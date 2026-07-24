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Supermercados Colonial impulsa el desarrollo de emprendedores con una nueva edición del programa “Aliados para Crecer”

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Un impulso a las PyMEs: Emprendedores y proveedores locales participan en la nueva edición del programa Aliados para Crecer, impulsado por Supermercados Colonial. / Fotos: Cortesía.

San Pedro Sula. – Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los emprendedores y proveedores que forman parte de sus góndolas, Supermercados Colonial realizó una nueva edición del programa Aliados para Crecer, una jornada de capacitación diseñada para brindar herramientas prácticas que contribuyan al crecimiento y competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Compartiendo buenas prácticas: Especialistas de Supermercados Colonial impartieron conferencias sobre finanzas, inocuidad alimentaria y marketing digital a los asistentes.

Durante la jornada, los participantes recibieron conferencias impartidas por talento humano de Supermercados Colonial, profesionales con amplia experiencia en áreas estratégicas de la empresa, quienes compartieron conocimientos prácticos sobre inocuidad alimentaria, sostenibilidad, imagen corporativa, recursos humanos, construcción de marca, finanzas, técnicas comerciales y estrategias de comunicación y marketing digital.

Cada conferencia incluyó espacios de preguntas y respuestas, permitiendo a los emprendedores resolver dudas, compartir experiencias y generar un diálogo directo con especialistas de distintas áreas de la organización.

Además de fortalecer conocimientos, el programa promueve la creación de vínculos entre los participantes y los expertos de Supermercados Colonial, fomentando el intercambio de contactos y la construcción de una red de apoyo que impulse el crecimiento y la profesionalización de los emprendimientos.

A través de Aliados para Crecer, Supermercados Colonial reafirma su compromiso de acompañar a sus proveedores más allá de la comercialización de sus productos, poniendo a su disposición el conocimiento, la experiencia y las buenas prácticas de su propio equipo para contribuir al fortalecimiento de sus negocios.

Con iniciativas como esta, Supermercados Colonial continúa impulsando el desarrollo del emprendimiento hondureño, convencido de que el crecimiento de sus aliados comerciales fortalece la oferta para sus clientes y genera un impacto positivo en la economía local.

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