través de la Gerencia de Desarrollo Socioeconómico, concluyó exitosamente una jornada de tres días de capacitación dirigida a emprendedores de diversos sectores de la ciudad, como parte del proceso previo a la entrega de capital semilla.

Durante tres días, pequeños comerciantes de zonas como Cofradía, Chamelecón y Rivera Hernández recibieron formación integral en finanzas y negocios.

La formación se impartió a tres grupos de participantes provenientes de zonas como el sector Norte, Las Brisas, Chamelecón, Satélite, Rivera Hernández, Cabañas, Cofradía, Los Cármenes, La Puerta y San José V. Durante las jornadas, los asistentes abordaron temas clave para el desarrollo de sus ideas de negocio, entre ellos: temas de emprendimiento, educación financiera, formalización y fortalecimiento empresarial, técnicas de negocios, marketing digital, planes de negocios, comercio electrónico, ventas digitales, entre otros.

Con entusiasmo y visión de futuro, decenas de emprendedores sampedranos se forman para llevar sus proyectos al siguiente nivel.

La regidora Ericelda Leonardo destacó la importancia de estas iniciativas para la economía local. “La finalidad es brindarles las herramientas y conocimientos necesarios para que puedan emprender de forma sólida, ya que muchos inician un negocio, pero no logran sostenerlo por falta de preparación”, señaló.

Por su parte, Aldo Miranda, representante de la Gerencia de Desarrollo Socioeconómico, explicó que estas capacitaciones están enfocadas en preparar a quienes recibirán el capital semilla para dar marcha a sus proyectos. Los participantes pertenecen a rubros variados como bisutería, tortillerías, venta de ropa y calzado, pulperías y abarroterías.

Raquel Palacios, capacitadora del programa, enfatizó que el objetivo central es que los participantes comprendan la dinámica del mercado actual y aprovechen sus oportunidades. “Buscamos que innoven, establezcan alianzas estratégicas, identifiquen proveedores confiables, conozcan a su competencia y apliquen herramientas que les permitan ser competitivos y sostenibles a largo plazo”, puntualizó.

Los beneficiarios expresaron su satisfacción por el aprendizaje obtenido. Ana Linares, una de las emprendedoras participantes, vecina del sector de Cofradía, destacó que esta oportunidad formativa les permitirá levantar sus negocios con bases más sólidas y alcanzar un mayor éxito comercial.