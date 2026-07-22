UTH, Optimus Card y Lili Pink firman alianza comercial y académica en Honduras

San Pedro Sula. — En un esfuerzo continuo por generar valor y alianzas estratégicas en el país, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Optimus Card y la reconocida marca colombiana Lili Pink concretaron este día la firma de un importante convenio de cooperación institucional y comercial.
El acuerdo tripartito fue suscrito formalmente por Rachel Dubón, representante de Lili Pink; Keyla Hercules, en representación de UTH; y Ricardo Rivera, Gerente de Comercialización de Optimus Card.
A través de este convenio, la marca Lili Pink, que cuenta con 10 tiendas distribuidas a nivel nacional en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Choluteca y Roatán, se integra formalmente a la red de beneficios de Optimus Card.
A partir de hoy, todos los portadores de la tarjeta de descuentos Optimus Card recibirán un 30% de descuento en compras a partir de 1,000 lempiras en adelante en cualquiera de sus sucursales.
“Invitamos a todos los portadores de Optimus Card a utilizar su tarjeta en este nuevo comercio aliado. Lili Pink queda formalmente integrado a la familia Optimus Card a partir del día de hoy”, dijo Ricardo Rivera, Gerente de Comercialización de Optimus Card.
Por su parte, Rachel Dubón, representante de Lili Pink, destacó la proyección de la marca al unirse a esta alianza: “El día de hoy hemos celebrado la firma de este convenio con Optimus Card y UTH. Estamos ofreciendo un 30% de descuento por compras de 1,000 lempiras en adelante, válido en todas nuestras tiendas a nivel nacional”.
El acuerdo no solo abarca el área comercial, sino que promueve un impacto positivo en el desarrollo profesional del personal de Lili Pink a través del respaldo educativo de la UTH.
Por parte de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), se acordaron importantes beneficios educativos que incluyen entre un 15% y 20% de descuento en programas de formación para los colaboradores de Lili Pink a nivel nacional, sumado al acceso a capacitaciones continuas mediante talleres y seminarios enfocados en el desarrollo de habilidades blandas clave como el manejo del estrés, la inteligencia emocional y la excelencia en la atención al cliente.
“Todos estos beneficios académicos y de desarrollo institucional se llevarán a cabo a través de la sinergia entre UTH y Lili Pink, fortaleciendo el talento humano de la empresa”, añadió Keyla Hercules, representante de UTH.
Con este convenio, las tres organizaciones reafirman su compromiso con la educación, el desarrollo laboral y el incentivo al consumo responsable a través de beneficios reales para sus comunidades.