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UTH, Optimus Card y Lili Pink firman alianza comercial y académica en Honduras

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
FIRMA DE CONVENIO: Keyla Hercules, representante de UTH; Ricardo Rivera, Gerente de Comercialización de Optimus Card; y Rachel Dubón, representante de Lili Pink, durante la suscripción del acuerdo estratégico que brindará beneficios comerciales y académicos a nivel nacional. Fotos: ElDiario.HN

San Pedro Sula. — En un esfuerzo continuo por generar valor y alianzas estratégicas en el país, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Optimus Card y la reconocida marca colombiana Lili Pink concretaron este día la firma de un importante convenio de cooperación institucional y comercial.

Ricardo Rivera, Gerente de Comercialización de Optimus Card; Keyla Hercules, representante de UTH; y Rachel Dubón, representante de Lili Pink, durante la firma comercial.

El acuerdo tripartito fue suscrito formalmente por Rachel Dubón, representante de Lili Pink; Keyla Hercules, en representación de UTH; y Ricardo Rivera, Gerente de Comercialización de Optimus Card.

A través de este convenio, la marca Lili Pink, que cuenta con 10 tiendas distribuidas a nivel nacional en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Choluteca y Roatán, se integra formalmente a la red de beneficios de Optimus Card.

La marca colombiana Lili Pink se suma oficialmente a la red de beneficios de Optimus Card y UTH a nivel nacional.

A partir de hoy, todos los portadores de la tarjeta de descuentos Optimus Card recibirán un 30% de descuento en compras a partir de 1,000 lempiras en adelante en cualquiera de sus sucursales.

Ricardo Rivera, Gerente de Comercialización de Optimus Card, detalla los beneficios de la alianza comercial.

“Invitamos a todos los portadores de Optimus Card a utilizar su tarjeta en este nuevo comercio aliado. Lili Pink queda formalmente integrado a la familia Optimus Card a partir del día de hoy”, dijo Ricardo Rivera, Gerente de Comercialización de Optimus Card.

Rachel Dubón, representante de Lili Pink; durante la suscripción del acuerdo estratégico que brindará beneficios comerciales y académicos a nivel nacional.

Por su parte, Rachel Dubón, representante de Lili Pink, destacó la proyección de la marca al unirse a esta alianza: “El día de hoy hemos celebrado la firma de este convenio con Optimus Card y UTH. Estamos ofreciendo un 30% de descuento por compras de 1,000 lempiras en adelante, válido en todas nuestras tiendas a nivel nacional”.

El acuerdo no solo abarca el área comercial, sino que promueve un impacto positivo en el desarrollo profesional del personal de Lili Pink a través del respaldo educativo de la UTH.

Ricardo Rivera, Gerente de Comercialización de Optimus Card, y Rachel Dubón, representante de la marca colombiana Lili Pink, oficializan la incorporación de las 10 tiendas a nivel nacional a la red de descuentos de Optimus Card.

Por parte de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), se acordaron importantes beneficios educativos que incluyen entre un 15% y 20% de descuento en programas de formación para los colaboradores de Lili Pink a nivel nacional, sumado al acceso a capacitaciones continuas mediante talleres y seminarios enfocados en el desarrollo de habilidades blandas clave como el manejo del estrés, la inteligencia emocional y la excelencia en la atención al cliente.

Ejecutivos de UTH, Optimus Card y Lili Pink tras sellar una nueva alianza estratégica en beneficio de la comunidad universitaria y tarjetahabientes.

“Todos estos beneficios académicos y de desarrollo institucional se llevarán a cabo a través de la sinergia entre UTH y Lili Pink, fortaleciendo el talento humano de la empresa”, añadió Keyla Hercules, representante de UTH.

Con este convenio, las tres organizaciones reafirman su compromiso con la educación, el desarrollo laboral y el incentivo al consumo responsable a través de beneficios reales para sus comunidades.

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