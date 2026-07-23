La abogada Dilcia Montiel celebra sus 50 años con una deslumbrante ‘Black & White Party’

San Pedro Sula. — En una velada inolvidable rodeada de glamur, afecto y distinción, la abogada Dilcia Montiel festejó su “edad de oro” al llegar a sus 50 años de vida. El Salón Jordán del Club Hondureño Árabe fue el escenario perfecto para albergar esta magna recepción, ambientada bajo el sofisticado concepto de Black & White Party.

La abogada Dilcia Montiel cautivó a los presentes durante la celebración de su “edad de oro” en el Club Hondureño Árabe.

La emotiva celebración fue un regalo ideado y organizado con mucho cariño por sus amadas hijas, Satia y Mía Delgado, junto a su esposo, el también Abogado Nelson Santos, quienes cuidaron cada detalle para convertir la noche en un recuerdo eterno.

La atmósfera del salón desbordó dinamismo y buen gusto gracias a la magistral decoración a cargo de Marcela Cueva, quien logró plasmar a la perfección el estilo en blanco y negro. El toque dulce y protagónico de la velada lo puso una impresionante creación pastelera de Abdala Canahuati.

La abogada Dilcia Montiel junto a su esposo, el abogado Nelson Santos, durante su inolvidable fiesta de 50 años.

Para poner el ritmo y mantener la pista llena durante toda la noche, el carismático DJ Luna ambientó la fiesta con un repertorio musical que puso a bailar a los asistentes hasta altas horas de la madrugada.

Amigos y miembros del Colegio de Abogados de San Pedro Sula acompañaron a la abogada Montiel en su noche dorada.

Más de 150 invitados se dieron cita para rendir homenaje a la cumpleañera. Entre la concurrida asistencia destacó una nutrida delegación del gremio de abogados de San Pedro Sula, además de familiares y entrañables amistades que viajaron especialmente desde diversas ciudades de Honduras, Guatemala y Estados Unidos.

Radiante a sus 50: La abogada Dilcia Montiel lució espectacular con un diseño exclusivo en tono rojo.

Para su “día de días”, la abogada Montiel acaparó todas las miradas con un deslumbrante diseño exclusivo de la modista sampedrana Blanca Fuentes: un elegante vestido en tono rojo intenso con delicados detalles en rosa que resaltó su belleza y distinción. Su propuesta de imagen se complementó con un impecable maquillaje realizado por Melissa Gudiel Studio y un peinado elaborado por la estilista Julia Monge.

Dilcia Montiel con Ruth Rápalo.

Más allá del festejo, la Abogada Dilcia Montiel celebra esta etapa dorada con un sólido legado profesional de más de 20 años de trayectoria en el derecho. Actualmente, destaca por su liderazgo como secretaria de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras, capítulo San Pedro Sula (CAH SPS), consolidándose como una figura referente y muy querida dentro de la comunidad legal hondureña.