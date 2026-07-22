¡La pasión del gol llegó a su fin! Supermercados Colonial premia a los últimos ganadores de “Anótale un Gol a Tus Compras”

San Pedro Sula. – ¡La fiebre mundialista cerró con broche de oro! Supermercados Colonial realizó con éxito el sorteo final de su gran campaña “Anótale un Gol a Tus Compras”, reafirmando su compromiso de premiar la lealtad de sus clientes mediante el programa Puntos Colonial.

Tras su lanzamiento el 5 de junio y un primer sorteo el 1 de julio, la promoción culminó oficialmente este 17 de julio. Durante este tiempo, cientos de clientes disfrutaron de la emoción de ganar premios al instante como balones, camisetas oficiales, kits de asado, certificados de compra y cervezas.

Los ganadores de los Kits Mundialistas

En esta gran jornada final, seis afortunados clientes resultaron ganadores de los Kits Mundialistas, integrados por una Smart TV de 40 pulgadas y una barra de sonido:

Sucursal #1 (Avenida Circunvalación): Karla Morales Rojas y Argentina Valladares Díaz.

Karla Morales Rojas y Argentina Valladares Díaz. Sucursal #2 (Boulevard del Norte): Senia Arely Erazo Ramírez y José Raúl Pineda Pinto.

Senia Arely Erazo Ramírez y José Raúl Pineda Pinto. Sucursal #3 (Boulevard del Este): Lilian Lizeth Gómez Canales.

Lilian Lizeth Gómez Canales. Sucursal #4 (Boulevard del Sur): José Manuel Orellana López.

El evento se transmitió en vivo a través de las plataformas digitales de Supermercados Colonial y contó con la certificación legal del abogado y notario público Héctor Maldonado, quien dio fe de la transparencia del proceso.

Supermercados Colonial expresó su profundo agradecimiento a la clientela por la confianza depositada e invitó a la comunidad a mantenerse atenta a sus redes sociales oficiales (@supercolonial), donde muy pronto se anunciarán nuevas promociones y sorpresas.