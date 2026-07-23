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Lola Índigo, Kany García y Jay Wheeler encabezan los primeros confirmados para los Billboard Latinos 2026

Farandula
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Lola Índigo, Kany García y Jay Wheeler, entre los primeros artistas confirmados para los Billboard Latinos 2026. Foto: Cortesía.
A estos cantantes se suman los colombianos Jessi Uribe, Paola Jara y Ryan Castro, la puertorriqueña RaiNao, el argentino Trueno, y la banda Rawayana y la cantautora Zhamira, ambos de Venezuela.

La española Lola Índigo, la colombiana Greeicy y los puertorriqueños Jay Wheeler y Kany García destacan en la primera ronda de artistas que anunció este miércoles Billboard para la edición de este año de la Semana de la Música Latina, que comenzará en octubre en Miami Beach, en Estados Unidos.

A estos cantantes se suman los colombianos Jessi Uribe, Paola Jara y Ryan Castro, la puertorriqueña RaiNao, el argentino Trueno, y la banda Rawayana y la cantautora Zhamira, ambos de Venezuela, como parte del primer anuncio de artistas que se congregarán del 19 al 22 de octubre de 2026 en el Faena Forum.

Además de estos intérpretes, los organizadores anunciaron en un comunicado la participación de ejecutivos de la industria como Tommy Mottola, el esposo de la cantante mexicana Thalía, y a Nat Pastor y Víctor González.

La Semana Billboard de la Música Latina, considerada el mayor encuentro de la industria musical en español por reunir a ejecutivos y artistas, coincide con los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se celebrarán en Miami el jueves 22 de octubre y se transmitirán en vivo por Telemundo y Peacock.

El encuentro del año anterior celebró 12 años consecutivos de crecimiento de la música latina, que ahora es el cuarto género más grande de la música en Estados Unidos, al reunir a artistas como Daddy Yankee, Pablo Alborán, Carín León, Aitana y Laura Pausini.

“La música latina es una potencia global, escuchada más que nunca en todo el mundo, y eso es gracias a sus extraordinarios artistas y ejecutivos”, aseveró Leila Cobo, codirectora de contenido de Billboard.

Cobo apuntó que en el encuentro “la industria se reúne para celebrar sus logros”, pero también para “ayudar a definir su futuro”, por lo que habrá conversaciones con artistas, paneles, presentaciones en vivo, talleres prácticos, activaciones de marca, y oportunidades de ‘networking’.

Los organizadores prometieron más detalles de los artistas invitados y los premios Billboard más adelante, pero destacaron que ya comenzó la venta de entradas. 

Con información de EFE

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