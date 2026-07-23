Fundación Diunsa, 15 años creando oportunidades de desarrollo

En alianza con la Fundación Real Madrid, la institución beneficia actualmente a 900 niños y jóvenes hondureños a través del deporte y la formación en valores.
San Pedro Sula.– La Fundación Diunsa celebra su 15 aniversario y para conmemorarlo, llevó a cabo el “Torneo de la Amistad”, con el alumnado de las escuelas sociodeportivas que desarrollan en alianza con la Fundación Real Madrid y una amplia red de aliados locales.
Durante la semana de aniversario, los alumnos de las escuelas sociodeportivas disfrutan del torneo deportivo y de actividades lúdicas para celebrar el 15 aniversario.
Las escuelas sociodeportivas tienen por objetivo formar en valores a niños, niñas y jóvenes que participan en este programa durante la temporada deportiva que tiene una duración de ocho meses.
Diana Faraj de Larach, presidenta ejecutiva de la Fundación Diunsa destacó: “Durante todos estos años hemos trabajado con compromiso y determinación para generar oportunidades que contribuyan al desarrollo integral de las familias hondureñas. A través de nuestras escuelas sociodeportivas, el Club de Padres, el Programa Lily de apoyo al emprendimiento y otras iniciativas comunitarias, hemos contribuido a generar oportunidades de desarrollo”.
Una historia valiosa
Fundación Diunsa nació en 2011 por decisión de la alta dirección de Diunsa, desde entonces desarrolla una importante labor a través de la formación en valores a través del deporte, el apoyo al emprendimiento juvenil y femenino, así como ayuda humanitaria.
Actualmente, con cinco escuelas sociodeportivas, dos de ellas en San Pedro Sula y en las ciudades de Tegucigalpa, La Ceiba y Comayagua, la Fundación Diunsa, atendiendo a 900 niños, niñas y jóvenes durante ocho meses del año, que es el período de duración de cada temporada deportiva.
Los alumnos se forman en valores a través del deporte con la metodología de la Fundación Real Madrid, reciben cursos libres de computación y disfrutan de una merienda cada vez que asisten a las escuelas sociodeportivas; además, su condición física se registra a través de los indicadores de talla y peso.
Fundación Diunsa cuenta con el apoyo de las siguientes instituciones y organizaciones aliadas: Municipalidad de San Pedro Sula, Municipalidad de La Ceiba, Municipalidad de Comayagua. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI), PORSALUD, Supermercados La Colonia y Panadería Moderna.