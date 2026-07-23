Fundación Diunsa, 15 años creando oportunidades de desarrollo

En alianza con la Fundación Real Madrid, la institución beneficia actualmente a 900 niños y jóvenes hondureños a través del deporte y la formación en valores.

San Pedro Sula.– La Fundación Diunsa celebra su 15 aniversario y para conmemorarlo, llevó a cabo el “Torneo de la Amistad”, con el alumnado de las escuelas sociodeportivas que desarrollan en alianza con la Fundación Real Madrid y una amplia red de aliados locales.

Alegría y convivencia: niños y jóvenes celebran con actividades lúdicas y deportivas un aniversario más de la Fundación Diunsa.

Durante la semana de aniversario, los alumnos de las escuelas sociodeportivas disfrutan del torneo deportivo y de actividades lúdicas para celebrar el 15 aniversario.

Las escuelas sociodeportivas tienen por objetivo formar en valores a niños, niñas y jóvenes que participan en este programa durante la temporada deportiva que tiene una duración de ocho meses.

La formación en valores a través del fútbol fue la protagonista durante las jornadas deportivas por la celebración de los 15 años de Fundación Diunsa.

Diana Faraj de Larach, presidenta ejecutiva de la Fundación Diunsa destacó: “Durante todos estos años hemos trabajado con compromiso y determinación para generar oportunidades que contribuyan al desarrollo integral de las familias hondureñas. A través de nuestras escuelas sociodeportivas, el Club de Padres, el Programa Lily de apoyo al emprendimiento y otras iniciativas comunitarias, hemos contribuido a generar oportunidades de desarrollo”.

Una historia valiosa

Fundación Diunsa nació en 2011 por decisión de la alta dirección de Diunsa, desde entonces desarrolla una importante labor a través de la formación en valores a través del deporte, el apoyo al emprendimiento juvenil y femenino, así como ayuda humanitaria.

Alumnos de las escuelas sociodeportivas disfrutan del “Torneo de la Amistad”, celebrado en el marco del 15.° aniversario de la Fundación Diunsa en San Pedro Sula.

Actualmente, con cinco escuelas sociodeportivas, dos de ellas en San Pedro Sula y en las ciudades de Tegucigalpa, La Ceiba y Comayagua, la Fundación Diunsa, atendiendo a 900 niños, niñas y jóvenes durante ocho meses del año, que es el período de duración de cada temporada deportiva.

Alegría y convivencia: niños y jóvenes celebran con actividades lúdicas y deportivas un aniversario más de la Fundación Diunsa.

Los alumnos se forman en valores a través del deporte con la metodología de la Fundación Real Madrid, reciben cursos libres de computación y disfrutan de una merienda cada vez que asisten a las escuelas sociodeportivas; además, su condición física se registra a través de los indicadores de talla y peso.

Fundación Diunsa cuenta con el apoyo de las siguientes instituciones y organizaciones aliadas: Municipalidad de San Pedro Sula, Municipalidad de La Ceiba, Municipalidad de Comayagua. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI), PORSALUD, Supermercados La Colonia y Panadería Moderna.